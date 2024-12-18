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Honor 8 Серия смартфонов



18.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на смартфоны на 10% за 11 месяцев 2024 года 1
27.08.2024 Аналитики компании Vigo составили рейтинг смартфонов на Android по качеству приёма сигнала 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1
06.02.2024 В России начались продажи смартфонов Honor X8b и Honor X7b 4
29.12.2023 Аналитика МТС: в 2023 году нижегородцы стали чаще обновлять гаджеты 1
26.12.2023 Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети «МегаФона» и Yota 1
15.08.2023 «Мегафон»: мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16% 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
03.12.2021 Новая мобильная ОС Huawei работает намного быстрее Android. Назван срок ее появления в России 1
22.10.2021 Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика» 2
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay 1
06.07.2020 В России представлены смартфоны Honor 8S Prime и Honor 7A Prime 2
27.03.2020 Стартовали российские продажи смартфона Honor 8A Prime. Цена 1
11.02.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж 1
20.01.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: за пять лет экраны смартфонов увеличились на 20% 1
17.01.2020 «Яндекс.Маркет» назвал самый популярный смартфон 2019 года 1
02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 1
18.09.2019 Смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
05.09.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж 1
04.09.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Honor занял сразу три позиции в пятерке самых популярных смартфонов полугодия 1
24.07.2019 «Связной» рассказал о продажах смартфонов с начала 2019 года 1
23.07.2019 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: хиты продаж 1
10.07.2019 Аналитика «Связного»: доля фаблетов в России достигла 45% 1
03.07.2019 IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года 1
26.06.2019 Honor запустил интернет-магазин в России 2
14.06.2019 Связной: устройства Honor и Samsung возглавили список самых популярных смартфонов весны 2019 г. 1
14.05.2019 Lenovo выпустила мощные настольные ПК размером со смартфон 1
10.05.2019 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: флагманы среди бюджетников 2
23.04.2019 Honor начинает российские продажи смартфона Honor 8S. Цена 1
16.04.2019 Bringly запустил распродажу со скидками до 80% 1
01.02.2019 Huawei начинает продавать в России смартфон-гигант, почти самый большой в мире. Цена. 2
01.02.2019 Honor представила смартфон 8X Max в России. Цена 2
26.11.2018 Huawei выпустила дешевый смартфон с большой батареей и «флагманскими» особенностями. Цена 2
11.10.2018 Honor 8X выходит на рынок 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
17.05.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8 Pro и часов Huawei Watch: оптимальный тандем 1
10.04.2017 Quik стала частью прошивки Huawei Honor 8 Pro 2
07.04.2017 Huawei представила новые флагманы Honor 8 Pro и Honor 8 Lite. Фото, цены 5

Публикаций - 43, упоминаний - 58

Honor 8 и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 26
Huawei 3933 23
Xiaomi 1732 17
Samsung Electronics 10255 15
Apple Inc 12101 11
Google LLC 11775 8
Lenovo Group 2292 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 4
Qualcomm Technologies 1822 4
Microsoft Corporation 24625 3
Intel Corporation 12197 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
MediaTek - Ralink 527 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 3
МегаФон 8805 3
ZTE Corporation 747 3
Yandex - Яндекс 7340 2
LG Electronics 3614 2
GoPro Inc 59 2
Lenovo Motorola 3501 2
Motorola Inc 1140 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
TÜV 57 1
Transsion Holdings 62 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Huawei Mobile Services 72 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 1
BBK OnePlus 216 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
INOI - ИНОЙ 50 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
HMD Global - Nokia 133 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Связной ГК 1369 3
TÜV Rheinland Group 135 3
Евросеть 1404 2
Carl Zeiss AG 303 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
TripAdvisor 41 1
Porsche Design GmbH 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Swarovski AG 73 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Федеральное казначейство России 1772 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 43
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 15
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2348 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 11
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 8
Наушники - Headphones 3999 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 489 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
SIM-card - Nano-SIM 256 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 4
Honor - серия смартфонов 205 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 11
Google Android 13994 8
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 8
Honor 7 - Серия смартфонов 40 8
Samsung Galaxy 955 7
Huawei Mate - серия смартфонов 352 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 7
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 6
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 124 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 5
Google Android 8 - Android Oreo 194 5
Honor 10 - Смартфон 38 5
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 5
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 4
Honor Band - Фитнес-трекер 44 4
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 47 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 4
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 4
Apple iPhone 6 4862 4
Apple iOS 7809 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 4
Unimax UMX - Серия смартфонов 230 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 3
Apple iPhone 7 282 3
Honor View - серия смартфонов 36 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 3
BBK vivo Halo Fullview 63 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Борзилов Давид 72 4
Чайка Владимир 27 2
Ran Tony - Ран Тони 14 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Дмитриева Илиза 1 1
Маркарьян Аркадий 2 1
Цзигуан Фань 4 1
Крейтор Алексей 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Попов Виктор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 13
Южная Корея - Республика 6646 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Египет - Арабская Республика 1004 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Индия - Bharat 5446 1
Израиль 2730 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Индонезия - Республика 957 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Камерун - Республика 55 1
Гана - Республика 67 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Канада 4881 1
Европа Восточная 3075 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21768 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Америка Латинская 1812 1
Новая Зеландия 719 1
Европа Западная 1481 1
Африка Северная 232 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Металлы - Золото - Gold 1135 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
СССР и США - Холодная война 208 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 57 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 6
The Verge - Издание 554 1
Android Headline 8 1
Huawei Central 13 1
ZDnet 660 1
GizmoChina 134 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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