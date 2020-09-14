Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена

Под брендом Tecno, принадлежащем китайской компании Transsion, вышел новый смартфон Spark Power 2 Air с большим 7-дюймовым экраном и батареей на 6000 мАч. Дисплеи таких размеров есть у минимального числа современных смартфонов – к примеру, Huawei выпустила лишь две таких модели, а у Xiaomi и Samsung их и вовсе пока нет.

Огромный фаблет

Компания Transsion Holdings анонсировала Android-смартфон Spark Power 2 Air под своим брендом Tecno. Это один из самых крупногабаритных смартфонов в мире – таковым его делает наличие у него 7-дюймового дисплея.

Гаджеты Transsion ориентированы на развивающиеся страны, и премьера нового Spark Power 2 Air прошла в Индии. Здесь он стоит 8500 рупий ($116, около 8700 руб. по курсу ЦБ на 14 сентября 2020 г.). Начало продаж назначено на 20 сентября 2020 г. На момент публикации материала не было известно, присутствует ли в прошивке данного смартфона вредоносный софт.

Смартфоны марки Tecno официально продаются на территории России. К примеру, модель Tecno CC7 Camon 12 Dark Jade можно было приобрести в ряде крупных сетей за 10 тыс. руб.

На первый взгляд может показаться, что задняя панель смартфона сделана из стекла, но это пластик

Сроки появления фаблета Spark Power 2 Air и его стоимость на российском рынке пока не установлены.

Потенциально опасный смартфон

В августе 2020 г. компанию Transsion уличили в установке на свои гаджеты вредоносного ПО, ворующего персональные данные, демонстрирующего рекламу и опустошающего счета пользователей. В частности, проблема проявилась на смартфоне Tecno W2 – мобильник стал показывать объявления прямо поверх окон приложений, включая мессенджеры, и даже во время голосовых вызовов. Помимо этого, владельцы устройства стали отмечать пропажу денег с их мобильных счетов и несанкционированное подключение платных услуг. Больше всего жалоб поступало из Ганы, Египта, Камеруна, Индонезии, Мьянмы и Эфиопии. Вредоносы были встроены прямо в прошивку аппарата, что не позволяло полностью удалить их из его памяти.

Возможности экрана и батареи

Spark Power 2 Air характеризуется размерами 175х80х9 мм, то есть он сравнительно тонкий, но при этом достаточно широкий. Таковым его делает IPS-экран с диагональю 7 дюймов с соотношением сторон 20,5:9. Большинство крупнейших производителей смартфонов пока не преодолели отметку в 7 дюймов – к примеру, Xiaomi остановилась на 6,9-дюймовом Mi Max 3, а у Samsung есть Note 20 Ultra с такой же диагональю. И лишь у компании Huawei есть смартфоны с экранами свыше 7 дюймов – это вышедший в России в феврале 2019 г. 7,12-дюймовый Honor 8X Max и сменивший его в июле 2020 г. 7,09-дюймовый Honor X10 Max.

В то же время разрешение экрана Spark Power 2 Air далеко не самое высокое – 1640х720 точек (формат HD+). Его пиковая яркость равна 480 кд/м2.

Вес смартфона составляет 217 граммов за счет аккумулятора емкостью 6000 мАч. В комплект поставки входит 18-ваттное зарядное устройство, способное, по заверениям производителя, зарядить его до 50% за один час.

На чем сэкономили

Невысокая стоимость Spark Power 2 Air при наличии больших батареи и дисплея обусловлена корпусом из поликарбоната (проще говоря, из пластика) и 3 ГБ оперативной памяти. Это минимально необходимый объем для того, чтобы на смартфон можно было установить полноценную ОС Android – летом 2020 г. Google намекнула, что в обозримом будущем все мобильники с ОЗУ объемом до 2 ГБ включительно будут работать под управлением упрошенной Android Go.

Spark Power 2 Air поставляется с 32 ГБ встроенной памяти и фирменной прошивкой HiOS, интегрированной в Android 10. Смартфон базируется на ARM-процессоре MediaTek Helio A22 (модельный номер MT6761), в составе которого есть четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц, видеокарта PowerVR GE8320, LTE-модем, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, а также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Чип был выпущен еще в июне 2018 г., и его производство осуществляется по 12-нанометровой технологии.

Набор фотокамер в Spark Power 2 Air тоже установлен базовый – фронтальная 8 Мп и основная, состоящая из сенсоров 13 Мп (главный модуль), 2 Мп (макро) и 2 Мп (ToF, оценка глубины резкости), а также ИИ-камеры, разрешение которой производитель не уточнил. Вспышка в смартфоне состоит сразу из четырех светодиодов.

Дополнительные особенности

В составе смартфона Spark Power 2 Air есть сканер отпечатков пальцев (на тыльной панели, рядом с камерой), два слота под SIM-карты и поддержка накопителей microSD. Зарядка осуществляется по USB-C.

Данная модель представляет собой упрощенную версию моноблока Spark Power 2, дебютировавшего в июне 2020 г. В нем установлены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, более быстрый процессор MediaTek Helio P22 (май 2018 г., восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц), а также более современные фотокамеры – 16 Мп фронтальная и 16+5+2+2 Мп основная.

Параметры экрана и аккумулятора у Tecno Spark Power 2 и Spark Power 2 Air, как и внешний вид, полностью идентичны. Стоит такой аппарат 10 тыс. рупий ($136, 10,2 тыс. руб.).