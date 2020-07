Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны

15180

Google планирует полностью прекратить поддержку смартфонов с 512 МБ оперативной памяти путем внесения изменений в правила распространения ОС Android Go. Также ее намерения включают запрет на выпуск смартфонов с 2 ГБ RAM на базе полноценной ОС – с IV квартала 2020 г. они могут быть переведены на урезанную Android Go.

Устаревшие смартфоны уйдут в прошлое

Google собирается полностью «похоронить» Android-смартфоны самого начального уровня. Как сообщает ресурс XDA-Developers со ссылкой на утекшие документы компании, она радикально меняет правила распространения своей операционной системы Android Go.

Согласно этим документам, с IV квартала 2020 г. ОС Android Go, которая к тому времени должна обновиться до версии 11, не будет полноценно работать на смартфонах с 512 МБ оперативной памяти. Google реализует это путем прекращения поддержки таких устройств своих сервисах – Google Mobile Services. Изменения коснутся как грядущей Android 11 Go, так существующей операционной системы Android 10 Go.

Согласно статистике DeviceAtlas, по состоянию на II квартал 2019 г. в России на смартфоны с 512 МБ оперативной памяти приходилось 8,92% рынка, с 1 ГБ – 27,29%, с 2 ГБ – 21,96%.

Google нашла способ отправить устаревшие смартфоны с 512 МБ оперативной памяти на покой

Отметим, что в мире существуют даже флагманские смартфоны, поставляющиеся с полноценной ОС, но тоже без сервисов Google. Их производит компания Huawei, которая с сентября 2019 г. лишена права устанавливать на свои гаджеты GMS из-за торговой войны между США и Китаем.

Представители XDA-Developers высказали предположение, что утекшие документы Google, датированные 24 апреля 2020 г., к 22 июля 2020 г. могли утратить свою актуальность. На момент публикации материала Google не делала никаких заявлений относительно нововведений в программе Android Go.

Что такое Android Go

Android Go – это специальная версия Android для смартфонов с сильно ограниченным объемом оперативной памяти. Как сообщал CNews, Google анонсировала ее в мае 2017 г., и изначально она была рассчитана только на устройства с 512 или 1024 МБ RAM.

В отличие от полноценнойAndroid, платформа Android Go содержит меньшее число системных приложений. К тому же, штатные программы, включая YouTube, Gmail, Gboard и Chrome в составе Android Go отличаются от тех, что поставляются с обычной ОС Android, упрощенным интерфейсом и меньшим количеством функций. Помимо этого, в названии каждой из них есть приставка Go.

С технической точки зрения «ограниченность» Android Go не имеет отношения к совместимости приложений. Это означает, что пользователь при желании может установить любые приложения из Google Play, смирившись с их медленной работой.

Первым смартфоном, на который была предустановлена Android Go, стал Alcatel 1X, представленный на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018 в Барселоне, Испания. По отзывам журналистов, которые держали смартфон в руках, на тот момент ОС работала неудовлетворительно.

Новые сверхбюджетные смартфоны

После отказа от поддержки мобильников с 512 МБ оперативной памяти, сказано в документации, Google пока сохранит «жизнь» устройствам с 1 ГБ RAM – они по-прежнему будут иметь доступ к сервисам Google без каких-либо ограничений. Такие устройства есть, в том числе, и в российской рознице: к примеру, в актуальной линейке Xiaomi существует единственный аппарат с 1 ГБ оперативной памяти под управлением Android Go, и это Redmi Go, в России оцененный в 5550 руб. Его дебют на российском рынке, как сообщал CNews, состоялся в марте 2019 г.

Xiaomi Redmi Go

В то же время в списке модификаций смартфонов, для которых обязательна установка именно Android Go вместо полноценной ОС, по-прежнему будут присутствовать две позиции. С IV квартала 2020 г. производители гаджетов будут лишены права выпускать новые смартфоны с 2 ГБ оперативной памяти с полноценной Android – теперь эти аппараты тоже включены в программу Android Go, что приравнивает их к самым бюджетным устройствам на рынке.

Данное изменение содержит одно исключение – все смартфоны, которые успеют поступить в продажу до 1 октября 2020 г., по-прежнему будут работать на базе обычной версии Android. Нововведения на такие устройства не распространяются.

К чему все это приведет

По информации ресурса GizmoChina полагают, что изменения в правилах программы Android Go могут спровоцировать рост числа устройств, даже базовая версия которых будет содержать 3-гигабайтный модуль оперативной памяти. По их мнению, разработчики пойдут на этот шаг для того, чтобы не выпускать устройства с урезанным количеством функций.

Кроме того, многие современные вендоры, включая Xiaomi, продвигают собственные оболочки для Android, в том числе и на устройствах с 2 ГБ оперативной памяти. Если Google внедрит изменения, о которых говорится в утекших документах, смартфонов с фирменными интерфейсами в модельном ряду таких компаний, если он не нарастят объем оперативной памяти, станет меньше, поскольку Android Go не допускает запуск сторонних оболочек.

Судьба моделей смартфонов, для которых предусмотрены комплектации с 2 ГБ, 3 ГБ и большим объемом оперативной памяти, пока неизвестна. Сотрудники GizmoChina полагают, что производители перестанут выпускать модели в версиях с 2 ГБ на Android Go и 3 ГБ на полноценной Android.