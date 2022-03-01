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MWC Mobile World Congress Всемирный мобильный конгресс Всемирный форум мобильной широкополосной связи 3GSM
СОБЫТИЯ
|01.03.2022
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MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40
bile World Congress 2022 в Барселоне. Об этом CNews сообщили представители ZTE. ZTE Blade V40 5G На MWC 2022 компания ZTE презентовала ZTE Blade V40 5G. Новинка может похвастаться 7-нм восьмияд
|28.02.2022
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Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России
C проходит без России В испанской Барселоне стартовал ежегодный «Международный мобильный конгресс» (MWC). Его организатором выступает «Международная ассоциация GSM» (GSMA). За несколько дней до
|25.02.2021
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Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае
Huawei на выставке MWC 2021 в Шанхае представила инсталляцию со своим первым комплексным проектом умного дома. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые в
|20.02.2020
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Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020
Huawei Как стало известно еще до MWC 2020, Huawei и не планировала привозить на мероприятие новые флагманы P40 и P40 Pro. Они ждут своей очереди в марте, а на выставке мы должны были увидеть преемника складного Mate X — Mate X
|13.02.2020
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Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года
Нет выставки – нет эпидемии Выставка Mobile World Congress (MWC) 2020 отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Провед
|29.01.2020
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Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена
а конец февраля 2020 г. и пройдет в Барселоне в рамках международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2020. По информации портала Gizmochina, старшая модель Nokia 5.2
|22.10.2019
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Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G
На Всемирном форуме мобильной широкополосной связи 2019 Эдвард Дэн (Edward Deng), президент напр
|12.03.2019
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Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019
Главные тренды MWC 2019 Mobile World Congress - крупнейшая выставка, которая прошла в конце февраля в Барселоне, - по
|18.02.2019
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Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания
ряющие документы, а также банковские карты и любые документы с машиночитаемой зоной. В этом году на MWC специалисты Smart Engines впервые покажут распознавание водительских прав всех штатов США
|02.03.2018
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Самое интересное с MWC 2018
ости — он сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810G.Huawei Huawei назначила презентацию своего флагмана, который, по слухам, будет оснащен сразу тремя камерами, на 27 марта, но презентацию на MWC компания всё равно провела. Были представлены 14-дюймовый тонкий и лёгкий (массой 1,33 кг) лэптоп Huawei MateBook X pro с «безрамочным» тачскрином разрешением 3000х2000 пикс., поддерживающи
|28.02.2018
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Neffos представила новые смартфоны на выставке MWC 2018
TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos серий C, N и X на выставке Mobile World Congress в Барселоне. В частности, на выставке было представлено два новых смартфона: Neffos N1 и Neffos C7. В устройствах реализованы современные технологии мобильной фотографии,
|27.02.2018
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«Гетмобит» представила на MWC 2018 «умное» рабочее место GM-Box. Фото
«Гетмобит» представила на международной выставке Mobile World Congress решение для «умного» офиса GM-Box. Это многофункциональная док-станция с безопасным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест и IP-телефонии. Решение позволяет ка
|22.02.2018
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MWC 2018: самые ожидаемые анонсы
Samsung Компания Samsung запланировала презентацию в «нулевой день» MWC 2018 — 25 февраля. Она продемонстрирует новых флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, о кот
|19.02.2018
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Fujitsu представит новые квантовые и мобильные технологии на MWC
Fujitsu в рамках Mobile World Congress 2018 планирует представить собственные компьютерные разработки в област
|16.02.2018
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Smart Engines представит мобильные технологии распознавания на MWC 2018
rt IDReader автоматически извлечет необходимые данные.Еще одной новинкой, которая будет показана на MWC 2018, станет технология распознавания номеров автомобилей в мобильных приложениях. Это ре
|09.03.2017
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MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии
флагман поступит уже 10 марта, ждать осталось недолго, только вот цена пока неизвестна. Samsung От MWC 2017 все ждали анонса флагманских Galaxy S8/S8 Edge — по инсайдерской информации, в марте
|28.02.2017
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Ericsson представила на MWC 2017 более 70 инновационных продуктов, услуг и решений
ов президент и главный исполнительный директор компании Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm). - На Всемирном мобильном конгрессе мы представляем наши возможности в области 5G, а также передовы
|22.02.2017
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Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017
Samsung Electronics объявила о планах представить на выставке Mobile World Congress 2017 передовые технологии мобильной коммуникации и портфолио новейших с
|21.02.2017
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Smart Engines покажет мобильные технологии распознавания на MWC 2017
ngines объявила об участии в крупнейшем событии в мире мобильной индустрии — международной выставке Mobile World Congress 2017, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне. Как
|29.06.2016
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Сколковские стартапы представляют свои разработки на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае
Пять российских компаний-резидентов «Сколково» принимают участие в Mobile World Congress Shanghai 2016. В этом году одно из крупнейших мероприятий, посвященных
|03.03.2016
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Самые противоречивые тренды MWC 2016
Тренд первый: модульные смартфоны LG очень качественно подготовилась к MWC 2016: характеристики устройств попали в сеть всего за несколько дней до премьеры, а внешн
|01.03.2016
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China Mobile и Huawei представили совместные инновационные решения на Всемирном мобильном конгрессе 2016
рады представить высокотехнологичные решения и наше общее видение долгосрочного развития отрасли на Всемирном мобильном конгрессе. Отрасль мобильных широкополосных сетей будет продолжать расти
|29.02.2016
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Huawei провела прямую трансляцию в формате 4K на рекордное расстояние в рамках MWC 2016
Компания Huawei на Всемирном мобильном конгрессе провела трансляцию в прямом эфире в формате 4K, передав сигнал на рекордное расстояние, а также представила сетевое решение для передачи видео в формате 4K, позвол
|19.02.2016
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«Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне
Второй год подряд компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) представляет свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайдеров на выставке Mobile World Congress - одной из самых престижных площадок в области телекоммуникационных технологий, которая пройдет в Барселоне (Испания) с 22 по 25 февраля 2016 г. Посетители стенда «Инфинет
|19.02.2016
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MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне?
амеры — HDR, Liveview, TimeLapse и VR-ролики с зацикливанием. Цена Gear 360 пока не раскрыта. [pagebreak]LG Соотечественники Samsung оказались еще нетерпеливее коллег. Первый аппарат, заготовленный к MWC-2016, уже представлен. LG Stylus 2 оснащен 5,7-дюймовым HD-экраном, четырехъядерным процессором с максимальной частотой 1,2 ГГц, 1,5 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт флэш-памяти, 13-мегап
|18.02.2016
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Ericsson покажет новинки в области 5G, интернета вещей и облачных технологий на MWC 2016
В рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) в этом году компания Ericsson представит множество обновлений в своей линейке продуктов,
|14.05.2015
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Интернету вещей нужны сети 5G
Главная телеком тема года, обозначенная на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне – это 5G или новая революция в беспроводных с
|12.03.2015
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На MWC-2015 Huawei показала будущее коммуникационных технологий, представив систему MirrorSys
На Всемирном мобильном конгрессе 2015 Huawei впервые анонсировала концепцию аудио-видеосвязи высокой четкости, получившую название «full field communication», представив прототип MirrorSys — систему, создан
|06.03.2015
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Пять самых умных часов с выставки MWC 2015
однократно писал про самые разные смарт-часы, и сегодня мы расскажем про несколько новинок выставки MWC 2015, чтобы понять, куда смарт-часы будут двигаться дальше.Huawei Watch Каждая компания х
|27.02.2015
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Huawei представит новые технологии радиоинтерфейса на базе 5G
Huawei представит линейку новых технологий радиоинтерфейса на базе 5G в рамках Mobile World Congress (MWC) 2015. Технология 5G станет самой обсуждаемой темой на ежегодном м
|24.02.2015
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Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015
поставлять Marvell и NVIDIA, за экраны ответит Innolux, а за звук Sennheiser. Таким образом, уже на MWC многие журналисты смогут изучить готовые образцы Google Ara. Продажа смартфонов и модулей
|28.01.2015
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Mobile World Congress пройдет в Барселоне
В 2015 г. Mobile World Congress будет проходить в Барселоне со 2 по 5 марта. На мероприятии будут представлены достижения, новые направления и передовые решения компаний-лидеров мобильной индустрии. Посе
|14.01.2015
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Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне
Со 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет Mobile World Congress, который предоставит участникам возможность узнать о достижениях, новых направлениях и передовых решениях компаний-лидеров мобильной индустрии. В этом году Mobile World
|04.12.2014
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В Барселоне пройдет Mobile World Congress
С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технолог
|28.11.2014
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В Барселоне пройдет Mobile World Congress
С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технолог
|19.03.2014
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Лучшие устройства выставки MWC 2014
ругими китайскими производителями. Кстати, надо отметить, что в качестве OEM-поставщика устройств ZTE чувствует себя относительно неплохо. Huawel Accend Mate 2 Lenovo Yoga Tablet 8 Однако назвать MWC 2014 триумфом материкового Китая нельзя, равную, если не большую активность, проявляли такие уважаемые тайваньские производители, как Acer, ASUS и HTC. Особенно выделилась первая в списке к
|17.03.2014
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«Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно
.). Анализ информации о пользователе, а главное — получение на базе этого анализа новых источников дохода — является ключевой задачей комплекса систем, демонстрируемых компанией «Инфосистемы Джет» на MWC 2014. На стенде «Инфосистемы Джет» на WMC 2014 можно было побыть в роли абонента, оператора или поставщика контента На стенде интегратора можно было в деталях узнать, как работает система о
|13.03.2014
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MWC как зеркало мобильной революции
такие рыночные процессы, как отраслевая сегментация, только начинают проявлять себя. В этом году на Mobile World Congress 2014 впервые была сделана попытка выделить площадки для вертикальных ре
|12.03.2014
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Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров
В выставке MWC принимают участие операторы мобильной связи, разработчики платформ и приложений, держател
|06.03.2014
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Spirit продемонстрировал на MWC транскодинг сервер H.264/VP8 и мобильные клиенты для видеоконферениций
Компания Spirit DSP продемонстрировала на Mobile World Congress, прошедшем на прошлой неделе в Барселоне, свои новые программные продукты. На стенде Spirit были показаны TeamSpirit Transcoding Server и программные клиенты для участия в
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