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MWC Mobile World Congress Всемирный мобильный конгресс Всемирный форум мобильной широкополосной связи 3GSM

MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM

СОБЫТИЯ


01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40

bile World Congress 2022 в Барселоне. Об этом CNews сообщили представители ZTE. ZTE Blade V40 5G На MWC 2022 компания ZTE презентовала ZTE Blade V40 5G. Новинка может похвастаться 7-нм восьмияд
28.02.2022 Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России

C проходит без России В испанской Барселоне стартовал ежегодный «Международный мобильный конгресс» (MWC). Его организатором выступает «Международная ассоциация GSM» (GSMA). За несколько дней до
25.02.2021 Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае

Huawei на выставке MWC 2021 в Шанхае представила инсталляцию со своим первым комплексным проектом умного дома. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые в
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020

Huawei Как стало известно еще до MWC 2020, Huawei и не планировала привозить на мероприятие новые флагманы P40 и P40 Pro. Они ждут своей очереди в марте, а на выставке мы должны были увидеть преемника складного Mate X — Mate X
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года

Нет выставки – нет эпидемии Выставка Mobile World Congress (MWC) 2020 отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Провед
29.01.2020 Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена

а конец февраля 2020 г. и пройдет в Барселоне в рамках международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2020. По информации портала Gizmochina, старшая модель Nokia 5.2

22.10.2019 Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G

На Всемирном форуме мобильной широкополосной связи 2019 Эдвард Дэн (Edward Deng), президент напр
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019

Главные тренды MWC 2019 Mobile World Congress - крупнейшая выставка, которая прошла в конце февраля в Барселоне, - по
18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания

ряющие документы, а также банковские карты и любые документы с машиночитаемой зоной. В этом году на MWC специалисты Smart Engines впервые покажут распознавание водительских прав всех штатов США
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018

ости — он сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810G.Huawei Huawei назначила презентацию своего флагмана, который, по слухам, будет оснащен сразу тремя камерами, на 27 марта, но презентацию на MWC компания всё равно провела. Были представлены 14-дюймовый тонкий и лёгкий (массой 1,33 кг) лэптоп Huawei MateBook X pro с «безрамочным» тачскрином разрешением 3000х2000 пикс., поддерживающи
28.02.2018 Neffos представила новые смартфоны на выставке MWC 2018

TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos серий C, N и X на выставке Mobile World Congress в Барселоне. В частности, на выставке было представлено два новых смартфона: Neffos N1 и Neffos C7. В устройствах реализованы современные технологии мобильной фотографии,

27.02.2018 «Гетмобит» представила на MWC 2018 «умное» рабочее место GM-Box. Фото

«Гетмобит» представила на международной выставке Mobile World Congress решение для «умного» офиса GM-Box. Это многофункциональная док-станция с безопасным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест и IP-телефонии. Решение позволяет ка
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы

Samsung Компания Samsung запланировала презентацию в «нулевой день» MWC 2018 — 25 февраля. Она продемонстрирует новых флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, о кот
19.02.2018 Fujitsu представит новые квантовые и мобильные технологии на MWC

Fujitsu в рамках Mobile World Congress 2018 планирует представить собственные компьютерные разработки в област
16.02.2018 Smart Engines представит мобильные технологии распознавания на MWC 2018

rt IDReader автоматически извлечет необходимые данные.Еще одной новинкой, которая будет показана на MWC 2018, станет технология распознавания номеров автомобилей в мобильных приложениях. Это ре
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии

флагман поступит уже 10 марта, ждать осталось недолго, только вот цена пока неизвестна. Samsung От MWC 2017 все ждали анонса флагманских Galaxy S8/S8 Edge — по инсайдерской информации, в марте
28.02.2017 Ericsson представила на MWC 2017 более 70 инновационных продуктов, услуг и решений

ов президент и главный исполнительный директор компании Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm). - На Всемирном мобильном конгрессе мы представляем наши возможности в области 5G, а также передовы
22.02.2017 Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017

Samsung Electronics объявила о планах представить на выставке Mobile World Congress 2017 передовые технологии мобильной коммуникации и портфолио новейших с
21.02.2017 Smart Engines покажет мобильные технологии распознавания на MWC 2017

ngines объявила об участии в крупнейшем событии в мире мобильной индустрии — международной выставке Mobile World Congress 2017, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне. Как

29.06.2016 Сколковские стартапы представляют свои разработки на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае

Пять российских компаний-резидентов «Сколково» принимают участие в Mobile World Congress Shanghai 2016. В этом году одно из крупнейших мероприятий, посвященных

03.03.2016 Самые противоречивые тренды MWC 2016

Тренд первый: модульные смартфоны LG очень качественно подготовилась к MWC 2016: характеристики устройств попали в сеть всего за несколько дней до премьеры, а внешн
01.03.2016 China Mobile и Huawei представили совместные инновационные решения на Всемирном мобильном конгрессе 2016

рады представить высокотехнологичные решения и наше общее видение долгосрочного развития отрасли на Всемирном мобильном конгрессе. Отрасль мобильных широкополосных сетей будет продолжать расти

29.02.2016 Huawei провела прямую трансляцию в формате 4K на рекордное расстояние в рамках MWC 2016

Компания Huawei на Всемирном мобильном конгрессе провела трансляцию в прямом эфире в формате 4K, передав сигнал на рекордное расстояние, а также представила сетевое решение для передачи видео в формате 4K, позвол
19.02.2016 «Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне

Второй год подряд компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) представляет свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайдеров на выставке Mobile World Congress - одной из самых престижных площадок в области телекоммуникационных технологий, которая пройдет в Барселоне (Испания) с 22 по 25 февраля 2016 г. Посетители стенда «Инфинет
19.02.2016 MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне?

амеры — HDR, Liveview, TimeLapse и VR-ролики с зацикливанием. Цена Gear 360 пока не раскрыта. [pagebreak]LG Соотечественники Samsung оказались еще нетерпеливее коллег. Первый аппарат, заготовленный к MWC-2016, уже представлен. LG Stylus 2 оснащен 5,7-дюймовым HD-экраном, четырехъядерным процессором с максимальной частотой 1,2 ГГц, 1,5 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт флэш-памяти, 13-мегап
18.02.2016 Ericsson покажет новинки в области 5G, интернета вещей и облачных технологий на MWC 2016

В рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) в этом году компания Ericsson представит множество обновлений в своей линейке продуктов,
14.05.2015 Интернету вещей нужны сети 5G

Главная телеком тема года, обозначенная на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне – это 5G или новая революция в беспроводных с
12.03.2015 На MWC-2015 Huawei показала будущее коммуникационных технологий, представив систему MirrorSys

На Всемирном мобильном конгрессе 2015 Huawei впервые анонсировала концепцию аудио-видеосвязи высокой четкости, получившую название «full field communication», представив прототип MirrorSys — систему, создан
06.03.2015 Пять самых умных часов с выставки MWC 2015

однократно писал про самые разные смарт-часы, и сегодня мы расскажем про несколько новинок выставки MWC 2015, чтобы понять, куда смарт-часы будут двигаться дальше.Huawei Watch Каждая компания х
27.02.2015 Huawei представит новые технологии радиоинтерфейса на базе 5G

Huawei представит линейку новых технологий радиоинтерфейса на базе 5G в рамках Mobile World Congress (MWC) 2015. Технология 5G станет самой обсуждаемой темой на ежегодном м
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015

поставлять Marvell и NVIDIA, за экраны ответит Innolux, а за звук Sennheiser. Таким образом, уже на MWC многие журналисты смогут изучить готовые образцы Google Ara. Продажа смартфонов и модулей
28.01.2015 Mobile World Congress пройдет в Барселоне

В 2015 г. Mobile World Congress будет проходить в Барселоне со 2 по 5 марта. На мероприятии будут представлены достижения, новые направления и передовые решения компаний-лидеров мобильной индустрии. Посе
14.01.2015 Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне

Со 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет Mobile World Congress, который предоставит участникам возможность узнать о достижениях, новых направлениях и передовых решениях компаний-лидеров мобильной индустрии. В этом году Mobile World
04.12.2014 В Барселоне пройдет Mobile World Congress

С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технолог
28.11.2014 В Барселоне пройдет Mobile World Congress

С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технолог
19.03.2014 Лучшие устройства выставки MWC 2014

ругими китайскими производителями. Кстати, надо отметить, что в качестве OEM-поставщика устройств ZTE чувствует себя относительно неплохо. Huawel Accend Mate 2     Lenovo Yoga Tablet 8 Однако назвать MWC 2014 триумфом материкового Китая нельзя, равную, если не большую активность, проявляли такие уважаемые тайваньские производители, как Acer, ASUS и HTC. Особенно выделилась первая в списке к
17.03.2014 «Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно

.). Анализ информации о пользователе, а главное — получение на базе этого анализа новых источников дохода — является ключевой задачей комплекса систем, демонстрируемых компанией «Инфосистемы Джет» на MWC 2014. На стенде «Инфосистемы Джет» на WMC 2014 можно было побыть в роли абонента, оператора или поставщика контента На стенде интегратора можно было в деталях узнать, как работает система о
13.03.2014 MWC как зеркало мобильной революции

такие рыночные процессы, как отраслевая сегментация, только начинают проявлять себя. В этом году на Mobile World Congress 2014 впервые была сделана попытка выделить площадки для вертикальных ре
12.03.2014 Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров

В выставке MWC принимают участие операторы мобильной связи, разработчики платформ и приложений, держател
06.03.2014 Spirit продемонстрировал на MWC транскодинг сервер H.264/VP8 и мобильные клиенты для видеоконферениций

Компания Spirit DSP продемонстрировала на Mobile World Congress, прошедшем на прошлой неделе в Барселоне, свои новые программные продукты. На стенде Spirit были показаны TeamSpirit Transcoding Server и программные клиенты для участия в

Публикаций - 952, упоминаний - 1464

MWC и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 243
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 169
Huawei 4677 136
Apple Inc 13156 124
Microsoft Corporation 25775 117
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 113
Google LLC 12690 110
LG Electronics 3735 104
Qualcomm Technologies 1974 83
Sony 6739 72
Lenovo Motorola 3566 72
HTC Corporation 1512 71
Intel Corporation 12811 69
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 64
Nvidia Corp 4002 48
ZTE Corporation 800 48
Lenovo Group 2447 43
Xiaomi - Сяоми 2232 41
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 33
Vodafone Group 1412 32
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 30
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 30
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 29
Meta Platforms - Facebook 4621 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 29
China Mobile 436 28
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 25
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 24
Acer Group - Acer Inc 2776 24
HMD Global - Nokia 144 24
AT&T Inc 1726 24
МегаФон 10742 21
X Corp - Twitter 2938 21
Toshiba Corporation 2980 21
Cisco Systems 5372 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
MediaTek - Ralink 595 19
Carl Zeiss AG 307 18
Евросеть 1421 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Связной ГК 1401 10
Россети Ленэнерго 1699 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Volvo Cars 262 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
SoftBank Group 284 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
Вотрон 21 5
Ford 435 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Ferrari NV 159 4
KGI Securities 50 4
Резонанс НПП 407 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Visa International 1993 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
BMW Group 482 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
American Express - Amex 338 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 136
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 30
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
WiMAX Forum 69 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Bitcoin Foundation 8 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Symbian Foundation 38 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Электрокабель 13 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OIPF - Open IPTV Forum 5 1
Ассоциация-800 20 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 469
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 322
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 244
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 241
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 238
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 214
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 187
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 184
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 184
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 155
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 152
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 150
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 148
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 143
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 134
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 134
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 130
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 113
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 103
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 101
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 96
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 94
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 90
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 89
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 85
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 83
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 75
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 72
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 71
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 70
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 69
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 69
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 67
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 66
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 65
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 64
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 60
Google Android 15244 247
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 139
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 103
Microsoft Windows 16882 85
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 79
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 73
Samsung Galaxy 1035 69
Apple iOS 8583 55
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 51
Nokia Symbian OS 1411 51
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 47
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 43
Linux OS 11533 41
Samsung Galaxy Note 702 40
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 39
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 38
Apple iPhone 6 4861 38
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 37
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 32
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 32
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 31
Nokia Nseries 538 29
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 28
Microsoft Windows Mobile 6 250 28
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 27
Apple iPad 4012 27
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 27
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 26
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 26
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 26
Samsung Electronics TouchWiz 202 23
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 23
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 22
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 22
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 22
LG G - серия смартфонов 140 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Симонов Игорь 103 8
Путин Владимир 3454 7
Мартынов Владислав 115 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 6
Изосимов Александр 192 6
Солонин Виталий 90 6
Никифоров Николай 1138 6
Березкин Григорий 42 5
Эйгес Павел 108 4
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 4
Blass Evan - Бласс Эван 37 4
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 4
Кожевников Алексей 66 4
Бородин Владимир 20 4
Jun Lei - Цзунь Лей 46 4
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 4
Hoffman John - Хоффман Джон 5 4
Рейман Леонид 1065 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Касперский Евгений 337 3
Миньковский Михаил 25 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 3
Меламед Леонид 150 3
Кухальский Ян 16 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 71 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Свириденко Андрей 99 3
Асланян Сергей 104 3
Петкевич Андрей 13 3
Norén Thomas - Норен Томас 8 3
Rantala Izmo - Рантала Измо 3 3
Wareby Jan - Вареби Ян 16 3
Nummela Arto - Нуммела Арто 6 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Эмдин Сергей 69 2
Гуцериев Михаил 114 2
Меламед Александр 95 2
Испания - Каталония - Барселона 752 445
Россия - РФ - Российская федерация 166168 309
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 192
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 187
Европа 24964 156
Южная Корея - Республика 7052 105
Азия - Азиатский регион 5920 76
Испания - Королевство 3840 76
Финляндия - Финляндская Республика 3697 67
Япония 13807 64
Китай - Тайвань 4245 57
Франция - Канны 114 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 50
Франция - Французская Республика 8177 50
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
Швеция - Королевство 3782 33
Индия - Bharat 5870 28
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Китай - Шанхай 833 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Африка - Африканский регион 3641 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
США - Калифорния - Купертино 281 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 17
Канада 5082 15
Ближний Восток 3154 15
Сингапур - Республика 1953 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Украина 7928 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Нидерланды 3746 11
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 11
Казахстан - Республика 6048 11
Норвегия - Королевство 1858 11
Израиль 2856 11
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 69
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 37
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Английский язык 7030 25
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 23
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 23
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 22
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 20
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 18
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 14
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 13
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
Samsung IT Школа 11 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 42
CeBIT 614 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Samsung Unpacked 41 7
Международный женский день - 8 марта 418 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
GSMA Global Mobile Awards 7 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Связь-Экспокомм 276 4
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
iF Design Awards 26 3
Samsung Forum 14 3
Индустрия 4.5G Саммит 3 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Red Dot Design Award 57 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Photokina 60 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Embedded World 10 1
Lenovo Tech World 4 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
MacWorld Expo 35 1
Infosecurity - выставка 63 1
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RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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