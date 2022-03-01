MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM

MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40 bile World Congress 2022 в Барселоне. Об этом CNews сообщили представители ZTE. ZTE Blade V40 5G На MWC 2022 компания ZTE презентовала ZTE Blade V40 5G. Новинка может похвастаться 7-нм восьмияд

Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России C проходит без России В испанской Барселоне стартовал ежегодный «Международный мобильный конгресс» (MWC). Его организатором выступает «Международная ассоциация GSM» (GSMA). За несколько дней до

Huawei представила проект умного дома на выставке MWC 2021 в Шанхае Huawei на выставке MWC 2021 в Шанхае представила инсталляцию со своим первым комплексным проектом умного дома. В него входит гостиная, кухня, кабинет, домашний спортзал, комната для развлечений и гараж, которые в

Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 Huawei Как стало известно еще до MWC 2020, Huawei и не планировала привозить на мероприятие новые флагманы P40 и P40 Pro. Они ждут своей очереди в марте, а на выставке мы должны были увидеть преемника складного Mate X — Mate X

Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года Нет выставки – нет эпидемии Выставка Mobile World Congress (MWC) 2020 отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Провед

Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена а конец февраля 2020 г. и пройдет в Барселоне в рамках международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2020. По информации портала Gizmochina, старшая модель Nokia 5.2

Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G На Всемирном форуме мобильной широкополосной связи 2019 Эдвард Дэн (Edward Deng), президент напр

Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 Главные тренды MWC 2019 Mobile World Congress - крупнейшая выставка, которая прошла в конце февраля в Барселоне, - по

Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания ряющие документы, а также банковские карты и любые документы с машиночитаемой зоной. В этом году на MWC специалисты Smart Engines впервые покажут распознавание водительских прав всех штатов США

Самое интересное с MWC 2018 ости — он сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810G.Huawei Huawei назначила презентацию своего флагмана, который, по слухам, будет оснащен сразу тремя камерами, на 27 марта, но презентацию на MWC компания всё равно провела. Были представлены 14-дюймовый тонкий и лёгкий (массой 1,33 кг) лэптоп Huawei MateBook X pro с «безрамочным» тачскрином разрешением 3000х2000 пикс., поддерживающи

Neffos представила новые смартфоны на выставке MWC 2018 TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos серий C, N и X на выставке Mobile World Congress в Барселоне. В частности, на выставке было представлено два новых смартфона: Neffos N1 и Neffos C7. В устройствах реализованы современные технологии мобильной фотографии,

«Гетмобит» представила на MWC 2018 «умное» рабочее место GM-Box. Фото «Гетмобит» представила на международной выставке Mobile World Congress решение для «умного» офиса GM-Box. Это многофункциональная док-станция с безопасным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест и IP-телефонии. Решение позволяет ка

MWC 2018: самые ожидаемые анонсы Samsung Компания Samsung запланировала презентацию в «нулевой день» MWC 2018 — 25 февраля. Она продемонстрирует новых флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, о кот

Fujitsu представит новые квантовые и мобильные технологии на MWC Fujitsu в рамках Mobile World Congress 2018 планирует представить собственные компьютерные разработки в област

Smart Engines представит мобильные технологии распознавания на MWC 2018 rt IDReader автоматически извлечет необходимые данные.Еще одной новинкой, которая будет показана на MWC 2018, станет технология распознавания номеров автомобилей в мобильных приложениях. Это ре

MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии флагман поступит уже 10 марта, ждать осталось недолго, только вот цена пока неизвестна. Samsung От MWC 2017 все ждали анонса флагманских Galaxy S8/S8 Edge — по инсайдерской информации, в марте

Ericsson представила на MWC 2017 более 70 инновационных продуктов, услуг и решений ов президент и главный исполнительный директор компании Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm). - На Всемирном мобильном конгрессе мы представляем наши возможности в области 5G, а также передовы

Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017 Samsung Electronics объявила о планах представить на выставке Mobile World Congress 2017 передовые технологии мобильной коммуникации и портфолио новейших с

Smart Engines покажет мобильные технологии распознавания на MWC 2017 ngines объявила об участии в крупнейшем событии в мире мобильной индустрии — международной выставке Mobile World Congress 2017, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне. Как

Сколковские стартапы представляют свои разработки на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае Пять российских компаний-резидентов «Сколково» принимают участие в Mobile World Congress Shanghai 2016. В этом году одно из крупнейших мероприятий, посвященных

Самые противоречивые тренды MWC 2016 Тренд первый: модульные смартфоны LG очень качественно подготовилась к MWC 2016: характеристики устройств попали в сеть всего за несколько дней до премьеры, а внешн

China Mobile и Huawei представили совместные инновационные решения на Всемирном мобильном конгрессе 2016 рады представить высокотехнологичные решения и наше общее видение долгосрочного развития отрасли на Всемирном мобильном конгрессе. Отрасль мобильных широкополосных сетей будет продолжать расти

Huawei провела прямую трансляцию в формате 4K на рекордное расстояние в рамках MWC 2016 Компания Huawei на Всемирном мобильном конгрессе провела трансляцию в прямом эфире в формате 4K, передав сигнал на рекордное расстояние, а также представила сетевое решение для передачи видео в формате 4K, позвол

«Инфинет» представит новейшие решения ШПД на выставке MWC 2016 в Барселоне Второй год подряд компания «Инфинет» (InfiNet Wireless) представляет свои лучшие разработки для операторов связи и интернет-провайдеров на выставке Mobile World Congress - одной из самых престижных площадок в области телекоммуникационных технологий, которая пройдет в Барселоне (Испания) с 22 по 25 февраля 2016 г. Посетители стенда «Инфинет

MWC 2016. Чего мы ждем от выставки в Барселоне? амеры — HDR, Liveview, TimeLapse и VR-ролики с зацикливанием. Цена Gear 360 пока не раскрыта. [pagebreak]LG Соотечественники Samsung оказались еще нетерпеливее коллег. Первый аппарат, заготовленный к MWC-2016, уже представлен. LG Stylus 2 оснащен 5,7-дюймовым HD-экраном, четырехъядерным процессором с максимальной частотой 1,2 ГГц, 1,5 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт флэш-памяти, 13-мегап

Ericsson покажет новинки в области 5G, интернета вещей и облачных технологий на MWC 2016 В рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) в этом году компания Ericsson представит множество обновлений в своей линейке продуктов,

Интернету вещей нужны сети 5G Главная телеком тема года, обозначенная на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне – это 5G или новая революция в беспроводных с

На MWC-2015 Huawei показала будущее коммуникационных технологий, представив систему MirrorSys На Всемирном мобильном конгрессе 2015 Huawei впервые анонсировала концепцию аудио-видеосвязи высокой четкости, получившую название «full field communication», представив прототип MirrorSys — систему, создан

Пять самых умных часов с выставки MWC 2015 однократно писал про самые разные смарт-часы, и сегодня мы расскажем про несколько новинок выставки MWC 2015, чтобы понять, куда смарт-часы будут двигаться дальше.Huawei Watch Каждая компания х

Huawei представит новые технологии радиоинтерфейса на базе 5G Huawei представит линейку новых технологий радиоинтерфейса на базе 5G в рамках Mobile World Congress (MWC) 2015. Технология 5G станет самой обсуждаемой темой на ежегодном м

Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 поставлять Marvell и NVIDIA, за экраны ответит Innolux, а за звук Sennheiser. Таким образом, уже на MWC многие журналисты смогут изучить готовые образцы Google Ara. Продажа смартфонов и модулей

Mobile World Congress пройдет в Барселоне В 2015 г. Mobile World Congress будет проходить в Барселоне со 2 по 5 марта. На мероприятии будут представлены достижения, новые направления и передовые решения компаний-лидеров мобильной индустрии. Посе

Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне Со 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет Mobile World Congress, который предоставит участникам возможность узнать о достижениях, новых направлениях и передовых решениях компаний-лидеров мобильной индустрии. В этом году Mobile World

В Барселоне пройдет Mobile World Congress С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технолог

В Барселоне пройдет Mobile World Congress С 2 по 5 марта 2015 г. в Барселоне пройдет международная выставка Mobile World Congress. Организатором мероприятия выступает ассоциация GSM. Мобильные технолог

Лучшие устройства выставки MWC 2014 ругими китайскими производителями. Кстати, надо отметить, что в качестве OEM-поставщика устройств ZTE чувствует себя относительно неплохо. Huawel Accend Mate 2 Lenovo Yoga Tablet 8 Однако назвать MWC 2014 триумфом материкового Китая нельзя, равную, если не большую активность, проявляли такие уважаемые тайваньские производители, как Acer, ASUS и HTC. Особенно выделилась первая в списке к

«Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно .). Анализ информации о пользователе, а главное — получение на базе этого анализа новых источников дохода — является ключевой задачей комплекса систем, демонстрируемых компанией «Инфосистемы Джет» на MWC 2014. На стенде «Инфосистемы Джет» на WMC 2014 можно было побыть в роли абонента, оператора или поставщика контента На стенде интегратора можно было в деталях узнать, как работает система о

MWC как зеркало мобильной революции такие рыночные процессы, как отраслевая сегментация, только начинают проявлять себя. В этом году на Mobile World Congress 2014 впервые была сделана попытка выделить площадки для вертикальных ре

Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров В выставке MWC принимают участие операторы мобильной связи, разработчики платформ и приложений, держател