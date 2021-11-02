Разделы

Sebastian Tolstoy Себастиан Толстой


УПОМИНАНИЯ


Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
02.11.2021 Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества 2
28.10.2021 МТС и Ericsson договорились о сотрудничестве по созданию выделенных сетей 5G-ready для промышленности 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
30.03.2021 МТС открыла центр 5G в Санкт-Петербурге 1
25.09.2020 Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для защиты здоровья 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole 1
27.01.2020 МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ» 1
19.12.2019 Ericsson внедрил динамическое распределение спектра в сети «Мегафон» 1
05.09.2019 Ericsson модернизирует транспортную сеть «Мегафона» на всей территории России 1
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE 1
29.05.2019 Ericsson будет готовить кадры для цифровизации России 1
21.05.2019 Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве 1
26.02.2019 Tele2 и Ericsson подготовят сеть к запуску 5G 1
26.02.2019 Партнером «Энвижн Груп» по внедрению корпоративных сетей LTE стала Ericsson 1
17.09.2018 «Билайн» и Ericsson заключили соглашение о развитии 5G и интернета вещей 1
23.05.2018 «Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети 5G 1
17.05.2018 МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети 1
28.02.2018 МТС и Ericsson подписали соглашение о создании исследовательского центра в Республике Татарстан 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Sebastian Tolstoy и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 5
Ростелеком 10106 4
МегаФон 9587 3
Qualcomm Technologies 1872 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
NVision Group - Энвижн Груп 681 2
Sony 6592 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 1
Samsung Electronics 10490 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 111 1
Yandex - Яндекс 8091 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 57 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 2
Метрополис ТРК 57 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 10 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Газпром нефть 650 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 10
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3880 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3853 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1062 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 548 3
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 77 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1115 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 921 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1191 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 379 2
5G NR - 5G New Radio 83 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7995 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 2
Ericsson Radio System - ERS 74 11
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 4
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 813 2
Ericsson Cloud Core - Ericsson Cloud Packet Core - Ericsson Dual-Mode Cloud Core - Ericsson Cloud Native Infrastructure - Ericsson Cloud SDN 5 2
МТС Ericsson Smart City Pole - Опытный участк проектов «умного города» 2 1
Ericsson Massive IoT - массовый интернет вещей 6 1
Ericsson Baseband 2 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Ericsson IoT Accelerator 4 1
Ericsson Smart Pole 1 1
Ericsson Shared Carrier 1 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 136 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
Ericsson Network Performance Subscription Service 1 1
Apple iPhone 6 4863 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 1
Ericsson NFVI 1 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Samsung Galaxy 983 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 942 1
Ericsson Network Intelligence 8 1
Ericsson AIR 3 1
Эмдин Сергей 68 2
Ершов Андрей 50 2
Телков Алексей 34 2
Глазков Борис 48 1
Орловский Виктор 394 1
Лацанич Василь 106 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Халин Дмитрий 56 1
Кириенко Владимир 143 1
Шоржин Валерий 62 1
Егоров Игорь 43 1
Ушацкий Андрей 105 1
Клебанова Юлия 23 1
Белов Виктор 57 1
Пиотровский Михаил 11 1
Шемяков Александр 1 1
Туча Игорь 2 1
Малкиель Игорь 1 1
Полозенко Валентин 16 1
Минуллина Талия 3 1
Николаев Вячеслав 103 1
Галактионова Инесса 93 1
Казарин Станислав 175 1
Галеев Артур 13 1
Харламов Юрий 1 1
Гумеров Ирек 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 6
Европа Восточная 3115 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 498 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 4
Европа 24508 4
Испания - Каталония - Барселона 747 3
Москва - Садовое кольцо 153 3
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 146 3
Азия - Азиатский регион 5684 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1311 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - ЦФО - Курская область 679 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 540 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 945 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 579 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 650 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 588 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 674 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 857 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 512 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Энергетика - Energy - Energetically 5392 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Экономический эффект 1158 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 263 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
Ericsson Academy 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 154 1
Гагаринские чтения - Международная молодёжная научная конференция 1 1
