«Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами «Вектор развития «Контур.доступа» определяет обратная связь от клиентов — каждая новая функциональность создается под актуальные запросы пользователей. В этот раз мы добавили опции, которые упрощают дистанционное управление компьютерами крупным компаниям с большим штатом сотрудников. Например, одна из новых опций позволит подключить к сервису удаленного доступа сразу все необходимые компью

«Ростелеком» внедрил сервис удаленного управления печатью для eдиного правительственного комплекса «Ростелеком» полностью перевел инфраструктуру правительственного комплекса в «Москва-сити» на систему удаленного управления печатью собственной разработки. Цифровое решение «Ростелеком. Сервис печати» уже используют более 5000 сотрудников федеральных органов исполнительной власти и структур, ра

Найдены бреши в популярном протоколе удаленного управления ПК. Под угрозой 15 млн устройств ия HP выпустила два бюллетеня безопасности, посвященные десятку уязвимостей, из которых три относятся к числу критических, а еще восемь определены как высокоопасные. Все эти баги выявлены в протоколе удаленного управления персональными компьютерами Teradici. Под угрозой оказались примерно 15 млн эндпойнтов во всем мире. Teradici PCoIP — это проприетарный протокол передачи данных, используем

Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером адки. Николай Одинцев, исполнительный директор Vist Robotics, сказал: «Самая интересная для нас идея — это управление техникой на большом расстоянии. На выставке Skolkovo Robotics Forum мы показывали дистанционное управление из Москвы карьерным самосвалом в Северной Африке. А сейчас мы попробовали управлять бульдозером в Чебоксарах. Получается, что водители самосвалов, машинисты бульдозеров

ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта ием одного из крупнейших питающих центров Белгородской области – подстанции 330 кВ «Губкин». Это первый опыт телеуправления энергообъектом высокого класса напряжения в Центральном федеральном округе. Дистанционное управление осуществляется на подстанциях нового поколения, оснащенных современным оборудованием, системами цифровой связи и автоматизированной системой управления (АСУ ТП). Внедре

RСNTEC выпустила бесплатное приложение для модуля удаленного управления питанием RPCM RCNTEC, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о доступности бесплатного мобильного приложения для модуля удаленного управления питанием RPCM (Resilient Power Control Module )Как и в web-интерфейсе, в мобильном приложении сохранилась возможность следить за напряжением сети в режиме реального времен

Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, выпустила Ansible 2.0 — новую версию простой системы удаленного управления конфигурациями, которая предлагает больше возможностей для автоматизации, новые средства интеграции с различными службами и облачными сервисами, расширенную поддержку обще

Дистанционное управление функциями в автомобиле Volvo станет доступно через Apple Watch ится все более востребованным, а география его распространения расширяется в геометрической прогрессии. Сегодня помимо ранее доступных функций обеспечения безопасности и защиты Volvo On Call включает дистанционное управление дверными замками, вывод данных датчика уровня топлива и функцию поиска автомобиля. «Всего за несколько лет мы смогли наделить нашу систему не только решениями для обесп

Вышла 10 версия ПО для удаленного управления и организации онлайн-конференций TeamViewer Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации онлайн-конференций, выпустила 10 версию TeamViewer. Как сообщили CNews в TeamViewer, бета-тестирование прошло успешно, и TeamViewer 10 для всех основных опер

Вышла бета-версия TeamViewer 10 для компьютеров под управлением Windows, Mac OS и Linux Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации интерактивных конференций, выпустила бета-версию TeamViewer 10 для компьютеров под управлением Windows, Mac OS и Linux. TeamViewer 10 получил новые и оптимиз

Remoto — система удаленного управления автомобилем от bright box Компания bright box, российский поставщик ИТ-решений для бизнеса, создала систему удаленного управления автомобилем Remoto. Она позволяет безопасно, без открытия центрального замка автомобиля, управлять частью его функций из любой точки земного шара прямо с мобильного телефо

Matrox показала новый комплект удаленного управления компьютером Компания Matrox анонсировала выход нового KVM-удлинителя (комплекта для удаленного управления компьютером, представляющего собой систему разделения доступа к средствам ввода-вывода (мышке, клавиатуре и видеокарте)). Устройство Extio F2408 позиционируется как систем

MRV выпустила системы удаленного управления электропитанием для LX Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых устройств удаленного управления электропитанием переменного тока серии 5250, обеспечивающих интеллектуальное распределение электропитания для обеспечения максимальной надежности работы оборудования. Устр

MRV реализует поддержку удаленного управления абонентскими устройствами о установки конвертеров EM316EFRMAHSH и EM316GRMAHSH как в узлах агрегации, так и у абонента. С появлением решения 802.3ah для платформы OS9000 стало возможным использовать системы данной линейки для удаленного управления и предоставления услуг абонентам, подключенным с помощью устройств с поддержкой данного стандарта. Среди функций управления согласно 802.3ah можно отметить такие параметры

MRV выпустила новые системы удаленного управления электропитанием для In-Reach LX Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых устройств удаленного управления электропитанием серии 4800. Эти устройства работают с источниками питания постоянного тока 48 В, что добавляет платформе удаленного присутствия In-Reach LX необходимую фун

MRV выпустил медиаконвертеры для семейства FiberDriver с поддержкой удаленного управления по стандарту 802.3ah Компания MRV объявила о выпуске новых моделей медиаконвертеров Fast и Gigabit Ethernet для платформы FiberDriver, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah ("Ethernet на первой миле"). Это решение предназначено для операторов широкополосных сетей доступа Ethernet, оно обеспечивает воз

IBM открывает центр удаленного управления данными IBM Global Services начинает предоставление нового вида удаленного сервисного обслуживания - Remote Data Center Management Service. Сервис использует технологии IBM для удаленного управления дата-центрами клиента и является частью системы Universal Management Infrastructure (UMI). Согласно источникам в компании, новый сервис поможет пользователям более гибко и

Новые медиаконвертеры FiberDriver поддерживают функции удаленного управления и автоопределение скорости Модульная конвертерная платформа FiberDriver компании MRV Communications пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления. Они являются развитием линейки конвертеров EM316FRM, которые обеспечивают удаленное управление непосредственно из центральной точки сети, где установлен управляющий модул