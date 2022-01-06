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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 1
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 2
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares 1
07.09.2021 «Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс» 1
26.08.2021 Poly учла особенности гибридного формата работы в новой серии гарнитур Voyager 4300 UC 1
04.08.2021 ViewSonic представляет устройство ViewBoard IFP4320 для создания рабочего пространства в гибридной среде 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 1
06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
31.05.2021 Впервые в истории боевой робот убил человека по собственной инициативе 1
31.05.2021 Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 1
27.05.2021 «Мегафон» увеличил выручку и чистую прибыль в I квартале 2021 года 1
26.05.2021 Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой 1
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
02.04.2021 Tele2 построила 12 ЦОДов на территории от Юга до Сибири в 2020 году 1
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
18.03.2021 Vertiv расширяет возможности партнерской программы 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте 1
03.03.2021 Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 1
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы 1
05.02.2021 МТС развернула в Прикамье выделенную сеть LTE на глубине 400 метров 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных 1
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1

Публикаций - 412, упоминаний - 416
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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