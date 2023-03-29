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Дистанционное управление Удалённое управление

СОБЫТИЯ

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29.03.2023 «Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами

«Вектор развития «Контур.доступа» определяет обратная связь от клиентов — каждая новая функциональность создается под актуальные запросы пользователей. В этот раз мы добавили опции, которые упрощают дистанционное управление компьютерами крупным компаниям с большим штатом сотрудников. Например, одна из новых опций позволит подключить к сервису удаленного доступа сразу все необходимые компью
16.06.2022 «Ростелеком» внедрил сервис удаленного управления печатью для eдиного правительственного комплекса

«Ростелеком» полностью перевел инфраструктуру правительственного комплекса в «Москва-сити» на систему удаленного управления печатью собственной разработки. Цифровое решение «Ростелеком. Сервис печати» уже используют более 5000 сотрудников федеральных органов исполнительной власти и структур, ра
01.06.2022 Найдены бреши в популярном протоколе удаленного управления ПК. Под угрозой 15 млн устройств

ия HP выпустила два бюллетеня безопасности, посвященные десятку уязвимостей, из которых три относятся к числу критических, а еще восемь определены как высокоопасные. Все эти баги выявлены в протоколе удаленного управления персональными компьютерами Teradici. Под угрозой оказались примерно 15 млн эндпойнтов во всем мире. Teradici PCoIP — это проприетарный протокол передачи данных, используем
18.06.2018 Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером

адки. Николай Одинцев, исполнительный директор Vist Robotics, сказал: «Самая интересная для нас идея — это управление техникой на большом расстоянии. На выставке Skolkovo Robotics Forum мы показывали дистанционное управление из Москвы карьерным самосвалом в Северной Африке. А сейчас мы попробовали управлять бульдозером в Чебоксарах. Получается, что водители самосвалов, машинисты бульдозеров
15.06.2018 ФСК ЕЭС и Системный оператор ЕЭС организовали дистанционное управление оборудованием крупного энергообъекта

ием одного из крупнейших питающих центров Белгородской области – подстанции 330 кВ «Губкин». Это первый опыт телеуправления энергообъектом высокого класса напряжения в Центральном федеральном округе. Дистанционное управление осуществляется на подстанциях нового поколения, оснащенных современным оборудованием, системами цифровой связи и автоматизированной системой управления (АСУ ТП). Внедре
07.03.2018 RСNTEC выпустила бесплатное приложение для модуля удаленного управления питанием RPCM

RCNTEC, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о доступности бесплатного мобильного приложения для модуля удаленного управления питанием RPCM (Resilient Power Control Module )Как и в web-интерфейсе, в мобильном приложении сохранилась возможность следить за напряжением сети в режиме реального времен
13.01.2016 Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, выпустила Ansible 2.0 — новую версию простой системы удаленного управления конфигурациями, которая предлагает больше возможностей для автоматизации, новые средства интеграции с различными службами и облачными сервисами, расширенную поддержку обще
28.05.2015 Дистанционное управление функциями в автомобиле Volvo станет доступно через Apple Watch

ится все более востребованным, а география его распространения расширяется в геометрической прогрессии. Сегодня помимо ранее доступных функций обеспечения безопасности и защиты Volvo On Call включает дистанционное управление дверными замками, вывод данных датчика уровня топлива и функцию поиска автомобиля. «Всего за несколько лет мы смогли наделить нашу систему не только решениями для обесп
02.12.2014 Вышла 10 версия ПО для удаленного управления и организации онлайн-конференций TeamViewer

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации онлайн-конференций, выпустила 10 версию TeamViewer. Как сообщили CNews в TeamViewer, бета-тестирование прошло успешно, и TeamViewer 10 для всех основных опер
05.11.2014 Вышла бета-версия TeamViewer 10 для компьютеров под управлением Windows, Mac OS и Linux

Компания TeamViewer, мировой поставщик программного обеспечения для удаленного управления и организации интерактивных конференций, выпустила бета-версию TeamViewer 10 для компьютеров под управлением Windows, Mac OS и Linux. TeamViewer 10 получил новые и оптимиз
31.07.2014 Remoto — система удаленного управления автомобилем от bright box

Компания bright box, российский поставщик ИТ-решений для бизнеса, создала систему удаленного управления автомобилем Remoto. Она позволяет безопасно, без открытия центрального замка автомобиля, управлять частью его функций из любой точки земного шара прямо с мобильного телефо
12.11.2010 Matrox показала новый комплект удаленного управления компьютером

Компания Matrox анонсировала выход нового KVM-удлинителя (комплекта для удаленного управления компьютером, представляющего собой систему разделения доступа к средствам ввода-вывода (мышке, клавиатуре и видеокарте)). Устройство Extio F2408 позиционируется как систем
24.10.2006 MRV выпустила системы удаленного управления электропитанием для LX

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых устройств удаленного управления электропитанием переменного тока серии 5250, обеспечивающих интеллектуальное распределение электропитания для обеспечения максимальной надежности работы оборудования. Устр
14.06.2006 MRV реализует поддержку удаленного управления абонентскими устройствами

о установки конвертеров EM316EFRMAHSH и EM316GRMAHSH как в узлах агрегации, так и у абонента. С появлением решения 802.3ah для платформы OS9000 стало возможным использовать системы данной линейки для удаленного управления и предоставления услуг абонентам, подключенным с помощью устройств с поддержкой данного стандарта. Среди функций управления согласно 802.3ah можно отметить такие параметры
11.01.2006 MRV выпустила новые системы удаленного управления электропитанием для In-Reach LX

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых устройств удаленного управления электропитанием серии 4800. Эти устройства работают с источниками питания постоянного тока 48 В, что добавляет платформе удаленного присутствия In-Reach LX необходимую фун
28.04.2004 MRV выпустил медиаконвертеры для семейства FiberDriver с поддержкой удаленного управления по стандарту 802.3ah

Компания MRV объявила о выпуске новых моделей медиаконвертеров Fast и Gigabit Ethernet для платформы FiberDriver, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah ("Ethernet на первой миле"). Это решение предназначено для операторов широкополосных сетей доступа Ethernet, оно обеспечивает воз
30.01.2004 IBM открывает центр удаленного управления данными

IBM Global Services начинает предоставление нового вида удаленного сервисного обслуживания - Remote Data Center Management Service. Сервис использует технологии IBM для удаленного управления дата-центрами клиента и является частью системы Universal Management Infrastructure (UMI). Согласно источникам в компании, новый сервис поможет пользователям более гибко и
19.11.2002 Новые медиаконвертеры FiberDriver поддерживают функции удаленного управления и автоопределение скорости

Модульная конвертерная платформа FiberDriver компании MRV Communications пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet, имеющих встроенную поддержку функций удаленного управления. Они являются развитием линейки конвертеров EM316FRM, которые обеспечивают удаленное управление непосредственно из центральной точки сети, где установлен управляющий модул
20.08.2002 Intel представила новое ПО для удаленного управления сетями

авления для сотрудников компаний, использующих мобильные ПК и карманные компьютеры для доступа к важной для бизнеса информации и приложениям. Mobile Manager сочетает в себе возможности двух продуктов удаленного управления - ПО Intel LANDesk Management Suite и пакета XcelleNet Afaria, предназначенного для управления мобильными и карманными устройствами. Некоторые возможности приложения:Распр

Публикаций - 1270, упоминаний - 1279

Дистанционное управление и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 97
Microsoft Corporation 25774 93
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 58
Samsung Electronics 11064 45
Apple Inc 13154 44
Google LLC 12687 41
TeamViewer 138 40
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
HP Inc. 5883 33
Ростелеком 10948 32
Sony 6739 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 31
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 30
Fujitsu 2105 28
МегаФон 10742 27
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 27
Dell EMC 5180 26
Cisco Systems 5372 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 25
Yandex - Яндекс 9215 25
Broadcom - VMware 2610 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Huawei 4675 22
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 20
LG Electronics 3735 19
SAS Institute 1082 19
Philips 2099 18
Nvidia Corp 4002 18
Telegram Group 2940 17
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 17
Canon 1439 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Lenovo Group 2446 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
Россети Ленэнерго 1699 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Почта России ПАО 2370 7
BMW Group 482 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Евросеть 1421 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
Dyson 157 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Альфа-Банк 1979 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 4
Visa International 1993 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Honda Motor Company - HND 240 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Родник 91 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 311
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 90
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 90
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 89
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 88
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 82
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 77
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 77
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 77
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 77
Microsoft Windows 16882 171
Google Android 15243 139
Linux OS 11533 120
Apple iOS 8583 77
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 43
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 42
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 35
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 32
Microsoft Windows 2000 8678 32
Apple iPad 4011 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 29
Microsoft Windows XP 2431 26
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
Apple macOS 2419 22
Microsoft Office 4170 22
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 20
Intel x86 - архитектура процессора 2151 19
Microsoft Windows 7 2007 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 17
Apple iPhone 6 4861 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 16
Microsoft Windows PowerShell 250 16
Apple - App Store 3109 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 14
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 14
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 14
Google Chrome - браузер 1701 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 13
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 11
Зайцев Михаил 345 8
Мельникова Анастасия 440 7
Шадаев Максут 1210 7
König Andreas - Кёниг Андреас 12 6
Путин Владимир 3454 6
Наумов Максим 100 6
Мылицын Роман 111 5
Новиков Алексей 66 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Березкин Григорий 42 4
Помазов Евгений 4 3
Немченкова Маргарита 10 3
Стыценко Артем 22 3
Маричев Дмитрий 7 3
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Bond James - Бонд Джеймс 86 3
Patron Alfredo - Патрон Альфредо 4 3
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Стрельцов Дмитрий 11 2
Лысанов Сергей 2 2
Сучков Владимир 6 2
Воронков Владимир 3 2
Давыдов Владислав 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 592
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 134
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 72
Европа 24962 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 49
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Япония 13807 42
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Южная Корея - Республика 7051 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
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Индия - Bharat 5869 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Европа Восточная 3138 18
Казахстан - Республика 6047 17
Россия - СФО - Новосибирск 4875 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
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Франция - Французская Республика 8176 14
Китай - Тайвань 4245 14
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
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День молодёжи - 27 июня 1087 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
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Международный женский день - 8 марта 418 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
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RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
ALPS SHOW 1 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
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