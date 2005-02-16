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Future Space.com
СОБЫТИЯ
|16.02.2005
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На Марсе обнаружена жизнь, заявляют эксперты НАСА
ническом происхождении странного объекта. «Первое мое впечатление от его морфологии – редкостное сходство с широко распространенным на Земле листовым лишайником (foliose lichen), - сообщил в интервью Space.com Барри Ди Грегорио (Barry DiGregorio), сотрудник британского астробиологического центра (г. Кардифф). – Вместе с тем, как нам уже известно из предыдущего опыта, на Марсе первое впечатл
|16.02.2005
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На Марсе обнаружена жизнь, заявляют эксперты НАСА
ническом происхождении странного объекта. «Первое мое впечатление от его морфологии – редкостное сходство с широко распространенным на Земле листовым лишайником (foliose lichen), - сообщил в интервью Space.com Барри Ди Грегорио (Barry DiGregorio), сотрудник британского астробиологического центра (г. Кардифф). – Вместе с тем, как нам уже известно из предыдущего опыта, на Марсе первое впечатл
|04.01.2001
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Space.com продолжает увольнять сотрудников
В Space.com продолжаются увольнения, сообщает @NY. Компания, возглавляемая бывшим президентом CNNfn Лау Доббсом (Lou Dobbs), в очередной раз увольняет сотрудников. Руководство компании объясняет
|04.10.2000
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Space.com уволит 22 человека и начнет агрессивное наступление на рынок
са должна быть подкорректирована, чтобы продолжить агрессивное наступление на рынок. Уволенным сотрудникам будут выплачены выходные пособия, а также компания постарается помочь им с трудоустройством. Space.Com в прошлом году купила несколько сайтов, посвященных космической тематике, в том числе SpaceWatch.com и Explorezone.com. В прошлом месяце она запустила свое первое печатное издание, Sp
|02.10.2000
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SPACE.com уволит 20% персонала, чтобы стать прибыльной
Сетевая медиа-компания SPACE.com, основанная бывшим ведущим программы Moneyline компании CNN Лу Доббсом (Lou Dobbs), объявила о сокращении 22 служащих, что составляет 20% персонала, сообщает Mercury Center. Как и мно
|22.09.1999
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Новый президент Space.com - первая американская женщина-космонавт
Назначен новый президент компании Space.com, научно-космического сайта. Им стала первая американская женщина-космонавт Sally Ride, вышедшая в космос в 1983 году. До этого Sally Ride преподавала физику в калифорнийском университ
Future и организации, системы, технологии, персоны:
|WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
|The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
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