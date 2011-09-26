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Future
Space.com
Future упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 221 7
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 2
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 2
|Boeing 447 1
|Меркури - Mercury 59 1
|Датчик магнитного поля Холла 39 2
|Электроника 79 1
|RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 33 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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