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Future
Space.com



26.09.2011 Сеть контент-сайтов TechMediaNetwork получила $33 млн инвестиций 1
29.06.2006 Гигантский астероид несется к Земле 1
13.03.2006 Россию лишают доступа к метеоданным 1
01.03.2006 Старт ракеты-носителя Falcon 1 перенесен на конец марта 1
08.12.2005 Утром на Луне бушуют бури? 1
08.12.2005 США достигли абсолютного перевеса в космосе 1
22.09.2005 Студенты готовят к запуску самодельный спутник 1
16.09.2005 США готовятся к покорению Луны 1
18.07.2005 Инопланетные НЛО – большая "утка"? 1
07.07.2005 Разгадка «шифра небес» стала ближе 1
19.05.2005 Canadian Arrow создаст космическое турбюро 1
18.05.2005 Рядом с Землей зажигается новая звезда 1
25.04.2005 Спутник НАСА в космосе устроил ДТП 1
23.03.2005 Человек впервые увидел планету Озирис 1
14.03.2005 Что-то сдувает с марсоходов пыль 1
10.03.2005 Телескопы вне Земли: астрономов потянуло на Луну 1
05.03.2005 Янки на Луне: грядет проверка? 1
21.02.2005 Жизнь на Марсе: напряжение нарастает 1
18.02.2005 Жизнь на Марсе: новые свидетельства 1
16.02.2005 На Марсе обнаружена жизнь, заявляют эксперты НАСА 1
22.12.2004 Cassini: Сатурн может остаться без колец 1
19.01.2004 «Марсианская надпись» будоражит землян 1
06.11.2003 Солнце: самая яркая вспышка за всю историю наблюдений 1
29.10.2002 Обнаружена самая маленькая из экзопланет 1
28.10.2002 Скрытая масса все же существует 1
21.10.2002 Структура Млечного пути будет разгадана? 1
15.10.2002 Европейское космическое агентство готовит к запуску гамма-телескоп 1
14.10.2002 Ученые оценили биологический потенциал Марса 1
30.09.2002 Почему у человека большой мозг? 1
17.09.2002 Скопление черных дыр в старом галактическом кластере 1
17.09.2002 Полосы на Юпитере - результат стабильной атмосферы 1
09.09.2002 Планеты - это пятна на поверхности звезд? 1
09.09.2002 Ранняя Земля - "водный мир" 1
09.09.2002 Телескоп "Хаббл" сделал снимок кольцеобразной галактики 1
02.09.2002 Boeing разработает новую серию реконфигурируемых спутников 1
30.08.2002 Признак жизни - что это? 1
27.08.2002 Российские космонавты успешно завершили работы в открытом космосе 1
26.08.2002 Луна - в качестве хранилища ядерных отходов? 1
26.08.2002 Густой туман на Титане является результатом сложных атмосферных процессов 1
26.08.2002 Запуск челнока "Columbia" отложен до января 1

Публикаций - 99, упоминаний - 99

Future упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 357 12
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 32 3
AT&T Inc 1500 2
Галактика - Корпорация 479 2
Spirit DSP - Спирит Корп 339 2
Amazon Inc - Amazon.com 2438 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 163 1
Pioneer Corporation 324 1
H2O 8 1
SES 46 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 221 7
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 2
Boeing 447 1
Меркури - Mercury 59 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 40
МКС - Международная космическая станция 401 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 312 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 116 1
US Navy - Военно-морские силы США 114 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 145 1
Датчик магнитного поля Холла 39 2
Электроника 79 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 33 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 92 3
Космодром Байконур 347 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 190 1
SpaceX 51 1
Google Dart 34 1
Scaled Composites - SpaceShipOne 22 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 74 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 32 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 11 1
Земля - планета Солнечной системы 2549 47
Солнечная система 503 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 14
Луна 342 13
Марс - планета Солнечной системы 1 296 10
Юпитер - планета Солнечной системы 131 7
США - Калифорния 2306 7
Россия - Российская федерация - РФ 76278 6
Колумбия - Республика 302 5
США - Колумбия - Вашингтон 834 5
США - Колорадо 203 4
Европа 6447 4
США - Нью-Мексико 101 3
Венера - планета Солнечной системы 43 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Германия - Федеративная Республика 6766 3
Чили - Республика 250 3
США - Аризона 244 2
Плутон - планета Солнечной системы 63 2
США - Невада 133 2
США - Техас 582 2
Африка Южная 251 2
Япония 6703 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Африка Северная 144 1
Норвегия - Королевство 746 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 15 1
Берингов пролив 5 1
США - Гавайи 46 1
США - Висконсин 48 1
Швеция - Королевство 1526 1
США - Миссури 53 1
Франция - Гвиана 60 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 81 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Южная Америка 561 1
Центральная Америка 23 1
ЮАР - Кейптаун 25 1
Нидерланды 1708 1
Уганда - Республика 40 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 63 1
Nature 259 3
Mercury Center 309 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 1
Associated Press 1110 1
New Scientist 630 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 105 1
SpaceDaily - Space Daily 90 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 49 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 111 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 70 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 106 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 100 1
UB - University of Bremen - Бременский университет 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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