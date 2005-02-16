ническом происхождении странного объекта. «Первое мое впечатление от его морфологии – редкостное сходство с широко распространенным на Земле листовым лишайником (foliose lichen), - сообщил в интервью Space.com Барри Ди Грегорио (Barry DiGregorio), сотрудник британского астробиологического центра (г. Кардифф). – Вместе с тем, как нам уже известно из предыдущего опыта, на Марсе первое впечатл

ническом происхождении странного объекта. «Первое мое впечатление от его морфологии – редкостное сходство с широко распространенным на Земле листовым лишайником (foliose lichen), - сообщил в интервью Space.com Барри Ди Грегорио (Barry DiGregorio), сотрудник британского астробиологического центра (г. Кардифф). – Вместе с тем, как нам уже известно из предыдущего опыта, на Марсе первое впечатл