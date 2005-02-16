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Future Space.com

СОБЫТИЯ


16.02.2005 На Марсе обнаружена жизнь, заявляют эксперты НАСА

ническом происхождении странного объекта. «Первое мое впечатление от его морфологии – редкостное сходство с широко распространенным на Земле листовым лишайником (foliose lichen), - сообщил в интервью Space.com Барри Ди Грегорио (Barry DiGregorio), сотрудник британского астробиологического центра (г. Кардифф). – Вместе с тем, как нам уже известно из предыдущего опыта, на Марсе первое впечатл
16.02.2005 На Марсе обнаружена жизнь, заявляют эксперты НАСА

ническом происхождении странного объекта. «Первое мое впечатление от его морфологии – редкостное сходство с широко распространенным на Земле листовым лишайником (foliose lichen), - сообщил в интервью Space.com Барри Ди Грегорио (Barry DiGregorio), сотрудник британского астробиологического центра (г. Кардифф). – Вместе с тем, как нам уже известно из предыдущего опыта, на Марсе первое впечатл
04.01.2001 Space.com продолжает увольнять сотрудников

В Space.com продолжаются увольнения, сообщает @NY. Компания, возглавляемая бывшим президентом CNNfn Лау Доббсом (Lou Dobbs), в очередной раз увольняет сотрудников. Руководство компании объясняет

04.10.2000 Space.com уволит 22 человека и начнет агрессивное наступление на рынок

са должна быть подкорректирована, чтобы продолжить агрессивное наступление на рынок. Уволенным сотрудникам будут выплачены выходные пособия, а также компания постарается помочь им с трудоустройством. Space.Com в прошлом году купила несколько сайтов, посвященных космической тематике, в том числе SpaceWatch.com и Explorezone.com. В прошлом месяце она запустила свое первое печатное издание, Sp
02.10.2000 SPACE.com уволит 20% персонала, чтобы стать прибыльной

Сетевая медиа-компания SPACE.com, основанная бывшим ведущим программы Moneyline компании CNN Лу Доббсом (Lou Dobbs), объявила о сокращении 22 служащих, что составляет 20% персонала, сообщает Mercury Center. Как и мно
22.09.1999 Новый президент Space.com - первая американская женщина-космонавт

Назначен новый президент компании Space.com, научно-космического сайта. Им стала первая американская женщина-космонавт Sally Ride, вышедшая в космос в 1983 году. До этого Sally Ride преподавала физику в калифорнийском университ

Публикаций - 200, упоминаний - 210

Future и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 34
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 5
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Epsilon 15 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
SES Networks - SES Americom 23 2
Swedish Space Corporation - SSC - Шведская космическая корпорация 8 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
AT&T Inc 1726 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Kometa - Комета 160 2
H2O 23 2
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 2
Kitty Hawk Corporation 5 2
ИКС 538 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 5
Россети Ленэнерго 1699 4
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
QinetiQ Group 57 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
AeroVironment 18 2
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Boeing 1031 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 82
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
ООН - Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства - UNOOSA - United Nations Office for Outer Space Affairs 7 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 96
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 15
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 154 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 5
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 4
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 534 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Контрастность 3042 2
Освещение - яркость источника света 742 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 14
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 11
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 8
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 6
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 4
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 4
NASA Deep Space Network 26 4
NASA Stardust 51 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 4
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 4
ESA SMART-1 - Смарт-1 33 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Космодром Байконур 1072 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 2
NAIC - National Astronomy and Ionosphere Center - Arecibo Observatory - Аресибо Обсерватория (радиотелескоп) 16 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 2
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 2
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 2
SNC Dream Chaser 14 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 6
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 4
Squaers Steve - Сквайерс Стив 6 4
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 4
Bruggen Marcus - Брюгген Маркус 4 4
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Корзун Валерий 17 2
Трещев Сергей 10 2
Dittemore Ron - Дитмор Рон 2 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Uttley Phil - Аттли Фил 2 2
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 2
Clarke Philip - Кларк Филипп 2 2
Miller Geoffrey - Миллер Джеффри 4 2
Kaiser Christian - Кейзер Кристин 2 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Schirmer Mischa - Ширмер Миша 2 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Gurman Joseph - Gurman Joe - Гурман Джо 4 2
Gellert Ralf - Геллерт Ральф 2 2
Sprague Bill - Спрейдж Билл 2 2
Ziemelis Carl - Цимелис Карл 2 2
Gartman Frank - Гартман Франк 2 2
Kathuria Chirinjeev - Катурия Чиринджив 4 2
Краснопольский Владимир 4 2
Benson Jim - Бенсон Джим 12 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Wilson-Hodge Colleen - Вилсон-Ходж Колин 2 2
Preston Bob - Престон Боб 2 2
Гнедин Николай 2 2
Ramsburg Doug - Ремсбург Дуг 2 2
Olhoeft Gary - Олхефт Гэри 2 2
Venkatapaty Etiray - Венкатапати Етирай 2 2
Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Calvin Wendy - Кальвин Венди 2 2
Davies Paul - Дэвис Пол 6 2
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 2
Grego Laura - Грего Лаура 2 2
Lester Dan - Лестер Дэн 2 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 54
Солнечная система - Solar system 2569 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 50
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 35
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 30
Европа 24964 30
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 26
США - Калифорния 4829 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Юпитер - планета Солнечной системы 557 19
Венера - планета Солнечной системы 298 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Япония 13807 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
Колумбия - Республика 551 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
США - Колорадо 385 9
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 8
США - Нью-Мексико 249 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Канада 5082 6
Чили - Республика 494 6
США - Пасадина 169 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 4
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 4
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Израиль 2856 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 4
США - Техас 1048 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
США - Аризона 549 4
США - Невада 214 4
Сатурн - планета Солнечной системы 136 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 85
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 49
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 43
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 25
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 25
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 22
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 14
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 14
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 13
Физика - Physics - область естествознания 2940 12
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 10
Молекула - Molecula 1102 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 8
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 8
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 6
Атлантис 85 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 6
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 5
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 4
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Nature 832 7
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
SpaceNews 73 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Astronomy & Astrophysics 16 2
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 2
New Scientist 1448 2
iPadNewsDaily 1 1
Florida Today 5 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
AP - Associated Press 2007 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Mercury Center 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 10
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 6
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
University of Baltimore - Балтиморский университет 4 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
UB - University of Bremen - Бременский университет 16 2
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
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