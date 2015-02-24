MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver циональность предоставляет возможность его использования в различных сценариях в качестве 100G конвертеров, транспондеров или повторителей. Решение представлено двумя видами транспондеров: обычный 3R транспондер OD-TXP100G и OTN транспондер с встроенным FEC OD-TXP100GF OD-TXP100G - по своей сути является обычным 3R регенератором. Транспондер позволяет абсолютно прозрачно конве

«Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной компанией «Т8», на которой было поставлено несколько мировых рекордов: передача сигнала 100 Гбит/с на 501,3 км в однопролетной линии и п

Украинский провайдер Xtra ТВ открывает третий транспондер вещания с третьего транспондера. Xtra ТВ в настоящее время использует два транспондера на частотах 11258 H и 11336 H; скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 5/6. Кодировка Conax. Третий транспондер, который проходит испытания, находится на частоте 11,222 H; символьная скорость (SR) выше, на этот раз - 30000 ksyms. Украине до недавнего времени не удавалось запустить стабильно р

EMCORE представила 10-гигабитный миниатюрный транспондер для сетей стандарта SONET ниатюрного транспондера MTR9500, обеспечивающего внутренние соединения на скоростях до 10 Гбит/c в пределах очень короткой досягаемости для корпоративных и магистральных сетей стандарта SONET OC-192. Транспондер специально разработан для cетей протяженностью до 300 метров, имеет незначительные размеры и совместим c другими транспондерами этого стандарта.

Toshiba представила транспондер для оптических сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/c hiba America Electronic Components Inc. (TAEC) совместно со своей родительской компанией Toshiba Corp. представила три модели оптических компонентов для сетей передачи данных со скоростями 10 Гбит/с. Транспондер (приемопередатчик) TOTR370M обеспечивает прием и передачу данных со скоростями 10 Гбит/с в оптических сетях SONET и SDH (cинхронной цифровой иерархии). Этот модуль использует для пе