Транспондер Transponder Transmitter-responder передатчик-ответчик радиоответчик
|24.02.2015
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MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver
циональность предоставляет возможность его использования в различных сценариях в качестве 100G конвертеров, транспондеров или повторителей. Решение представлено двумя видами транспондеров: обычный 3R транспондер OD-TXP100G и OTN транспондер с встроенным FEC OD-TXP100GF OD-TXP100G - по своей сути является обычным 3R регенератором. Транспондер позволяет абсолютно прозрачно конве
|16.01.2013
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«Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях
Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной компанией «Т8», на которой было поставлено несколько мировых рекордов: передача сигнала 100 Гбит/с на 501,3 км в однопролетной линии и п
|24.02.2012
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Украинский провайдер Xtra ТВ открывает третий транспондер
вещания с третьего транспондера. Xtra ТВ в настоящее время использует два транспондера на частотах 11258 H и 11336 H; скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 5/6. Кодировка Conax. Третий транспондер, который проходит испытания, находится на частоте 11,222 H; символьная скорость (SR) выше, на этот раз - 30000 ksyms. Украине до недавнего времени не удавалось запустить стабильно р
|19.03.2002
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EMCORE представила 10-гигабитный миниатюрный транспондер для сетей стандарта SONET
ниатюрного транспондера MTR9500, обеспечивающего внутренние соединения на скоростях до 10 Гбит/c в пределах очень короткой досягаемости для корпоративных и магистральных сетей стандарта SONET OC-192. Транспондер специально разработан для cетей протяженностью до 300 метров, имеет незначительные размеры и совместим c другими транспондерами этого стандарта.
|22.03.2001
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Toshiba представила транспондер для оптических сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/c
hiba America Electronic Components Inc. (TAEC) совместно со своей родительской компанией Toshiba Corp. представила три модели оптических компонентов для сетей передачи данных со скоростями 10 Гбит/с. Транспондер (приемопередатчик) TOTR370M обеспечивает прием и передачу данных со скоростями 10 Гбит/с в оптических сетях SONET и SDH (cинхронной цифровой иерархии). Этот модуль использует для пе
|09.03.2000
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Lucent выпустила самый маленький в мире транспондер для 10-гигабитных сетей
ogies объявила о выпуске транспондерного модуля нового поколения, который объединяет в себе оптические элементы и интегральные схемы и позволит сократить стоимость выпускаемого сетевого оборудования. Транспондер (приемопередатчик), работающий со скоростью 10 гигабит в сек., может быть использован в DWDM системах, IP коммутаторах и маршрутизаторах, мультиплексорах и т.д. Габариты модуля всег
Транспондер и организации, системы, технологии, персоны:
|Трещиков Владимир 15 6
|Новиков Владимир 35 3
|Истомин Максим 26 3
|Прянишников Николай 292 2
|Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
|Богданов Кирилл 112 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Слизень Виталий 242 1
|Пехтерев Сергей 54 1
|Новикова Елена 88 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Белашева Марина 37 1
|Измайлов Юрий 18 1
|Бушуев Андрей 3 1
|Акопов Сергей 21 1
|Базаров Юрий 1 1
|Панфилов Олег 2 1
|Данилов Денис 2 1
|Deltenre Ingrid - Делтер Ингрид 1 1
|Котрикадзе Екатерина 2 1
|Мышкин Геннадий 1 1
|Брегадзе Ксения 1 1
|Сальникова Светлана 1 1
|Клебанова Юлия 21 1
|Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
|Путин Владимир 3181 1
|Дудаева Алла 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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