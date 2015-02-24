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Транспондер Transponder Transmitter-responder передатчик-ответчик радиоответчик



24.02.2015 MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver

циональность предоставляет возможность его использования в различных сценариях в качестве 100G конвертеров, транспондеров или повторителей. Решение представлено двумя видами транспондеров: обычный 3R транспондер OD-TXP100G и OTN транспондер с встроенным FEC OD-TXP100GF OD-TXP100G - по своей сути является обычным 3R регенератором. Транспондер позволяет абсолютно прозрачно конве
16.01.2013 «Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях

Линейка оборудования компании «Т8» пополнилась новым одноканальным 100 Гбит/с транспондером операторского класса ТР-100. Транспондер построен на платформе «Волга», разработанной компанией «Т8», на которой было поставлено несколько мировых рекордов: передача сигнала 100 Гбит/с на 501,3 км в однопролетной линии и п
24.02.2012 Украинский провайдер Xtra ТВ открывает третий транспондер

вещания с третьего транспондера. Xtra ТВ в настоящее время использует два транспондера на частотах 11258 H и 11336 H; скорость потока 27500, коэффициент коррекции ошибок 5/6. Кодировка Conax. Третий транспондер, который проходит испытания, находится на частоте 11,222 H; символьная скорость (SR) выше, на этот раз - 30000 ksyms. Украине до недавнего времени не удавалось запустить стабильно р
19.03.2002 EMCORE представила 10-гигабитный миниатюрный транспондер для сетей стандарта SONET

ниатюрного транспондера MTR9500, обеспечивающего внутренние соединения на скоростях до 10 Гбит/c в пределах очень короткой досягаемости для корпоративных и магистральных сетей стандарта SONET OC-192. Транспондер специально разработан для cетей протяженностью до 300 метров, имеет незначительные размеры и совместим c другими транспондерами этого стандарта.
22.03.2001 Toshiba представила транспондер для оптических сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/c

hiba America Electronic Components Inc. (TAEC) совместно со своей родительской компанией Toshiba Corp. представила три модели оптических компонентов для сетей передачи данных со скоростями 10 Гбит/с. Транспондер (приемопередатчик) TOTR370M обеспечивает прием и передачу данных со скоростями 10 Гбит/с в оптических сетях SONET и SDH (cинхронной цифровой иерархии). Этот модуль использует для пе
09.03.2000 Lucent выпустила самый маленький в мире транспондер для 10-гигабитных сетей

ogies объявила о выпуске транспондерного модуля нового поколения, который объединяет в себе оптические элементы и интегральные схемы и позволит сократить стоимость выпускаемого сетевого оборудования. Транспондер (приемопередатчик), работающий со скоростью 10 гигабит в сек., может быть использован в DWDM системах, IP коммутаторах и маршрутизаторах, мультиплексорах и т.д. Габариты модуля всег

Публикаций - 69, упоминаний - 72

Транспондер и организации, системы, технологии, персоны:

Т8 НТЦ 83 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 10
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 8
Ростелеком 9718 7
Hitachi - Хитачи 1465 5
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 4
Philips 2053 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 3
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 3
Microsoft Corporation 24646 2
Huawei 3942 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 2
Intel Corporation 12206 2
Toshiba Corporation 2929 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 2
Deutsche Telekom 911 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
Infinera 35 2
Coriant 16 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
Diamond Communications 58 2
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 2
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 2
Silterra Malaysia 5 2
Samsung Electronics 10273 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 376 1
МегаФон 8883 1
SAP SE 5280 1
Dell EMC 5032 1
Qualcomm Technologies 1826 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 5
Michelin - Мишлен 32 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
United Colors of Benetton 38 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 13 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 2
Tesco 82 2
Prada 54 2
Delta Air Lines - авиакомпания 88 2
Главная дорога - Новое качество дорог 6 2
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
UPS 204 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Renault Groupe 159 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Emcore Corp 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 18 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 5 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 1
RDGroup - РД Групп 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 29 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10785 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9333 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 9
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2276 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4675 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3759 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7892 7
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24515 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3990 5
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 416 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3339 5
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 107 5
Аналоговые технологии 2771 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6455 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1548 4
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 320 4
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5730 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 3
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Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 7
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 6
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 6
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 3
Космодром Байконур 1066 3
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 3
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 39 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 1
Microsoft Windows 15692 1
Dell UltraSharp 48 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Microsoft Skype 2067 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1058 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 469 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3228 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Трещиков Владимир 15 6
Новиков Владимир 35 3
Истомин Максим 26 3
Прянишников Николай 292 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Богданов Кирилл 112 1
Сысоев Игорь 38 1
Слизень Виталий 242 1
Пехтерев Сергей 54 1
Новикова Елена 88 1
Гусинский Владимир 19 1
Прохоров Юрий 64 1
Сапельников Сергей 109 1
Белашева Марина 37 1
Измайлов Юрий 18 1
Бушуев Андрей 3 1
Акопов Сергей 21 1
Базаров Юрий 1 1
Панфилов Олег 2 1
Данилов Денис 2 1
Deltenre Ingrid - Делтер Ингрид 1 1
Котрикадзе Екатерина 2 1
Мышкин Геннадий 1 1
Брегадзе Ксения 1 1
Сальникова Светлана 1 1
Клебанова Юлия 21 1
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
Путин Владимир 3181 1
Дудаева Алла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 15
Европа 21785 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 12
Франция - Французская Республика 7855 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 10
Япония 13294 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 8
Германия - Федеративная Республика 12696 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 6
Африка - Африканский регион 3482 5
Ближний Восток 2947 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1734 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 5
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 4
Азия - Азиатский регион 5543 4
Италия - Итальянская Республика 4356 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 3
Израиль 2736 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 3
Украина 7619 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 3
Ливия 151 3
Земля - планета Солнечной системы 10386 2
Южная Корея - Республика 6655 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Бельгия - Королевство 1148 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2749 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 2
Китай - Тайвань 3991 2
Великобритания - Лондон 2387 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 754 2
Турция - Турецкая республика 2359 2
Саудовская Аравия - Королевство 586 2
Болгария - Республика 774 2
Нидерланды 3523 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5129 8
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 8
Английский язык 6642 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5538 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5768 5
Аренда 2429 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4985 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 4
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