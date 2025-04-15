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Фроликов Никита
|15.04.2025
|«Ситидрайв» запускает долгосрочную аренду автомобилей в четырех городах 1
Фроликов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
|Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 652 1
|Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
|Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 719 1
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