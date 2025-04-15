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Фроликов Никита



15.04.2025 «Ситидрайв» запускает долгосрочную аренду автомобилей в четырех городах 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Фроликов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 92 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 526 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 70 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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