В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах скорость, с которой это происходит, ставит под угрозу едва ли не всех пользователей таких сервисов. Каршеринг – система, позволяющая арендовать автомобиль и съездить по делам без необходимости

«Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro новые машины могут пользователи старше 21 года со стажем более двух лет. Exeed LX «Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Ge

2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге Чтобы увидеть их, надо нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать слой «Каршеринг». «Цель 2ГИС — помочь людям выбрать действительно лучший способ добраться. В крупны

«Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи eely Atlas Pro. До конца 2022 г. сервис продолжит поэтапно обновлять автопарк. *** «Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Ge

Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге В Москве пользователям стали доступны две новые модели электромобилей, ранее недоступные в сервисах каршеринга, эксклюзивные Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Tesla Model S – это вместительный п

«Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга них будут доступны по актуальным стоимостям. А с осени, для пользователей со стажем до двух лет, начнет действовать повышающий коэффициент на тарифы и КАСКО. «Мы наблюдаем, что с ростом популярности каршеринга пользователи становятся более ответственным, серьёзно подходят к вопросу аренды и управления автомобилем. «Ситидрайв» – массовый сервис, поэтому мы стремимся сделать его доступнее дл

«Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров Смертельно опасный каршеринг Двое жителей Екатеринбурга едва не погибли в салоне автомобиля каршеринга «Делимоби

Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей ек. Международная экспансия «Делимобиля» Delimobil Holding владеет российскими компаниями сервиса: «Каршеринг руссия», «Энитайм» (Anytime) и «Смарт мобилити менеджмент» (SMM). Anytime в 2012 г.

Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkaca

Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию ыручка на автомобиль в сутки. Теперь мы относим себя к той категории цифровых компаний, для которых каршеринг – это лишь часть большого ИТ-продукта. Запуск обновленного приложения Belkacar такж

BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС ает ИТ-мощности, необходимые для безопасной работы и масштабирования сервиса при растущем спросе на каршеринг в России, также решения задач аналитической обработки больших массивов данных и про

Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии ля целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)». Биометрию также будет разрешено использовать для осуществления «прохода на терри

ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» me Prime в России в качестве сервиса по подписке. Упомянутая Delimobil Holding владеет российскими «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») и «Энитайм» (бренд Anytime). Согласно данным базы «Спа

BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год ению с аналогичным показателем годом ранее и показав высокую динамику роста после снятия запрета на каршеринг. Количество машин в автопарке компании превысило 5 тыс., в ближайших планах BelkaCa

Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере каршеринга и райдшеринга — Ridecell. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 45 миллиона долларов. Fort Ross Ventures стал лид-инвестором

Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга Сервис каршеринга Cars 7, представленный в Новосибирске, Иркутске, Волгограде и Томске, построил систему контроля арендуемых машин с помощью терминалов Galileosky. В проекте не используются сторонние

«Яндекс» запускает каршеринг в Сочи В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой перед

«Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок «Яндекс.драйв» идет в Европу Каршеринг «Яндекс.драйв» до конца 2020 г. запустит сервис по прокату автомобилей в одной из с

Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar roup была фигурантам судебного процесса на Кипре, который затрагивал и BelkaCar. Что такое BelkaCar Каршеринг BelkaCar был создан в 2016 г. и стал пятым предприятием в этой сфере на российском

Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure же автомобили. И это произошло в том числе в рамках нашей программы по внедрению скоринга в цены». Каршеринг «Делимобиль» станет использовать телематику Bright Box и облако Microsoft Azure Опы

Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей этого искусственный интеллект. Запуск скоринга стал возможен благодаря установленной в автомобилях каршеринга телематической системе Remoto компании Bright Box. Она способна агрегировать множе

Mail.ru купила каршеринг YouDrive YouDrive. Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается. Сделка охватывает каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформы

Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive ыставленный на продажу (asset held for sale). Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси. В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive. Развитие этого направления полностью соответствует стратеги

Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines Сервис каршеринга Rentmee внедрил технологию распознавания Smart IDReader для обработки документов при регистрации клиентов в мобильном приложении. Разработка компании Smart Engines позволяет менее че

На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая тр

Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси ли ином облаке. Они готовы потреблять ресурсы именно как сервис, для них это естественно. Если использовать аналогию про автомобили, то наши различные продукты – это как владение собственной машиной, каршеринг, такси или общественный транспорт. Есть много разных вариантов и современный прогрессивный человек пользуется всеми возможностями. CNews: В вашем решении StorageGRID используется техн

Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга Solar Security (входит в группу «Ростелеком») провела первое в России исследование мобильных приложений для каршеринга. Число регистраций сервисах краткосрочной аренды автомобиля в Москве к концу 2017 года превысило 1 миллион, а количество поездок за год достигло 5,4 млн. В конце 2016 года их было ме

Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга аботчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, завершила поставку Solar inCode компании CarTrek, разрабатывающей программные решения для каршеринга. ИТ-система CarTrek обеспечивает всю функциональность, необходимую для бизнеса, связанного с по краткосрочной аренде автомобилей: учет автопарка, карта автомобилей, отображение телем

«Яндекс» запустил каршеринг. Цены в национальной технологической инициативы «Автонет» Татьяну Ледовскую, что общий объем инвестиций в каршеринг в Москве составляет на данный момент 1,7 млрд руб. В августе 2017 г. власти города

«Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» ду автомобиля можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутове, Жулебине, Новокосине и аэропорту Шереметьево. В дальнейшем эта зона будет расширяться. «Мы хотим, чтобы наш каршеринг был самым удобным и доступным. Поэтому у нас простое и понятное приложение, лёгкая регистрация и гибкие цены. Они рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуац

«Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв» я для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится всё популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения,

Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга Ericsson объявила о партнерстве с автомобильным брендом LYNK & CO, в рамках которого Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям 01 при их использовании для каршеринга. Во время демонстрации в Шанхае LYNK & CO протестировала свою каршеринговую платформу, работающую на базе приложения для смартфонов, и электронные ключи Ericsson. Приложение обеспечи

Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram сациях, а также будет консультировать по различным вопросам, связанным с использованием сервиса, что позволит пользователям забыть о звонках в колл-центр компании, считают в YouDrive. Как отмечается, каршеринг-сервис YouDrive делает акцент на высокую технологичность. Так, еще осенью прошлого года сервис отказался от заключения договоров в письменном виде в пользу онлайн-регистрации с акцепт

Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение В Москве заработал сервис краткосрочной аренды автомобиля (каршеринг) «Делимобиль». Проект запустили компания General Invest и ее частные инвесторы. До