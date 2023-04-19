Транспорт Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей Car-as-a-Service Автомобиль как сервис
|19.04.2023
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В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах
скорость, с которой это происходит, ставит под угрозу едва ли не всех пользователей таких сервисов. Каршеринг – система, позволяющая арендовать автомобиль и съездить по делам без необходимости
|13.04.2023
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«Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro
новые машины могут пользователи старше 21 года со стажем более двух лет. Exeed LX «Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Ge
|18.01.2023
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2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге
Чтобы увидеть их, надо нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать слой «Каршеринг». «Цель 2ГИС — помочь людям выбрать действительно лучший способ добраться. В крупны
|13.09.2022
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«Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи
eely Atlas Pro. До конца 2022 г. сервис продолжит поэтапно обновлять автопарк. *** «Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Ge
|18.07.2022
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Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге
В Москве пользователям стали доступны две новые модели электромобилей, ранее недоступные в сервисах каршеринга, эксклюзивные Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Tesla Model S – это вместительный п
|09.06.2022
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«Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга
них будут доступны по актуальным стоимостям. А с осени, для пользователей со стажем до двух лет, начнет действовать повышающий коэффициент на тарифы и КАСКО. «Мы наблюдаем, что с ростом популярности каршеринга пользователи становятся более ответственным, серьёзно подходят к вопросу аренды и управления автомобилем. «Ситидрайв» – массовый сервис, поэтому мы стремимся сделать его доступнее дл
|26.01.2022
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«Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров
Смертельно опасный каршеринг Двое жителей Екатеринбурга едва не погибли в салоне автомобиля каршеринга «Делимоби
|18.10.2021
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Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей
ек. Международная экспансия «Делимобиля» Delimobil Holding владеет российскими компаниями сервиса: «Каршеринг руссия», «Энитайм» (Anytime) и «Смарт мобилити менеджмент» (SMM). Anytime в 2012 г.
|05.10.2021
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Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре
Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkaca
|04.10.2021
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Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию
ыручка на автомобиль в сутки. Теперь мы относим себя к той категории цифровых компаний, для которых каршеринг – это лишь часть большого ИТ-продукта. Запуск обновленного приложения Belkacar такж
|10.08.2021
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BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС
ает ИТ-мощности, необходимые для безопасной работы и масштабирования сервиса при растущем спросе на каршеринг в России, также решения задач аналитической обработки больших массивов данных и про
|09.08.2021
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Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии
ля целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)». Биометрию также будет разрешено использовать для осуществления «прохода на терри
|04.06.2021
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ВТБ покупает кусочек «Делимобиля»
me Prime в России в качестве сервиса по подписке. Упомянутая Delimobil Holding владеет российскими «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») и «Энитайм» (бренд Anytime). Согласно данным базы «Спа
|13.04.2021
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BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год
ению с аналогичным показателем годом ранее и показав высокую динамику роста после снятия запрета на каршеринг. Количество машин в автопарке компании превысило 5 тыс., в ближайших планах BelkaCa
|03.12.2020
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Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell
Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере каршеринга и райдшеринга — Ridecell. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 45 миллиона долларов. Fort Ross Ventures стал лид-инвестором
|26.11.2020
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Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга
Сервис каршеринга Cars 7, представленный в Новосибирске, Иркутске, Волгограде и Томске, построил систему контроля арендуемых машин с помощью терминалов Galileosky. В проекте не используются сторонние
|15.06.2020
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«Яндекс» запускает каршеринг в Сочи
В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой перед
|13.01.2020
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«Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок
«Яндекс.драйв» идет в Европу Каршеринг «Яндекс.драйв» до конца 2020 г. запустит сервис по прокату автомобилей в одной из с
|31.10.2019
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Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar
roup была фигурантам судебного процесса на Кипре, который затрагивал и BelkaCar. Что такое BelkaCar Каршеринг BelkaCar был создан в 2016 г. и стал пятым предприятием в этой сфере на российском
|30.09.2019
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Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure
же автомобили. И это произошло в том числе в рамках нашей программы по внедрению скоринга в цены». Каршеринг «Делимобиль» станет использовать телематику Bright Box и облако Microsoft Azure Опы
|30.09.2019
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Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей
этого искусственный интеллект. Запуск скоринга стал возможен благодаря установленной в автомобилях каршеринга телематической системе Remoto компании Bright Box. Она способна агрегировать множе
|22.08.2019
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Mail.ru купила каршеринг YouDrive
YouDrive. Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается. Сделка охватывает каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформы
|22.08.2019
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Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive
ыставленный на продажу (asset held for sale). Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси. В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive. Развитие этого направления полностью соответствует стратеги
|10.10.2018
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Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines
Сервис каршеринга Rentmee внедрил технологию распознавания Smart IDReader для обработки документов при регистрации клиентов в мобильном приложении. Разработка компании Smart Engines позволяет менее че
|24.07.2018
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На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника
Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая тр
|26.06.2018
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Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси
ли ином облаке. Они готовы потреблять ресурсы именно как сервис, для них это естественно. Если использовать аналогию про автомобили, то наши различные продукты – это как владение собственной машиной, каршеринг, такси или общественный транспорт. Есть много разных вариантов и современный прогрессивный человек пользуется всеми возможностями. CNews: В вашем решении StorageGRID используется техн
|31.05.2018
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Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга
Solar Security (входит в группу «Ростелеком») провела первое в России исследование мобильных приложений для каршеринга. Число регистраций сервисах краткосрочной аренды автомобиля в Москве к концу 2017 года превысило 1 миллион, а количество поездок за год достигло 5,4 млн. В конце 2016 года их было ме
|27.02.2018
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Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга
аботчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, завершила поставку Solar inCode компании CarTrek, разрабатывающей программные решения для каршеринга. ИТ-система CarTrek обеспечивает всю функциональность, необходимую для бизнеса, связанного с по краткосрочной аренде автомобилей: учет автопарка, карта автомобилей, отображение телем
|21.02.2018
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«Яндекс» запустил каршеринг. Цены
в национальной технологической инициативы «Автонет» Татьяну Ледовскую, что общий объем инвестиций в каршеринг в Москве составляет на данный момент 1,7 млрд руб. В августе 2017 г. власти города
|21.02.2018
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«Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв»
ду автомобиля можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутове, Жулебине, Новокосине и аэропорту Шереметьево. В дальнейшем эта зона будет расширяться. «Мы хотим, чтобы наш каршеринг был самым удобным и доступным. Поэтому у нас простое и понятное приложение, лёгкая регистрация и гибкие цены. Они рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуац
|08.12.2017
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«Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв»
я для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится всё популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения,
|26.04.2017
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Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга
Ericsson объявила о партнерстве с автомобильным брендом LYNK & CO, в рамках которого Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям 01 при их использовании для каршеринга. Во время демонстрации в Шанхае LYNK & CO протестировала свою каршеринговую платформу, работающую на базе приложения для смартфонов, и электронные ключи Ericsson. Приложение обеспечи
|30.03.2016
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Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram
сациях, а также будет консультировать по различным вопросам, связанным с использованием сервиса, что позволит пользователям забыть о звонках в колл-центр компании, считают в YouDrive. Как отмечается, каршеринг-сервис YouDrive делает акцент на высокую технологичность. Так, еще осенью прошлого года сервис отказался от заключения договоров в письменном виде в пользу онлайн-регистрации с акцепт
|10.09.2015
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Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение
В Москве заработал сервис краткосрочной аренды автомобиля (каршеринг) «Делимобиль». Проект запустили компания General Invest и ее частные инвесторы. До
|10.09.2015
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Сеть МТС стала технологической платформой для развития каршеринга в Москве
МТС и сервис «Делимобиль» при поддержке Правительства Москвы запускают первый масштабный в России проект краткосрочной аренды автомобилей — каршеринга. МТС предоставляет сервис мониторинга перемещений арендованных автомобилей и весь комплекс телекоммуникационных услуг в рамках проекта. По городскому номеру 8 495 234 22 44 и бесплат
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
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