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Транспорт Carsharing Каршеринг краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей Car-as-a-Service Автомобиль как сервис



19.04.2023 В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах

скорость, с которой это происходит, ставит под угрозу едва ли не всех пользователей таких сервисов. Каршеринг – система, позволяющая арендовать автомобиль и съездить по делам без необходимости

13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro

новые машины могут пользователи старше 21 года со стажем более двух лет. Exeed LX «Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Ge
18.01.2023 2ГИС поможет выбрать каршеринг в Москве и Санкт-Петербурге

Чтобы увидеть их, надо нажать на кнопку «Слои на карте» в левом верхнем углу экрана и выбрать слой «Каршеринг». «Цель 2ГИС — помочь людям выбрать действительно лучший способ добраться. В крупны
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи

eely Atlas Pro. До конца 2022 г. сервис продолжит поэтапно обновлять автопарк. *** «Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Ge
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге

В Москве пользователям стали доступны две новые модели электромобилей, ранее недоступные в сервисах каршеринга, эксклюзивные Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Tesla Model S – это вместительный п
09.06.2022 «Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга

них будут доступны по актуальным стоимостям. А с осени, для пользователей со стажем до двух лет, начнет действовать повышающий коэффициент на тарифы и КАСКО. «Мы наблюдаем, что с ростом популярности каршеринга пользователи становятся более ответственным, серьёзно подходят к вопросу аренды и управления автомобилем. «Ситидрайв» – массовый сервис, поэтому мы стремимся сделать его доступнее дл
26.01.2022 «Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров

Смертельно опасный каршеринг Двое жителей Екатеринбурга едва не погибли в салоне автомобиля каршеринга «Делимоби
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей

ек. Международная экспансия «Делимобиля» Delimobil Holding владеет российскими компаниями сервиса: «Каршеринг руссия», «Энитайм» (Anytime) и «Смарт мобилити менеджмент» (SMM). Anytime в 2012 г.
05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре

Belkacar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах Belkaca
04.10.2021 Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию

ыручка на автомобиль в сутки. Теперь мы относим себя к той категории цифровых компаний, для которых каршеринг – это лишь часть большого ИТ-продукта. Запуск обновленного приложения Belkacar такж
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС

ает ИТ-мощности, необходимые для безопасной работы и масштабирования сервиса при растущем спросе на каршеринг в России, также решения задач аналитической обработки больших массивов данных и про
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии

ля целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)». Биометрию также будет разрешено использовать для осуществления «прохода на терри
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля»

me Prime в России в качестве сервиса по подписке. Упомянутая Delimobil Holding владеет российскими «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») и «Энитайм» (бренд Anytime). Согласно данным базы «Спа
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год

ению с аналогичным показателем годом ранее и показав высокую динамику роста после снятия запрета на каршеринг. Количество машин в автопарке компании превысило 5 тыс., в ближайших планах BelkaCa
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell

Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап в сфере каршеринга и райдшеринга — Ridecell. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов от общих инвестиций раунда C – 45 миллиона долларов. Fort Ross Ventures стал лид-инвестором
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга

Сервис каршеринга Cars 7, представленный в Новосибирске, Иркутске, Волгограде и Томске, построил систему контроля арендуемых машин с помощью терминалов Galileosky. В проекте не используются сторонние

15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи

В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой перед
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок

«Яндекс.драйв» идет в Европу Каршеринг «Яндекс.драйв» до конца 2020 г. запустит сервис по прокату автомобилей в одной из с
31.10.2019 Основатель «Билайна» купил московский каршеринг BelkaCar

roup была фигурантам судебного процесса на Кипре, который затрагивал и BelkaCar. Что такое BelkaCar Каршеринг BelkaCar был создан в 2016 г. и стал пятым предприятием в этой сфере на российском

30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure

же автомобили. И это произошло в том числе в рамках нашей программы по внедрению скоринга в цены». Каршеринг «Делимобиль» станет использовать телематику Bright Box и облако Microsoft Azure Опы
30.09.2019 Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей

этого искусственный интеллект. Запуск скоринга стал возможен благодаря установленной в автомобилях каршеринга телематической системе Remoto компании Bright Box. Она способна агрегировать множе
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive

YouDrive. Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается. Сделка охватывает каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформы
22.08.2019 Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive

ыставленный на продажу (asset held for sale). Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси. В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive. Развитие этого направления полностью соответствует стратеги
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines

Сервис каршеринга Rentmee внедрил технологию распознавания Smart IDReader для обработки документов при регистрации клиентов в мобильном приложении. Разработка компании Smart Engines позволяет менее че
24.07.2018 На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника

Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая тр
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси

ли ином облаке. Они готовы потреблять ресурсы именно как сервис, для них это естественно. Если использовать аналогию про автомобили, то наши различные продукты – это как владение собственной машиной, каршеринг, такси или общественный транспорт. Есть много разных вариантов и современный прогрессивный человек пользуется всеми возможностями. CNews: В вашем решении StorageGRID используется техн
31.05.2018 Solar Security провела исследование защищенности мобильных приложений для каршеринга

Solar Security (входит в группу «Ростелеком») провела первое в России исследование мобильных приложений для каршеринга. Число регистраций сервисах краткосрочной аренды автомобиля в Москве к концу 2017 года превысило 1 миллион, а количество поездок за год достигло 5,4 млн. В конце 2016 года их было ме
27.02.2018 Solar inCode контролирует защищенность приложений для каршеринга

аботчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, завершила поставку Solar inCode компании CarTrek, разрабатывающей программные решения для каршеринга. ИТ-система CarTrek обеспечивает всю функциональность, необходимую для бизнеса, связанного с по краткосрочной аренде автомобилей: учет автопарка, карта автомобилей, отображение телем
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены

в национальной технологической инициативы «Автонет» Татьяну Ледовскую, что общий объем инвестиций в каршеринг в Москве составляет на данный момент 1,7 млрд руб. В августе 2017 г. власти города

21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв»

ду автомобиля можно внутри МКАД, в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутове, Жулебине, Новокосине и аэропорту Шереметьево. В дальнейшем эта зона будет расширяться. «Мы хотим, чтобы наш каршеринг был самым удобным и доступным. Поэтому у нас простое и понятное приложение, лёгкая регистрация и гибкие цены. Они рассчитываются с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуац
08.12.2017 «Яндекс» представил собственный каршеринг «Яндекс.Драйв»

я для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится всё популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения,
26.04.2017 Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга

Ericsson объявила о партнерстве с автомобильным брендом LYNK & CO, в рамках которого Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям 01 при их использовании для каршеринга. Во время демонстрации в Шанхае LYNK & CO протестировала свою каршеринговую платформу, работающую на базе приложения для смартфонов, и электронные ключи Ericsson. Приложение обеспечи
30.03.2016 Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram

сациях, а также будет консультировать по различным вопросам, связанным с использованием сервиса, что позволит пользователям забыть о звонках в колл-центр компании, считают в YouDrive. Как отмечается, каршеринг-сервис YouDrive делает акцент на высокую технологичность. Так, еще осенью прошлого года сервис отказался от заключения договоров в письменном виде в пользу онлайн-регистрации с акцепт
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение

В Москве заработал сервис краткосрочной аренды автомобиля (каршеринг) «Делимобиль». Проект запустили компания General Invest и ее частные инвесторы. До

10.09.2015 Сеть МТС стала технологической платформой для развития каршеринга в Москве

МТС и сервис «Делимобиль» при поддержке Правительства Москвы запускают первый масштабный в России проект краткосрочной аренды автомобилей — каршеринга. МТС предоставляет сервис мониторинга перемещений арендованных автомобилей и весь комплекс телекоммуникационных услуг в рамках проекта. По городскому номеру 8 495 234 22 44 и бесплат

Публикаций - 234, упоминаний - 285

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

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