«Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга

«Делимобиль» намерен провести IPO на Московской бирже. Компания считает себя лидером рынка каршеринга в России, у которого большие перспективы роста из-за низкого уровня проникновения.

IPO «Делимобиль»

Оператор каршеринга «Делимобиль» (Delimobil) намерен провести IPO (публичное размещение акций) на Московской бирже. В ходе размещения инвесторам будет предложено до 10% акций компании, которые будут выпущены в рамках допэмиссии. Об этом компания заявила в своем инвестиционном проспекте, опубликованном на сайте компания.

Размещение запланировано на конец января – начало февраля 2024 г. После размещения компания и ее единственный акционер берут на себя обязательство в течение 180 дней не продавать акции.

В конце 2021 г. «Делимобиль» в лице своей головной структуры – люксембургской Delimobil Holdings – уже планировал провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, а затем и на Московской бирже. Однако в последний момент оно было отложено. Весной 2022 г. у большинства компаний с российскими корнями было приостановлено обращение ценных бумаг на западных фондовых площадках.

Структура владения «Делимобиль»

Теперь размещение проведет головная структура «Делимобиль» в России «ПАО «Каршеринг Руссия». В рамках подготовки к размещению компания приобрела у своего акционера Delimobil Holdings ряд ее дочерних структур: ООО «Смарт Мобилити Менеджмент» (сумма сделки составила 1,6 млрд руб.), ООО «Энитайм» (оператор премиального каршерингового сервиса Anytime, сумма сделки составила 738 млн руб.) и ООО «Дело Трейд». Также «дочкой» «Каршеринг Руссия» является ООО «Шеринг Технологии».

Люксембургский фонд Securization Fund Mikro Fund владеет 68,2% акций Delimobil Hodings, единственного акционера «Каршеринг руссия». В этой люксембургской структуре 97,6% акций принадлежат венгерской Antares Capital Hungary. Она на 100% принадлежит люксембургской Mikro SARL, единственным владельцем которой является основатель и председатель совета директоров «Делимобиль» Винченцо Трани (Vinncenzo Trani). Известно, что в 2021 г. ВТБ приобрел 13,4% акций «Делимобиль» за 5,5 млрд руб.

Финансовые показатели «Делимобиль»

За 2023 г. выручка «Делимобиль» составила 14,53 млрд руб. (рост за год – 30%), скорректированной показатель EBITDA (прибыль до платы налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизации) – 4,48 млрд руб. (рост за год – 42%), рентабельность по показателю EBITDA - 31% (рост – 8 процентных пунктов), чистая прибыль – 1,4 млрд руб. (15-кратный рост за год).

Сравнение основных игроков рынка каршеринга в России

"Делимобиль" "Яндекс.Драйв" "Ситидрайв" Belka Класс автомобилей Эконом, комфорт, бизнес, грузовой, стиль и суперстиль (включая авто без оклейки и электрокары) Эконом, комфорт, грузовые и микроавтобусы, бизнес, электрокар (Nissan Leaf) Эконом, комфорт, премиум, электро Эконом, комфорт, премиум Требования к водителю С 18 лет, без стажа С 21 года, стаж от 2 лет С 20 лет, стаж от 1 года С 21 года, стаж от 2 лет Система тарифов Минуты, минуты в пробке, часы, дни, фикс, проездной, деликтур, в другой город и обратно, подстраховка, с пересадкой Минуты, минуты с тчокой Б, часы и дни, фикс, межгород Поминутный, фикс, от 2 часов, до 7 дней абонемент, долгая аренда Поминутный и пакетный Форма кредитования Финансовый лизинг Операционный и финансовый лизинг Финансовый лизинг н/д Гегография присутствия Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Тула, Тольяти Москва, Санкт-Петербург, Сочи Москва, Санкт-Петербург, Сочи Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань Бесплатная парковка в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и еще 5 аэропортов в городах России Щереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Сочи, есть ограничения Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Сочи, есть ограничения Сочи - бесплатно Фокус на каршеринг да "Яндекс.Такси", "Яндекс.Go" (кикшеринг) Такси, "Ситимобил" Да

Свободный денежный поток компании за девять месяцев 2023 г. составил 2,8 млрд руб. Чистый долг на конец девяти месяцев 2022 г. составляет 19,8 млрд руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA за предшествующий год – 3,5. Рентабельность собственного капитала (ROE) составляет 36%. «Делимобиль» работает на базе собственной программной платформы «Делитайм», балансовая стоимость которой на конец 2022 г. составляет 435 млн руб.

Крупнейшими внешними поставщиками «Делимобиль» являются «Газпронефть - Транспортные услуги» (топливно-заправочные услуги, 11% от общего объема поставок) и китайская Faw International trade (поставщик транспортных средств, 11% от общего объема поставок).

Крупнейшими внешними дебиторами компании являются петербургский ритейлер «Лента» (10% от общей дебиторской задолженности) и «ВТБ Лизинг» (47%). Крупнейшим кредитором «Делимобиль» является ее акционер - Delimobil Holding. На него приходится задолженность в размере 6,66 млрд руб. - 24% от общей кредиторской задолженности. Данная задолженность была выкуплена у другой аффилированной структуры – Mikro Fund.

Также крупными кредиторами являются «Мейджор Лизинг» (5,3 млрд руб, 19% от общей задолженности) и «ВТБ Лизинг» (3,39 млрд руб, 12% от общей задолженности). Общий объем поручительств, которые «Делимобиль» выдал по долгам аффилированных структур, составляет 309 млн руб.

Операционные показатели работы «Делимобиль»

Размер автопарка «Делимобиль» на конец девяти месяцев 2023 г. составляет 24,15 тыс., с конца 2022 г. он вырос на 17%. Количество проданных минут составило 1,15 млрд, количество активных пользователей в месяц – 507 тыс. (рост с конца 2022 г. – 3%, общее количество зарегистрированных пользователей – 9,3 млн (рост с конца 2022 г. - 9%).

Российский рынок каршеринга и его перспективы

Российский рынок мобильности (без учета общественного транспорта) в 2022 г. составил 889 млрд руб. Из них 88% пришлось на такси, 6% на традиционную аренду автомобилей, на каршеринг - 3,7% (33 млрд руб. в абсолютных числах), на микромобильность (кикшеринг и велошеринг) – 1,7%.

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Среднегодовой темп роста рынка мобильности составляет 10,6%, рынка совместимой мобильности (каршеринг, кикшеринг и велошеринг) – 32%. При таких темпах к 2028 г. рынок мобильности составит 1,59 трлн руб. В том числе на такси придется 1,14 трлн руб., на традиционную аренду авто – 101 млрд руб., на совместную мобильность – 349 млрд руб. (из них 234 млрд руб. – на каршеринг).

«Делимобиль» считает себя лидером российского рынка каршеринга, на него приходится 36% от общего объема автопарка на конец 2022 г. (20 тыс. автомобилей). На «Яндекс.Драйв» приходится 13 тыс. автомобилей (24%), на «Ситидрайв» - 11 тыс. (20%), на Belkacar – 5 тыс. (9%). В том числе в Москве на «Делимобиль» в 2022 г. пришлась половина поездок на каршеринге (24 млн).

Общий парк каршеринга в России составляет 55 тыс. единиц – это 0,1% от текущего парка легковых машин. Как указывают в «Делимобил», даже с учетом того, что на один автомобиль каршеринга обычно приходится 7-8 личных автомобилей, потенциал для роста у рынка каршеринга есть. Количество поездок на одном автомобиле каршеринга в 2022 г. составило 1,57 тыс. (4,3 поездки в сутки). К 2028 г. данное значение увеличится до 2,555 тыс. (семь поездок в сутки).

Сравнение расходов на таки, каршеринг и собственное авто

По оценкам «Делимобиля», в среднем годовые расходы в Москве на использование каршеринга в эконом-классе составляют 171 тыс. руб., на средневзвешенном тарифе – 196 тыс. руб. В то же время годовые расходы на такси составят 264 тыс. руб., на личный автомобиль (Hyndai Solaris) – 1,054 млн руб. (из них 555 тыс. руб. уйдет на оплату парковки). На ноябрь 2023 г. средняя стоимость 1 км пути в каршеринге составляет 23 руб., в такси – 39 руб.

Фактическая средняя стоимость поездки на каршеринге в 2022 г. составила 388 руб. К 2028 г. она увеличится до 717 руб. Всего в России 44 млн. граждан с действующими водительскими удостоверениями. Текущий уровень проникновения услуг каршеринга составляет 1,2%. Предельный уровень проникновения – 20,4%.

«Делимобиль» намерен расти за счет выхода в города с числом жителей от 500 тыс. человек. Всего в России 36 таких городов, из них «Делимобиль» пока присутствует в 10. Средняя ежемесячная выручка с одного пользователя (ARPU) «Делимобиль» на второй месяц обслуживания составляет 3,9 тыс. руб., на второй год обслуживания – 12,95 тыс. руб. При этом в каршеринге присутствует сезонный фактор: пик поездок приходится на июль и август из-за поездок загород.