«Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций

Вложив в каршеринговый сервис «Делимобиль» 5,5 млрд руб., ВТБ получил страховку. В случае непроведения IPO каршерингового сервиса, госбанк сможет обязать компанию выкупить обратно полученный им пакет. Если же после проведения IPO возврат от инвестиций составит менее 11%, «Делимобиль» компенсирует госбанку недостачу.

Подробности инвестиций ВТБ в «Делимобиль»

Каршеринговый сервис «Делимобиль» в преддверии своего IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже раскрыл подробности сделки по приобретению госбанком ВТБ доли в компании. Эта информация есть в инвестиционном проспекте головной структуры компании - люксембургской Delimobol Holdings, опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Сделка с ВТБ была заключена в июне 2021 г. Структура госбанка, кипрский оффшор Nevsky Property Finance (принадлежит «дочке» госбанка - «ВТБ-Капитал»), приобрела 12 млн конвертируемых привилегированных акций Delimobil Holdings за 4,4 млрд руб. Одновременно «Невский проспект» приобрела еще 3 млн обыкновенных акций Delimobil Holdings за 1,1 млрд руб.

То есть всего ВТБ вложил в «Делимобиль» 5,5 млрд руб., получив за это долю размером 13,4% акций (с учетом конвертации префов). Тогда же акционеры Delimobil Holdings, включая ВТБ, подписали акционерное соглашение, которое будет действовать до момента проведения компанией IPO и регулирующее вопросы управления компанией.

Обратный выкуп в случае непроведения IPO

Также указанное соглашение содержит норму о том, что Delimobil Holdings предоставил ВТБ put-опцион, предоставляющий госбанку право потребовать обратного выкупа полученной им доли в компании. ВТБ сможет исполнить опцион с 1 июля по 31 декабря 2023 г. в случае, если IPO каршерингового сервиса не состоится.

Вложив в каршеринговый сервис «Делимобиль» 5,5 млрд руб., ВТБ получил страховку: если IPO не состоится, банк обяжет компанию выкупить обратно его пакет

После проведения IPO акционерное соглашение «Делимобиль» прекращает свое действие, за исключением нескольких пунктов. Один из них связан с гарантией возврата инвестиций для IPO.

Традиционно после проведения IPO запланирован период (lock-up), когда существующие акционеры не могут продавать акции компании. Если по окончании данного периода у ВТБ останется доля в Delimobil Holdings, стороны должны будут делать друг другу выплаты в зависимости от полученного госбанком возврата инвестиций.

Если годовой возврат от инвестиций (IRR), полученный ВТБ исходя из средней рыночной стоимости принадлежащего госбанку пакета акций «Делимобиль», будет меньше 12% («минимальное значение»), то каршеринговый сервис должен будет выплатить госбанку разницу между актуальным IRR и упомянутым «минимальным значением».

С другой стороны, если IRR будет превосходить 20% («целевое значение»), то уже ВТБ должен будет выплатить «Делимоблю» компенсацию. Ее размер будет составлять половину от суммы, являющейся разницей между актуальным IRR и упомянутым «целевым значением».

Владельцы и финансовые показатели «Делимобиля»

Основным владельцем Delimobil Holdings является итальянец Винченцо Трани (Vincenzo Traini). Через компанию Mikro Kapital он владеет 68% в Delimobil Holdings. Также совладельцами Delimobil Holdings являются Артем Сергеев (11,1%), руководитель правового департамента Международной федерации самбо Артур Меликян (4%) и Станислав Грошев (3%).

В 2020 г. выручка Delimobil Holdings составила 6,45 млрд руб., валовая прибыль - 72 млн руб., убыток до налогооблажения - 3,475 млрд руб., чистый убыток - 3 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) имеет отрицательное значение - минус 286 млн руб.