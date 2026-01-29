Разделы

Россия СЗФО Санкт-Петербург Центральный район Невский проспект


«Невский проспект до реконструкции», 1954 Худ.: Ласточкин Сергей Павлович «Невский проспект до реконструкции», 1954 Худ.: Ласточкин Сергей Павлович
"Невский проспект после реконструкции" 1955 г. Зубехин Е.Т. "Невский проспект после реконструкции" 1955 г. Зубехин Е.Т.
«Невский проспект зимой» 1961 г. Викулов Василий Иванович (1904 - 1971) «Невский проспект зимой» 1961 г. Викулов Василий Иванович (1904 - 1971)
Ермолаев Борис Из серии «Невский» 1964 Ермолаев Борис Из серии «Невский» 1964
«Невский проспект до реконструкции», 1954 Худ.: Ласточкин Сергей Павлович

СОБЫТИЯ


29.01.2026 Петербуржцы чаще всего перечитывают у Чехова «Палату №6» 1
21.02.2024 Роботы сэкономили 150 тыс. часов в органах власти Петербурга 1
15.01.2024 Развитие системы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге привело к снижению аварийности на дорогах на 3,3% в 2023 г. 1
23.06.2023 «Эдит про» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 1
03.09.2021 «Яндекс.драйв» выпустил лимитированную коллекцию скейтбордов 1
31.05.2021 «Мегафон» запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России 1
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 1
04.09.2020 «Яндекс» откроет магазин и музей в Петербурге 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
31.07.2018 Apple расширила географию калибровочных машин по замене дисплеев iPhone в РФ 1
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
04.09.2015 В «Яндекс.Прогулках» появился аудиогид 1
30.01.2015 «Горизонт-Телеком» завершил монтаж оборудования системы мониторинга парковочных мест в Санкт-Петербурге 1
25.10.2013 «ВКонтакте» победила студию «Союз» по делу о пиратской музыке 1
16.08.2013 «БЕСЕДА-2013»: реинкарнация рынка фиксированного беспроводного доступа 1
13.08.2013 В Wi-Fi сети «Дом.ru» зарегистрировано 10 млн подключений 1
10.06.2013 На Невском проспекте в Петербурге появился бесплатный Wi-Fi от «Дом.ru» 2
10.06.2013 СК: Основатель «ВКонтакте» совершил неумышленный наезд 1
02.05.2013 Владислав Сурков рассказал о дальнейшей судьбе «Вконтакте» 1
16.04.2013 В офисе "Вконтакте" проходит обыск 1
09.04.2013 Главу «Вконтакте» обвинили в наезде на полицейского 1
05.03.2013 МТС начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с в Санкт-Петербурге 2
11.02.2013 МТС открыла первый на Северо-Западе круглосуточный салон связи 2
01.02.2013 «Ростелеком» в Санкт-Петербурге открыл еще один пункт выдачи кодов активации для доступа к порталу госуслуг 1
05.10.2012 Полтонны яблок раздадут в Петербурге в честь Стива Джобса 1
19.01.2012 ТКТ расширила сеть в пригородах Санкт-Петербурга 1
09.02.2010 «Яндекс.Карты» показывают панорамы Санкт-Петербурга 1
06.08.2008 Apple откроет магазин на Невском проспекте 1
16.07.2008 ТКТ начал работу в Центральном районе Петербурга 1
25.06.2008 «Ультра» открыла салон с открытой выкладкой товара 1
10.06.2008 «Билайн» пустился в погоню за 3G 1
15.05.2008 Сотовые операторы прошли испытание Кубком УЕФА 1
28.04.2008 Sublustrum зазвучит в Санкт-Петербурге 1
14.04.2008 С помощью «Потока» задержана угнанная иномарка 1
11.04.2008 «Телефонные террористы» продолжают атаковать петербургское метро 1
29.02.2008 Tele2 полностью покрыл своей сетью все станции питерского метро 1
15.01.2008 Невский проспект накрыла сеть камер видеонаблюдения 1

