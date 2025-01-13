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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЦАО Таганский район муниципальный округ Таганский

Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский


13.01.2025 «МегаФон»: в московском метро установлен рекорд по расходу мобильного трафика в новогодние праздники 1
29.05.2024 «Википедия» пошла войной на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Поданы три иска, тяжба может оказаться громкой 1
24.04.2024 Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass 1
19.04.2024 Москвичи в метро стали реже читать и больше работать 1
04.03.2024 «МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
10.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон» 1
05.08.2022 В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек 1
28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы 1
18.07.2022 Российские власти вошли во вкус: Google оштрафован на 22 млрд рублей 1
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 2
17.12.2020 Google получил в России рекордный штраф 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
21.09.2020 Гендиректор российского оператора связи арестован по делу о международном мошенничестве 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
22.11.2019 Власти повысили штрафы за хранение данных россиян за рубежом. Суммы 1
06.11.2019 Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли 1
28.10.2019 МТС установила терминалы для выдачи SIM-карт в отделениях «Почты России» 1
10.09.2019 Штрафы за отказ хранить данные в России поднимут в 6000 раз 1
06.07.2018 Telegram может тайно читать сообщения пользователей. Видео 1
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси 1
16.02.2017 «Яндекс» выяснил, какие районы Москвы подходят для жизни и развлечений 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
13.10.2015 На карте Портала открытых данных Москвы размещены все цветочные магазины столицы 1
31.08.2015 МТС запустила сеть LTE в московском метрополитене 1
20.07.2015 Российские власти вернулись к идее цифрового радио 1
08.07.2015 МТС запустила новые фрагменты сети в Московском метрополитене 1
19.02.2015 Столичный онлайн-сервис «Окно в город» покажет сжигание Масленицы, кормление медведей и блинный 3D-принтер 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
27.11.2013 «Яндекс» составил карты жилой недвижимости Москвы 1
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье 1
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1
04.04.2013 Управления ЗАГС Москвы готовятся передавать информацию в Мосгорстат в электронном виде 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 1
08.06.2012 Компьютерные пираты Москвы выплатят штрафы за распространения нелицензионного ПО 2
22.02.2012 «Промсвязьбанк» запустил бесплатный Wi-Fi для клиентов московских офисов 1

Публикаций - 70, упоминаний - 74

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 17
МегаФон 8804 11
X Corp - Twitter 2845 10
Meta Platforms - Facebook 4438 10
Google LLC 11775 8
Apple Inc 12100 5
МТС - Метро-телеком 8 5
Yandex - Яндекс 7339 4
Microsoft Corporation 24624 4
Telegram Group 1983 4
МТС - Система Телеком 235 4
Ростелеком 9700 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
PayPal 654 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Cisco Systems 5114 2
Alibaba Group 422 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Lenovo Motorola 3501 2
Цифра ГК 2426 2
Такском - Taxcom 240 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Samsung Electronics 10254 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
LinkedIn 635 6
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 5
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 4
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 4
eBay Inc 1619 3
Uber 330 3
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 3
Почта России ПАО 2112 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 2
Черемушки 55 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 84 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Carl Zeiss AG 303 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
РАВИС 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 20
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
Судебная власть - Judicial power 2309 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
Единая Россия - Политическая партия 293 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
ByteDance - TikTok 256 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
Pinterest 66 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Linux OS 9936 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Azure 1408 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Discord 116 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Apple iPhone 6 4862 1
Tinder 48 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
РЖД Сапсан 24 1
Путин Владимир 3171 10
Бессарабов Даниил 4 4
Пинский Виктор 7 4
Дуров Павел 291 2
Гончарук Александр 92 2
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Корнеева Ксения 31 2
Аншаков Михаил 9 2
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Смиркин Дмитрий 15 1
Щеголев Игорь 698 1
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