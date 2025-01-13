Москва ЦАО Таганский район муниципальный округ Таганский
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 10
|Бессарабов Даниил 4 4
|Пинский Виктор 7 4
|Дуров Павел 291 2
|Гончарук Александр 92 2
|Проколов Роман 48 2
|Корнеева Ксения 31 2
|Аншаков Михаил 9 2
|Казаринсков Алексей 3 2
|Гринчук Зульфия 2 2
|Смиркин Дмитрий 15 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Свердлов Денис 200 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Жаров Александр 174 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Кулин Филипп 51 1
|Сачков Илья 122 1
|Горелкин Антон 93 1
|Массух Илья 231 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Козырев Алексей 321 1
|Навальный Алексей 61 1
|Калугин Сергей 168 1
|Субботин Вадим 14 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Гадалов Александр 9 1
|Пятков Иван 27 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Медведев Владислав 47 1
|Котилевский Александр 2 1
|Левашов Александр 90 1
|Дворкович Александр 6 1
|Литреев Александр 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Synergy Research Group 42 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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