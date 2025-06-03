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Строгонов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 1
Строгонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 30 1
|Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 36 1
|Meta Platforms - Facebook 4473 1
|Wargaming 155 1
|Unsplash 1068 1
|Газпром ПАО 1374 1
|GEM Capital 8 1
|Горелкин Антон 101 1
|Кислый Виктор 16 1
|Хатажаев Малик 2 1
|Хантажаев Малик 3 1
|Путин Владимир 3255 1
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