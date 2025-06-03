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Строгонов Михаил


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Строгонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 30 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 36 1
Meta Platforms - Facebook 4473 1
Wargaming 155 1
Unsplash 1068 1
Газпром ПАО 1374 1
GEM Capital 8 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 703 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 751 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 326 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
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Украина 7683 1
Кипр - Республика 571 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8769 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1176 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 549 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 517 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6397 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1997 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177393.
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