Индексная книга CNews*
Росимущество Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом Госкомимущества Роскомимущества Российский фонд федерального имущества, РФФИ
Публикаций - 410, упоминаний - 612
Росимущество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Власов Сергей 83 36
|Рейман Леонид 1009 32
|Путин Владимир 2542 32
|Песчанских Георгий 38 31
|Калина Роман 61 30
|Петрушин Андрей 73 28
|Солодовников Денис 93 28
|Албычев Александр 86 26
|Бутенко Юрий 64 26
|Меджитов Тимур 63 25
|Приданкин Андрей 30 25
|Катамадзе Анна 74 24
|Звягина Наталья 64 24
|Бойко Елена 174 24
|Матвеева Татьяна 84 23
|Шадаев Максут 460 23
|Цариковский Федор 32 22
|Стрельцов Андрей 56 22
|Евстигнеев Сергей 21 21
|Ляшенко Сергей 29 21
|Чамара Денис 58 21
|Дюбанов Анатолий 92 20
|Чернякова Елена 29 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Левин Леонид 112 19
|Крюков Сергей 27 19
|Раков Ярослав 49 19
|Паршин Максим 200 19
|Медведев Дмитрий 1604 18
|Соколов Алексей 129 18
|Ципорин Павел 65 18
|Селиванов Дмитрий 51 17
|Семенов Алексей 70 16
|Кудрин Алексей 94 16
|Фомичев Олег 112 16
|Симаков Олег 111 16
|Лысенко Эдуард 238 16
|Носков Константин 221 16
|Хайруллин Айрат 47 15
|Ковнир Евгений 74 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.