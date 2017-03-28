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Росимущество Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом Госкомимущества Роскомимущества Российский фонд федерального имущества, РФФИ

Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ


28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
13.01.2017 ИС Росимущества уличили в колоссальном завышении цен на государственную недвижимость
29.09.2016 Счетная палата: Информационная система Росимущества признана неэффективной
20.06.2016 «Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества
05.01.2016 «Ростеху» от Росимущества передадут активы 19 радиоэлектронных предприятий
06.11.2015 Государство получит $750 млн за долю в «индийской дочке» МТС
29.10.2014 «Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества
27.06.2014 АФК «Система» размывает долю Росимущества в MTS-India
29.01.2014 Росимущество ввело в эксплуатацию систему персонифицированного управления госимуществом на базе Microsoft Dynamics СRM
08.02.2013 Экс-глава Microsoft Россия отучит чиновников воровать госимущество
30.01.2013 Росимущество готовит портал с уникальным функционалом
29.01.2013 Объявлены ИТ-приоритеты Росимущества
10.10.2012 Акционеры «Связьинвеста» одобрили передачу дополнительных акций Росимуществу в обмен на госактивы
13.12.2011 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных за 106 млн руб.
21.02.2011 Чиновники выселяют московский дата-центр «Билайна»
15.12.2010 Государству предложили сохранить контроль над «Ростелекомом» за 50 млрд руб
25.08.2010 «Форс – Центр разработки» займётся созданием «Системы межведомственного взаимодействия» для Росимущества
19.07.2010 Росимущество заказывает разработку «Системы межведомственного взаимодействия»
18.05.2010 Росимущество выбрало подрядчика проекта по созданию системы планирования и контроля госзаказа
29.03.2010 Росимущество заказывает создание системы планирования, учета и контроля госзаказа
19.03.2010 Росимущество нуждается в сопровождении АС «Территориальное управление»
01.03.2010 «Ростелеком» получил контракт на услуги поддержки региональной сети передачи данных Росимущества
27.01.2010 «Билайн» окажет услуги мобильной связи Росимуществу
22.01.2010 «Энвижн Груп» создаст для Росимущества единую службу поддержки по обслуживанию ИС
13.01.2010 Росимуществу требуется поддержка региональной сети передачи данных
19.10.2009 Росимущество потратит 174 млн руб. на новую программно-аппаратную платформу ИС
25.08.2009 Росимущество выделит 87 млн руб. на внедрение АС «Территориальное управление»
24.08.2009 Росимущество заказывает модернизацию мультисервисной транспортной сети
12.05.2009 Росимущество ищет ИТ-подрядчика
21.01.2009 Росимущество Приморского края расширяет внедрение «ЕВФРАТ-Документооборот»
28.05.2008 Продавец конфискованной техники будет управлять всем госимуществом
15.05.2008 Росимущество нуждается в ИТ-услугах
19.02.2008 Росимущество приобретет промышленный потоковый сканер
20.11.2007 Росимущество купит СВТ и офисную технику
15.11.2007 Росимуществу требуются расходные материалы для копировально-множительной техники
06.06.2007 Мининформсвязи поддерживает устав "Связьинвеста", согласованный с Росимуществом
12.03.2007 РФФИ передал Росимуществу 29% обыкновенных акций "Центрального телеграфа"
05.12.2006 Росимуществу понадобились ИТ-услуги
13.11.2006 Росимущество выбирает ИТ-поставщика

Публикаций - 410, упоминаний - 612

Росимущество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 93
Ростелеком - Связьинвест 1698 79
АФК Система ПАО 1638 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 24
РТИ Микрон - Micron 851 21
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 21
Microsoft Corporation 22497 20
Центел - Центральный телеграф 404 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 15
Восход ФГБУ НИИ 529 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 13
Ситроникс - Sitronics 941 12
Крок - Croc 1616 11
Сбер - Цифровая Платформа 526 11
6072 10
Yandex - Яндекс 5015 9
Reliance Communications - Rcom 65 9
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 114 9
Программный продукт ГК 3960 9
VK - Mail.ru Group 3057 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 8
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 8
Новые облачные технологии (НОТ) 277 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 7
ОТР ГК 176 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Intel Corporation 11262 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 7
Ростелеком - РТЛабс 151 7
Telenor - Теленор 725 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 7
Softline - Софтлайн 1870 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Мобител 63 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 33
Почта России ПАО 1853 32
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 12
ПСБ - Промсвязьбанк 682 11
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 9
РВК - Российская венчурная компания 530 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 9
Газпром ПАО 1008 8
Marshall Capital Partners 68 8
МДМ Банк 246 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 7
ВТБ - ВТБ24 658 7
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 7
Ростех - Вертолеты России 149 7
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго 104 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 18 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 24 6
X5 Group 709 6
Аэрофлот - Aeroflot 648 6
РусГидро ПАО 206 6
Роснефть НК 434 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 5
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
Fintailor Investments Limited 4 3
Promsvyaz Capital B.V. 10 3
Башнефть ПАО АНК 118 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 3
Peters International 4 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 70 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 197
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 152
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 116
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 87
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 82
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 80
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 60
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 60
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 57
Федеральное казначейство России 1345 55
Президент Российской Федерации 3770 51
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 46
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 39
Счётная палата РФ 628 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 37
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 35
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 34
Верховный суд Российской Федерации 709 34
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 33
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 32
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 32
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 69 31
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 28
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 28
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 27
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 26
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 53 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 21
Правительство Калининградской области 60 21
Правительство Москвы 1640 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 20
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 37 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 19
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
OpenCAPI Consortium 13 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Gen-Z Consortium 11 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 94
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 91
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 43
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 26
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 25
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 20
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 19
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 17
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 15
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 249 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 165 13
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли 473 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 51
Microsoft Windows 2000 2856 27
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 20
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 11
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 10
Новые облачные технологии - МойОфис 381 9
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 51 4
Microsoft Office 3247 4
Apple iOS 6422 4
Google Android 11959 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 48 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 3
НКТ - Р7-Офис 128 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 111 3
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 21 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 3
Microsoft Windows 10 11713 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 2
Kaspersky Internet Security 366 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 169 2
Власов Сергей 83 36
Рейман Леонид 1009 32
Путин Владимир 2542 32
Песчанских Георгий 38 31
Калина Роман 61 30
Петрушин Андрей 73 28
Солодовников Денис 93 28
Албычев Александр 86 26
Бутенко Юрий 64 26
Меджитов Тимур 63 25
Приданкин Андрей 30 25
Катамадзе Анна 74 24
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Бойко Елена 174 24
Матвеева Татьяна 84 23
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Цариковский Федор 32 22
Стрельцов Андрей 56 22
Евстигнеев Сергей 21 21
Ляшенко Сергей 29 21
Чамара Денис 58 21
Дюбанов Анатолий 92 20
Чернякова Елена 29 20
Герасимюк Максим 20 20
Левин Леонид 112 19
Крюков Сергей 27 19
Раков Ярослав 49 19
Паршин Максим 200 19
Медведев Дмитрий 1604 18
Соколов Алексей 129 18
Ципорин Павел 65 18
Селиванов Дмитрий 51 17
Семенов Алексей 70 16
Кудрин Алексей 94 16
Фомичев Олег 112 16
Симаков Олег 111 16
Лысенко Эдуард 238 16
Носков Константин 221 16
Хайруллин Айрат 47 15
Ковнир Евгений 74 15
Россия - РФ - Российская федерация 108428 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 55
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 30
Россия - УФО - Тюменская область 838 29
Россия - ЦФО - Калужская область 767 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 23
Россия - ЦФО - Тульская область 965 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 23
Индия - Республика 4263 21
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 19
Россия - УФО - Челябинская область 932 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 17
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 16
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 13
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 438 13
Казахстан - Республика 4467 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 12
Россия - ПФО - Самарская область 939 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
Россия - ЦФО - Тамбовская область 483 9
Индия - Раджастхан - Раджастан 58 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 8
Земля - планета Солнечной системы 7427 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 614 6
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 391 6
Украина 6212 6
Россия - ПФО - Пензенская область 502 5
Россия - УФО - Свердловская область 1102 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 75
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 74
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 22
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 22
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 11
Информационное общество - Государственная программа 1238 10
Доктрина информационной безопасности России 15 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
Федеральное законодательство 1944 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 5
Образование в России 460 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 269 3
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 33 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 22 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 53
Коммерсантъ - Издательский дом 888 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 11
Economic Times 41 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Госрасходы - портал 36 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Ведомости 375 3
РИА Новости 766 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 2
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Times 500 1
Telegraph 197 1
Forbes - Форбс 591 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Фонтанка 26 1
Радио России - радиостанция 45 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
РОИ - Российская общественная инициатива 73 1
Bloomberg 1009 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CrunchBase 64 1
23ABC News 152 1
N+1 - Издание 121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 17
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
IDC - International Data Corporation 4671 4
Gartner - Гартнер 3301 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
CNews IaaS рейтинг 12 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
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CNews Инновация года - награда 41 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
Mordor Intelligence 15 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
Минобороны РФ ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 7 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 6 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 17 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 50
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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