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Власов Сергей


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 76, упоминаний - 84

Власов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
АйТи 752 6
Программный продукт ГК 92 6
Directum - Директум 645 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
РТЛабс 145 4
ОТР 135 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Базальт СПО 206 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
ГЛОНАСС АО 82 1
Microsoft Corporation 11095 1
Brocade Communications Systems 141 1
Газпром ПАО 521 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 42
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 39
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 34
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 29
Федеральное казначейство России 766 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 28
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 28
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 28
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 25
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 23
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 20
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 12
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство РФ 2205 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Счётная палата РФ 460 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 28
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Четвернин Алексей 651 53
Песчанских Георгий 37 28
Козырев Алексей 270 28
Рудзевич Мария 34 23
Петрушин Андрей 64 23
Албычев Александр 74 23
Меджитов Тимур 56 22
Чернякова Елена 26 19
Бойко Елена 151 18
Чамара Денис 57 17
Катамадзе Анна 72 17
Стрельцов Андрей 53 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Цариковский Федор 31 17
Раков Ярослав 48 17
Звягина Наталья 64 17
Приданкин Андрей 30 17
Крюков Сергей 26 17
Елистратов Николай 90 17
Герасимюк Максим 20 17
Левин Леонид 83 17
Бутенко Юрий 64 17
Ляшенко Сергей 29 17
Калина Роман 60 17
Ковнир Евгений 71 15
Фомичев Олег 107 14
Клементьев Андрей 18 14
Иванов Алексей 76 14
Селиванов Дмитрий 48 14
Прокошев Андрей 30 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Холодняков Юрий 15 14
Абызов Михаил 64 14
Ципорин Павел 51 11
Комар Евгений 20 11
Кудрин Алексей 63 11
Терещенко Денис 38 11
Кирюшин Сергей 52 11
Скляр Алексей 49 11
Акимов Максим 167 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 34
Россия - Ростовская область 863 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 31
Россия - Республика Мордовия 387 19
Россия - Калужская область 572 19
Россия - Тульская область 752 17
Россия - Республика Алтай 685 17
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 658 11
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Россия - Волгоградская область 399 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Северный Кавказ 137 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининградская область 538 1
Япония 2788 1
Россия - Тюменская область 582 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
Доктрина информационной безопасности России 14 6
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Коррупция 22 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analytics 1990 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 28
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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