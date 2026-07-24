Индексная книга (каталог) CNews*
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Власов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 101, упоминаний - 101
Власов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
|ГосИнформСистемы 160 4
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Петрушин Андрей 110 73
|Лысенко Эдуард 317 54
|Албычев Александр 168 54
|Шадаев Максут 1210 51
|Меджитов Тимур 85 49
|Звягина Наталья 64 43
|Ципорин Павел 103 42
|Фомичев Олег 139 42
|Стрельцов Андрей 62 41
|Разумовский Дмитрий 125 41
|Терещенко Денис 95 40
|Хайруллин Айрат 108 40
|Дюбанов Анатолий 95 39
|Ермолаев Артем 379 38
|Бойко Елена 152 36
|Мартынова Елена 90 35
|Казарин Станислав 175 35
|Козырев Алексей 328 35
|Лопаткин Герман 104 35
|Херсонцев Алексей 93 34
|Матвеева Татьяна 110 33
|Паршин Максим 323 33
|Сорокин Даниил 33 31
|Бутенко Юрий 65 31
|Песчанских Георгий 39 30
|Гуральников Сергей 164 29
|Рудзевич Мария 36 28
|Кудрин Алексей 125 28
|Федулов Владислав 86 27
|Шпак Василий 279 26
|Чернышенко Дмитрий 580 26
|Малков Павел 51 26
|Катамадзе Анна 133 26
|Ляшенко Сергей 29 25
|Солодовников Денис 108 25
|Авербах Владимир 127 24
|Елистратов Николай 90 24
|Скиба Владимир 42 24
|Евраев Михаил 266 24
|Калина Роман 62 24
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 90
|IDC - International Data Corporation 4975 5
|Gartner - Гартнер 3658 5
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 4
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.