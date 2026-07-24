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Индексная книга (каталог) CNews*
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Власов Сергей

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов 1
11.06.2026 Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого 1
23.04.2026 Эксперименты с ИИ: разрыв между крупными и малыми банками растет 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
09.08.2023 В Пермском Политехе импортозаместили популярную программу для инженерных расчетов 1
16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 1
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября 1
11.07.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 101, упоминаний - 101

Власов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 34
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 8
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
АйТи 1519 6
Программный Продукт ГК 104 6
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 5
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 12 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 4
Ростелеком 10948 4
Directum - Директум 1268 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком - РТЛабс 210 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 3
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 3
АйТи - Ринтех 14 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 3
Comindware - Колловэар 202 3
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 2
Nvidia Corp 4002 2
ЕС-лизинг 22 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
Notamedia - Нотамедиа 22 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 5
Верный - торговая сеть 326 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 1
Газпром ПАО 1493 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 91
Федеральное казначейство России 1949 90
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 80
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 69
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 65
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 57
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 53
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 51
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 49
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 47
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 43
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 40
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 36
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 33
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 32
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 30
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 25
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 24
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 19
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 19
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 19
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 19
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 19
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 17
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
ГосИнформСистемы 160 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 92
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 84
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 67
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 43
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 26
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 14
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 14
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 14
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 12
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 11
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 7
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 7
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Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 36
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 21
Microsoft Windows 2000 8678 12
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 6
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 6
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 1
FreePik 1841 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
Петрушин Андрей 110 73
Лысенко Эдуард 317 54
Албычев Александр 168 54
Шадаев Максут 1210 51
Меджитов Тимур 85 49
Звягина Наталья 64 43
Ципорин Павел 103 42
Фомичев Олег 139 42
Стрельцов Андрей 62 41
Разумовский Дмитрий 125 41
Терещенко Денис 95 40
Хайруллин Айрат 108 40
Дюбанов Анатолий 95 39
Ермолаев Артем 379 38
Бойко Елена 152 36
Мартынова Елена 90 35
Казарин Станислав 175 35
Козырев Алексей 328 35
Лопаткин Герман 104 35
Херсонцев Алексей 93 34
Матвеева Татьяна 110 33
Паршин Максим 323 33
Сорокин Даниил 33 31
Бутенко Юрий 65 31
Песчанских Георгий 39 30
Гуральников Сергей 164 29
Рудзевич Мария 36 28
Кудрин Алексей 125 28
Федулов Владислав 86 27
Шпак Василий 279 26
Чернышенко Дмитрий 580 26
Малков Павел 51 26
Катамадзе Анна 133 26
Ляшенко Сергей 29 25
Солодовников Денис 108 25
Авербах Владимир 127 24
Елистратов Николай 90 24
Скиба Владимир 42 24
Евраев Михаил 266 24
Калина Роман 62 24
Россия - РФ - Российская федерация 166163 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 64
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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