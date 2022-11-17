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Экология и охрана окружающей среды Природные ресурсы природопользование



17.11.2022 «Авито» вошел в топ-3 лучших российских ИТ-работодателей по версии РБК 1
08.09.2022 AK&M присвоило высший рейтинг ESG-отчетности «ВымпелКома» 1
17.08.2022 СДЭК запустил солнечную электростанцию 1
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 1
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 1
15.06.2022 «Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе 1
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли» 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
24.05.2022 НПФ «Открытие» сообщает о промежуточных результатах реализации проекта «Безбумажный офис» 1
16.05.2022 Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX 1
28.04.2022 «Авито» подсчитает экологический вклад каждого пользователя 1
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining 1
29.12.2021 ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях 1
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка 1
20.12.2021 Atos в России переходит на внутренний электронный документооборот в рамках реализации стратегии устойчивого развития 1
11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет 1
12.07.2021 ВТБ получил две награды международной премии PayTech Awards 1
28.05.2021 Orange BusinessServices, Agdatahub и SUEZ разработают решения в сфере агроэкологии 1
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 1
02.04.2021 Экспертиза: как понять, что ваша СЭД безнадежно устарела? 1
22.03.2021 «Ситроникс» реализовала пилотный проект цифрового мониторинга земель 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.03.2021 Логистическая компания Dematic приходит в Россию 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
28.01.2021 Услуги сферы природопользования доступны в ТИС Югры 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
29.10.2020 Решения «РТ Лабс» обеспечивают цифровую трансформацию Ростовской области 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
02.09.2020 Запрет Трампа на закупку китайских дронов вышел Америке боком 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
16.04.2020 Microsoft создаст «Планетарный компьютер» для защиты экологии Земли 1
13.04.2020 Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными 1
18.03.2020 ABB опубликовала отчет по развитию за 2019 год 1
06.03.2020 За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1

Публикаций - 322, упоминаний - 322
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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