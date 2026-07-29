Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование

«Наш долг — сберечь природу для потомков!»
(Автор неизвестен)
Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды»
Художник Я. Златопольский. 1989г
Краса и богатство природы родной зависят, товарищ, от нас с тобой!
(Ксенита А., Ксенита Е.) 1983 год
Оберегай природу!
В левой части размещен тезис XII Пятилетки "Перед нами остро встает задача охраны природы, рационального использования её ресурсов".
На переднем плане плаката изображен служащий по охране окружающей среды, мужчина держит в ладони маленького птенца. Позади показан пейзаж с природными богатствами СССР.
А. Лазаренко, 1986г.
Берегите природу - источник жизни, бодрости, здоровья!
Плакат, побуждающий трепетно относиться к природе, ведь она для нас как «Лекарство».
В. Витер, 1981г.
Богатство недр - на благо народа!
Художник: В. Корецкий, 1969г.
«На душе неспокойно. Пойду-ка, думаю, поохраняю окружающую среду», 1976
«ИДЕМТЕ С НАМИ!»
В. Рукавишников, 1964 год.
Не трогай муравейник!
Плакат напоминает об одном из немногих правил безопасности при нахождении в лесу.
А. Шкрабо, 1968г.
Плакат из серии «Законы юных пионеров»
«Пионер любит природу, он защитник зелёных насаждений, полезных птиц и животных»
СССР, 1960 г.
В. Талашенко
Плакат «Зелёный друг ждёт твоих рук!», 1960
Худ.: Савостюк О.М., Успенский Б.А.
Что ваш завод ещё выпускает?
(Цыганков Б.) 1978 год
Растворил я окно, стало душно невмочь!
Уже в 1970-х гг. вопросы по сохранности окружающей среды остро стояли по всему миру, результатом чего стала организация Стокгольмской конференции в 1972 г. В это время в СССР были приняты постановления "Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов".
Тем не менее, к концу 1980-х гг. появился ряд экологических проблем. Эпоха "перестройки" позволила вынести их в пространство общественности и начался всплеск движений экоактивизма.
В. Кюннап, 1991г.
Безотходная технология теплоэнергетики.
Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова.
Д. Крылов, 1981г.
"Тару из-под ядо-химикатов сожги, пепел — закопай"
(Гуревич Г.) 1970 год
Советский экологический плакат, 1970-е.
«Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969
Худ. Г. Огородников
«Я живой! Я пока живой! Это лакокрасочный завод спустил отходы!», 1974
Худ. В. Каневский
Оживим пруды и водоемы!
Художник: В. Нарышкин, 1956г.
— Вот, товарищ инспектор, гуляю... 1969
Худ.: Юрий Андреевич Черепанов
Ворюгам воздадим по заслугам (браконьерство на воде)!
(Корчемкин Л. Н.) 1963 год
Браконьер - враг природы!
Советский плакат, В. Говорков, 1961г.
«Долго вы еще любоваться будете? Мне пора костер разводить!», 1982
Худ. Б. Старчиков
Медведи об экологии
Изображены взрослый медведь и его внук медвежонок, грустно взирающие на берег реки в лесу. Люди весело проводили время на пикнике в выходной, и оставили после себя сухие ветки, сломанные деревья, мусор, пустые бутылки в воде.
В. Меньшиков, 1980г.
«Никогда бы не поверил, что придется жить на деревьях!», 1983
Худ. М. Скобелев
Суд зверей.
(Нелюбин Ф.) 1989 год
Плакат посвящен проблеме охраны окружающей среды в Советском Союзе.
«Наш долг — сберечь природу для потомков!»
(Автор неизвестен)
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