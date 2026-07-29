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Экология и охрана окружающей среды Природные ресурсы природопользование

Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование


 

«Наш долг — сберечь природу для потомков!» (Автор неизвестен) «Наш долг — сберечь природу для потомков!» (Автор неизвестен)
Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г
Краса и богатство природы родной зависят, товарищ, от нас с тобой! (Ксенита А., Ксенита Е.) 1983 год Краса и богатство природы родной зависят, товарищ, от нас с тобой! (Ксенита А., Ксенита Е.) 1983 год
Оберегай природу! В левой части размещен тезис XII Пятилетки "Перед нами остро встает задача охраны природы, рационального использования её ресурсов". На переднем плане плаката изображен служащий по охране окружающей среды, мужчина держит в ладони маленького птенца. Позади показан пейзаж с природными богатствами СССР. А. Лазаренко, 1986г. Оберегай природу! В левой части размещен тезис XII Пятилетки "Перед нами остро встает задача охраны природы, рационального использования её ресурсов". На переднем плане плаката изображен служащий по охране окружающей среды, мужчина держит в ладони маленького птенца. Позади показан пейзаж с природными богатствами СССР. А. Лазаренко, 1986г.
Берегите природу - источник жизни, бодрости, здоровья! Плакат, побуждающий трепетно относиться к природе, ведь она для нас как «Лекарство». В. Витер, 1981г. Берегите природу - источник жизни, бодрости, здоровья! Плакат, побуждающий трепетно относиться к природе, ведь она для нас как «Лекарство». В. Витер, 1981г.
Богатство недр - на благо народа! Художник: В. Корецкий, 1969г. Богатство недр - на благо народа! Художник: В. Корецкий, 1969г.
«На душе неспокойно. Пойду-ка, думаю, поохраняю окружающую среду», 1976 «На душе неспокойно. Пойду-ка, думаю, поохраняю окружающую среду», 1976
«ИДЕМТЕ С НАМИ!» В. Рукавишников, 1964 год. «ИДЕМТЕ С НАМИ!» В. Рукавишников, 1964 год.
Не трогай муравейник! Плакат напоминает об одном из немногих правил безопасности при нахождении в лесу. А. Шкрабо, 1968г. Не трогай муравейник! Плакат напоминает об одном из немногих правил безопасности при нахождении в лесу. А. Шкрабо, 1968г.
Плакат из серии «Законы юных пионеров» «Пионер любит природу, он защитник зелёных насаждений, полезных птиц и животных» СССР, 1960 г. В. Талашенко Плакат из серии «Законы юных пионеров» «Пионер любит природу, он защитник зелёных насаждений, полезных птиц и животных» СССР, 1960 г. В. Талашенко
Плакат «Зелёный друг ждёт твоих рук!», 1960 Худ.: Савостюк О.М., Успенский Б.А. Плакат «Зелёный друг ждёт твоих рук!», 1960 Худ.: Савостюк О.М., Успенский Б.А.
Весенний плач. Умело пользуйтесь дарами природы! Художник: Г.А. Герман, П.М. Селезнев, 1972г. Весенний плач. Умело пользуйтесь дарами природы! Художник: Г.А. Герман, П.М. Селезнев, 1972г.
Что ваш завод ещё выпускает? (Цыганков Б.) 1978 год Что ваш завод ещё выпускает? (Цыганков Б.) 1978 год
Растворил я окно, стало душно невмочь! Уже в 1970-х гг. вопросы по сохранности окружающей среды остро стояли по всему миру, результатом чего стала организация Стокгольмской конференции в 1972 г. В это время в СССР были приняты постановления "Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов". Тем не менее, к концу 1980-х гг. появился ряд экологических проблем. Эпоха "перестройки" позволила вынести их в пространство общественности и начался всплеск движений экоактивизма. В. Кюннап, 1991г. Растворил я окно, стало душно невмочь! Уже в 1970-х гг. вопросы по сохранности окружающей среды остро стояли по всему миру, результатом чего стала организация Стокгольмской конференции в 1972 г. В это время в СССР были приняты постановления "Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов". Тем не менее, к концу 1980-х гг. появился ряд экологических проблем. Эпоха "перестройки" позволила вынести их в пространство общественности и начался всплеск движений экоактивизма. В. Кюннап, 1991г.
Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г. Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г.
"Тару из-под ядо-химикатов сожги, пепел — закопай" (Гуревич Г.) 1970 год "Тару из-под ядо-химикатов сожги, пепел — закопай" (Гуревич Г.) 1970 год
Советский экологический плакат, 1970-е. Советский экологический плакат, 1970-е.
«Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников «Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников
«Я живой! Я пока живой! Это лакокрасочный завод спустил отходы!», 1974 Худ. В. Каневский «Я живой! Я пока живой! Это лакокрасочный завод спустил отходы!», 1974 Худ. В. Каневский
Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г.
— Вот, товарищ инспектор, гуляю... 1969 Худ.: Юрий Андреевич Черепанов — Вот, товарищ инспектор, гуляю... 1969 Худ.: Юрий Андреевич Черепанов
Ворюгам воздадим по заслугам (браконьерство на воде)! (Корчемкин Л. Н.) 1963 год Ворюгам воздадим по заслугам (браконьерство на воде)! (Корчемкин Л. Н.) 1963 год
Браконьер - враг природы! Советский плакат, В. Говорков, 1961г. Браконьер - враг природы! Советский плакат, В. Говорков, 1961г.
«Долго вы еще любоваться будете? Мне пора костер разводить!», 1982 Худ. Б. Старчиков «Долго вы еще любоваться будете? Мне пора костер разводить!», 1982 Худ. Б. Старчиков
Медведи об экологии Изображены взрослый медведь и его внук медвежонок, грустно взирающие на берег реки в лесу. Люди весело проводили время на пикнике в выходной, и оставили после себя сухие ветки, сломанные деревья, мусор, пустые бутылки в воде. В. Меньшиков, 1980г. Медведи об экологии Изображены взрослый медведь и его внук медвежонок, грустно взирающие на берег реки в лесу. Люди весело проводили время на пикнике в выходной, и оставили после себя сухие ветки, сломанные деревья, мусор, пустые бутылки в воде. В. Меньшиков, 1980г.
«Никогда бы не поверил, что придется жить на деревьях!», 1983 Худ. М. Скобелев «Никогда бы не поверил, что придется жить на деревьях!», 1983 Худ. М. Скобелев
Суд зверей. (Нелюбин Ф.) 1989 год Плакат посвящен проблеме охраны окружающей среды в Советском Союзе. Суд зверей. (Нелюбин Ф.) 1989 год Плакат посвящен проблеме охраны окружающей среды в Советском Союзе.
«Наш долг — сберечь природу для потомков!» (Автор неизвестен)

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Публикаций - 441, упоминаний - 445

Экология и охрана окружающей среды и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 17
Microsoft Corporation 25775 17
Ростелеком 10948 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Accenture plc 719 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Совзонд - Sovzond 123 12
9594 11
МегаФон 10742 10
Oracle Corporation 7074 10
Yandex - Яндекс 9216 9
HP Inc. 5883 9
ESG - Enterprise Strategy Group 264 9
Google LLC 12688 9
SAP CIS - САП СНГ 868 8
Directum - Директум 1268 7
Esri 176 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 6
Samsung Electronics 11064 5
Intel Corporation 12811 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telegram Group 2940 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
АйТи 1519 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 4
TANAiS IT Group - Танаис 30 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Газпром ПАО 1493 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Почта России ПАО 2370 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
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Транснефть 335 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
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Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
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РВК - Российская венчурная компания 571 3
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 29
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 8
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 7
Apple iOS 8583 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 6
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Google Android 15243 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 5
GeoEye IKONOS 127 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 4
Linux OS 11533 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 134 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 4
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 4
FreePik 1841 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Microsoft Windows 16882 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 91
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TG Daily 98 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Accenture Technology Vision 3 1
Frost & Sullivan 207 1
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HFS Research 49 1
Tractica 7 1
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Forbes Global 2000 50 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Corporate Knights (CK) 3 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Aberdeen Group 53 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 2
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
University of Kentucky - Кентуккийский университет - Университет Кентукки 10 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КрУ МВД РФ - Краснодарский университет МВД Российской Федерации 3 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
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