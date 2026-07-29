Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование





«Наш долг — сберечь природу для потомков!» (Автор неизвестен) «Наш долг — сберечь природу для потомков!» (Автор неизвестен) Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г Плакат «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» Художник Я. Златопольский. 1989г Краса и богатство природы родной зависят, товарищ, от нас с тобой! (Ксенита А., Ксенита Е.) 1983 год Краса и богатство природы родной зависят, товарищ, от нас с тобой! (Ксенита А., Ксенита Е.) 1983 год Оберегай природу! В левой части размещен тезис XII Пятилетки "Перед нами остро встает задача охраны природы, рационального использования её ресурсов". На переднем плане плаката изображен служащий по охране окружающей среды, мужчина держит в ладони маленького птенца. Позади показан пейзаж с природными богатствами СССР. А. Лазаренко, 1986г. Оберегай природу! В левой части размещен тезис XII Пятилетки "Перед нами остро встает задача охраны природы, рационального использования её ресурсов". На переднем плане плаката изображен служащий по охране окружающей среды, мужчина держит в ладони маленького птенца. Позади показан пейзаж с природными богатствами СССР. А. Лазаренко, 1986г. Берегите природу - источник жизни, бодрости, здоровья! Плакат, побуждающий трепетно относиться к природе, ведь она для нас как «Лекарство». В. Витер, 1981г. Берегите природу - источник жизни, бодрости, здоровья! Плакат, побуждающий трепетно относиться к природе, ведь она для нас как «Лекарство». В. Витер, 1981г. Богатство недр - на благо народа! Художник: В. Корецкий, 1969г. Богатство недр - на благо народа! Художник: В. Корецкий, 1969г. «На душе неспокойно. Пойду-ка, думаю, поохраняю окружающую среду», 1976 «На душе неспокойно. Пойду-ка, думаю, поохраняю окружающую среду», 1976 «ИДЕМТЕ С НАМИ!» В. Рукавишников, 1964 год. «ИДЕМТЕ С НАМИ!» В. Рукавишников, 1964 год. Не трогай муравейник! Плакат напоминает об одном из немногих правил безопасности при нахождении в лесу. А. Шкрабо, 1968г. Не трогай муравейник! Плакат напоминает об одном из немногих правил безопасности при нахождении в лесу. А. Шкрабо, 1968г. Плакат из серии «Законы юных пионеров» «Пионер любит природу, он защитник зелёных насаждений, полезных птиц и животных» СССР, 1960 г. В. Талашенко Плакат из серии «Законы юных пионеров» «Пионер любит природу, он защитник зелёных насаждений, полезных птиц и животных» СССР, 1960 г. В. Талашенко Плакат «Зелёный друг ждёт твоих рук!», 1960 Худ.: Савостюк О.М., Успенский Б.А. Плакат «Зелёный друг ждёт твоих рук!», 1960 Худ.: Савостюк О.М., Успенский Б.А. Весенний плач. Умело пользуйтесь дарами природы! Художник: Г.А. Герман, П.М. Селезнев, 1972г. Весенний плач. Умело пользуйтесь дарами природы! Художник: Г.А. Герман, П.М. Селезнев, 1972г. Что ваш завод ещё выпускает? (Цыганков Б.) 1978 год Что ваш завод ещё выпускает? (Цыганков Б.) 1978 год Растворил я окно, стало душно невмочь! Уже в 1970-х гг. вопросы по сохранности окружающей среды остро стояли по всему миру, результатом чего стала организация Стокгольмской конференции в 1972 г. В это время в СССР были приняты постановления "Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов". Тем не менее, к концу 1980-х гг. появился ряд экологических проблем. Эпоха "перестройки" позволила вынести их в пространство общественности и начался всплеск движений экоактивизма. В. Кюннап, 1991г. Растворил я окно, стало душно невмочь! Уже в 1970-х гг. вопросы по сохранности окружающей среды остро стояли по всему миру, результатом чего стала организация Стокгольмской конференции в 1972 г. В это время в СССР были приняты постановления "Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов". Тем не менее, к концу 1980-х гг. появился ряд экологических проблем. Эпоха "перестройки" позволила вынести их в пространство общественности и начался всплеск движений экоактивизма. В. Кюннап, 1991г. Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г. Безотходная технология теплоэнергетики. Плакат на тему экологии. Мощная рука Народного Контроля ножницами отрезает большой клуб дыма с химическими обозначениями - оксид серы, углерод, нобелий, сероводород. В любой отрасли важнейшим делом является безотходное производство, и таким образом, в теплоэнергетике, даже горючий дым можно использовать для блага народа. Размещены стихи М. Раскатова. Д. Крылов, 1981г. "Тару из-под ядо-химикатов сожги, пепел — закопай" (Гуревич Г.) 1970 год "Тару из-под ядо-химикатов сожги, пепел — закопай" (Гуревич Г.) 1970 год Советский экологический плакат, 1970-е. Советский экологический плакат, 1970-е. «Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников «Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников «Я живой! Я пока живой! Это лакокрасочный завод спустил отходы!», 1974 Худ. В. Каневский «Я живой! Я пока живой! Это лакокрасочный завод спустил отходы!», 1974 Худ. В. Каневский Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. — Вот, товарищ инспектор, гуляю... 1969 Худ.: Юрий Андреевич Черепанов — Вот, товарищ инспектор, гуляю... 1969 Худ.: Юрий Андреевич Черепанов Ворюгам воздадим по заслугам (браконьерство на воде)! (Корчемкин Л. Н.) 1963 год Ворюгам воздадим по заслугам (браконьерство на воде)! (Корчемкин Л. Н.) 1963 год Браконьер - враг природы! Советский плакат, В. Говорков, 1961г. Браконьер - враг природы! Советский плакат, В. Говорков, 1961г. «Долго вы еще любоваться будете? Мне пора костер разводить!», 1982 Худ. Б. Старчиков «Долго вы еще любоваться будете? Мне пора костер разводить!», 1982 Худ. Б. Старчиков Медведи об экологии Изображены взрослый медведь и его внук медвежонок, грустно взирающие на берег реки в лесу. Люди весело проводили время на пикнике в выходной, и оставили после себя сухие ветки, сломанные деревья, мусор, пустые бутылки в воде. В. Меньшиков, 1980г. Медведи об экологии Изображены взрослый медведь и его внук медвежонок, грустно взирающие на берег реки в лесу. Люди весело проводили время на пикнике в выходной, и оставили после себя сухие ветки, сломанные деревья, мусор, пустые бутылки в воде. В. Меньшиков, 1980г. «Никогда бы не поверил, что придется жить на деревьях!», 1983 Худ. М. Скобелев «Никогда бы не поверил, что придется жить на деревьях!», 1983 Худ. М. Скобелев Суд зверей. (Нелюбин Ф.) 1989 год Плакат посвящен проблеме охраны окружающей среды в Советском Союзе. Суд зверей. (Нелюбин Ф.) 1989 год Плакат посвящен проблеме охраны окружающей среды в Советском Союзе. «Наш долг — сберечь природу для потомков!» (Автор неизвестен)