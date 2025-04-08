В России запускается производство роботов-манипуляторов в два раза дешевле импортных

«Завод АМО сталь» в Миассе разработал уже полностью готовый к производству комплекс для роботизированной токарной обработки деталей. Отечественный робот-манипулятор стоит в два раза дешевле импортных аналогов.



Российские роботы-манипуляторы

«Завод АМО сталь» в Миассе (Челябинская область) осваивает выпуск линейных двухосевых роботов-манипуляторов, стоимость которых в два раза ниже импортных аналогов, сообщило Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области на своем сайте.

Манипулятор подает заготовки на токарный станок и снимает готовые изделия.

«АМО Сталь» подала в Роспатент заявку на это изобретение. На данный момент завод способен выпускать до 15 роботизированных комплексов в месяц с возможностью увеличения объемов производства до 20 единиц.

Цена комплекса, по словам учредителя «АМО Сталь» Павла Васютина, составит около трех млн руб., тогда как импортные модели стоят шесть-семь млн.

«АМО Сталь» При внедрении миасского робота-манипулятора количество станков, обслуживаемых одним специалистом, увеличится с двух до шести

«Летом прошлого года мы разработали и изготовили первый опытный образец и провели его всесторонние испытания в производственных условиях. Учли все недочёты, доработали прототип и в настоящее время он представляет собой полностью готовый к производству роботизированный комплекс, предназначенный для оснастки станочного оборудования», — сказал Васютин.

ООО «Завод АМО Сталь» входит в группу компаний ООО «РВД Урал» и ООО «Уральская международная торговая компания», занимается серийным производством гидравлической арматуры. Предприятие основано в 2020 г., говорится на его сайте. Среди клиентов указаны предприятия оборонного комплекса, пищевой промышленности, высокотехнологичные производства и научно-исследовательские институты.

Шесть станков на одного оператора

Рынок робототехники состоит из трех ключевых направлений — промышленные роботы-манипуляторы, профессиональная сервисная робототехника и персональная робототехника. Большинство специализирующихся только на робототехнике российских предприятий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение о разработке собственных роботизированных систем «Завод АМО сталь» принял в связи с возрастающим в различных отраслях промышленности спросом на автоматизацию производственных процессов. С помощью его робота один специалист сможет обслуживать до шести станков вместо двух.

При этом интеграция робота-манипулятора в уже существующий станочный парк любого предприятия не потребует от оператора длительного обучения, что позволит минимизировать затраты на переподготовку персонала, утверждают представители Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Развитие робототехники в России

О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Для этого парк промышленных роботов в России нужно увеличить почти в восемь раз, писал CNews в ноябре 2024 г. Металлургическая и обрабатывающая промышленность относятся к перспективными отраслями для внедрения технологий роботизации.

С начала 2024 г. российское государство предоставляет промышленным покупателям скидку до 50% на приобретение отечественных роботов. На нацпроект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» планируется потратить около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г.