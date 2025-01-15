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На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов

Власти определили бюджет на создание центров развития робототехники во всех федеральных округах России. К 2030 г., когда России должна войти в топ-25 стран-лидеров роботизации наравне с Южной Кореей, на это выделят 15 млрд руб.  

Бюджет на развитие робототехники

На создание к 2030 г. в рамках рамках нацпроекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» 30 центров развития робототехники во всех федеральных округах России выделят более 15 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление представителей Минпромторга.

В 2025–2027 гг. планируется выделить восемь млрд руб. из указанной суммы. Всего на нацпроект планируется потратить около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г.

В каждом федеральном округе должно быть создано не менее трех центров роботизации на базе промышленных организаций, вузов и их структурных подразделений. Отвечает за это «Университет Иннополис».

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Unsplash - Possessed Photography
Выделен бюджет на создание центров развития робототехники по всей России

В 2024 г. один центр уже был открыт. В 2025 и 2026 гг. в разных федеральных округах России будут открыты еще два новых центра развития промышленной робототехники.

О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г.

На что выделяются деньги

Центры нужны для стимулирования проведения НИОКР в промышленной робототехнике; реверс-инжиниринга (воспроизводства чужих технологий); разработки решений для автоматизации технических процессов; консультирования и проведения аудитов предприятий, для того чтобы определить места на производстве, которые можно роботизировать; отработки отечественных роботизированных решений; подготовки кадров, перечислил представитель Минпромторга.

«На текущий момент выделенных средств достаточно, сейчас ключевая задача — сформировать задел для развития робототехники»,— считает глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, объединяющего 50 компаний, Евгений Дудоров.

На 2025–2027 гг. в бюджете России предусмотрено финансирование технико-технологических аудитов промышленных предприятий, которые сейчас проводятся на коммерческой основе, уточнили изданию в «Университете Иннополис».

В какой части и какие предприятия смогут рассчитывать на господдержку, еще не определено, сказали представители компании. Реверс-инжиниринг, разработка решений для автоматизации техпроцессов и подготовка кадров будет проводиться за счет заказчиков, включая государственных.

Планы роботизации

Отрасль робототехники вошла в один из 12 объявленных еще первым вице-премьером Андреем Белоусовым (в настоящее время министр обороны России) мегапроектов технологического суверенитета – в «Станкостроение и робототехника». Меры стимулирования этой отрасли очень важны для промышленного потенциала России, поскольку последний зависит от производства средств производства.

В 2023 г. на сайте Кремля было опубликовано поручение Президента России о повышении уровня роботизации в государственных компаниях.

Плотность роботизации, то есть количество роботов на 10 тыс. работников считается ключевым показателем в индустрии. В среднем по Азии он составляет 156 роботов на 10 тыс. сотрудников. Лидер – Южная Корея, в которой этот показатель сейчас порядка одной тыс. По Европе этот показатель меньше – 129, в США – 117, в мире в среднем — 141.

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Чтобы войти к 2030 г. в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники на 10 тыс. человек в стране должно приходиться 145 роботов, сейчас же показатель составляет 19 роботов на 10 тыс. человек, хоть и растет быстрее, чем в среднем по миру - буквально четыре года назад он составлял шесть роботов на 10 тыс. работников. Работы еще много — к 2030 г. парк промышленных роботов в России нужно увеличить почти в восемь раз, до 100 тыс. единиц. На данный момент их, по данным Минпромторга, около 12,8 тыс.

Спрос на проведение технико-технологических аудитов для оценки возможностей автоматизации и роботизации с 2024 г. «сильно увеличился», утверждает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР; объединяет 105 компаний) Ольга Мудрова. В качестве причин она назвала нехватку кадров рабочих специальностей и повышение интереса производств к модернизации мощностей благодаря мерам поддержки отрасли.

Внедрение роботов на производствах повышает производительность труда, сокращает простои и экономит расходы на персонал.

Однако ухудшение экономической ситуации в стране может помешать планам роботизации, полагает Мудрова: «Роботизация — это серьезный финансовый проект для предприятия, поэтому помешать реализации планов может ухудшение экономической ситуации: отсутствие спроса на продукцию, высокие ставки по кредитам, низкая оплата труда рабочих».

Рынок робототехники

В мире рынок промышленной робототехники к 2028 г., по данным «Консорциума робототехники», может в объеме дорасти до 3,3 трлн руб., а сервисной – 4,2 трлн руб. Доля российских промышленных роботов составляет меньше процента.

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Мировой объем исследований в области робототехники может достигнуть показателя в восемь трлн руб.

Рост рынка роботизации по миру — от 10% до 25%, то есть примерно каждые пять лет количество роботов удваивается. Основными драйверами роста промышленной робототехники в мире являются производство электроники и автомобильная промышленность.

Анна Любавина

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