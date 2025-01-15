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Дудоров Евгений



15.01.2025 На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов 1
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 1
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 1
23.05.2024 Концерн «Телематика» будет создавать роботов и нейроинтерфейсы 1
22.05.2024 Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Дудоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Андроидная техника НПО 14 4
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 1
Р-Телематика 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Promobot - Промобот 139 1
Омега 82 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 3 1
Unsplash 762 4
eBay Inc 1619 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 6
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
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Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 1
Ведомости 996 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Парламентская газета 26 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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