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Томских Максим



03.04.2025 В России создали сервис для управления наземными роботами из любой точки страны 1
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 1
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Томских Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 5 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
Омега 82 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Promobot - Промобот 139 1
Андроидная техника НПО 14 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1539 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2994 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14225 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5400 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5528 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2365 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28110 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 1
Жуков Сергей 38 1
Савицкий Геннадий 5 1
Сердюк Алексей 9 1
Дудоров Евгений 7 1
Конюховская Алиса 2 1
Дуров Павел 295 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52377 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4732 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5583 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6252 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7588 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 40 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18911 1
Известия ИД 641 1
Ведомости 1049 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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