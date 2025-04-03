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Томских Максим
Томских Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 1
|Жуков Сергей 38 1
|Савицкий Геннадий 5 1
|Сердюк Алексей 9 1
|Дудоров Евгений 7 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Дуров Павел 295 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146895 2
|Россия - УФО - Екатеринбург 4018 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52377 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
|Известия ИД 641 1
|Ведомости 1049 1
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