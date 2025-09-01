Разделы

В России запускают технологический хаб для инвестиций в робототехнику

Компания «Дронсхаб групп», производитель наземных автономных робототехнических решений и резидент Московского инновационного кластера, с 1 сентября 2025 г. запускает технологический хаб для инвестиций в перспективные стартапы в сфере робототехники, искусственного интеллекта, автономных систем и промышленной автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб групп».

Ключевыми направлениями технологического хаба станут: робототехника и беспилотные системы, облачные сервисы и ИИ-решения, а также автоматизация производства и логистики.

В рамках хаба стартапы получат доступ к готовой инфраструктуре для развития проектов, которая включает конструкторскую документацию на разработки, программное обеспечение, конструкторское бюро, лаборатории и производственные мощности. Помимо этого, команды смогут получить доступ к запросам компаний федерального уровня и инвесторам. Это позволит стартапам ускорить выход на рынок и снизить затраты на R&D.

цифровизация

Главной выгодой для инвесторов хаба станет низкий порог вложений в проекты (от 10 млн руб.) с минимизацией рисков за счет модели работы хаба – все проекты поддерживаются существующей инфраструктурой, имеющимися компетенциями и уже готовыми высокотехнологическими решениями, что сокращает сроки вывода проектов на рынок и снижает риски их неудачи.

«Наша цель — объединить экспертизу, технологии, капитал и производственные мощности, чтобы в короткие сроки создавать проекты и решения, которые определят будущее беспилотного наземного транспорта. Уже сегодня мы видим высокий спрос на российские высокотехнологичные продукты, и надеемся, что технологический хаб поможет в их масштабировании. С 1 сентября начнем принимать заявки от стартапов и команд», – сказал генеральный директор компании «Дронсхаб групп» Максим Томских.

