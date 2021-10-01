МИК - Московский инновационный кластер

Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 3

Какие инновации изменят облик российских городов 1

В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1

В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК 3

В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 1

Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс 2

В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров 6

В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям 2

Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 2

Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1

Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля 3

Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 3

Объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве вырос в 9 раз 3

Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 2

Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards 1

В Москве тестируют беспилотное аэротакси 2

Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год 3

Москва определила основные направления поддержки креативных индустрий 1

За 2020 год московским предпринимателям одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты 1

Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1

Победители столичного конкурса киберспортивных стартапов получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов 1

К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица 2

В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы 1

Сумма одобренных Москвой субсидий для технологического бизнеса в этом году достигла 875 млн рублей 1