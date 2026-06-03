МИК - Московский инновационный кластер

ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с МИК ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК). За сухими строчками протокола – принципиальный выбор

В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика омпьютеров. «Ключевой барьер для многих инноваций — это сложность тестирования в реальных условиях. Московский инновационный кластер помогает его преодолеть благодаря программе пилотного тестир

Студенты МГПУ будут разрабатывать голосовых и текстовых роботов на базе DialogOS Компания «Наносемантика» при поддержке фонда «Московский инновационный кластер» проведет пилотное тестирование, ориентированное на внедрени

«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта «Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергетическая неделя» подписал

Фонд «Московский инновационный кластер» и Positive Technologies обеспечат применение лучших практик построения кибербезопасности Генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев и коммерческий директор Positive Technolo

Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки ИИ-агенты меняют бизнес уже сегодня CNews: Как пришла идея создать ИИ агента для продаж, почему вы начали заниматься именно этим? Мик Вайсман: Тема WaiWai возникла на хакатоне Etherium ETH Global в Брюсселе. Я делал проект про бенчмарк для измерения эффективности работы ИИ-агентов и занял с ним первое место. В процессе ра

Москва направила на поддержку участников Московского инновационного кластера более 10,5 млрд рублей ва на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения объектов в Московском регионе. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к

В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения отала микроиглы для безболезненных инъекций. В 2023 г. она планирует вывести продукт на рынок. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к

В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна мер, в сфере робототехники, микроэлектроники, «зеленых» технологий и искусственного интеллекта. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к

Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей в России изобретение или до двух миллионов рублей на патентование своих разработок за рубежом. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж

Портал Московского инновационного кластера обновили и сделали функциональнее ла наравне с участниками кластера, за исключением финансовой поддержки от Правительства Москвы. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж

Московский инновационный кластер приглашает к сотрудничеству технологический бизнес из регионов России Это дает возможность даже малым предприятиям избежать издержек, связанных с перепроизводством. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж

Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам логических конкурсов, региональным стартапам и организациям доступны все сервисы цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow. Есть несколько способов присоединиться к действ

В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка «Московский инновационный кластер», «Сбер» и Angelsdeck представили новый венчурный клуб «Синд

Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц Участники платформы «Город идей» смогут высказать свои предложения по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц в рамках краудсорсинг-проекта «И

Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов. Об этом сообщил CEO студии разработки сервисов Trinity Monsters Мик Вайсман. «На данный момент 14 стран успешно применяют технологии интернет-голосования на разных уровнях: от Австралии и Канады, до США, Швейцарии и Японии. Обычно на подсчет результатов мож

Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций сторов и масштабировать бизнес. «Из 2,5 тыс. компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили

В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК екции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК). «Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. П

Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс та. Принять участие в программе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели - участники Московского инновационного кластера, реализующие проект на территории г. Москвы, независимо о

В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров оектов. Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК), которые совместными усилиями создают масштабные, р

Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля до 1 июля продлили прием заявок на городскую субсидию на инжиниринг, предназначенную для участников Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья С

Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организац

Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора На сайте «Московского инновационного кластера» (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать разме

Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год В 2020 году участникам Московского инновационного кластера (МИК) одобрена финансовая поддержка объемом почти миллиар

На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Московский инновационный кластер помогает участникам в поиске помещений для офиса или произво

Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей. Сегодня на ней зарегистрировано свыше 19 тыс. организаций из столицы и других регионов России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. «У но

К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица ники подобных структур за рубежом всегда представляют государственные или коммерческие организации. Московский инновационный кластер дает возможность всем новаторам стать частью обширной иннова

В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщ

В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщ

Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру Статус участника Московского инновационного кластера сегодня получили такие организации, как фонд «Сколково»,

«Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор» начался и продлится до 15 декабря 2019 г. Программа будет работать на базе платформы i.moscow — универсального онлайн-решения для технологичного бизнеса. Платформа для бизнеса i.moscow — разработка «Московского инновационного кластера» Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала маркетплейс для технопредпринимателей i.moscow одним из самых важных проектов в области «новой экономики».