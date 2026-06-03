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МИК Московский инновационный кластер
Фонд «Московский инновационный кластер» представляет собой площадку для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. В состав кластера входят более 30 тысяч организаций из Москвы и 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.
Статус участника МИК открывает перед компанией возможности для роста, в том числе:
- получение грантов и субсидий на развитие бизнеса;
- прямой диалог с потенциальными клиентами и партнерами за счет использования общей технологической платформы;
- участие в совместных доработках продукта в кооперации с коллегами;
- выход на потенциальных инвесторов.
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
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ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с МИК
ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК). За сухими строчками протокола – принципиальный выбор
|05.05.2026
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В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика
омпьютеров. «Ключевой барьер для многих инноваций — это сложность тестирования в реальных условиях. Московский инновационный кластер помогает его преодолеть благодаря программе пилотного тестир
|25.03.2026
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Студенты МГПУ будут разрабатывать голосовых и текстовых роботов на базе DialogOS
Компания «Наносемантика» при поддержке фонда «Московский инновационный кластер» проведет пилотное тестирование, ориентированное на внедрени
|17.10.2025
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«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта
«Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергетическая неделя» подписал
|19.06.2025
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Фонд «Московский инновационный кластер» и Positive Technologies обеспечат применение лучших практик построения кибербезопасности
Генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев и коммерческий директор Positive Technolo
|16.06.2025
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Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки
ИИ-агенты меняют бизнес уже сегодня CNews: Как пришла идея создать ИИ агента для продаж, почему вы начали заниматься именно этим? Мик Вайсман: Тема WaiWai возникла на хакатоне Etherium ETH Global в Брюсселе. Я делал проект про бенчмарк для измерения эффективности работы ИИ-агентов и занял с ним первое место. В процессе ра
|16.02.2023
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Москва направила на поддержку участников Московского инновационного кластера более 10,5 млрд рублей
ва на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения объектов в Московском регионе. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к
|12.12.2022
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В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения
отала микроиглы для безболезненных инъекций. В 2023 г. она планирует вывести продукт на рынок. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к
|08.11.2022
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В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна
мер, в сфере робототехники, микроэлектроники, «зеленых» технологий и искусственного интеллекта. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к
|22.06.2022
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Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей
в России изобретение или до двух миллионов рублей на патентование своих разработок за рубежом. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж
|03.06.2022
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Портал Московского инновационного кластера обновили и сделали функциональнее
ла наравне с участниками кластера, за исключением финансовой поддержки от Правительства Москвы. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж
|11.03.2022
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Московский инновационный кластер приглашает к сотрудничеству технологический бизнес из регионов России
Это дает возможность даже малым предприятиям избежать издержек, связанных с перепроизводством. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж
|31.01.2022
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Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам
логических конкурсов, региональным стартапам и организациям доступны все сервисы цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow. Есть несколько способов присоединиться к действ
|16.12.2021
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В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка
«Московский инновационный кластер», «Сбер» и Angelsdeck представили новый венчурный клуб «Синд
|01.10.2021
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Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц
Участники платформы «Город идей» смогут высказать свои предложения по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц в рамках краудсорсинг-проекта «И
|24.09.2021
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Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов. Об этом сообщил CEO студии разработки сервисов Trinity Monsters Мик Вайсман. «На данный момент 14 стран успешно применяют технологии интернет-голосования на разных уровнях: от Австралии и Канады, до США, Швейцарии и Японии. Обычно на подсчет результатов мож
|16.09.2021
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Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций
сторов и масштабировать бизнес. «Из 2,5 тыс. компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили
|26.08.2021
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В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК
екции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК). «Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. П
|20.07.2021
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Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс
та. Принять участие в программе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели - участники Московского инновационного кластера, реализующие проект на территории г. Москвы, независимо о
|13.07.2021
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В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров
оектов. Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК), которые совместными усилиями создают масштабные, р
|05.05.2021
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Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля
до 1 июля продлили прием заявок на городскую субсидию на инжиниринг, предназначенную для участников Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья С
|17.03.2021
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Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру
На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организац
|10.03.2021
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Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора
На сайте «Московского инновационного кластера» (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать разме
|11.01.2021
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Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год
В 2020 году участникам Московского инновационного кластера (МИК) одобрена финансовая поддержка объемом почти миллиар
|11.01.2021
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На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов
руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Московский инновационный кластер помогает участникам в поиске помещений для офиса или произво
|29.12.2020
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Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей
Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей. Сегодня на ней зарегистрировано свыше 19 тыс. организаций из столицы и других регионов России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. «У но
|17.12.2020
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К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица
ники подобных структур за рубежом всегда представляют государственные или коммерческие организации. Московский инновационный кластер дает возможность всем новаторам стать частью обширной иннова
|23.06.2020
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В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер
ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщ
|23.06.2020
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В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер
ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщ
|20.11.2019
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Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру
Статус участника Московского инновационного кластера сегодня получили такие организации, как фонд «Сколково»,
|19.11.2019
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«Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор»
начался и продлится до 15 декабря 2019 г. Программа будет работать на базе платформы i.moscow — универсального онлайн-решения для технологичного бизнеса. Платформа для бизнеса i.moscow — разработка «Московского инновационного кластера» Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала маркетплейс для технопредпринимателей i.moscow одним из самых важных проектов в области «новой экономики».
|22.10.2019
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«Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве
«Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель фонда «Московский инновационный кластер»
МИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 76
|Фурсин Алексей 158 46
|Шадаев Максут 1210 18
|Пуртов Кирилл 64 16
|Ерофеев Максим 33 15
|Толокнов Андрей 39 15
|Лысенко Эдуард 317 15
|Биккужин Рамиль 70 14
|Чурсин Дмитрий 87 14
|Васильев Сергей 69 14
|Сварник Павел 37 14
|Хомяков Сергей 65 14
|Уткин Владислав 47 14
|Кирьянова Александра 169 14
|Зарубинский Игорь 40 14
|Абдрахманов Рустам 41 14
|Закоржевский Вячеслав 94 14
|Фисенко Лев 62 14
|Павлов Александр 121 14
|Груздев Антон 45 14
|Гуральник Павел 36 14
|Мухин Денис 58 14
|Карасев Алексей 22 14
|Телевинов Сергей 39 14
|Бондаренко Алексей 47 14
|Григоренко Вадим 58 14
|Калашников Артем 18 14
|Желтухин Вадим 72 14
|Окладникова Ирина 29 14
|Фогельсон Виктор 50 14
|Юдин Антон 17 14
|Шаповалова Ирина 18 14
|Перунов Александр 15 14
|Новожилова Анастасия 15 14
|Батунова Анастасия 15 14
|Хихленко Андрей 15 14
|Легошин Андрей 15 14
|Гайсин Вадим 28 14
|Нестеров Алексей 175 14
|Панченко Иван 197 14
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