Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МИК
Московский инновационный кластер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 104
МИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Сергунина Наталья 163 27
|Фурсин Алексей 100 25
|Лысенко Эдуард 209 11
|Ефимов Владимир 32 2
|Солодухин Константин 91 2
|Атаманов Александр 3 1
|Громкова Ольга 1 1
|Кондаранцев Алексей 1 1
|Пресняков Денис 1 1
|Зуев Георгий 2 1
|Юдчиц Денис 6 1
|Щербаков Иван 5 1
|Валетов Анатолий 1 1
|Литманович Дмитрий 3 1
|Березий Екатерина 9 1
|Парабучев Алексей 8 1
|Василенко Александр 64 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Поляков Сергей 60 1
|Прохоров Александр 86 1
|Хасис Лев 96 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Нечаев Владимир 10 1
|Путин Владимир 1828 1
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767800, в очереди разбора - 671485.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767800, в очереди разбора - 671485.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru