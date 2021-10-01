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МИК
Московский инновационный кластер


01.10.2021 Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц 3
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
16.09.2021 Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций 3
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
26.08.2021 В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК 3
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса 1
20.07.2021 Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс 2
13.07.2021 В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров 6
12.07.2021 В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям 2
05.07.2021 Столичному бизнесу расскажут, как получить многомиллионные субсидии на инжиниринг 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 2
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России 1
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
05.05.2021 Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля 3
29.04.2021 Летний сезон хакатонов открыт: начался прием заявок на Moscow City Hack 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 3
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора 5
02.03.2021 Объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве вырос в 9 раз 3
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 2
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 2
11.01.2021 Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год 3
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов 8
08.01.2021 Москва определила основные направления поддержки креативных индустрий 1
07.01.2021 Нейрочат, креативное программирование и курсы по дизайну: как тестируют образовательные стартапы 1
30.12.2020 За 2020 год московским предпринимателям одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты 1
29.12.2020 Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1
25.12.2020 Победители столичного конкурса киберспортивных стартапов получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов 1
17.12.2020 К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица 2
09.12.2020 В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы 1
02.12.2020 Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 140 млн рублей инвестиций 1
20.11.2020 Сумма одобренных Москвой субсидий для технологического бизнеса в этом году достигла 875 млн рублей 1
11.11.2020 Москва поддержит участие российской сборной в мировом чемпионате Cybathlon 2020 1
24.09.2020 Запущен производственный комплекс НПП «Гамма» 1
23.06.2020 В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер 4
23.06.2020 В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер 4
12.05.2020 Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу 1

Публикаций - 51, упоминаний - 104

МИК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 3
Нетология - Netology 30 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Болид НВП - Bolid 26 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Nvidia Corp 2036 1
Beorg - Биорг 16 1
Сенсарт - SensArt 3 1
Malivar - Маливар 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Synpatic 3 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Neurobotics - Нейроботикс 4 1
Ziax - Зиакс 3 1
Технологии Будущего 29 1
Моторика 12 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
O.Vision 6 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
IVA Technologies 33 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Huawei 2733 1
Facebook 3767 1
Микрон - Micron 365 1
Wargaming 90 1
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Ароматный мир 3 1
AltaIR Capital 11 1
Da Vinci Capital 16 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Global Pilots 9 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Спортмастер 116 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
X5 Group 599 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
ESforce 22 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 23
Правительство Москвы 653 11
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
Умные платформы 499 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Website - Вебсайт 118 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 2 1
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 4 1
Автоматизация 47 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 8
МИК - Московский акселератор 28 7
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 2
Автоматика Бином-КА 7 1
Legium - Легиум 4 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
Ростех Маркетплейс 1 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
Beorg Smart Vision 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Сергунина Наталья 163 27
Фурсин Алексей 100 25
Лысенко Эдуард 209 11
Ефимов Владимир 32 2
Солодухин Константин 91 2
Атаманов Александр 3 1
Громкова Ольга 1 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Пресняков Денис 1 1
Зуев Георгий 2 1
Юдчиц Денис 6 1
Щербаков Иван 5 1
Валетов Анатолий 1 1
Литманович Дмитрий 3 1
Березий Екатерина 9 1
Парабучев Алексей 8 1
Василенко Александр 64 1
Бакунов Григорий 19 1
Сахненко Сергей 71 1
Поляков Сергей 60 1
Прохоров Александр 86 1
Хасис Лев 96 1
Кухарук Руслан 2 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Нечаев Владимир 10 1
Путин Владимир 1828 1
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Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Европа 3781 2
Сингапур - Республика 808 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - Севастополь 420 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Австрия - Вена 48 1
Россия - Новгородская область 287 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Индия - Республика 2181 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Томская область 422 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Китай - Пекин 322 1
Южная Корея - Сеул 130 1
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Тюмень 498 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Россия - Магадан 134 1
Россия - Омск 631 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Дания - Копенгаген 41 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Образование в России 342 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
СТЕ - стандартная товарная единица 2 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Венчурные инвестиции 9 1
Бизнес-акселератор 31 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
FT - Financial Times 247 1
500 Startups 23 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
BRICS Solutions Awards 5 1
100+ Forum Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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