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МИК Московский инновационный кластер

МИК - Московский инновационный кластер

Фонд «Московский инновационный кластер» представляет собой площадку для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. В состав кластера входят более 30 тысяч организаций из Москвы и 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Статус участника МИК открывает перед компанией    возможности для роста, в том числе:

  • получение грантов и субсидий на развитие бизнеса;
  • прямой диалог с потенциальными клиентами и партнерами за счет использования общей технологической платформы;
  • участие в совместных доработках продукта в кооперации с коллегами;
  • выход на потенциальных инвесторов.

СОБЫТИЯ


03.06.2026 ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с МИК

ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК). За сухими строчками протокола – принципиальный выбор
05.05.2026 В операционных Первой градской больницы тестируют инновационные экраны московского разработчика

омпьютеров. «Ключевой барьер для многих инноваций — это сложность тестирования в реальных условиях. Московский инновационный кластер помогает его преодолеть благодаря программе пилотного тестир
25.03.2026 Студенты МГПУ будут разрабатывать голосовых и текстовых роботов на базе DialogOS

Компания «Наносемантика» при поддержке фонда «Московский инновационный кластер» проведет пилотное тестирование, ориентированное на внедрени
17.10.2025 «Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта

«Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергетическая неделя» подписал
19.06.2025 Фонд «Московский инновационный кластер» и Positive Technologies обеспечат применение лучших практик построения кибербезопасности

Генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев и коммерческий директор Positive Technolo
16.06.2025 Мик Вайсман, WaiWai: ИИ-агенты ищут клиентов — менеджеры закрывают сделки

ИИ-агенты меняют бизнес уже сегодня CNews: Как пришла идея создать ИИ агента для продаж, почему вы начали заниматься именно этим? Мик Вайсман: Тема WaiWai возникла на хакатоне Etherium ETH Global в Брюсселе. Я делал проект про бенчмарк для измерения эффективности работы ИИ-агентов и занял с ним первое место. В процессе ра
16.02.2023 Москва направила на поддержку участников Московского инновационного кластера более 10,5 млрд рублей

ва на повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения объектов в Московском регионе. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к
12.12.2022 В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения

отала микроиглы для безболезненных инъекций. В 2023 г. она планирует вывести продукт на рынок. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к
08.11.2022 В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

мер, в сфере робототехники, микроэлектроники, «зеленых» технологий и искусственного интеллекта. *** Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между к
22.06.2022 Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей

в России изобретение или до двух миллионов рублей на патентование своих разработок за рубежом. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж
03.06.2022 Портал Московского инновационного кластера обновили и сделали функциональнее

ла наравне с участниками кластера, за исключением финансовой поддержки от Правительства Москвы. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж
11.03.2022 Московский инновационный кластер приглашает к сотрудничеству технологический бизнес из регионов России

Это дает возможность даже малым предприятиям избежать издержек, связанных с перепроизводством. *** Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества меж
31.01.2022 Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

логических конкурсов, региональным стартапам и организациям доступны все сервисы цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow. Есть несколько способов присоединиться к действ
16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка

«Московский инновационный кластер», «Сбер» и Angelsdeck представили новый венчурный клуб «Синд
01.10.2021 Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц

Участники платформы «Город идей» смогут высказать свои предложения по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц в рамках краудсорсинг-проекта «И
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов. Об этом сообщил CEO студии разработки сервисов Trinity Monsters Мик Вайсман. «На данный момент 14 стран успешно применяют технологии интернет-голосования на разных уровнях: от Австралии и Канады, до США, Швейцарии и Японии. Обычно на подсчет результатов мож
16.09.2021 Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций

сторов и масштабировать бизнес. «Из 2,5 тыс. компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили
26.08.2021 В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК

екции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК). «Всего на эти цели выделен один миллиард рублей. П
20.07.2021 Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс

та. Принять участие в программе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели - участники Московского инновационного кластера, реализующие проект на территории г. Москвы, независимо о
13.07.2021 В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров

оектов. Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК), которые совместными усилиями создают масштабные, р
05.05.2021 Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля

до 1 июля продлили прием заявок на городскую субсидию на инжиниринг, предназначенную для участников Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья С
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организац
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

На сайте «Московского инновационного кластера» (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать разме
11.01.2021 Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год

В 2020 году участникам Московского инновационного кластера (МИК) одобрена финансовая поддержка объемом почти миллиар
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов

руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Московский инновационный кластер помогает участникам в поиске помещений для офиса или произво
29.12.2020 Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей

Цифровую платформу i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей. Сегодня на ней зарегистрировано свыше 19 тыс. организаций из столицы и других регионов России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. «У но
17.12.2020 К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица

ники подобных структур за рубежом всегда представляют государственные или коммерческие организации. Московский инновационный кластер дает возможность всем новаторам стать частью обширной иннова
23.06.2020 В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер

ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщ
23.06.2020 В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер

ДИТ Москвы объявил о том, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) создано первое межотраслевое объединение. Как сообщ
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру

Статус участника Московского инновационного кластера сегодня получили такие организации, как фонд «Сколково»,

19.11.2019 «Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор»

начался и продлится до 15 декабря 2019 г. Программа будет работать на базе платформы i.moscow — универсального онлайн-решения для технологичного бизнеса. Платформа для бизнеса i.moscow — разработка «Московского инновационного кластера» Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала маркетплейс для технопредпринимателей i.moscow одним из самых важных проектов в области «новой экономики».
22.10.2019 «Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве

«Московский инновационный кластер», «Агентство инноваций Москвы» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель фонда «Московский инновационный кластер»

Публикаций - 185, упоминаний - 295

МИК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 17
9594 16
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 15
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 15
MIND Software - Майнд Софт 72 15
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 15
Программный Продукт ГК 104 15
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 14
РусГидро ИТ сервис 38 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 14
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 14
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 14
Техинвест - Icon Group - Айкон Групп 17 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 12
Ростелеком 10948 7
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 12 5
МегаФон 10742 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Telegram Group 2940 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 3
Novo BI - Ново Биай 28 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 14
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 14
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 3
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 3
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
AngelsDeck 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 2
Комос Групп 27 2
ВымпелКом - Хайв 18 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 87
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 60
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 36
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 9
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
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АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 3 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 14
МТС Exolve 150 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
МИК - Московский акселератор 36 13
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Apple iOS 8583 6
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Правительство Москвы - Наш город 110 5
Правительство Москвы - Город идей 16 5
Google Android 15243 5
Космодром Байконур 1072 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
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Правительство Москвы - Активный гражданин 135 4
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Linux OS 11533 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
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1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 3
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 2
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Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Сергунина Наталья 375 76
Фурсин Алексей 158 46
Шадаев Максут 1210 18
Пуртов Кирилл 64 16
Ерофеев Максим 33 15
Толокнов Андрей 39 15
Лысенко Эдуард 317 15
Биккужин Рамиль 70 14
Чурсин Дмитрий 87 14
Васильев Сергей 69 14
Сварник Павел 37 14
Хомяков Сергей 65 14
Уткин Владислав 47 14
Кирьянова Александра 169 14
Зарубинский Игорь 40 14
Абдрахманов Рустам 41 14
Закоржевский Вячеслав 94 14
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Павлов Александр 121 14
Груздев Антон 45 14
Гуральник Павел 36 14
Мухин Денис 58 14
Карасев Алексей 22 14
Телевинов Сергей 39 14
Бондаренко Алексей 47 14
Григоренко Вадим 58 14
Калашников Артем 18 14
Желтухин Вадим 72 14
Окладникова Ирина 29 14
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Нестеров Алексей 175 14
Панченко Иван 197 14
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Россия - РФ - Российская федерация 166164 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
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Европа 24963 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Казахстан - Республика 6047 6
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Беларусь - Белоруссия 6289 5
Сингапур - Республика 1953 5
Индия - Bharat 5869 5
Великобритания - Лондон 2432 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 4
Франция - Французская Республика 8177 4
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РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
СyberStage - Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений 2 1
МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
CNews AWARDS - награда 571 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews Баттл 69 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 3
Старт Хаб 21 3
Российская креативная неделя 6 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Microsoft Ignite 44 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
BRICS Solutions Awards 5 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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