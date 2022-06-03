Портал Московского инновационного кластера обновили и сделали функциональнее

Цифровая платформа Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow в 2022 г. обновила функционал, дизайн и добавила информацию о новых мерах поддержки предпринимателей. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, сегодня на портале зарегистрировано свыше 34 тыс. организаций из столицы и других регионов России, а также более 50 тыс. физических лиц. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Портал i.moscow — востребованная онлайн-площадка для бизнеса, причем не только в Москве. Сейчас кластер объединяет участников и партнеров из 80 регионов России. В обновленной версии сайта предусмотрели ряд дополнительных функций, которые расширяют возможности для пользователей. Здесь есть полезные сервисы для представителей разных сфер — информационных технологий, науки, промышленности и других», — сказала Наталья Сергунина.

Всего на i.moscow доступно более 20 сервисов. Чаще всего предприниматели подбирают на портале меры поддержки для своего бизнеса (сейчас их около 200), ищут партнеров на бирже контрактного производства, пользуются маркетплейсом продукции и услуг.

Как улучшили портал i.moscow

В январе 2022 г. на платформе МИК обновили личные кабинеты юридических и физических лиц. Как отметили в городском Департаменте информационных технологий, теперь у всех зарегистрированных на портале в аккаунтах отображается интерактивная панель с основной информацией о наиболее востребованных сервисах. А для быстрого решения вопросов, с которыми обращаются пользователи, была создана страница технической поддержки со специально настроенным чат-ботом.

Кроме того, в личном кабинете организации (компании или ИП) обновили дизайн главной страницы и добавили новые разделы. Например, для проектов и стартапов там появились «Программы развития». С их помощью можно решать задачи, связанные с поиском технологических партнеров, пилотированием инновационных решений, масштабированием и выходом на зарубежные рынки.

Новые возможности появились и в личном кабинете новаторов: физические лица теперь могут участвовать в различных программах развития и конкурсах для стартапов с финансовой поддержкой.

Изменения произошли и в сервисе «Биржа контрактного производства». Он помогает искать подрядчиков для выполнения заказов. В сервисе появился новый раздел «Косметика». Сейчас в нем представлены ведущие российские производители косметической продукции, с которыми можно договориться о выпуске товаров под собственной торговой маркой. Всего на бирже более 470 аккредитованных производителей. Они выполняют заказы по четырем направлениям: легкой промышленности, механообработки, приборостроению и косметике. К бирже подключены представители 56 регионов России.

В базу сервиса «Помещения в аренду» добавили свыше 180 новых помещений суммарной площадью более 390 тыс. кв. м. А для участников «Академии инноваторов» существенно доработали личный кабинет пользователя. Теперь там можно ознакомиться с лекциями (всего их 10), а также посмотреть список всех проектов, прошедших через образовательную программу академии.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Еще в 2022 г. на портале инновационного кластера для предпринимателей стали доступны новые меры поддержки в области патентов, грантов и компенсации затрат на покупку оборудования. Также инноваторы могут подать заявку на участие в программе льготного кредитования и возмещение расходов до 2 млн руб. на каждое пилотное тестирование продуктов и технологий на базе городской инфраструктуры. Ознакомиться подробнее со всеми доступными мерами поддержки можно на странице раздела «Свои технологии».

Стать участником или партнером Московского инновационного кластера

Платформа позволяет столичным инноваторам проработать бизнес-идею, построить финансовую модель, подготовить инвестиционную презентацию для потенциальных партнеров, протестировать свой продукт, привлечь финансирование. Участники МИК активно объединяются в межотраслевые кластеры — их создано уже 12. В общей сложности в них входит 787 организаций, которые вместе работают над проектами в самых разных направлениях — от новых лекарственных препаратов до искусственного интеллекта.

Партнерами кластера могут стать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в любом городе и регионе России, кроме Москвы. Статус партнера позволяет пользоваться всеми ключевыми сервисами портала наравне с участниками кластера, за исключением финансовой поддержки от Правительства Москвы.

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Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.