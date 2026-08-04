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Правительство Москвы ДИТ Москва Департамент информационных технологий Москвы

Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) — функциональный орган исполнительной власти города Москвы. ДИТ внедряет технологии, которые делают Москву комфортнее, а жизнь горожан – удобнее и мобильнее. Ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов в здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, градостроительстве, благоустройстве, экономике, культуре и других отраслях. Среди них, в том числе – портал mos.ru, мобильные приложения, проекты в сфере взаимодействия жителей с городом (Активный гражданин, Наш город, Город идей), ЕМИАС, Московская электронная школа, Russpass, Портал поставщиков, Цифровой двойник, различные системы цифрового контроля в сферах градостроительства и городского хозяйства и многие другие.

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Москва открывает программу тестирования интеллектуальных сетевых технологий

использованием технологии SD-WAN - интеллектуальных систем управления сетью. В деловом пространстве ДИТ Москвы «МосХаб.Сколково» две разработки уже проверили на надежность, отказоустойчивость и
03.08.2026 «Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN

реальной эксплуатации городской цифровой инфраструктуры. «Мы рады присоединиться к новой инициативе ДИТ Москвы на площадке „МосХаб.Сколково” в числе первых участников. Перед началом тестировани
01.07.2026 ДИТ: Москва формирует сообщество ИТ-специалистов в сфере открытого кода

зал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов. ДИТ Москвы развивает открытую облачную платформу совместной разработки «Мос.Хаб». Платформа б
20.05.2026 ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице

исследованиям «НТЦ Протей». Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено столичным Департаментом информационных технологий с разработчиком телекоммуникационного оборудования 5G
19.05.2026 ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице

титута цифровых систем ЯГТУ. Ранее аналогичные соглашения о сотрудничестве были заключены столичным Департаментом информационных технологий с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и В
19.05.2026 САТЕЛ и ДИТ Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

в, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы. «Подписание соглашения с ДИТ Москвы – большая ответственность для нашей компании, и мы рады, что сможем внести свой вк
19.05.2026 ДИТ Москвы представил IP-телефоны под собственным брендом «МосТех»

а выпускает ноутбуки и моноблоки, а также интерактивные панели. Об это CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «В органах исполнительной власти Москвы и подведомственных учреждениях уже исполь
19.05.2026 МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию

МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совмест
09.04.2026 Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира

т новые форматы знакомства с местными достопримечательностями. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. «Подобные исследования помогают отслеживать глобальные тенденции и понимать, как развива
05.03.2026 ДИТ Москвы назвал глобальные тренды умных городов

потенциал современных технологий для повышения комфорта и безопасности жителей. В 2025 г. аналитики ДИТ проанализировали более 150 российских и зарубежных решений, а также более 70 регуляторных
17.02.2026 Передать показания и отследить поверку водосчетчиков: в ДИТ Москвы напомнили о сервисе на mos.ru

оров учета – от специальных сервисов на mos.ru до телефона горячей линии», – сказали в пресс‑службе Департамента информационных технологий города Москвы. Для отправки показаний счетчиков воды и
12.02.2026 ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году

ым. Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» развивают ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы Создание, развитие и эксплуатация инфра
15.08.2025 ДИТ Москвы: получить консультацию специалистов столичного Управления Роспотребнадзора теперь можно онлайн

ожно воспользоваться с любого цифрового устройства с доступом в интернет», — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы. Записаться на видеовстречу со специалис
17.07.2025 Аналитика ДИТ Москвы на Luxms BI теперь полностью работает на «Мос.ОС»

аботу, соответствует всем требованиям российских стандартов и активно используется в инфраструктуре ДИТ Москвы и органов исполнительной власти. Платформа Luxms BI, адаптированная под «Мос.ОС»,

30.05.2025 ДИТ Москвы: 9 из 10 московских ИТ-специалистов продолжают совершенствовать профессиональные навыки

навыков — тайм-менеджмент, soft skills и лидерство», — сказала начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы Мариам Аревадзе. Технологии становятся значимой
24.04.2025 Руководители проектов, системные администраторы и разработчики: аналитики ДИТ Москвы составили портрет московских девушек в ИТ

технологиями, тестированием и разработкой. Аналитики Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) провели онлайн-опрос и составили портрет московских девушек в ИТ. «Сфера информационно-к
20.03.2025 ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице

тся, как присоединиться к программе лояльности карты москвича. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Программа лояльности карты москвича — это яркий пример социального партнерства м
06.03.2025 ДИТ Москвы: за три месяца новой услугой для включения в реестр социального такси воспользовались более 5000 раз

ре люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане могут вызвать спецтранспорт для проезда к медицинским, социальным, культурным учреждениям. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Перевод услуги в цифровой формат позволил москвичам с ограниченными возможностями здоровья подавать заявление на включение в реестр социального такси дистанционно, без необходимост
25.02.2025 ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году

ет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. Операционная система «Московской электр
05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru

ругих городских услуг», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков. Как найти и оплатить с
23.12.2024 ДИТ Москвы: рекордное количество заявок поступило на участие в пятом наборе стажировки «ИТ-город»

итогам текущего набора мы планируем отобрать 100 человек, которые в феврале присоединятся к команде ДИТ Москвы на ближайшие полгода», – сказал Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департам
20.12.2024 ДИТ Москвы: половина активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» обращаются к нему каждую неделю

е посещения уроков и успеваемости ребенка, оплачивать счета, передавать показания приборов учета, записываться к врачу, а также решать другие повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Самое первое городское мобильное приложение “Госуслуги Москвы” уже более 12 лет позволяет жителям столицы в любое удобное время пользоваться городскими цифровыми услугами и сервиса
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

тронное голосование: проект года Награду в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Департамент информационных технологий города Москвы. В первом пилотном дистанционном электрон
21.11.2024 ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru

одить от нескольких часов до нескольких дней, теперь можно сделать в несколько кликов на портале mos.ru», – сказала Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы. Все бытовые услуги и сервисы можно найти на портале mos.ru в каталоге услуг. Для этого нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля» и

13.11.2024 ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru

я ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» своего района. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. «Благодаря переходу услуги в электронны
23.10.2024 ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой

услуги Москвы», «Моя Москва» и на платформе «Электронный дом». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Как получить промокод на сайте «Миллион призов» Получить промокод можно в обмен н
16.10.2024 ДИТ Москвы предлагает протестировать обновленную версию приложения «Моя Москва»

, а не пропустить важные уведомления поможет раздел «События». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Моя Москва» – одно из самых востребованных городских приложений. С 2019 г. жител
16.10.2024 ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях

лн счетов, то только с начала 2024 г. – уже более 14,6 млн. А число уникальных пользователей с момента запуска сервиса «Мои платежи» увеличилось почти в три раза. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Чаще всего жители пользуются сервисом, чтобы внести платежи за детский сад, продленку, кружки и секции, оплатить единый платежный документ, электроэнергию, домашний телефон и интерн
16.10.2024 ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

ставленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. С каждым годом растет доверие к благотворительному сервису и его востребованность
11.10.2024 ДИТ Москвы: москвичи могут принять участие в «Цифровом Диктанте»

нные экспертами Департамента информационных технологий Москвы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Впервые вопросы про цифровые сервисы и проекты столицы были включены в диктант в
04.10.2024 ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны

ПО для ДИТ Москвы Как выяснил CNews, Московское правительство закупает защитное ПО и платформ визуал
12.09.2024 ДИТ Москвы назвал перспективные сферы тестирования 5G

образования и транспорта. Это способствует развитию умных устройств, улучшению различных сервисов. «ДИТ Москвы отбирает готовые продукты и проекты в стадии прототипов для тестирования в 5G-демо
19.08.2024 ДИТ Москвы: около 20 доработок появилось в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за полтора года

ные для посещения без предварительной записи, и многое другое. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Госуслуги Москвы» – самое первое мобильное приложение столицы. Город развивает е
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года

ов, шесть автомобилей, один мотоцикл и даже 23 новогодние ели. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” москвичи могут быстро и без хлопот изба
26.07.2024 ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу»

тной записью на портале mos.ru. Обновление сервиса стало результатом совместной работы специалистов Департамента информационных технологий города Москвы, aонда «Центр инноваций и информационных
11.07.2024 ДИТ Москвы: Цифровизация избавила горожан от необходимости собирать для получения госуслуг более 1 миллиарда документов

не могут освободить для досуга с семьей или других важных дел. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает органам власт
11.07.2024 ДИТ Москвы расширил использование искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях

ператорам при необходимости назначают дополнительное обучение. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Цифровой аудит – комплексный проект, который благодаря технологиям искусственног
05.07.2024 ДИТ Москвы: 69% москвичей знают о технологиях искусственного интеллекта

Москвичи стали более информированными о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). В ходе опроса ДИТ Москвы 69% респондентов ответили, что много знают или осведомлены об ИИ – это на 11 проце
01.07.2024 «Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru

н» уже доступен первым 15 тыс. активных пользователей портала. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. Помимо этого, в обновленном интерфейсе чата пользователям доступно новое приветственное

01.07.2024 ДИТ Москвы: на портале mos.ru появилась возможность приобрести проездной на карту «Тройка»

о приобрести проездной билет для оплаты городского транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Ранее на портале можно было только вносить определенную сумму на билет «Кошелек».

Публикаций - 2067, упоминаний - 3372

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

9594 165
Ростелеком 10948 158
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 140
Microsoft Corporation 25775 118
МегаФон 10742 108
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 107
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 96
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
IBM - International Business Machines Corp 9699 69
Газинформсервис - ГИС 496 68
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 59
Yandex - Яндекс 9215 59
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 58
R-Vision - Р-Вижн 267 57
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 56
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 55
Diasoft - Диасофт 1144 54
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 53
Ланит Интеграция 219 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 50
Oracle Corporation 7074 46
Google LLC 12688 46
SAP SE 5601 46
Polymedia - Полимедиа 158 43
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 42
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 42
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 41
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Аусферр ИТЦ 44 41
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 40
VK - Mail.ru Group 3602 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 38
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 36
Крок - Croc 1964 36
Telegram Group 2940 35
Программный Продукт ГК 104 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 185
РЖД - Российские железные дороги 2096 163
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 156
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 132
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 125
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 121
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 101
ГПБ - Газпромбанк 1273 93
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 92
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 90
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 85
Альфа-Банк 1979 82
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 80
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 75
Почта России ПАО 2370 73
МКБ - Московский кредитный банк 657 70
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 68
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 64
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 62
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 62
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 60
ПСБ - Промсвязьбанк 963 59
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 58
Ингосстрах СПАО 478 57
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 55
ВТБ - Почта Банк 514 53
Газпром нефть 725 53
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 52
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 51
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 50
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 49
Сургутнефтегаз - СНГ 288 49
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 48
НСПК - Национальная система платежных карт 948 47
Абсолют Банк 249 44
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 44
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 42
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 41
Кофемания 85 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 697
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 372
Федеральное казначейство России 1949 251
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 183
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 166
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 164
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 154
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 136
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 132
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 126
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 124
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 123
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 119
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 109
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 108
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 102
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 95
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 92
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 87
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 85
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 81
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 81
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 80
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 70
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 70
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 69
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 68
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 63
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 62
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 57
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 57
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 55
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 54
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 51
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 49
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 48
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 47
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 47
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 34
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
ГосИнформСистемы 160 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Метро Международная ассоциация 4 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 899
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 652
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 462
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 428
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 422
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 378
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 372
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 315
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 304
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 267
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 239
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 208
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 167
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 156
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 154
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 147
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 146
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 388
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 336
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 129
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 109
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 96
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 81
Google Android 15243 78
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 67
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 60
Apple iOS 8583 60
Linux OS 11533 57
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 56
Microsoft Windows 16882 55
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1С:ERP Управление предприятием 841 54
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 53
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 50
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 49
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 46
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 44
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 42
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 39
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 39
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 38
Правительство Москвы - Наш город 110 38
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 38
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 37
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 33
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 30
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 28
Apple iPhone 6 4861 27
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 10
Школа новых технологий 20 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 9
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 4
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