Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы

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Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) — функциональный орган исполнительной власти города Москвы. ДИТ внедряет технологии, которые делают Москву комфортнее, а жизнь горожан – удобнее и мобильнее. Ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов в здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, градостроительстве, благоустройстве, экономике, культуре и других отраслях. Среди них, в том числе – портал mos.ru, мобильные приложения, проекты в сфере взаимодействия жителей с городом (Активный гражданин, Наш город, Город идей), ЕМИАС, Московская электронная школа, Russpass, Портал поставщиков, Цифровой двойник, различные системы цифрового контроля в сферах градостроительства и городского хозяйства и многие другие.
СОБЫТИЯ
|04.08.2026
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Москва открывает программу тестирования интеллектуальных сетевых технологий
использованием технологии SD-WAN - интеллектуальных систем управления сетью. В деловом пространстве ДИТ Москвы «МосХаб.Сколково» две разработки уже проверили на надежность, отказоустойчивость и
|03.08.2026
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«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN
реальной эксплуатации городской цифровой инфраструктуры. «Мы рады присоединиться к новой инициативе ДИТ Москвы на площадке „МосХаб.Сколково” в числе первых участников. Перед началом тестировани
|01.07.2026
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ДИТ: Москва формирует сообщество ИТ-специалистов в сфере открытого кода
зал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов. ДИТ Москвы развивает открытую облачную платформу совместной разработки «Мос.Хаб». Платформа б
|20.05.2026
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ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице
исследованиям «НТЦ Протей». Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено столичным Департаментом информационных технологий с разработчиком телекоммуникационного оборудования 5G
|19.05.2026
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ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице
титута цифровых систем ЯГТУ. Ранее аналогичные соглашения о сотрудничестве были заключены столичным Департаментом информационных технологий с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и В
|19.05.2026
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САТЕЛ и ДИТ Москвы подписали соглашение о сотрудничестве
в, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы. «Подписание соглашения с ДИТ Москвы – большая ответственность для нашей компании, и мы рады, что сможем внести свой вк
|19.05.2026
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ДИТ Москвы представил IP-телефоны под собственным брендом «МосТех»
а выпускает ноутбуки и моноблоки, а также интерактивные панели. Об это CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «В органах исполнительной власти Москвы и подведомственных учреждениях уже исполь
|19.05.2026
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МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию
МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совмест
|09.04.2026
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Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира
т новые форматы знакомства с местными достопримечательностями. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. «Подобные исследования помогают отслеживать глобальные тенденции и понимать, как развива
|05.03.2026
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ДИТ Москвы назвал глобальные тренды умных городов
потенциал современных технологий для повышения комфорта и безопасности жителей. В 2025 г. аналитики ДИТ проанализировали более 150 российских и зарубежных решений, а также более 70 регуляторных
|17.02.2026
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Передать показания и отследить поверку водосчетчиков: в ДИТ Москвы напомнили о сервисе на mos.ru
оров учета – от специальных сервисов на mos.ru до телефона горячей линии», – сказали в пресс‑службе Департамента информационных технологий города Москвы. Для отправки показаний счетчиков воды и
|12.02.2026
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ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году
ым. Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» развивают ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы Создание, развитие и эксплуатация инфра
|15.08.2025
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ДИТ Москвы: получить консультацию специалистов столичного Управления Роспотребнадзора теперь можно онлайн
ожно воспользоваться с любого цифрового устройства с доступом в интернет», — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы. Записаться на видеовстречу со специалис
|17.07.2025
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Аналитика ДИТ Москвы на Luxms BI теперь полностью работает на «Мос.ОС»
аботу, соответствует всем требованиям российских стандартов и активно используется в инфраструктуре ДИТ Москвы и органов исполнительной власти. Платформа Luxms BI, адаптированная под «Мос.ОС»,
|30.05.2025
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ДИТ Москвы: 9 из 10 московских ИТ-специалистов продолжают совершенствовать профессиональные навыки
навыков — тайм-менеджмент, soft skills и лидерство», — сказала начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы Мариам Аревадзе. Технологии становятся значимой
|24.04.2025
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Руководители проектов, системные администраторы и разработчики: аналитики ДИТ Москвы составили портрет московских девушек в ИТ
технологиями, тестированием и разработкой. Аналитики Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) провели онлайн-опрос и составили портрет московских девушек в ИТ. «Сфера информационно-к
|20.03.2025
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ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице
тся, как присоединиться к программе лояльности карты москвича. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Программа лояльности карты москвича — это яркий пример социального партнерства м
|06.03.2025
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ДИТ Москвы: за три месяца новой услугой для включения в реестр социального такси воспользовались более 5000 раз
ре люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане могут вызвать спецтранспорт для проезда к медицинским, социальным, культурным учреждениям. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Перевод услуги в цифровой формат позволил москвичам с ограниченными возможностями здоровья подавать заявление на включение в реестр социального такси дистанционно, без необходимост
|25.02.2025
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ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году
ет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. Операционная система «Московской электр
|05.02.2025
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ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru
ругих городских услуг», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков. Как найти и оплатить с
|23.12.2024
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ДИТ Москвы: рекордное количество заявок поступило на участие в пятом наборе стажировки «ИТ-город»
итогам текущего набора мы планируем отобрать 100 человек, которые в феврале присоединятся к команде ДИТ Москвы на ближайшие полгода», – сказал Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департам
|20.12.2024
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ДИТ Москвы: половина активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» обращаются к нему каждую неделю
е посещения уроков и успеваемости ребенка, оплачивать счета, передавать показания приборов учета, записываться к врачу, а также решать другие повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Самое первое городское мобильное приложение “Госуслуги Москвы” уже более 12 лет позволяет жителям столицы в любое удобное время пользоваться городскими цифровыми услугами и сервиса
|25.11.2024
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Объявлены лауреаты CNews Awards 2024
тронное голосование: проект года Награду в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Департамент информационных технологий города Москвы. В первом пилотном дистанционном электрон
|21.11.2024
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ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru
одить от нескольких часов до нескольких дней, теперь можно сделать в несколько кликов на портале mos.ru», – сказала Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы. Все бытовые услуги и сервисы можно найти на портале mos.ru в каталоге услуг. Для этого нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля» и
|13.11.2024
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ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru
я ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» своего района. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. «Благодаря переходу услуги в электронны
|23.10.2024
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ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой
услуги Москвы», «Моя Москва» и на платформе «Электронный дом». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Как получить промокод на сайте «Миллион призов» Получить промокод можно в обмен н
|16.10.2024
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ДИТ Москвы предлагает протестировать обновленную версию приложения «Моя Москва»
, а не пропустить важные уведомления поможет раздел «События». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Моя Москва» – одно из самых востребованных городских приложений. С 2019 г. жител
|16.10.2024
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ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях
лн счетов, то только с начала 2024 г. – уже более 14,6 млн. А число уникальных пользователей с момента запуска сервиса «Мои платежи» увеличилось почти в три раза. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Чаще всего жители пользуются сервисом, чтобы внести платежи за детский сад, продленку, кружки и секции, оплатить единый платежный документ, электроэнергию, домашний телефон и интерн
|16.10.2024
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ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru
ставленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. С каждым годом растет доверие к благотворительному сервису и его востребованность
|11.10.2024
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ДИТ Москвы: москвичи могут принять участие в «Цифровом Диктанте»
нные экспертами Департамента информационных технологий Москвы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Впервые вопросы про цифровые сервисы и проекты столицы были включены в диктант в
|04.10.2024
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ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны
ПО для ДИТ Москвы Как выяснил CNews, Московское правительство закупает защитное ПО и платформ визуал
|12.09.2024
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ДИТ Москвы назвал перспективные сферы тестирования 5G
образования и транспорта. Это способствует развитию умных устройств, улучшению различных сервисов. «ДИТ Москвы отбирает готовые продукты и проекты в стадии прототипов для тестирования в 5G-демо
|19.08.2024
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ДИТ Москвы: около 20 доработок появилось в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за полтора года
ные для посещения без предварительной записи, и многое другое. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Госуслуги Москвы» – самое первое мобильное приложение столицы. Город развивает е
|12.08.2024
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ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года
ов, шесть автомобилей, один мотоцикл и даже 23 новогодние ели. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” москвичи могут быстро и без хлопот изба
|26.07.2024
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ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу»
тной записью на портале mos.ru. Обновление сервиса стало результатом совместной работы специалистов Департамента информационных технологий города Москвы, aонда «Центр инноваций и информационных
|11.07.2024
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ДИТ Москвы: Цифровизация избавила горожан от необходимости собирать для получения госуслуг более 1 миллиарда документов
не могут освободить для досуга с семьей или других важных дел. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает органам власт
|11.07.2024
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ДИТ Москвы расширил использование искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях
ператорам при необходимости назначают дополнительное обучение. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Цифровой аудит – комплексный проект, который благодаря технологиям искусственног
|05.07.2024
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ДИТ Москвы: 69% москвичей знают о технологиях искусственного интеллекта
Москвичи стали более информированными о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). В ходе опроса ДИТ Москвы 69% респондентов ответили, что много знают или осведомлены об ИИ – это на 11 проце
|01.07.2024
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«Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru
н» уже доступен первым 15 тыс. активных пользователей портала. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. Помимо этого, в обновленном интерфейсе чата пользователям доступно новое приветственное
|01.07.2024
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ДИТ Москвы: на портале mos.ru появилась возможность приобрести проездной на карту «Тройка»
о приобрести проездной билет для оплаты городского транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Ранее на портале можно было только вносить определенную сумму на билет «Кошелек».
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|Ермолаев Артем 379 311
|Шадаев Максут 1210 235
|Лысенко Эдуард 317 202
|Чаркин Евгений 317 129
|Нестеров Алексей 175 114
|Натрусов Артем 313 104
|Горбатько Александр 105 102
|Козырев Алексей 328 100
|Абакумов Евгений 227 95
|Собянин Сергей 538 91
|Евраев Михаил 266 90
|Урусов Виктор 157 85
|Петрушин Андрей 110 82
|Фомичев Олег 139 81
|Казарин Станислав 175 81
|Шпак Василий 279 80
|Бойко Елена 152 71
|Ципорин Павел 103 70
|Паршин Максим 323 69
|Катамадзе Анна 133 69
|Врацкий Андрей 175 68
|Албычев Александр 168 67
|Гуральников Сергей 164 67
|Разумовский Дмитрий 125 66
|Хайруллин Айрат 108 65
|Власов Сергей 101 65
|Демидов Сергей 129 64
|Матвеева Татьяна 110 63
|Кирьянова Александра 169 62
|Сотин Денис 216 61
|Новикова Елена 105 61
|Суровец Дмитрий 115 59
|Слышкин Василий 129 59
|Ульянов Николай 176 57
|Аникин Дмитрий 68 56
|Белоусов Максим 109 55
|Шипов Савва 102 55
|Терещенко Денис 95 55
|Иванов Алексей 163 55
|Петров Михаил 139 54
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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