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Правительство Москвы
ДИТ Москва
Департамент информационных технологий Москвы

Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы


17.12.2021 Крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах
01.11.2021 ДИТ Москвы в 10 раз завысил штраф для ИТ-подрядчика
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы
23.08.2021 В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей
05.07.2021 РАЭК и ДИТ рассказали о трендах в цифровом поведении горожан
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве
28.04.2021 ДИТ Москвы: по просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы
17.03.2021 ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити»
10.03.2021 Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте»
17.12.2020 ДИТ Москвы исполнил бюджет на 70%, но получил почти 80 миллиардов на 2021 год
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда
26.10.2020 В Москве заработал первый в России 5G Центр для решения городских задач
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва»
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов
24.08.2020 Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения
15.06.2020 Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов
25.05.2020 Московский сайт цифровых пропусков берет разрешение на отправку рекламы на 10 лет. Как так вышло?
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО
01.04.2020 ДИТ Москвы сообщил о росте числа мошенничеств на фоне пандемии COVID-2019
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений
30.01.2020 ДИТ Москвы: за год москвичи более 30 тыс. раз запросили записи с камер видеонаблюдения
30.01.2020 ИТ-бюджет Москвы в 2020 г. перевалил за 80 миллиардов
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО
16.01.2020 Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом
16.12.2019 ИИ помогает пользователям портала поставщиков узнавать о новых закупках
13.12.2019 Исследование ДИТ Москвы: 93% москвичей поддерживают развитие искусственного интеллекта
11.12.2019 Москва определила тренды HR-tech и собрала карту решений
27.11.2019 Власти Москвы потратят 50 миллионов на мониторинг поведения пользователей в интернете
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия
31.10.2019 Москва следует мировым трендам Smart City
24.10.2019 ДИТ Москвы и Роспотребнадзор помогут сотовым операторам оформлять документы для установки БС
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019
03.10.2019 ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили бесплатную базу практик 5G

Публикаций - 1140, упоминаний - 2016

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 96
Microsoft Corporation 21009 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 54
5030 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 50
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 48
IBM 8683 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 43
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 38
Yandex - Яндекс 4577 38
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 31
Google LLC 9436 31
VK - Mail.ru Group 2812 29
PwC - PricewaterhouseCoopers 561 28
Центр2М - Center2М 50 26
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 24
Oracle Corporation 5809 24
Крок 1559 24
Программный продукт ГК 111 23
Apple Inc - Эппл Рус 10118 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 23
Акадо Телеком - Комкор 771 22
ОТР 169 22
Samsung Electronics 8946 21
Cinimex - Синимекс 163 21
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 21
SAP SE 4377 20
Huawei 2996 19
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 19
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 19
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 18
Rimini Street 41 18
Meta - Facebook 4129 18
Schneider Electric 459 18
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 18
Lenovo Group 2000 17
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 17
Cisco Systems 4639 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 97
РЖД - Российские железные дороги 1328 79
Почта России ПАО 1779 62
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 57
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 51
Уралсиб Банк 426 48
X5 Group 650 48
ПСБ - Промсвязьбанк 636 47
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 43
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 164 40
ГПБ - Газпромбанк 799 40
ПГК - Первая грузовая компания 113 37
Открытие ФК 567 37
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 34
Аэрофлот 618 34
Газпром нефть 399 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1585 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 31
Ингосстрах СПАО 279 28
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 28
Mary Kay - Мэри Кэй 85 27
НСПК - Национальная система платежных карт 273 25
Альфа-Банк 1332 25
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 24
МТС банк 268 23
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 21
Сургутнефтегаз - СНГ 161 21
ВТБ Банк Москвы 432 20
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 20
УЭК - Универсальная электронная карта 523 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 17
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 17
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 27 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 17
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 16
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 16
Роснефть НК 419 15
Уралкалий ПАО 82 15
Правительство Москвы 817 160
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 154
Федеральное казначейство России 867 121
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 116
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 89
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 67
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 61
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 61
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 58
Правительство РФ 2657 56
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1172 53
Счётная палата РФ 556 52
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1247 50
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 49
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 48
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 46
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 45
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 40
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 40
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 37
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 35
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 35
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 35
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 50 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 30
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 30
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 27
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 25
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 24
Президент Российской Федерации 1729 24
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 24
ПФР Департамент информационных технологий 129 23
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 223 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 22
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 21
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 4
РосКомСвобода - Общественная организация 82 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
Единая Россия - Политическая партия 218 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ЛДПР 97 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
Руссофт - Russoft 345 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
АФТ - Ассоциация Финтех 85 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
Демократическая политическая партия США 51 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Linux Foundation 163 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1024 31
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 348 25
Безопасный город 390 25
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 25
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 16
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 16
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 67
Россия - УФО - Челябинская область 848 52
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 23
Казахстан - Республика 4137 22
Россия - УФО - Тюменская область 748 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 20
Россия - ПФО - Ульяновская область 462 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 19
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Россия - СФО - Республика Алтай 883 19
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Россия - ПФО - Казань 1893 15
США - Нью-Йорк 2587 15
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 14
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 13
Европа 7261 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 974 13
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 13
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 144
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 136
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 93
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 41
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 26
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Здравоохранение - Фарминдустрия 48 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 948 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 28 13
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 414 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 8
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 8
Информационное общество - Государственная программа 305 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 32 7
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 7
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 7
Русский язык 1657 6
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 6
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 6
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 6
Черкизон - Черкизовский рынок 71 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 5
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 5
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 71
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 15
Коммерсантъ - Издательский дом 791 12
Автокод (портал) 29 6
Apps4All 25 6
The Bell - Издание 34 5
Чудо техники 16 5
TAdviser - Центр выбора технологий 228 4
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 3
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 3
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 2
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 2
Rusbase 15 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Ведомости 274 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
Vc.ru - Виси.ру 10 1
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 19 1
ComputerWorld 136 1
Фонтанка 21 1
СК Пресс 16 1
Regnum - Регнум 95 1
CNews TV 476 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
New retail 2 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Медуза - Meduza 23 1
The Washington Post 288 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 1
Wired - Издание 158 1
The Guardian - Британская газета 314 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 32
Gartner 3191 29
IDC - International Data Corporation 4526 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 20
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 34 9
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CNews Инновация года - награда 27 6
Ericsson Mobility Report 32 2
Photizo Group 8 2
Frost & Sullivan 176 2
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Forrester Research 784 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
Juniper Research 419 1
B2B International 50 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
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IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Vanson Bourne 47 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 29 1
TAP Advisors 1 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 11 1
GfK Rus - ГФК-Русь 174 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Медиалогия 44 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
Markets&Markets Research 91 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 1
Forrester Wave 23 1
SimilarWeb 28 1
500 Startups 23 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
451 Research Group 45 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 14
Школа новых технологий 19 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 207 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 3
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 95 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 20 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
ТПУ - Томский политехнический университет 85 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 2
РАН - Российская академия наук 935 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 3 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 6 1
Академгородок Новосибирск 70 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 180
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 112
CNews AWARDS - награда 334 81
CNews Баттл 37 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 10
CNews APPWards 36 10
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 56 6
CNews FORUM Кейсы 46 6
Global mobileGov Awards 5 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
CNews ИТ-стратегия 14 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 21 3
Всероссийский цифровой диктант 8 3
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 3
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
BIG Innovation Awards 5 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 1 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 17 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
World Smart City Awards 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
РИФ - Российский Интернет Форум 34 1
Ночь в музее 4 1
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 5 1
CSTB Telecom & Media 49 1
CeBIT 406 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
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Создано именных указателей - 60199.
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