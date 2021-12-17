Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
ДИТ Москва
Департамент информационных технологий Москвы
Публикаций - 1140, упоминаний - 2016
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ермолаев Артем 343 239
|Лысенко Эдуард 221 115
|Горбатько Александр 93 86
|Шадаев Максут 420 84
|Бойко Елена 154 68
|Чаркин Евгений 199 61
|Евраев Михаил 227 60
|Казарин Станислав 111 53
|Собянин Сергей 220 52
|Чукарин Алексей 56 50
|Козырев Алексей 274 50
|Фомичев Олег 110 48
|Гуральников Сергей 162 48
|Елистратов Николай 90 45
|Сотин Денис 106 43
|Власов Сергей 76 42
|Петрушин Андрей 66 41
|Албычев Александр 78 41
|Соколов Алексей 129 41
|Матвеева Татьяна 83 41
|Макаров Владимир 68 40
|Дюбанов Анатолий 87 39
|Паршин Максим 172 39
|Нестеров Алексей 84 37
|Меджитов Тимур 58 37
|Богачев Игорь 172 36
|Демидов Сергей 54 35
|Абакумов Евгений 109 35
|Дьяченко Валерий 69 32
|Бетсис Павел 96 32
|Катамадзе Анна 72 32
|Ципорин Павел 56 32
|Натрусов Артем 137 32
|Бутенко Юрий 64 31
|Петров Михаил 98 31
|Емельченков Сергей 86 30
|Белоусов Максим 70 30
|Калина Роман 61 29
|Соколов Олег 51 29
|Звягина Наталья 64 29
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru