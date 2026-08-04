Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы

Москва открывает программу тестирования интеллектуальных сетевых технологий использованием технологии SD-WAN - интеллектуальных систем управления сетью. В деловом пространстве ДИТ Москвы «МосХаб.Сколково» две разработки уже проверили на надежность, отказоустойчивость и

«Лаборатория Касперского» стала одним из первых участников программы ДИТ Москвы по тестированию SD-WAN реальной эксплуатации городской цифровой инфраструктуры. «Мы рады присоединиться к новой инициативе ДИТ Москвы на площадке „МосХаб.Сколково” в числе первых участников. Перед началом тестировани

ДИТ: Москва формирует сообщество ИТ-специалистов в сфере открытого кода зал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов. ДИТ Москвы развивает открытую облачную платформу совместной разработки «Мос.Хаб». Платформа б

ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице исследованиям «НТЦ Протей». Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено столичным Департаментом информационных технологий с разработчиком телекоммуникационного оборудования 5G

ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице титута цифровых систем ЯГТУ. Ранее аналогичные соглашения о сотрудничестве были заключены столичным Департаментом информационных технологий с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и В

САТЕЛ и ДИТ Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы. «Подписание соглашения с ДИТ Москвы – большая ответственность для нашей компании, и мы рады, что сможем внести свой вк

ДИТ Москвы представил IP-телефоны под собственным брендом «МосТех» а выпускает ноутбуки и моноблоки, а также интерактивные панели. Об это CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «В органах исполнительной власти Москвы и подведомственных учреждениях уже исполь

МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совмест

Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира т новые форматы знакомства с местными достопримечательностями. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. «Подобные исследования помогают отслеживать глобальные тенденции и понимать, как развива

ДИТ Москвы назвал глобальные тренды умных городов потенциал современных технологий для повышения комфорта и безопасности жителей. В 2025 г. аналитики ДИТ проанализировали более 150 российских и зарубежных решений, а также более 70 регуляторных

Передать показания и отследить поверку водосчетчиков: в ДИТ Москвы напомнили о сервисе на mos.ru оров учета – от специальных сервисов на mos.ru до телефона горячей линии», – сказали в пресс‑службе Департамента информационных технологий города Москвы. Для отправки показаний счетчиков воды и

ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году ым. Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» развивают ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы Создание, развитие и эксплуатация инфра

ДИТ Москвы: получить консультацию специалистов столичного Управления Роспотребнадзора теперь можно онлайн ожно воспользоваться с любого цифрового устройства с доступом в интернет», — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы. Записаться на видеовстречу со специалис

Аналитика ДИТ Москвы на Luxms BI теперь полностью работает на «Мос.ОС» аботу, соответствует всем требованиям российских стандартов и активно используется в инфраструктуре ДИТ Москвы и органов исполнительной власти. Платформа Luxms BI, адаптированная под «Мос.ОС»,

ДИТ Москвы: 9 из 10 московских ИТ-специалистов продолжают совершенствовать профессиональные навыки навыков — тайм-менеджмент, soft skills и лидерство», — сказала начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы Мариам Аревадзе. Технологии становятся значимой

Руководители проектов, системные администраторы и разработчики: аналитики ДИТ Москвы составили портрет московских девушек в ИТ технологиями, тестированием и разработкой. Аналитики Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) провели онлайн-опрос и составили портрет московских девушек в ИТ. «Сфера информационно-к

ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице тся, как присоединиться к программе лояльности карты москвича. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Программа лояльности карты москвича — это яркий пример социального партнерства м

ДИТ Москвы: за три месяца новой услугой для включения в реестр социального такси воспользовались более 5000 раз ре люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане могут вызвать спецтранспорт для проезда к медицинским, социальным, культурным учреждениям. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Перевод услуги в цифровой формат позволил москвичам с ограниченными возможностями здоровья подавать заявление на включение в реестр социального такси дистанционно, без необходимост

ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году ет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. Операционная система «Московской электр

ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru ругих городских услуг», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков. Как найти и оплатить с

ДИТ Москвы: рекордное количество заявок поступило на участие в пятом наборе стажировки «ИТ-город» итогам текущего набора мы планируем отобрать 100 человек, которые в феврале присоединятся к команде ДИТ Москвы на ближайшие полгода», – сказал Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департам

ДИТ Москвы: половина активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» обращаются к нему каждую неделю е посещения уроков и успеваемости ребенка, оплачивать счета, передавать показания приборов учета, записываться к врачу, а также решать другие повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Самое первое городское мобильное приложение “Госуслуги Москвы” уже более 12 лет позволяет жителям столицы в любое удобное время пользоваться городскими цифровыми услугами и сервиса

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 тронное голосование: проект года Награду в номинации «Электронное голосование: проект года» получил Департамент информационных технологий города Москвы. В первом пилотном дистанционном электрон

ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru одить от нескольких часов до нескольких дней, теперь можно сделать в несколько кликов на портале mos.ru», – сказала Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы. Все бытовые услуги и сервисы можно найти на портале mos.ru в каталоге услуг. Для этого нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля» и

ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru я ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» своего района. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. «Благодаря переходу услуги в электронны

ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой услуги Москвы», «Моя Москва» и на платформе «Электронный дом». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Как получить промокод на сайте «Миллион призов» Получить промокод можно в обмен н

ДИТ Москвы предлагает протестировать обновленную версию приложения «Моя Москва» , а не пропустить важные уведомления поможет раздел «События». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Моя Москва» – одно из самых востребованных городских приложений. С 2019 г. жител

ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях лн счетов, то только с начала 2024 г. – уже более 14,6 млн. А число уникальных пользователей с момента запуска сервиса «Мои платежи» увеличилось почти в три раза. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Чаще всего жители пользуются сервисом, чтобы внести платежи за детский сад, продленку, кружки и секции, оплатить единый платежный документ, электроэнергию, домашний телефон и интерн

ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru ставленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. С каждым годом растет доверие к благотворительному сервису и его востребованность

ДИТ Москвы: москвичи могут принять участие в «Цифровом Диктанте» нные экспертами Департамента информационных технологий Москвы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Впервые вопросы про цифровые сервисы и проекты столицы были включены в диктант в

ДИТ Москвы закупает софт компании Positive Technologies и платформы визуализации. Поставщики уже выбраны ПО для ДИТ Москвы Как выяснил CNews, Московское правительство закупает защитное ПО и платформ визуал

ДИТ Москвы назвал перспективные сферы тестирования 5G образования и транспорта. Это способствует развитию умных устройств, улучшению различных сервисов. «ДИТ Москвы отбирает готовые продукты и проекты в стадии прототипов для тестирования в 5G-демо

ДИТ Москвы: около 20 доработок появилось в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за полтора года ные для посещения без предварительной записи, и многое другое. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Госуслуги Москвы» – самое первое мобильное приложение столицы. Город развивает е

ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года ов, шесть автомобилей, один мотоцикл и даже 23 новогодние ели. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” москвичи могут быстро и без хлопот изба

ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу» тной записью на портале mos.ru. Обновление сервиса стало результатом совместной работы специалистов Департамента информационных технологий города Москвы, aонда «Центр инноваций и информационных

ДИТ Москвы: Цифровизация избавила горожан от необходимости собирать для получения госуслуг более 1 миллиарда документов не могут освободить для досуга с семьей или других важных дел. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает органам власт

ДИТ Москвы расширил использование искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях ператорам при необходимости назначают дополнительное обучение. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Цифровой аудит – комплексный проект, который благодаря технологиям искусственног

ДИТ Москвы: 69% москвичей знают о технологиях искусственного интеллекта Москвичи стали более информированными о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). В ходе опроса ДИТ Москвы 69% респондентов ответили, что много знают или осведомлены об ИИ – это на 11 проце

«Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru н» уже доступен первым 15 тыс. активных пользователей портала. Об этом CNews сообщили представители ДИТ. Помимо этого, в обновленном интерфейсе чата пользователям доступно новое приветственное