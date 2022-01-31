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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай


31.01.2022 До Заринска с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги
24.12.2021 МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов
17.12.2021 Иодро, Мыюта, Карагай и Усть-Мута на связи: в малых селах Горного Алтая впервые появилась мобильная связь
03.12.2021 До Черепаново с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости»
24.09.2021 Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай
30.06.2021 Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО»
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux
23.06.2021 МТС на 50% увеличила скорости в 4G-сети Горного Алтая
04.06.2021 МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс Алтайского края
27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве
12.03.2021 «ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае
22.01.2021 РТКОММ обеспечил интернетом школы в труднодоступных районах Горного Алтая
17.12.2020 Mail.ru Group займется цифровизацией Алтайского края
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае
18.08.2020 AT Consulting Восток совместно с «Ростелекомом» автоматизирует запись пациентов в медицинских учреждениях Республики Алтай
30.07.2020 МТС «ускорила» интернет на популярных курортах Алтайского края
28.05.2020 Softline оснастит «умными касками» промпредприятия Алтайского края
28.02.2020 МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая
20.02.2020 Softline построила и запустила систему фотовидеофиксации в Алтайском крае
29.10.2019 АГУ, Минсвязи Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
29.10.2019 Минобр Алтайского края и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи»
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая
11.07.2019 4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон»
20.06.2019 «Ростелеком» и «Барс груп» подключили к РЛИС Алтая 15 медицинских организаций
30.04.2019 Tele2 увеличил скорость 4G-интернета на курортах Алтайского края
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей
18.10.2018 «Ростех» и Правительство Алтайского края будут совместно развивать цифровую экономику в регионе
10.10.2018 Пилотный регион. Виктор Томенко обратился к участникам Алтайского ИТ-форума
04.10.2018 Сплошная «цифра»: в Барнауле пройдет крупный ИТ-Форум
10.07.2018 В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело»
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири
17.01.2018 «Техносерв» построил новое здание Прокуратуры Республики Алтай
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России

Публикаций - 966, упоминаний - 1762

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8592 145
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7893 124
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 79
ЭОС - Электронные офисные системы 1209 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7587 53
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 85 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6375 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1854 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2279 26
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 172 25
Ростелеком - Связьинвест 1697 24
Microsoft Corporation 21834 23
Программный продукт ГК 3420 22
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 100 14
Галэкс НТЦ - Galex 26 13
МегаФон - Мобиком 221 12
Samsung Electronics 9063 12
Ростех - Ростехнологии 2407 12
М2М телематика 210 11
5490 11
1С-ИжТиСи 4897 11
Ростелеком - РТЛабс 147 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5320 10
Cisco Systems 4668 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 327 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 9
АФК Система ПАО 1646 9
Парус Корпорация 402 9
Xerox 1058 9
Барс груп 457 8
Softline - Софтлайн 1820 8
Ericsson 2627 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 739 8
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь 22 8
IBM - International Business Machines Corp 8757 8
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 101 8
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 52 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1107 7
Huawei 3073 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4998 30
Почта России ПАО 1817 16
РЖД - Российские железные дороги 1388 9
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 31 9
Газпром ПАО 865 7
УЭК - Универсальная электронная карта 556 7
Орион-Экспресс - Телекарта 134 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 5
Мария Ра - торговая сеть 19 5
Евросеть 1368 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 5
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 4
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 178 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1601 3
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 3
ПСБ - Промсвязьбанк 653 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 158 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1990 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 53 2
Алтайкрайэнерго 3 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 2
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 2
Альфа-Банк 1331 2
ЮКОС НК 138 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1640 2
Татнефть 175 2
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 416 2
Цифроград 158 2
Аэрофлот 621 2
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Связной ГК 1109 2
Мосэнерго ПАО 107 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Continental AG 62 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 2
Открытие ФК 1530 2
Уралсиб Банк 454 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7503 94
Правительство РФ 5874 71
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5773 51
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1312 47
Президент Российской Федерации 2720 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1365 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2203 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 970 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 32
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2086 31
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2583 30
Правительство Москвы 1441 29
Федеральное казначейство России 1133 26
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай 34 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 834 23
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 949 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 22
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 22
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 21
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1028 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1248 16
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 15
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 44 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2003 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 860 14
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 13
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 12
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 31 12
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 89 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2391 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 14
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 393 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 15 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2482 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 181 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 26594 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12456 80
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6730 49
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 924 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4486 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7041 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10189 23
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СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 275 9
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Apple iPhone 5 733 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1239 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 5
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 5
Космодром Байконур 1009 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 686 5
Google YouTube - Видеохостинг 2191 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1279 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 133 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 528 4
Microsoft SQL Server 1292 4
Обращения граждан 99 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 204 4
Apple iPad mini 395 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 555 4
Левин Дмитрий 35 25
Бутенко Юрий 64 22
Калина Роман 61 22
Раков Ярослав 49 22
Чамара Денис 57 21
Песчанских Георгий 38 21
Герасимюк Максим 20 20
Евстигнеев Сергей 21 20
Цариковский Федор 31 20
Левин Леонид 97 20
Бойко Елена 166 20
Крюков Сергей 27 19
Звягина Наталья 64 18
Стрельцов Андрей 56 18
Ляшенко Сергей 29 18
Власов Сергей 76 18
Приданкин Андрей 30 18
Чернякова Елена 28 18
Селиванов Дмитрий 51 17
Орловский Виктор 295 16
Матвеева Татьяна 83 16
Шадаев Максут 431 15
Иванов Алексей 92 15
Акимов Максим 169 15
Ковнир Евгений 73 15
Путин Владимир 2456 15
Фомичев Олег 110 13
Лопаткин Герман 104 13
Соловьев Александр 64 13
Петрушин Андрей 66 13
Албычев Александр 78 12
Терентьев Юрий 13 12
Носков Константин 209 12
Ермолаев Артем 347 11
Попов Сергей 82 11
Козлов Александр 56 11
Новиков Павел 68 11
Рудзевич Мария 25 11
Опенышева Светлана 63 11
Салбиев Алан 30 11
Россия - Российская федерация - РФ 98036 483
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1184 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30964 251
Россия - СФО - Кемеровская область 667 214
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 504 163
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 610 163
Россия - СФО - Омская область 494 156
Россия - Сибирь 1431 154
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 986 153
Россия - СФО - Иркутская область 783 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11873 126
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1112 124
Россия - СФО - Новосибирск 3091 124
Россия - СФО - Хакасия Республика 334 120
Россия - ДФО - Бурятия Республика 396 95
Россия - ЦФО - Тульская область 944 81
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2046 81
Россия - ЮФО - Ростовская область 1140 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4898 80
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1294 77
Россия - УФО - Челябинская область 888 73
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Россия - СЗФО - Архангельская область 603 58
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 546 57
Россия - УФО - Свердловская область 1068 57
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Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 83 54
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2057 57
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5695 27
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5100 14
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 850 13
Региональное законодательство 106 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1313 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 11
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 518 11
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 244 9
Русский язык 3686 8
Образование в России 1283 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 576 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 6
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 717 5
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1124 5
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ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 185 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2327 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 869 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 564 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 4
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1323 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 221 3
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 27 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 52
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 4
РИА Новости 751 4
CNews RND - R&D.CNews 2111 4
Прайм - Агентство экономической информации 667 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 342 3
Российская газета 222 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 241 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 2
Ведомости 298 2
ComNews - Медиа-бизнес 88 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 44 1
Юность - радиостанция 26 1
Daily Mail 45 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
ComputerWire 51 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 823 1
Россия К - телеканал 9 1
New Scientist 1445 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 309 1
Washington Profile 140 1
Открытые системы ИД 146 1
Scientific American 80 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
Intelligent Enterprise 26 1
Финансовые известия 32 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1922 1
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Forbes - Форбс 570 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 283 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 39 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 24
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 10
Gartner 3247 3
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 17 2
IDC - International Data Corporation 4555 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 618 1
Synergy Research Group 39 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
In-Stat/MDR 63 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
MForum Analytics 18 1
АГУ - Алтайский государственный университет 32 11
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 64 5
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 567 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 3
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 3
ТПУ - Томский политехнический университет 102 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 128 3
РАН - Российская академия наук 1137 3
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 50 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 2
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 78 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 52 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1100 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 2
АСПИ - Армавирский социально-психологический институт 1 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 113 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 6 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 4 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 92 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева 2 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 186 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 67836.
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