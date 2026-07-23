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Россия СФО Алтайский край Республика Алтай

Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай

СОБЫТИЯ


23.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги»

В период приемной кампании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связ
13.07.2026 Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками

шое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в соседнем Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тыс. раз. Все подозрительные зв
10.07.2026 Число заказов на Ozon в Алтайском крае выросло в 2,2 раза в 2026 году

n. Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 2,7 тыс. предпринимателей из Алтайского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производ
25.06.2026 МТС прокачала связь рядом с памятниками кузнецко-алтайской культуры

дминистративном центре района — поселке городского типа Ордынское. В Ордынском живет около 10 тыс. человек. Неподалеку от населенного пункта располагается комплекс археологических памятников кузнецко-алтайской культуры эпохи неолита. При раскопках был найден могильник, в котором вместе с человеческими останками обнаружены костяные и кремневые орудия, а также череп лебедя. Находка подтвержда
16.06.2026 Студент Алтайского ГАУ стал участником уникального всероссийского проекта «АгроХаб»

раммирования робототехнических устройств и работы с VR-технологиями. Единственным представителем от Алтайского края и Республики Алтай стал студент четвертого курса Инженерного факультета Алтай
03.06.2026 Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании

Корпорация «Элар» поставила в Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р». Новое оборудование будет испо
22.05.2026 «Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Алтайском крае»

«Яндекс Маркет» и правление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заключили соглашени
14.05.2026 «МегаФон» модернизировал оборудование в Новоегорьевском в Алтайском крае

но может большее число пользователей. «С наступлением весны интенсивность автомобильного движения в Алтайском крае кратно возрастает, во многом за счёт путешественников, следующих в туристическ
26.03.2026 Аудиогид по Музею истории Алтайского ГАУ выложен на платформе izi.TRAVEL

АГАУ». Проект направлен на стимуляцию у студенческой молодежи интереса к изучению истории России и Алтайского края через музейные артефакты. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. 18 марта
24.03.2026 МТС и ГИТИС ищут таланты в Республике Алтай с помощью цифровых технологий

регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих из Республики Алтай с педагогами ГИТИСа пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». По итогам отбора участник
23.03.2026 Жители Алтая стали чаще доверять организацию отдыха искусственному интеллекту

В Республике Алтай растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичны
17.03.2026 Жители Алтая с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

енные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе и в республике Алтай. Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый — слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и пере
16.03.2026 Школьники агротехклассов помогают молодым ученым Алтайского ГАУ обучить нейросеть для распознавания сортов пшеницы

реальных задач. Сегодня они помогают обучать нейросеть, которая завтра будет работать на элеваторах Алтайского края», – отметил куратор проекта, проректор по научной и инновационной работе Алта
04.03.2026 Жителям Алтая расскажут, как защититься от кибермошенников

ма всё ещё серьёзна. Только в 2025 г. МТС заблокировала 17 миллионов подозрительных звонков жителям Республики Алтай. Лучшая защита от мошенничества — это осведомлённость и критическое мышление
25.02.2026 «МегаФон» прокачал «Сибирскую Масленицу» на Алтае

организовать мероприятие на высоком уровне. Качественные услуги компаний помогли объединить жителей Алтайского края и гостей региона, позволяя им передавать атмосферу праздника непосредственно

17.02.2026 «МегаФон»: хотят лететь и мониторят – в Алтайском крае активно ищут авиабилеты

Жители Алтайского края в январе 2026 г. активно искали авиабилеты для путешествий. Абоненты интересо
13.02.2026 Жители Алтая смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

на самых незащищенных группах. Новая функция, позволяющая предупредить родственников о возможном мошенничестве, станет дополнительным уровнем защиты от социальной инженерии», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
11.02.2026 Жители Алтая стали активнее мониторить авиабилеты

— Новосибирская область (22%), на третьем — Кузбасс (+15%). Затем следуют жители Томской области и Алтайского края. «Изменение цифровых привычек абонентов увеличивает нагрузку на сеть и стимул
21.01.2026 «МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии

в и поселке Изыхские Копи. Теперь базовые станции обслуживают больше абонентов с сохранением высокой скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Белом Яре — райцентре Алтайского района — появилось сразу два объекта связи. Один установлен в активно развивающемся микрорайоне, где в ноябре прошлого года открылся современный детский сад, а вскоре появятся школа

13.01.2026 Надежный сигнал для малых сел: «МегаФон» расширил сеть в Алтайском крае

помогут сделать пребывание сельчан в Сети максимально эффективным», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
16.12.2025 Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли

олзунова открыто новое пространство для подготовки специалистов — центр цифровизации промышленности Алтайского края. Проект направлен на подготовку специалистов в сфере информационных технологи
10.12.2025 Правительство Республики Алтай будет работать над развитием туризма с помощью Big Data МТС

Цифровая экосистема МТС предоставляет инструменты геоаналитики министерству экономического развития Республики Алтай для формирования новой стратегии развития. Геоаналитическая платформа «Геоэф
25.11.2025 «МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая

йском крае и Республике Алтай Мария Занько. Купить сим-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Алтайского края, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Х
01.11.2025 «Группа Астра» расширяет сотрудничество с Министерством образования Республики Алтай

«Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай заключили дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве, расширяющее программу

29.10.2025 Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС»

Двадцатым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers. Внимание специалистов двух компаний было сконцентрировано на
13.10.2025 Алтайское и Черепановский получили 4G-сигнал «МегаФона»

печение ею всех граждан составляет нашу ключевую цель», – сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.
10.10.2025 МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай

МТС сообщает о завершении проекта по обеспечению связью малых сел Республики Алтай. На финальном этапе МТС развернула сеть LTE в селе Теньга. Быстрый мобильный интернет з
22.09.2025 Сельчан из Алтайского края захватил тренд на умные устройства

ледний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах Алтайского края, выросло на 29%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидером по

17.09.2025 «МегаФон»: умные технологии покорили села Республики Алтай

водной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. построили и модернизировали телеком‑объекты во всех 10 районах Республики Алтай и региональном центре - Горно-Алтайске. Внедрение дополнительного частотного слоя LTE позволило увеличить медианную скорость мобильного интернета в республике в первом полугоди
29.08.2025 В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения

е крупное направление сотрудничества – это подготовка инженерных и научно-педагогических кадров для Алтайского края. «Аскон» организует курсы для преподавателей АлтГТУ по работе с программными

22.08.2025 «МегаФон» включил в зону покрытия еще 23 села Алтайского края

Доступ к современным цифровым сервисам получили жители еще 23 сел и деревень Алтайского края. «МегаФон» установил телеком-оборудование в населенных пунктах благодаря госу
21.08.2025 МТС улучшила мобильный интернет в алтайском «муравейнике»

МТС обновила покрытие мобильной связи в Чемальском районе Республики Алтай. Специалисты отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу
13.08.2025 МТС избавила жителей Республики Алтай от трех лет разговоров со спамерами

гие жители республики активно ею пользуются и ценят дополнительную защиту», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
04.08.2025 «Авито Подработка»: Алтайский край стал лидером по числу новых предложений о подработке

ов по всей стране. Особенно заметен рост в логистике — число предложений для курьеров и водителей в Алтайском крае удвоилось, а в некоторых регионах также активно растет. Это связано с развитие
04.07.2025 «Группа Астра» задает новый цифровой импульс в подготовке медицинских кадров на Алтае

«Группа Астра» укрепляет сотрудничество с Алтайским государственным медицинским университетом (АГМУ), помогая вузу уменьшить зависимость от зарубежных технологий за счет интеграции в его ИТ-инфраструктуру российских программных решений
04.07.2025 «МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар

-приложения, смотреть видео в высоком качестве или слушать музыку», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
27.06.2025 Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ

квалификации, получив актуальные навыки работы с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. Обучение организовано Министерством образования и науки Алтайского края на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова. В образовательной программе под руководством начальника отдела информационно-обра
25.06.2025 Жители Алтайского края смогут сэкономить, подключая домашний интернет «МегаФона»

Больше жителей Алтайского края могут подключиться к домашнему интернету «МегаФона». Инженеры компании расшир
23.06.2025 Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения

едрил «Р7 офис» и почтовый сервер Tegu, заменил службу каталога Active Directory на ALD Pro. В рамках государственной стратегии импортозамещения Министерство финансов Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» осуществляет плановый переход на российские программные решения. Использование отечественного ПО обеспечивает технологическую независимость и высокий ур
19.06.2025 «Ростелеком» и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий в регионе.

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Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 16
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Huawei 4676 12
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RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 11
Cisco Systems 5372 11
Softline - Софтлайн 3743 11
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Ростелеком - РТЛабс 210 11
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 21
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101Hotels.com 456 6
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НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 287
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 273
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 227
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 225
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 221
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 205
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 200
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 188
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 180
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 167
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 135
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 106
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 100
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 85
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 84
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 84
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 83
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 79
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 79
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 78
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 67
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 67
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 65
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 64
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 56
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 55
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 52
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 51
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 49
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 107
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
Microsoft Windows 2000 8678 27
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 26
ЭОС Дело-web 209 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 23
Google Android 15243 22
МТС Big Data 324 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 19
Linux OS 11533 19
Apple iOS 8583 18
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 18
НКТ - Р7-Офис 543 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Microsoft Windows 16882 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 12
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 11
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Apple iPhone 6 4861 10
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 9
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 9
МТС EnergyTool 32 9
Apple iPad 4011 9
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 8
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 8
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 8
Microsoft Outlook 1506 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
Занько Мария 64 64
Тиунов Леонид 51 51
Цой Иннокентий 51 51
Левин Дмитрий 47 29
Орловский Виктор 408 27
Путин Владимир 3454 23
Калина Роман 62 22
Бутенко Юрий 65 22
Чамара Денис 59 22
Раков Ярослав 51 22
Песчанских Георгий 39 21
Левин Леонид 134 21
Евстигнеев Сергей 21 20
Цариковский Федор 32 20
Герасимюк Максим 20 20
Солодовников Денис 108 20
Крюков Сергей 33 19
Шадаев Максут 1210 19
Бойко Елена 152 19
Чернякова Елена 30 18
Приданкин Андрей 30 18
Власов Сергей 101 18
Ляшенко Сергей 29 18
Стрельцов Андрей 62 18
Звягина Наталья 64 18
Селиванов Дмитрий 52 17
Матвеева Татьяна 110 16
Фомичев Олег 139 15
Терентьев Юрий 16 15
Ковнир Евгений 75 15
Акимов Максим 192 15
Иванов Алексей 163 15
Лопаткин Герман 104 13
Петрушин Андрей 110 13
Соловенчук Александр 156 13
Соловьев Александр 120 13
Зрюмов Евгений 13 13
Албычев Александр 168 12
Игнатова Мария 143 12
Носков Константин 241 12
Россия - РФ - Российская федерация 166167 912
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 433
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 375
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 292
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 276
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 247
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 235
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 226
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 218
Россия - СФО - Омская область 789 205
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 199
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 193
Россия - СФО - Новосибирск 4876 190
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 171
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 170
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 154
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 149
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 142
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 130
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 125
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 123
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 119
Россия - УФО - Свердловская область 1951 118
Россия - УФО - Челябинская область 1512 116
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 114
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 112
Россия - УФО - Тюменская область 1365 111
Россия - СФО - Республика Тыва 416 109
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 108
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 102
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 101
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 99
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 96
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 95
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 93
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 87
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 86
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 85
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 85
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 486
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 240
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 188
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 183
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 155
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 119
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 99
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 91
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 82
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 75
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 68
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 66
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 65
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 60
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 54
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 50
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 47
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 46
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 46
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 45
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 44
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
Энергетика - Energy - Energetically 5855 40
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 39
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 31
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 31
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 60
Ведомости 1466 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Российская газета 290 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
РИА Новости 1033 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Viasat Premium HD 22 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Nature 832 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Новосибирск ИА МКУ - Новосибирское информационное агентство 7 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Чудо техники 60 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Rusbase 16 1
Известия ИД 770 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Daily Mail 58 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 52 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 67
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Мишень 186 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Synergy Research Group 48 1
AdIndex 13 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
MForum Analytics 20 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 22
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 18
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 7 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 5
АГМУ - Алтайский государственный медицинский университет 5 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 4
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 4
Алтайский региональный ИТ-форум 4 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
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