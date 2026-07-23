Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай

«МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги» В период приемной кампании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связ

Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками шое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в соседнем Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тыс. раз. Все подозрительные зв

Число заказов на Ozon в Алтайском крае выросло в 2,2 раза в 2026 году n. Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 2,7 тыс. предпринимателей из Алтайского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производ

МТС прокачала связь рядом с памятниками кузнецко-алтайской культуры дминистративном центре района — поселке городского типа Ордынское. В Ордынском живет около 10 тыс. человек. Неподалеку от населенного пункта располагается комплекс археологических памятников кузнецко-алтайской культуры эпохи неолита. При раскопках был найден могильник, в котором вместе с человеческими останками обнаружены костяные и кремневые орудия, а также череп лебедя. Находка подтвержда

Студент Алтайского ГАУ стал участником уникального всероссийского проекта «АгроХаб» раммирования робототехнических устройств и работы с VR-технологиями. Единственным представителем от Алтайского края и Республики Алтай стал студент четвертого курса Инженерного факультета Алтай

Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании Корпорация «Элар» поставила в Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р». Новое оборудование будет испо

«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Алтайском крае» «Яндекс Маркет» и правление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заключили соглашени

«МегаФон» модернизировал оборудование в Новоегорьевском в Алтайском крае но может большее число пользователей. «С наступлением весны интенсивность автомобильного движения в Алтайском крае кратно возрастает, во многом за счёт путешественников, следующих в туристическ

Аудиогид по Музею истории Алтайского ГАУ выложен на платформе izi.TRAVEL АГАУ». Проект направлен на стимуляцию у студенческой молодежи интереса к изучению истории России и Алтайского края через музейные артефакты. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. 18 марта

МТС и ГИТИС ищут таланты в Республике Алтай с помощью цифровых технологий регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих из Республики Алтай с педагогами ГИТИСа пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». По итогам отбора участник

Жители Алтая стали чаще доверять организацию отдыха искусственному интеллекту В Республике Алтай растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичны

Жители Алтая с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью енные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе и в республике Алтай. Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый — слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и пере

Школьники агротехклассов помогают молодым ученым Алтайского ГАУ обучить нейросеть для распознавания сортов пшеницы реальных задач. Сегодня они помогают обучать нейросеть, которая завтра будет работать на элеваторах Алтайского края», – отметил куратор проекта, проректор по научной и инновационной работе Алта

Жителям Алтая расскажут, как защититься от кибермошенников ма всё ещё серьёзна. Только в 2025 г. МТС заблокировала 17 миллионов подозрительных звонков жителям Республики Алтай. Лучшая защита от мошенничества — это осведомлённость и критическое мышление

«МегаФон» прокачал «Сибирскую Масленицу» на Алтае организовать мероприятие на высоком уровне. Качественные услуги компаний помогли объединить жителей Алтайского края и гостей региона, позволяя им передавать атмосферу праздника непосредственно

«МегаФон»: хотят лететь и мониторят – в Алтайском крае активно ищут авиабилеты Жители Алтайского края в январе 2026 г. активно искали авиабилеты для путешествий. Абоненты интересо

Жители Алтая смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей на самых незащищенных группах. Новая функция, позволяющая предупредить родственников о возможном мошенничестве, станет дополнительным уровнем защиты от социальной инженерии», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Жители Алтая стали активнее мониторить авиабилеты — Новосибирская область (22%), на третьем — Кузбасс (+15%). Затем следуют жители Томской области и Алтайского края. «Изменение цифровых привычек абонентов увеличивает нагрузку на сеть и стимул

«МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии в и поселке Изыхские Копи. Теперь базовые станции обслуживают больше абонентов с сохранением высокой скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Белом Яре — райцентре Алтайского района — появилось сразу два объекта связи. Один установлен в активно развивающемся микрорайоне, где в ноябре прошлого года открылся современный детский сад, а вскоре появятся школа

Надежный сигнал для малых сел: «МегаФон» расширил сеть в Алтайском крае помогут сделать пребывание сельчан в Сети максимально эффективным», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли олзунова открыто новое пространство для подготовки специалистов — центр цифровизации промышленности Алтайского края. Проект направлен на подготовку специалистов в сфере информационных технологи

Правительство Республики Алтай будет работать над развитием туризма с помощью Big Data МТС Цифровая экосистема МТС предоставляет инструменты геоаналитики министерству экономического развития Республики Алтай для формирования новой стратегии развития. Геоаналитическая платформа «Геоэф

«МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая йском крае и Республике Алтай Мария Занько. Купить сим-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Алтайского края, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Х

«Группа Астра» расширяет сотрудничество с Министерством образования Республики Алтай «Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай заключили дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве, расширяющее программу

Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС» Двадцатым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers. Внимание специалистов двух компаний было сконцентрировано на

Алтайское и Черепановский получили 4G-сигнал «МегаФона» печение ею всех граждан составляет нашу ключевую цель», – сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай МТС сообщает о завершении проекта по обеспечению связью малых сел Республики Алтай. На финальном этапе МТС развернула сеть LTE в селе Теньга. Быстрый мобильный интернет з

Сельчан из Алтайского края захватил тренд на умные устройства ледний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах Алтайского края, выросло на 29%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидером по

«МегаФон»: умные технологии покорили села Республики Алтай водной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. построили и модернизировали телеком‑объекты во всех 10 районах Республики Алтай и региональном центре - Горно-Алтайске. Внедрение дополнительного частотного слоя LTE позволило увеличить медианную скорость мобильного интернета в республике в первом полугоди

В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения е крупное направление сотрудничества – это подготовка инженерных и научно-педагогических кадров для Алтайского края. «Аскон» организует курсы для преподавателей АлтГТУ по работе с программными

«МегаФон» включил в зону покрытия еще 23 села Алтайского края Доступ к современным цифровым сервисам получили жители еще 23 сел и деревень Алтайского края. «МегаФон» установил телеком-оборудование в населенных пунктах благодаря госу

МТС улучшила мобильный интернет в алтайском «муравейнике» МТС обновила покрытие мобильной связи в Чемальском районе Республики Алтай. Специалисты отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу

МТС избавила жителей Республики Алтай от трех лет разговоров со спамерами гие жители республики активно ею пользуются и ценят дополнительную защиту», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«Авито Подработка»: Алтайский край стал лидером по числу новых предложений о подработке ов по всей стране. Особенно заметен рост в логистике — число предложений для курьеров и водителей в Алтайском крае удвоилось, а в некоторых регионах также активно растет. Это связано с развитие

«Группа Астра» задает новый цифровой импульс в подготовке медицинских кадров на Алтае «Группа Астра» укрепляет сотрудничество с Алтайским государственным медицинским университетом (АГМУ), помогая вузу уменьшить зависимость от зарубежных технологий за счет интеграции в его ИТ-инфраструктуру российских программных решений

«МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар -приложения, смотреть видео в высоком качестве или слушать музыку», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ квалификации, получив актуальные навыки работы с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. Обучение организовано Министерством образования и науки Алтайского края на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова. В образовательной программе под руководством начальника отдела информационно-обра

Жители Алтайского края смогут сэкономить, подключая домашний интернет «МегаФона» Больше жителей Алтайского края могут подключиться к домашнему интернету «МегаФона». Инженеры компании расшир

Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения едрил «Р7 офис» и почтовый сервер Tegu, заменил службу каталога Active Directory на ALD Pro. В рамках государственной стратегии импортозамещения Министерство финансов Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» осуществляет плановый переход на российские программные решения. Использование отечественного ПО обеспечивает технологическую независимость и высокий ур