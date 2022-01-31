Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Алтайский край
Республика Алтай
Публикаций - 966, упоминаний - 1762
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левин Дмитрий 35 25
|Бутенко Юрий 64 22
|Калина Роман 61 22
|Раков Ярослав 49 22
|Чамара Денис 57 21
|Песчанских Георгий 38 21
|Герасимюк Максим 20 20
|Евстигнеев Сергей 21 20
|Цариковский Федор 31 20
|Левин Леонид 97 20
|Бойко Елена 166 20
|Крюков Сергей 27 19
|Звягина Наталья 64 18
|Стрельцов Андрей 56 18
|Ляшенко Сергей 29 18
|Власов Сергей 76 18
|Приданкин Андрей 30 18
|Чернякова Елена 28 18
|Селиванов Дмитрий 51 17
|Орловский Виктор 295 16
|Матвеева Татьяна 83 16
|Шадаев Максут 431 15
|Иванов Алексей 92 15
|Акимов Максим 169 15
|Ковнир Евгений 73 15
|Путин Владимир 2456 15
|Фомичев Олег 110 13
|Лопаткин Герман 104 13
|Соловьев Александр 64 13
|Петрушин Андрей 66 13
|Албычев Александр 78 12
|Терентьев Юрий 13 12
|Носков Константин 209 12
|Ермолаев Артем 347 11
|Попов Сергей 82 11
|Козлов Александр 56 11
|Новиков Павел 68 11
|Рудзевич Мария 25 11
|Опенышева Светлана 63 11
|Салбиев Алан 30 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171834, в очереди разбора - 1006313.
Создано именных указателей - 67836.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru