Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай

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СОБЫТИЯ
|23.07.2026
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«МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги»
В период приемной кампании в вузы жители Алтайского края заметно увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связ
|13.07.2026
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Жителей Республики Алтай защитили от двух с половиной лет разговоров с мошенниками
шое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в соседнем Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тыс. раз. Все подозрительные зв
|10.07.2026
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Число заказов на Ozon в Алтайском крае выросло в 2,2 раза в 2026 году
n. Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 2,7 тыс. предпринимателей из Алтайского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производ
|25.06.2026
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МТС прокачала связь рядом с памятниками кузнецко-алтайской культуры
дминистративном центре района — поселке городского типа Ордынское. В Ордынском живет около 10 тыс. человек. Неподалеку от населенного пункта располагается комплекс археологических памятников кузнецко-алтайской культуры эпохи неолита. При раскопках был найден могильник, в котором вместе с человеческими останками обнаружены костяные и кремневые орудия, а также череп лебедя. Находка подтвержда
|16.06.2026
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Студент Алтайского ГАУ стал участником уникального всероссийского проекта «АгроХаб»
раммирования робототехнических устройств и работы с VR-технологиями. Единственным представителем от Алтайского края и Республики Алтай стал студент четвертого курса Инженерного факультета Алтай
|03.06.2026
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Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании
Корпорация «Элар» поставила в Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р». Новое оборудование будет испо
|22.05.2026
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«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Алтайском крае»
«Яндекс Маркет» и правление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заключили соглашени
|14.05.2026
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«МегаФон» модернизировал оборудование в Новоегорьевском в Алтайском крае
но может большее число пользователей. «С наступлением весны интенсивность автомобильного движения в Алтайском крае кратно возрастает, во многом за счёт путешественников, следующих в туристическ
|26.03.2026
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Аудиогид по Музею истории Алтайского ГАУ выложен на платформе izi.TRAVEL
АГАУ». Проект направлен на стимуляцию у студенческой молодежи интереса к изучению истории России и Алтайского края через музейные артефакты. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. 18 марта
|24.03.2026
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МТС и ГИТИС ищут таланты в Республике Алтай с помощью цифровых технологий
регистрации на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи поступающих из Республики Алтай с педагогами ГИТИСа пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». По итогам отбора участник
|23.03.2026
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Жители Алтая стали чаще доверять организацию отдыха искусственному интеллекту
В Республике Алтай растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026 г. вырос на 14% по сравнению с аналогичны
|17.03.2026
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Жители Алтая с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью
енные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе и в республике Алтай. Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый — слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и пере
|16.03.2026
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Школьники агротехклассов помогают молодым ученым Алтайского ГАУ обучить нейросеть для распознавания сортов пшеницы
реальных задач. Сегодня они помогают обучать нейросеть, которая завтра будет работать на элеваторах Алтайского края», – отметил куратор проекта, проректор по научной и инновационной работе Алта
|04.03.2026
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Жителям Алтая расскажут, как защититься от кибермошенников
ма всё ещё серьёзна. Только в 2025 г. МТС заблокировала 17 миллионов подозрительных звонков жителям Республики Алтай. Лучшая защита от мошенничества — это осведомлённость и критическое мышление
|25.02.2026
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«МегаФон» прокачал «Сибирскую Масленицу» на Алтае
организовать мероприятие на высоком уровне. Качественные услуги компаний помогли объединить жителей Алтайского края и гостей региона, позволяя им передавать атмосферу праздника непосредственно
|17.02.2026
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«МегаФон»: хотят лететь и мониторят – в Алтайском крае активно ищут авиабилеты
Жители Алтайского края в январе 2026 г. активно искали авиабилеты для путешествий. Абоненты интересо
|13.02.2026
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Жители Алтая смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей
на самых незащищенных группах. Новая функция, позволяющая предупредить родственников о возможном мошенничестве, станет дополнительным уровнем защиты от социальной инженерии», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
|11.02.2026
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Жители Алтая стали активнее мониторить авиабилеты
— Новосибирская область (22%), на третьем — Кузбасс (+15%). Затем следуют жители Томской области и Алтайского края. «Изменение цифровых привычек абонентов увеличивает нагрузку на сеть и стимул
|21.01.2026
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«МегаФон» провел масштабное расширение LTE-сети в Алтайском районе Хакасии
в и поселке Изыхские Копи. Теперь базовые станции обслуживают больше абонентов с сохранением высокой скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В Белом Яре — райцентре Алтайского района — появилось сразу два объекта связи. Один установлен в активно развивающемся микрорайоне, где в ноябре прошлого года открылся современный детский сад, а вскоре появятся школа
|13.01.2026
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Надежный сигнал для малых сел: «МегаФон» расширил сеть в Алтайском крае
помогут сделать пребывание сельчан в Сети максимально эффективным», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
|16.12.2025
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Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли
олзунова открыто новое пространство для подготовки специалистов — центр цифровизации промышленности Алтайского края. Проект направлен на подготовку специалистов в сфере информационных технологи
|10.12.2025
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Правительство Республики Алтай будет работать над развитием туризма с помощью Big Data МТС
Цифровая экосистема МТС предоставляет инструменты геоаналитики министерству экономического развития Республики Алтай для формирования новой стратегии развития. Геоаналитическая платформа «Геоэф
|25.11.2025
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«МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая
йском крае и Республике Алтай Мария Занько. Купить сим-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Алтайского края, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Х
|01.11.2025
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«Группа Астра» расширяет сотрудничество с Министерством образования Республики Алтай
«Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай заключили дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве, расширяющее программу
|29.10.2025
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Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС»
Двадцатым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers. Внимание специалистов двух компаний было сконцентрировано на
|13.10.2025
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Алтайское и Черепановский получили 4G-сигнал «МегаФона»
печение ею всех граждан составляет нашу ключевую цель», – сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.
|10.10.2025
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МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай
МТС сообщает о завершении проекта по обеспечению связью малых сел Республики Алтай. На финальном этапе МТС развернула сеть LTE в селе Теньга. Быстрый мобильный интернет з
|22.09.2025
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Сельчан из Алтайского края захватил тренд на умные устройства
ледний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах Алтайского края, выросло на 29%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Лидером по
|17.09.2025
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«МегаФон»: умные технологии покорили села Республики Алтай
водной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. построили и модернизировали телеком‑объекты во всех 10 районах Республики Алтай и региональном центре - Горно-Алтайске. Внедрение дополнительного частотного слоя LTE позволило увеличить медианную скорость мобильного интернета в республике в первом полугоди
|29.08.2025
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В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения
е крупное направление сотрудничества – это подготовка инженерных и научно-педагогических кадров для Алтайского края. «Аскон» организует курсы для преподавателей АлтГТУ по работе с программными
|22.08.2025
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«МегаФон» включил в зону покрытия еще 23 села Алтайского края
Доступ к современным цифровым сервисам получили жители еще 23 сел и деревень Алтайского края. «МегаФон» установил телеком-оборудование в населенных пунктах благодаря госу
|21.08.2025
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МТС улучшила мобильный интернет в алтайском «муравейнике»
МТС обновила покрытие мобильной связи в Чемальском районе Республики Алтай. Специалисты отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу
|13.08.2025
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МТС избавила жителей Республики Алтай от трех лет разговоров со спамерами
гие жители республики активно ею пользуются и ценят дополнительную защиту», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
|04.08.2025
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«Авито Подработка»: Алтайский край стал лидером по числу новых предложений о подработке
ов по всей стране. Особенно заметен рост в логистике — число предложений для курьеров и водителей в Алтайском крае удвоилось, а в некоторых регионах также активно растет. Это связано с развитие
|04.07.2025
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«Группа Астра» задает новый цифровой импульс в подготовке медицинских кадров на Алтае
«Группа Астра» укрепляет сотрудничество с Алтайским государственным медицинским университетом (АГМУ), помогая вузу уменьшить зависимость от зарубежных технологий за счет интеграции в его ИТ-инфраструктуру российских программных решений
|04.07.2025
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«МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар
-приложения, смотреть видео в высоком качестве или слушать музыку», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.
|27.06.2025
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Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ
квалификации, получив актуальные навыки работы с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. Обучение организовано Министерством образования и науки Алтайского края на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова. В образовательной программе под руководством начальника отдела информационно-обра
|25.06.2025
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Жители Алтайского края смогут сэкономить, подключая домашний интернет «МегаФона»
Больше жителей Алтайского края могут подключиться к домашнему интернету «МегаФона». Инженеры компании расшир
|23.06.2025
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Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения
едрил «Р7 офис» и почтовый сервер Tegu, заменил службу каталога Active Directory на ALD Pro. В рамках государственной стратегии импортозамещения Министерство финансов Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» осуществляет плановый переход на российские программные решения. Использование отечественного ПО обеспечивает технологическую независимость и высокий ур
|19.06.2025
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«Ростелеком» и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» и Правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий в регионе.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Занько Мария 64 64
|Тиунов Леонид 51 51
|Цой Иннокентий 51 51
|Левин Дмитрий 47 29
|Орловский Виктор 408 27
|Путин Владимир 3454 23
|Калина Роман 62 22
|Бутенко Юрий 65 22
|Чамара Денис 59 22
|Раков Ярослав 51 22
|Песчанских Георгий 39 21
|Левин Леонид 134 21
|Евстигнеев Сергей 21 20
|Цариковский Федор 32 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Солодовников Денис 108 20
|Крюков Сергей 33 19
|Шадаев Максут 1210 19
|Бойко Елена 152 19
|Чернякова Елена 30 18
|Приданкин Андрей 30 18
|Власов Сергей 101 18
|Ляшенко Сергей 29 18
|Стрельцов Андрей 62 18
|Звягина Наталья 64 18
|Селиванов Дмитрий 52 17
|Матвеева Татьяна 110 16
|Фомичев Олег 139 15
|Терентьев Юрий 16 15
|Ковнир Евгений 75 15
|Акимов Максим 192 15
|Иванов Алексей 163 15
|Лопаткин Герман 104 13
|Петрушин Андрей 110 13
|Соловенчук Александр 156 13
|Соловьев Александр 120 13
|Зрюмов Евгений 13 13
|Албычев Александр 168 12
|Игнатова Мария 143 12
|Носков Константин 241 12
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