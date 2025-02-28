«МегаФон»: Ливан, Мьянма и Мальдивы – бизнесмены Республики Алтай расширяют деловые контакты

Бизнесмены Республики Алтай нарастили активность в интернете – мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» зимой 2025 г. вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а в списке международных деловых контактов появились новые страны. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Предприниматели региона стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объём данных, сопоставимый с 57 тыс. часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что в январе 2025 г. 31% голосового трафика был израсходован на звонки в Казахстан. Затем следуют Белоруссия и Турция. Доля звонков в эти страны составляет примерно 8% на каждую от общего объема потраченных минут.

В январе 2025 г. у регионального бизнес‑сообщества деловой интерес увеличился к Индии, Пакистану, Кипру, Ирану, Абхазии. В общей сложности бизнесмены из Республики Алтай позвонили в 40 стран, что на 14% больше, чем годом ранее. В числе новых контактов: Ливан, Мьянма, Мальдивы, Латвия, Иордания, Сирия, Эстония, Ирак.

«Активность корпоративных клиентов «МегаФона» подтверждают статистические данные – мобильный трафик вырос на 44%, количество абонентов, совершающих международные звонки возросло на 56%. Мы отслеживаем бизнес-тренды в регионе, чтобы предлагать новые тарифные планы, специальные сервисы, бонусные программы для клиентов, которые, безусловно, расширяют возможности предпринимателей», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Республике Алтай выросло почти на 10%. Активнее всего в регионе растет количество компаний в сфере вспомогательных услуг для бизнеса (+1300% к году), научной деятельности (+150%), творческой и развлекательной деятельности (+700%), а также производство одежды (+83%).

В Республике Алтай действует девять компаний с иностранным участием – из Кипра, Сейшел, Соединенного королевства и Ирландии.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению количества компаний с иностранным участием в целом по России, однако в Республике Алтай их число не снизилось. Наличие компаний с владельцами в офшорных зонах – это необходимость, ведь нужно защищать внешнеторговую логистику из-за санкций. При этом растет экспортная активность предприятий, что косвенно подтверждается данными по мобильному трафику. Кроме того, наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.