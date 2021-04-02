Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сейшелы Республика Сейшельские Острова
|02.04.2021
Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами. Разрешения для туристов оформляются с помощью российских технологий распознавания паспортов
ира удобный ввод паспортных данных в специальном мобильном приложении и на веб-сайте. Для посещения Сейшельских островов гражданам России не нужна виза, но необходимо предъявить отрицательный П
|22.12.2015
Tele2 пополняет список роуминговых партнеров
ератор Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях Plus (Албания), Telenor (Сербия), Cable&Wireless (Сейшельские острова) и Claro (Гватемала). Компания также увеличила количество партнеров в Вел
|29.05.2014
«Прогноз» разработал статистический портал для «Центробанка Сейшельских островов»
Компания «Прогноз», разработчик решений в области бизнес-аналитики, реализовала для «Центробанка Сейшельских островов» портал статистических данных (cbs.africadata.org). Проект выполнен в рамках инициативы «Африканского банка развития» «Информационная магистраль» (africadata.org), направле
|29.08.2012
Отель на Сейшелах ищет ИТ-директора из России
ого уровня оплаты работы успешного кандидата. Одни из них считают, что желающих перебраться жить на Сейшелы будет не слишком много, поэтому заработная плата должна быть достаточно высокой – до
|22.02.2007
«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг на Сейшелах и Палау
ткрыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов «Лайт» в сети Cable and Wireless (Seychelles) Ltd. (Сейшельские о-ва) и коммерческий роуминг в сети Palau Mobile Corporation (П
|15.08.2001
Откроется регистрация доменов на Сейшелах
оркская компания по продажам доменов заявила во вторник, что с осени начнет продавать "прописки" на Сейшельских островах. Пока только виртуальные. Register.com Inc. заявила во вторник, что буде
