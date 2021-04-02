Разделы

Сейшелы Республика Сейшельские Острова

Сейшелы - Республика Сейшельские Острова

СОБЫТИЯ


02.04.2021 Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами. Разрешения для туристов оформляются с помощью российских технологий распознавания паспортов

ира удобный ввод паспортных данных в специальном мобильном приложении и на веб-сайте. Для посещения Сейшельских островов гражданам России не нужна виза, но необходимо предъявить отрицательный П
22.12.2015 Tele2 пополняет список роуминговых партнеров

ератор Tele2 объявил об открытии роуминга в сетях Plus (Албания), Telenor (Сербия), Cable&Wireless (Сейшельские острова) и Claro (Гватемала). Компания также увеличила количество партнеров в Вел
29.05.2014 «Прогноз» разработал статистический портал для «Центробанка Сейшельских островов»

Компания «Прогноз», разработчик решений в области бизнес-аналитики, реализовала для «Центробанка Сейшельских островов» портал статистических данных (cbs.africadata.org). Проект выполнен в рамках инициативы «Африканского банка развития» «Информационная магистраль» (africadata.org), направле
29.08.2012 Отель на Сейшелах ищет ИТ-директора из России

ого уровня оплаты работы успешного кандидата. Одни из них считают, что желающих перебраться жить на Сейшелы будет не слишком много, поэтому заработная плата должна быть достаточно высокой – до

22.02.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг на Сейшелах и Палау

ткрыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для абонентов «Лайт» в сети Cable and Wireless (Seychelles) Ltd. (Сейшельские о-ва) и коммерческий роуминг в сети Palau Mobile Corporation (П
15.08.2001 Откроется регистрация доменов на Сейшелах

оркская компания по продажам доменов заявила во вторник, что с осени начнет продавать "прописки" на Сейшельских островах. Пока только виртуальные. Register.com Inc. заявила во вторник, что буде

Публикаций - 64, упоминаний - 77

Сейшелы и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9935 18
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 6
ЦИАН - ЦИАН Технолоджи - ЦИАН Технологии - Cian Technologies - Cian Technology 7 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 3
Питерская группа связистов 437 2
МТС - Кубань GSM 116 2
Ростелеком 10322 2
Yandex - Яндекс 8462 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 160 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 100 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
123 солюшнс 24 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
IDT 59 1
Register.com 41 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 1
MPOC Technologies 5 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Avtomatizatsiya Business Consulting 1 1
Cogent Communications 22 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 75 1
America Movil - Claro 14 1
Sunrise LLC - Sunrise UPC GmbH - Sunrise Mobile - Sunrise Communications AG - Sunrise Telecommunications AG 6 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - Powertel 14 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
Travizory - Travizory Border Security SA 5 1
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 13 1
Samsung Electro-Mechanics 13 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 195 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 12
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 9
Broomfield International 13 8
ЦИАН - CIAN 165 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 6
Bluemont International 8 4
Альфа-Групп 731 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 674 4
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 3
Альфа-Эко 55 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 3
Palmer Trading LTD - Палмер Трейдинг Лтд 3 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1378 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 2
Normanton - Нормантон 2 2
Carbon Trading Ltd - Карбон Трейдинг Лимитед - Carbonell Trading Ltd - Карбонел Трейдинг Лтд 2 2
Альфа-Банк 1871 2
NanduQ - Qiwi 1005 2
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
Чип и Дип 11 1
SK Group 14 1
Красный октябрь 33 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 193 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Ростелеком - Связьинвест Медиа 4 1
Империя-Фарма 90 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
LV Investment Partners 1 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 4 1
Гута ГК 34 1
Гута Страхование 13 1
Гута Девелопмент 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Судебная власть - Judicial power 2412 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 379 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 2
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Central Bank Of Seychelles - Центральный банк Сейшельских островов 1 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8927 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3519 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3703 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 398 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 8
Google Android 14712 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 75 3
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Apple iPhone 6 4862 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 2
Apple iOS 8260 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
Binance Smart Chain - Binance P2P 7 1
Bybit - криптовалютная биржа 17 1
Travizory Visitor Management Platform 1 1
Upbit - криптовалютная биржа 2 1
Rakuten Viber 650 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Apple iMessage - Мессенджер 164 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 1
JavaScript - JS - язык программирования 1333 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 118 1
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Microsoft Andromeda OS 21 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1427 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
Таврин Иван 119 4
Климов Максим 5 3
Шрейдер Антон 4 3
Рожецкин Леонид 48 3
Жуков Михаил 39 2
Демин Дмитрий 16 2
Акаев Аскар 27 2
Григорьев Дмитрий 27 2
Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 2
Акаев Айдар 28 2
Еримбетов Искандер 9 2
Скворцов Алексей 11 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Желонкин Владимир 17 1
Бойко Олег 4 1
Блажко Григорий 8 1
Сухопаров Анатолий 18 1
Андросик Владимир 32 1
Вуколов Всеволод 12 1
Огнянников Глеб 17 1
Кучарин Вадим 10 1
Окунь Александр 11 1
Трубицин Андрей 2 1
Клочкова Ирина 2 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Цуприк Григорий 6 1
Бровман Григорий 6 1
Богдан Владимир 1 1
Колосова Евгения 3 1
Блажко Лариса 1 1
Бурлакова Елена 2 1
Зиганшин Тимур 1 1
Москалев Виктор 1 1
Утемуратов Булат 10 1
Шпурт Юлия 1 1
Смуров Игорь 3 1
Назаров Леван 3 1
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 1
Борзов Андрей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 17
Казахстан - Республика 5805 15
Кипр - Республика 579 14
Европа 24649 13
Беларусь - Белоруссия 6039 13
Африка - Африканский регион 3572 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 12
Германия - Федеративная Республика 12945 12
Турция - Турецкая республика 2494 12
Индия - Bharat 5706 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 11
Азия - Азиатский регион 5753 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 10
Дания - Королевство 1318 10
Маврикий - Республика 50 9
Франция - Французская Республика 7980 8
Швеция - Королевство 3716 8
Украина 7798 8
Зимбабве - Республика 123 8
Южная Корея - Республика 6866 8
Конго - Демократическая Республика 100 8
Сингапур - Республика 1906 7
Бразилия - Федеративная Республика 2453 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 7
Таиланд - Королевство 868 7
Мьянма - Республика Союз - Бирма 130 7
Нидерланды 3635 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 7
Великобритания - Виргинские Острова 241 6
Канада 4986 6
Норвегия - Королевство 1831 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 6
Румыния 741 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 10
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 189 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 5
Английский язык 6878 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 3
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 158 2
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 130 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 2
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
Forbes - Форбс 914 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
РИА Новости 985 1
Ведомости 1246 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
Bloomberg 1420 1
Известия ИД 708 1
The Register - The Register Hardware 1701 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 3
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
