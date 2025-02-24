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Bybit криптовалютная биржа



24.02.2025 Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов 1
03.10.2024 Аналитика «МегаФона»: россияне проявляют аномальный интерес к крипторынкам 1
07.06.2024 В Telegram появилась внутренняя валюта 1
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США 1
19.08.2023 Глобальная криптовалюта Worldcoin — действительно проект будущего или очередной пузырь? 1
21.06.2023 Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Bybit и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2026 3
Coinbase 58 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1428 1
X Corp - Twitter 2848 1
Apple Inc 12152 1
Google LLC 11829 1
Revolut 11 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
МегаФон 8951 1
OpenAI 232 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Альфа-Банк 1778 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Visa International 1950 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Airbnb 90 1
Unsplash 828 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 6
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 3
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1503 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1975 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 2
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3907 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1485 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1425 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9226 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3070 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 1
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AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 496 1
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Huobi Global - криптовалютная биржа 13 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 230 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6188 1
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Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 192 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
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