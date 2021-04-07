Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кения
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 77
Кения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белозеров Андрей 35 4
|Ермолаев Артем 340 3
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Расторгуев Александр 1 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Пивоваров Алексей 1 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Каткова Екатерина 1 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
|Мансур Ахмед 7 1
|Морозова Тамара 7 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Шульмин Алексей 2 1
|Маркин Алексей 4 1
|Генс Георгий 62 1
|Галушкин Олег 168 1
|Волков Дмитрий 39 1
|CNews Analytics 1991 2
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru