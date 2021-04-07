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Кения
Республика


07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 1
16.03.2021 Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте 1
17.12.2020 «Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов 1
10.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа «Кьюби» 1
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
22.06.2020 Recfaces обеспечила биометрическую идентификацию пассажиров в одном из крупнейших аэропортов Африки 3
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 2
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
28.06.2018 Eset: мошенники в WhatsApp обманом подписывают на премиум-сервис за $50 в месяц 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
20.03.2018 «Доктор Веб»: троянец Android.BankBot.149.origin стал оружием киберпреступников 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора 1
01.11.2017 Инвестиции в блокчейн-технологии достигли $500 млн в год 1
15.03.2017 Tieto разработала цифровое карточное и платежное решение для «Коммерческого банка Африки» 2
16.02.2017 Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении 3
20.01.2017 HP объявила об удвоении числа заказчиков печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press 1
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 1
11.05.2016 В Москве пройдет первый фестиваль документальных фильмов об ИТ. Видео 1
06.08.2015 «Лидер» выходит на рынки семи стран благодаря партнерству с MoneyTrans 1
01.04.2015 Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана 1
16.02.2015 Как осуществить государственные реформы с помощью больших данных 1
03.12.2014 «Народный Банк Казахстана» вместе с OpenWay запустил эмиссию и эквайринг карт UnionPay с чипом 1
20.11.2014 На российском сайте опубликовано видео с тысяч взломанных камер 1
27.10.2014 Google Indonesia взломан антихакерами MadLeeTs 1
23.10.2014 «Корус Консалтинг» внедрил систему голосовой комплектации Optiscan в «Алиди» 1
03.10.2014 Россия заняла 40 место в рейтинге интернет-держав 1
19.09.2014 Huawei представила «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» 1
04.09.2014 Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере 1
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
08.08.2014 Красный Крест переходит на мобильные платежи 1
20.02.2014 Новый сервис покажет, когда вы врете в Twitter 1
23.01.2014 Евросоюз запускает краудсорсинговый ГИС-проект 2
21.10.2013 Co-operative Bank of Kenya расширяет бизнес в Южном Судане вместе с Tieto 2
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1

Публикаций - 61, упоминаний - 77

Кения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Microsoft Corporation 11127 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 3
Ланит ГК 1159 2
TietoEVRY - Tieto 122 2
Teradata 166 2
Google LLC 7161 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Facebook 3767 2
Фирма АС 3 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Citizen Lab 11 1
RecFaces - РекФэйсис 9 1
Pelco 45 1
Питерская группа связистов 114 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Revolut 3 1
Cisco Systems 2049 1
NSO Group 16 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
SEC Consult Services 931 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 3 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
ESET 989 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Почта России ПАО 1574 1
Adidas 96 1
Starta Ventures - венчурный фонд 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Mindrock Capital 2 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
FastCash - метод хищения 3 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
On-demand - "по требованию" 28 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Фишинг - Phishing 97 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10751 5
OverPro - киберспортивная платформа 4 3
Fred the Hippo 4 3
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
Pelco VMS VideoXpert 6 1
Linux OS 4267 1
Symbian OS 781 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
RecFaces VxFaces 4 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
Pegasus 24 1
Дошкола Тилли - детская образовательная платформа 1 1
TietoEVRY Card Suite 14 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Ред ОС 239 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Ланит LanDocs 41 1
Google Android WebView 14 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Android Accessibility Service 10 1
Apple - App Store 2198 1
Google Dragonfly 11 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Белозеров Андрей 35 4
Ермолаев Артем 340 3
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 2
Рудычева Наталья 81 2
Расторгуев Александр 1 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Пивоваров Алексей 1 1
Галкина Татьяна 10 1
Каткова Екатерина 1 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Мансур Ахмед 7 1
Морозова Тамара 7 1
Волостнов Алексей 8 1
Шульмин Алексей 2 1
Маркин Алексей 4 1
Генс Георгий 62 1
Галушкин Олег 168 1
Волков Дмитрий 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 17
Индия - Республика 2175 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 12
Франция - Французская Республика 2136 9
Казахстан - Республика 2641 9
Германия - Федеративная Республика 3657 8
Украина 3378 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Европа 3774 6
Африка 1491 5
Мальта - Республика 69 5
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Япония 2802 5
Турция - Турецкая республика 954 4
Бразилия - Федеративная Республика 1128 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 4
Швеция - Королевство 757 4
Польша - Республика 831 4
Сингапур - Республика 808 4
Азия - Азиатский регион 1520 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Израиль 722 4
Египет - Арабская Республика 369 3
Румыния 344 3
Таиланд - Королевство 361 3
Латвия - Латвийская Республика 450 3
Венгрия 294 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Бельгия - Королевство 399 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 3
Эстония - Эстонская Республика 418 3
Нидерланды 976 3
Чили - Республика 121 3
Греция - Греческая Республика 324 3
Бахрейн - Королевство 58 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 3
Болгария - Республика 306 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
CNews Analytics 1991 2
Frost & Sullivan 101 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 6 1
Huawei Cloud Congress 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
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