Кения - Республика

Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров стро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г. Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-