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Кения Республика
СОБЫТИЯ
|17.07.2024
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Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров
стро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г. Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-
|16.06.2023
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Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели
Восстание людей Работники чайных плантаций в Кении начали массово уничтожать автоматизированные машины для сбора чая, пишет портал Semafor
|16.02.2017
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Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении
ляющаяся центральным координационным органом, представляющим интересы участников банковской системы Кении, заключила с компанией Tieto контракт на разработку отраслевой свитчинговой платформы.
|17.04.2013
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Домены Google, Microsoft и «Лаборатории Касперского» стали мишенью для кибератаки в Кении
стал именно DNS-сервер провайдера хостинговых услуг, рассказали CNews в координационном центре. Компания Google, в свою очередь, заявила о том, что ее сервисы не подверглись взлому. «Сервисы Google в Кении не были взломаны, — сообщили в Google. — В течение непродолжительного периода времени некоторые пользователи, которые посещали сайт www.google.co.ke и некоторые другие домены, перенаправл
|29.03.2012
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Правительство Кении запрещает аналоговые телевизоры
Правительство Кении планирует запретить импорт аналоговых телевизоров в страну в течение ближайших 4 месяце
|31.01.2012
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Google уволила главу подразделения в Кении из-за кражи данных у Mocality
Компания Google уволила главу своего подразделения в Кении Ольгу Арара-Кимани (Olga Arara-Kimani) из-за недавнего скандала с кражей представителями интернет-гиганта данных у стартапа Mocality. Об этом сообщает издание Nairobitech со ссылкой на ос
|11.01.2010
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«Билайн» открыл голосовой роуминг в Великобритании, Вьетнаме и Кении
СП Buzton) объявил об очередном расширении географии международного голосового роуминга. Теперь услуги голосового роуминга доступны в сетях операторов Jersey Telecom (Великобритания), Essar Telecom (Кения) и Beeline (Вьетнам). Комментируя событие, старший менеджер по связям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков сказал: «География международного роуминга «Билайн» расширяется постоянно,
|11.04.2008
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В результате вспышки холеры в Кении погибли 59 человек
Как сообщает агентство Синьхуа, официальный представитель Кении в четверг подтвердил, что в 16 районах Кении зафиксирована эпидемия холеры. Более 1,2 тыс. человек заражены, 59 уже погибли. В последние дни в районах Кисуму, Найваша и других такж
|10.12.2007
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В Кении обнаружен новый вид кобры
Исследователи обнаружили в Кении гигантскую плюющуюся кобру, которая была признана новым видом, сообщает die Welt. Как объяснили представители природоохранной организации Wildlife Direct, этот вид получил название Naja a
|12.09.2007
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В Кении построят геотермальную электростанцию мощностью 35 МВт
ератор поставит Mitsubishi Electric. Это уже пятый проект геотермальных станций, которые строятся в Кении компанией Mitsubishi Heavy Industries. Геотермальные электростанции используют воду и п
|16.07.2007
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«Транзас» поставит СУДС в Кению
Transas Marine UK (группа компаний «Транзас») заключила контракт с Морской Администрацией Портов Кении на поставку, установку и пуско-наладку системы управления движением судов (СУДС) для кр
|06.07.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг в Кении
Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон» расширяет роуминг для своих абонентов. Компания сообщает об открытии коммерческого роуминга на базе технологии CAMEL для абонентов в сети «Safaricom Limited» (Кения).
|30.05.2007
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В Кении создан необычный атлас
По сообщению агентства Reuters, в Кении создан национальный атлас, в котором отражена связь между бедностью населения и окружающей средой. Географическая карта включает сведения о водных источниках на территории Кении, л
|22.03.2007
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Google подарила Google Apps студентам Кении и Руанды
Google представила студентам вузов Кении и Руанды доступ к онлайновому офисному пакету Google Apps — текстовому редактору, календарю, электронным таблицам, а также электронной почте Gmail. Это первое предложение компании в
|07.03.2007
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В Кении открыта система денежных переводов по SMS
ricom — СП государственного оператора проводной телефонии Telkom и британского Vodafone. Это самая прибыльная компания в стране: в 2006 году её доналоговая прибыль составила $175,5 млн (12,2 млн кенийских шиллингов). Министр связи Мутахи Кагве (Mutahi Kagwe) приветствовал сервис, назвав его «банком в кармане для каждого гражданина».
|11.09.2006
|Кения протянет свой собственный оптический кабель
|07.02.2003
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Россия может получить контракт на проект по созданию в Кении сети телемедицины
Правительство Кении приняло проект по формированию в стране сети телемедицины, разработанный российским ОАО
|05.02.2003
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В Кении будет выдана третья лицензия на GSM-связь
В Кении, помимо двух действующих GSM-операторов Safaricom Kenya и KenCell Communications, скоро может появиться третий. Государственная комиссия по связи пригласила к участию в конкурсе на новую
|23.01.2002
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Туризм и экспортный бизнес определяют развитие e-commerce в Кении
панией BMI-TechKnowledge, свидетельствуют о том, что движущей силой развития электронной торговли в Кении являются туризм и экспортный бизнес. Из числа восточно-африканских стран Кения стоит на
|27.12.2001
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Правительство Кении отказалось продавать Telkom Kenya
Правительство Кении приостановило продажу государственного оператора проводной связи Telkom Kenya, несмотря на принятый им курс приватизации предприятий телекоммуникационного сектора. Министр финансов страны
|12.07.2000
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Alcatel построит GSM сеть для оператора KenCell в Кении
й Sameer Investment, подписала пятилетний контракт с Alcatel на создание и развертывание GSM сети в Кении. На первой фазе сеть будет развернута в двух крупнейших кенийских городах Найроби и Мом
Кения и организации, системы, технологии, персоны:
|Белозеров Андрей 36 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 3
|Рудычева Наталья 95 2
|ОХаллоран Джим 2 2
|Malik Tariq - Малик Тарик 3 2
|Powell Colin - Пауэлл Колин 15 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Фролов Павел 86 2
|Казак Максим 162 1
|Комлев Владимир 35 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Маркин Алексей 4 1
|Маслов Александр 39 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Шульмин Алексей 7 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Маслов Алексей 9 1
|Глухов Андрей 3 1
|Бакиев Максим 42 1
|Натензон Михаил 13 1
|Гусинский Владимир 19 1
|Морозов Владимир 5 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Бочкарев Сергей 72 1
|Ложкин Сергей 49 1
|Крутий Сергей 3 1
|Ситников Сергей 79 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Попова Мария 141 1
|Шаталова Ирина 3 1
|Нагорная Елена 2 1
|Морозова Тамара 19 1
|Xu William - Сю Уильям 8 1
|Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 1
|Мансур Ахмед 8 1
|Zhang Kevin - Чжан Кевин 4 1
|Бакиев Курманбек 51 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
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