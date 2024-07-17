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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кения Республика

Кения - Республика

СОБЫТИЯ


17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

стро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г. Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-
16.06.2023 Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели

Восстание людей Работники чайных плантаций в Кении начали массово уничтожать автоматизированные машины для сбора чая, пишет портал Semafor
16.02.2017 Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении

ляющаяся центральным координационным органом, представляющим интересы участников банковской системы Кении, заключила с компанией Tieto контракт на разработку отраслевой свитчинговой платформы.

17.04.2013 Домены Google, Microsoft и «Лаборатории Касперского» стали мишенью для кибератаки в Кении

стал именно DNS-сервер провайдера хостинговых услуг, рассказали CNews в координационном центре. Компания Google, в свою очередь, заявила о том, что ее сервисы не подверглись взлому. «Сервисы Google в Кении не были взломаны, — сообщили в Google. — В течение непродолжительного периода времени некоторые пользователи, которые посещали сайт www.google.co.ke и некоторые другие домены, перенаправл
29.03.2012 Правительство Кении запрещает аналоговые телевизоры

Правительство Кении планирует запретить импорт аналоговых телевизоров в страну в течение ближайших 4 месяце
31.01.2012 Google уволила главу подразделения в Кении из-за кражи данных у Mocality

Компания Google уволила главу своего подразделения в Кении Ольгу Арара-Кимани (Olga Arara-Kimani) из-за недавнего скандала с кражей представителями интернет-гиганта данных у стартапа Mocality. Об этом сообщает издание Nairobitech со ссылкой на ос
11.01.2010 «Билайн» открыл голосовой роуминг в Великобритании, Вьетнаме и Кении

СП Buzton) объявил об очередном расширении географии международного голосового роуминга. Теперь услуги голосового роуминга доступны в сетях операторов Jersey Telecom (Великобритания), Essar Telecom (Кения) и Beeline (Вьетнам). Комментируя событие, старший менеджер по связям с общественностью Unitel Ораз Абдуразаков сказал: «География международного роуминга «Билайн» расширяется постоянно,

11.04.2008 В результате вспышки холеры в Кении погибли 59 человек

Как сообщает агентство Синьхуа, официальный представитель Кении в четверг подтвердил, что в 16 районах Кении зафиксирована эпидемия холеры. Более 1,2 тыс. человек заражены, 59 уже погибли. В последние дни в районах Кисуму, Найваша и других такж
10.12.2007 В Кении обнаружен новый вид кобры

Исследователи обнаружили в Кении гигантскую плюющуюся кобру, которая была признана новым видом, сообщает die Welt. Как объяснили представители природоохранной организации Wildlife Direct, этот вид получил название Naja a
12.09.2007 В Кении построят геотермальную электростанцию мощностью 35 МВт

ератор поставит Mitsubishi Electric. Это уже пятый проект геотермальных станций, которые строятся в Кении компанией Mitsubishi Heavy Industries. Геотермальные электростанции используют воду и п
16.07.2007 «Транзас» поставит СУДС в Кению

Transas Marine UK (группа компаний «Транзас») заключила контракт с Морской Администрацией Портов Кении на поставку, установку и пуско-наладку системы управления движением судов (СУДС) для кр
06.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг в Кении

Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон» расширяет роуминг для своих абонентов. Компания сообщает об открытии коммерческого роуминга на базе технологии CAMEL для абонентов в сети «Safaricom Limited» (Кения).
30.05.2007 В Кении создан необычный атлас

По сообщению агентства Reuters, в Кении создан национальный атлас, в котором отражена связь между бедностью населения и окружающей средой. Географическая карта включает сведения о водных источниках на территории Кении, л
22.03.2007 Google подарила Google Apps студентам Кении и Руанды

Google представила студентам вузов Кении и Руанды доступ к онлайновому офисному пакету Google Apps — текстовому редактору, календарю, электронным таблицам, а также электронной почте Gmail. Это первое предложение компании в 
07.03.2007 В Кении открыта система денежных переводов по SMS

ricom — СП государственного оператора проводной телефонии Telkom и британского Vodafone. Это самая прибыльная компания в стране: в 2006 году её доналоговая прибыль составила $175,5 млн (12,2 млн кенийских шиллингов). Министр связи Мутахи Кагве (Mutahi Kagwe) приветствовал сервис, назвав его «банком в кармане для каждого гражданина».
11.09.2006 Кения протянет свой собственный оптический кабель
07.02.2003 Россия может получить контракт на проект по созданию в Кении сети телемедицины

Правительство Кении приняло проект по формированию в стране сети телемедицины, разработанный российским ОАО
05.02.2003 В Кении будет выдана третья лицензия на GSM-связь

В Кении, помимо двух действующих GSM-операторов Safaricom Kenya и KenCell Communications, скоро может появиться третий. Государственная комиссия по связи пригласила к участию в конкурсе на новую

23.01.2002 Туризм и экспортный бизнес определяют развитие e-commerce в Кении

панией BMI-TechKnowledge, свидетельствуют о том, что движущей силой развития электронной торговли в Кении являются туризм и экспортный бизнес. Из числа восточно-африканских стран Кения стоит на
27.12.2001 Правительство Кении отказалось продавать Telkom Kenya

Правительство Кении приостановило продажу государственного оператора проводной связи Telkom Kenya, несмотря на принятый им курс приватизации предприятий телекоммуникационного сектора. Министр финансов страны
12.07.2000 Alcatel построит GSM сеть для оператора KenCell в Кении

й Sameer Investment, подписала пятилетний контракт с Alcatel на создание и развертывание GSM сети в Кении. На первой фазе сеть будет развернута в двух крупнейших кенийских городах Найроби и Мом

Публикаций - 168, упоминаний - 194

Кения и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12687 13
Microsoft Corporation 25774 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Huawei 4675 6
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 4
SCOM - Safaricom Telecommunications Ethiopia - Global Partnership for Ethiopia BV, GPE 5 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
OpenAI 541 4
ТА505 - хакерская группировка 4 3
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 3
Anthropic 159 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Vodafone Group 1412 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
TietoEVRY - Tieto 145 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
Buhtrap - Хакерская группировка 23 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 2
Econet Wireless 10 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
ИИ-Технологии 308 2
BAE Systems 179 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Mocality 2 2
VK - Учи.ру - Тетрика 19 2
Samsung Electronics 11064 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Intel Corporation 12811 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 4
Visa International 1993 4
United Airlines - авиакомпания 95 3
Digital Disrupt - Qbbox - Кьюби 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Lockheed Martin 777 2
Mindrock Capital 3 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Stimson Center - Henry Stimson Center for public policy - Центр общественной политики Гарри Симпсона 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
JCB International 146 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
American Airlines 90 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
L’Oreal 58 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Unilever Lipton 9 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 13
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Музеон - парк искусств 21 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
IMI - Israel Military Industries 5 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 32 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 6
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 5
Fred the Hippo 4 4
OverPro - киберспортивная платформа 4 4
Google Android 15243 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 8 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 2
OpenStreetMap - OSM 71 2
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 19 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
ROBBO - РОББО Клуб 23 2
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 2
FreePik 1841 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Google - Gmail 1021 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
EA Origin 195 1
Белозеров Андрей 36 4
Ермолаев Артем 379 4
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 3
Рудычева Наталья 95 2
ОХаллоран Джим 2 2
Malik Tariq - Малик Тарик 3 2
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 2
Щеголев Игорь 699 2
Шадаев Максут 1210 2
Фролов Павел 86 2
Казак Максим 162 1
Комлев Владимир 35 1
Ройтман Евгений 44 1
Маркин Алексей 4 1
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