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Квант ФГУП НИИ Авенир мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Квант ФГУП НИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Акулова Карина 1 1
|Либерманн Евгений 1 1
|Сыпин Евгений 1 1
|Жилин Борис 1 1
|Щеглов Михаил 1 1
|Масютина Ольга 1 1
|Серебренников Иван 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Лугов Андрей 33 1
|Клишас Андрей 60 1
|Бокова Людмила 82 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Дуров Павел 329 1
|Собянин Сергей 538 1
|Навальный Алексей 63 1
|Данилов Александр 21 1
|Пендюхов Михаил 1 1
|Хуснуллин Марат 13 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.