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Квант ФГУП НИИ Авенир мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 1
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 1
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 1
12.05.2016 Нью-йоркский инвестор спас российский стартап 1
17.01.2008 «Авенир» автоматизирует учет на базе «Хомнет:МСФО» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Квант ФГУП НИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Digital Revolution - хакерская группировка 6 2
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 2
X Corp - Twitter 2938 2
Revolut 17 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
VK - Учи.ру - Тетрика 19 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 10 1
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 8 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
SAS Institute 1082 1
Telegram Group 2940 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 1
Код Безопасности 812 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Google LLC 12690 1
СайТЭК НПО 5 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 2
Mindrock Capital 3 2
Digital Disrupt - Qbbox - Кьюби 3 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
Debex - Дебекс 8 1
Momentus Space 29 1
Карусель Рус - кикшеринг самокатов 2 1
Отра диджитал - Otra Digital 1 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Fred the Hippo 4 2
OverPro - киберспортивная платформа 4 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Ruby on Rails - фреймворк 28 1
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 1
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 42 1
Age of Kings 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Концерн Гранит - Квантом - Квант-гибрид СУБД 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Stafory - робот Вера 377 1
Myspace - социальная сеть 640 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Ермолаев Артем 379 2
Белозеров Андрей 36 2
Акулова Карина 1 1
Либерманн Евгений 1 1
Сыпин Евгений 1 1
Жилин Борис 1 1
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Серебренников Иван 2 1
Путин Владимир 3454 1
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Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 287 1
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Ведомости 1466 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
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