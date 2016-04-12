Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169490
ИКТ 13213
Организации 10359
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3392
Системы 25154
Персоны 72470
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Правительство Казахстана Правительство Республики Казахстан Правительство РК

Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК


12.04.2016 Порталу электронного правительства Казахстана исполнилось 10 лет

12 апреля 2016 г. исполнилось 10 лет со дня запуска портала электронного правительства Казахстана. О становлении eGov и планах по его развитию в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали вице-министр по инвестициям и развитию Сакен
24.02.2016 5-миллионный пользователь зарегистрирован на портале электронного правительства Казахстана

На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 5 млн пользователей. Круглая отметка достигнута в юбилейный для портала год – в апреле исполнится 10 лет с момента запуска eGov. Сейчас на портале элек
04.02.2016 На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя

Пользователям портала электронного правительства Казахстана www.egov.kz доступна новая версия «Личного кабинета». Теперь в нем содержится больше сведений, а также предлагается ряд полезных сервисов. Так, пользователю предоставля
23.07.2015 На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 4 млн пользователей

На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировался 4-х миллионный пользователь. Как отмечается, всего 7 месяцев назад число пользователей портала было на отметке в 3 млн. А в апреле прошлого года эта ц
05.11.2013 835 тыс. человек зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана с начала года

835 тыс. пользователей зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана за прошедшие 9 месяцев текущего года. Как сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций республики, этот показатель превышает прошлогодний в 3,5 раза – 234 863 реги
19.10.2012 Портал электронного правительства Казахстана повышает доступность госуслуг

Компания «Национальные информационные технологии», уполномоченная организация по созданию и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Казахстана, сообщила о переходе на трансформационный этап внедрения электронного правительства. Портал egov.kz обеспечивает доступ к 128 видам услуг, предоставляемых 17 государств
24.03.2005 Правительство Казахстана учредило компанию "Казкосмос"

Премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов подписал постановление о создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос". Об этом сегодня РБК сообщили в пресс-службе правительства Республики Казахстан. Компания создается со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, отметили в пресс-службе. Согласно постановлению, основными направлениями де

Публикаций - 73, упоминаний - 76

Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 337 16
Microsoft Corporation 24671 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 5
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 5
SAP SE 5284 4
НИТ - Национальные информационные технологии 33 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 4
Meta Platforms - Facebook 4444 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 4
Google LLC 11829 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 3
IBM - International Business Machines Corp 9448 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 3
X Corp - Twitter 2848 2
МегаФон 8951 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 2
Ростелеком 9749 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
HP Inc. 5693 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Oracle Corporation 6708 2
АйТи 1372 2
Цифра ГК 2437 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
Fintur 56 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
SAP EMEA 12 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
OneWeb - WorldVU 36 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1266 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 4
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 3
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
Окан Интерконтиненталь 2 2
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
Благосостояние НПФ 51 1
Visa International 1950 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tesla Motors 399 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Kaspi Bank 29 1
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 1
АТФБанк 22 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
A-Store 4 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Nikola Corporation 9 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 4 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
Казахстан инжиниринг НК - Казинжиниринг 5 1
ЦАТЭК - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания 4 1
Тануки 19 1
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 1
Skyline Investments - Skyline Investment Company 2 1
Назарбаев фонд 4 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Бион 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 4
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 4
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 3
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 2
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2903 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Правительство Казахстана - Министерство образования и науки Казахстана 9 2
Президент Республики Казахстан - КНБ РК - Комитет национальной безопасности Казахстана 3 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 6 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Linux Foundation 187 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Eclipse Foundation 25 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9800 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3847 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6983 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9226 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1213 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4513 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7918 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4254 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6468 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 3
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 6
Mozilla Firefox - браузер 1891 5
Космодром Байконур 1067 4
Google Chrome - браузер 1567 4
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 772 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2766 2
Apple iOS 7847 2
Google Android 14068 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google YouTube - Видеохостинг 2760 2
Microsoft Windows 15730 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 2
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 2
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 14 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
WhatsApp Messenger 1090 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
Apple Safari - браузер 856 1
Microsoft Office 3754 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Linux OS 10023 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Kaspersky Internet Security 458 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Intel x86 - архитектура процессора 1864 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1345 1
Microsoft Azure 1411 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Intel Sandy Bridge 144 1
Ахметов Даниал 48 13
Назарбаев Нурсултан 83 6
Казак Максим 162 3
Никифоров Николай 1136 2
Масимов Карим 20 2
Сарсенов Сакен 10 2
Токаев Касым-Жомарт 8 2
Хухашвили Юрий 6 2
Гаттаров Руслан 144 2
Гусев Владимир 23 2
Мирошников Борис 63 2
Гуртов Дмитрий 12 2
Чучелов Андрей 44 2
Федорец Андрей 19 2
Денисов Леонид 17 2
Батарова Татьяна 14 2
Карпман Ольга 9 2
Курмангалиева Бикеш 8 2
Абдрахманов Серик 2 2
Cohen Franck - Коэн Фрэнк 10 2
Бекбауов Баглан 2 2
Айтимова Бырганым 10 2
Путин Владимир 3191 1
Гонтарев Павел 95 1
Цой Алексей 1 1
Гурко Александр 136 1
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
Келимбетов Кайрат 3 1
Сабиров Шакват 2 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Уткин Евгений 52 1
Galperin Eva - Гальперин Ева 2 1
Дьяков Петр 12 1
Кобяков Андрей 7 1
Волков Владимир 56 1
Назарбаева Дарига 6 1
Островский Владимир 25 1
Попов Алексей 336 1
Семенов Юрий 10 1
Енсебаев Руслан 5 1
Казахстан - Республика 5566 72
Россия - РФ - Российская федерация 145419 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 14
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 8
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 7
Европа 21808 6
Беларусь - Белоруссия 5713 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 6
Азия - Азиатский регион 5557 5
Германия - Федеративная Республика 12708 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 4
Украина 7628 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 3
Турция - Турецкая республика 2370 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 3
Евразия - Евразийский континент 611 3
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 3
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 47 3
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 3
Ближний Восток 2952 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13345 2
Швеция - Королевство 3625 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 2
Армения - Республика 2294 2
Земля - планета Солнечной системы 10403 2
Дания - Королевство 1298 2
Канада 4893 2
Таджикистан - Республика 866 2
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 31 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 64 2
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 2
Африка - Африканский регион 3489 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швейцария - Давос 73 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8089 9
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6001 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 4
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 602 3
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 10 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 3
Аренда 2436 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1793 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 3
Энергетика - Energy - Energetically 5124 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6738 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1650 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 887 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11260 9
Казахстан Сегодня 308 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5923 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Forbes - Форбс 829 1
Ars Technica 423 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
ZDnet 660 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
AP - Associated Press 2004 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Казинформ 30 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
Gartner - Гартнер 3561 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Мишень 166 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 2
День молодёжи - 27 июня 904 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Black Hat - Конференция 116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще