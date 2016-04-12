Правительство Казахстана Правительство Республики Казахстан Правительство РК
|12.04.2016
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Порталу электронного правительства Казахстана исполнилось 10 лет
12 апреля 2016 г. исполнилось 10 лет со дня запуска портала электронного правительства Казахстана. О становлении eGov и планах по его развитию в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали вице-министр по инвестициям и развитию Сакен
|24.02.2016
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5-миллионный пользователь зарегистрирован на портале электронного правительства Казахстана
На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 5 млн пользователей. Круглая отметка достигнута в юбилейный для портала год – в апреле исполнится 10 лет с момента запуска eGov. Сейчас на портале элек
|04.02.2016
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На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя
Пользователям портала электронного правительства Казахстана www.egov.kz доступна новая версия «Личного кабинета». Теперь в нем содержится больше сведений, а также предлагается ряд полезных сервисов. Так, пользователю предоставля
|23.07.2015
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На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 4 млн пользователей
На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировался 4-х миллионный пользователь. Как отмечается, всего 7 месяцев назад число пользователей портала было на отметке в 3 млн. А в апреле прошлого года эта ц
|05.11.2013
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835 тыс. человек зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана с начала года
835 тыс. пользователей зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана за прошедшие 9 месяцев текущего года. Как сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций республики, этот показатель превышает прошлогодний в 3,5 раза – 234 863 реги
|19.10.2012
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Портал электронного правительства Казахстана повышает доступность госуслуг
Компания «Национальные информационные технологии», уполномоченная организация по созданию и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Казахстана, сообщила о переходе на трансформационный этап внедрения электронного правительства. Портал egov.kz обеспечивает доступ к 128 видам услуг, предоставляемых 17 государств
|24.03.2005
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Правительство Казахстана учредило компанию "Казкосмос"
Премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов подписал постановление о создании акционерного общества "Национальная компания "Казкосмос". Об этом сегодня РБК сообщили в пресс-службе правительства Республики Казахстан. Компания создается со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, отметили в пресс-службе. Согласно постановлению, основными направлениями де
Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахметов Даниал 48 13
|Назарбаев Нурсултан 83 6
|Казак Максим 162 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Масимов Карим 20 2
|Сарсенов Сакен 10 2
|Токаев Касым-Жомарт 8 2
|Хухашвили Юрий 6 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Гусев Владимир 23 2
|Мирошников Борис 63 2
|Гуртов Дмитрий 12 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Федорец Андрей 19 2
|Денисов Леонид 17 2
|Батарова Татьяна 14 2
|Карпман Ольга 9 2
|Курмангалиева Бикеш 8 2
|Абдрахманов Серик 2 2
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 10 2
|Бекбауов Баглан 2 2
|Айтимова Бырганым 10 2
|Путин Владимир 3191 1
|Гонтарев Павел 95 1
|Цой Алексей 1 1
|Гурко Александр 136 1
|Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
|Келимбетов Кайрат 3 1
|Сабиров Шакват 2 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Уткин Евгений 52 1
|Galperin Eva - Гальперин Ева 2 1
|Дьяков Петр 12 1
|Кобяков Андрей 7 1
|Волков Владимир 56 1
|Назарбаева Дарига 6 1
|Островский Владимир 25 1
|Попов Алексей 336 1
|Семенов Юрий 10 1
|Енсебаев Руслан 5 1
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