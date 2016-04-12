Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК

Порталу электронного правительства Казахстана исполнилось 10 лет 12 апреля 2016 г. исполнилось 10 лет со дня запуска портала электронного правительства Казахстана. О становлении eGov и планах по его развитию в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали вице-министр по инвестициям и развитию Сакен

5-миллионный пользователь зарегистрирован на портале электронного правительства Казахстана На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 5 млн пользователей. Круглая отметка достигнута в юбилейный для портала год – в апреле исполнится 10 лет с момента запуска eGov. Сейчас на портале элек

На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя Пользователям портала электронного правительства Казахстана www.egov.kz доступна новая версия «Личного кабинета». Теперь в нем содержится больше сведений, а также предлагается ряд полезных сервисов. Так, пользователю предоставля

На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 4 млн пользователей На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировался 4-х миллионный пользователь. Как отмечается, всего 7 месяцев назад число пользователей портала было на отметке в 3 млн. А в апреле прошлого года эта ц

835 тыс. человек зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана с начала года 835 тыс. пользователей зарегистрировались на портале электронного правительства Казахстана за прошедшие 9 месяцев текущего года. Как сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций республики, этот показатель превышает прошлогодний в 3,5 раза – 234 863 реги

Портал электронного правительства Казахстана повышает доступность госуслуг Компания «Национальные информационные технологии», уполномоченная организация по созданию и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства Казахстана, сообщила о переходе на трансформационный этап внедрения электронного правительства. Портал egov.kz обеспечивает доступ к 128 видам услуг, предоставляемых 17 государств