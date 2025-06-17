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Дания Королевство

Дания - Королевство

СОБЫТИЯ


17.06.2025 Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice

его код закрыт. Была Windows, станет Linux Пока северная часть Германии хочет избавиться от Teams, Дания видит необходимость в удалении с государственных компьютеров Windows, Office, а заодно

07.03.2025 Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация

ти своей финансовой поддержки. Уход PostNord с рынка доставки бумажных писем вовсе не означает, что Дания полностью отказалась от них. Просто теперь сферу деятельности, где раньше работала толь
06.03.2025 «МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией

воров лидируют Нидерланды, с которыми местные бизнесмены проговорили почти 12 часов или 30% от общего трафика. Еще в топе по проговоренным минутам располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6,5%), Греция (5,4%). Продолжается сотрудничество с Австрией, Белорусией, Кубой, Казахстаном и Бельгией. Суммарно за первый месяц 2025 г. иркутские предприниматели позвонили в 83 страны.
29.11.2022 Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером

В тюрьму за торренты 28-летний житель Дании оказался на волосок от тюремного заключения за раздачу десятков терабайтов пиратского к
23.09.2020 ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Археологи обнаружили на острове Лолланн (Дания) остатки «жевательной резинки» возрастом 5700 лет — кусок березовой смолы, который древ
30.08.2019 Российскую аналитическую ИИ-платформу интегрировали с датской системой управления фермами

ентры разработки в ряде российских городов и в Восточной Европе, действуют представительства в США, Дании, Германии. Среди ключевых компетенций Waveaccess: создание программных приложений и кро
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился

Джеффри Гальмонд банкрот Морской и коммерческий суд Дании признал банкротом местного юриста Джеффри Гальмонда (Jeffrey Galmond), который в середи
28.12.2016 Alef Hi-Fi начинает российские продажи датской акустики Dali. Фото

в, клемм и т. д. Продукция Dali имеет множество профессиональных наград.Первые поставки на склад из Дании ожидаются в январе 2017 г.
29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8%

Глобальная консалтинговая компания Columbus опубликовала промежуточный отчет о результатах работы в первом полугодии 2016 г. Оборот компании по итогам отчетного периода составил 595 млн датских крон, что на 8% выше, чем оборот за аналогичный период прошлого года, сообщили CNews в Columbus. Показатель EBITDA вырос на 70% до 66,8 млн. датских крон. Главными факторами рост
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании

вых европейских направления. Так, отправить и получить перевод по системе теперь можно в Словакии и Дании, сообщили CNews в «Юнистрим». Услуги системы «Юнистрим» в Словакии и Дании стали
01.09.2015 Acronis намерен купить ИТ-компании из Израиля и Дании

иеся в сфере защиты, хранения и обработки данных. По словам главы Acronis Сергея Белоусова, соответствующие сделки находятся в стадии подготовки. «Рассматриваем две компании. Одна в Израиле, другая в Дании», — заявил Белоусов. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс», отмечая, что названия компаний и параметры сделок разглашены не были. Отметим, что в сентябре 2014 г. Acronis объявил о приобрете
03.12.2014 Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора

Компании Telenor и TeliaSonera заключили соглашение о слиянии операционных подразделений в Дании и создании нового совместного предприятия. Каждая из компаний будет владеть 50% акций.

25.11.2014 Россия и Дания подписали меморандум о снижении цен на международный роуминг

морандум о снижении цен также подписали операторы «Ростелеком», МТС, Вымпелком, «МегаФон», Tele2, с датской — TeliaSonera, Telenor, Hi3G, TDC, Tele-Post, Foroya Tele. Как отмечается в документе
10.09.2014 В Дании работает облачная платформа для борьбы с просрочкой платежей по контрактам

на производство продукта и он благополучно продан клиенту, производители могут от 30 до 90 дней "сидеть без денег", потому что покупатель затягивает оплату по контракту. Эту проблему попытался решить датский предприниматель Кристиан Ланнг (Christian Lanng), владелец Tradeshift, облачной платформы e-invoicing. Платформа Tradeshift ориентируется на поставки облачных услуг e-invoicing частным

14.01.2014 EET Europarts купила датского разработчика цифровых аудио- и видеопродуктов

Компания EET Europarts объявила о приобретении датской компании Clint Digital, специализирующейся на разработке и проектировании цифровых аудио-/видеопродуктов. Ожидается, что данная сделка будет способствовать дальнейшему укреплению позици
03.10.2013 Датский хостинг-провайдер Gigahost выходит на российский рынок

возможность найти индивидуальный подход к каждому нашему пользователю позволила нам быстро расти в Дании и других станах Европы. Теперь мы рады представить наш хостинг и российскому пользовате
05.03.2013 Дания обвинила Microsoft в неуплате налога $1 млрд

Власти Дании обвинили Microsoft с неуплате налога в размере 5,8 млрд датских крон (около $1 млрд), с
04.10.2012 «Прогноз» оптимизирует работу датских железных дорог

Компания Banedanmark (Железные дороги Дании) заключила контракт с российским разработчиком систем бизнес-аналитики – компанией «Про
22.03.2011 Датский оператор платного ТВ Stofa выбрал систему условного доступа Irdeto на базе программного решения Cloake

Компания Irdeto объявила о том, что Stofa, оператор платного ТВ в Дании, выбрал систему Irdeto Cloaked Conditional Access для защиты услуг платного ТВ, которые он предоставляет под брендом Zaptor. Инсталляция этой системы стала очередным этапом сотрудничества
10.12.2010 Технологии «зеленого» строительства пройдут апробацию в Сколково

Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в Сколково и посол Королевства Дания в России Том Рисдаль Йенсен обсудили проект строительства «зеленого» здания на территор
09.11.2010 Датский оператор TDC заключает контракт с Ericsson на внедрение коммерческой сети LTE

Компания TDC, ведущий оператор Дании, планирует перейти на технологии 4G/LTE. Для поставки и управления общенациональной сетью TDC заключает контракт с Ericsson. Договор основывается на существующем стратегическом партнерств
02.07.2010 «Прогноз» выиграл конкурс Banedanmark на разработку модели анализа ж/д-инфраструктуры Дании

анными, мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования, объявила о победе в конкурсе Banedanmark (ранее Banestyrelsen) – государственной компании, управляющей железнодорожной инфраструктурой в Дании. Согласно подписанному по итогам конкурса между компаниями контракту, специалисты «Прогноза» разработают для Banedanmark модель анализа железнодорожной инфраструктуры Дании. Как ож
01.04.2010 Самый чистый дом построили в Дании за 5 млн евро

программой Дании. На разработку новых технологий правительство ежегодно выделяет огромные средства. Дания не зря считается страной самых высоких инженерных достижений в области ЖКХ. Новое здани
23.03.2010 Датский парламент придерживается технологического нейтралитета

В результате недавней дискуссии, проведенной парламентом Дании, было выработано, в частности, определение открытых стандартов и составлен их предварит
20.01.2009 Крупнейший провайдер Дании заблокировал The Pirate Bay

TDC, крупнейший интернет-провайдер Дании, заблокировал доступ к популярному торрент-порталу The Pirate Bay для своих пользователей. По словам представителей TDC, компания пошла на этот шаг из-за того, что ранее суд Дании

01.07.2008 В Дании найден бункер времен Второй мировой войны

). – Я никогда не думал, что такое возможно". Настолько хорошо сохранившихся бункеров на территории Дании еще не находили. После четырехдневных работ бункер площадью около 20 кв. м, рассчитанны
05.06.2008 «Мегафон» открыл роуминг в сетях операторов Дании и Швеции

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сетях операторов «Hi3G Access AB» (Швеция) и «Hi3G Denmark ApS» (Дания). Итого коммерческий роуминг GPRS действует с 188 сетями из 105 стран, предоставляющими услуги в 112 странах.
29.04.2008 В Дании зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на датское информационное агентство "Ритзиус бюро", на одной из ферм на острове Фюн в центральной части Дании зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Около 2 тыс. домашних птиц на этой ферме будут сегодня уничтожены. Кроме того, предварительные результаты анализов показали, что вирус, которым зара
27.02.2008 Франция и Дания не купят краденую базу данных банка Лихтенштейна
05.02.2008 Стильный радиоприемник от датской компании Tangent

Компания Tangent, Дания, представила настольный радиоприемник, выполненный в небольшом корпусе со стильным дизайном. Устройство позволяет принимать радиостанции AM- и FM-диапазонов, а также цифровое радио станда
13.08.2007 Борьба за Арктику: новая холодная война

глубоководный военно-морской и торговый порт. Принять участие в борьбе за Ледовитый океан решила и Дания, также организовавшая научную экспедицию в регион. Датские ученые намереваются показать
13.08.2007 Датская экспедиция исследует хребет Ломоносова

лагают, что хребет представляет собой продолжение территории Гренландии, которая является владением Дании. Экспедиция Lomrog (сокращение от английского Lomonosov Ridge off Greenland - Хребет Ло
05.02.2007 Владелец «Мегафона» встретил Рождество в американской тюрьме

й говорит, что полиция нанесла основателю «Мегафона» телесные повреждения, а когда по возвращении в Данию он обратился за медицинской помощью, врачи констатировали у него психическое расстройст
21.12.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл GPRS-роуминг в Дании

21 декабря открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон» и компанией «Telia Mobile (DNKIA)» (Дания). Всего у «МегаФон Северо-Запад» коммерческий роуминг GPRS действует в 88 странах.
24.11.2006 Дания: вертолеты могут победить новейшие истребители

ются F-35, чьи шансы выглядят наиболее предпочтительными, Eurofighter и шведский Saab JAS39 Gripen. Дания уже вложила в программу совместной разработки F-35 $69 млн., и министр обороны страны н
24.11.2006 Дания: вертолеты могут победить новейшие истребители

ются F-35, чьи шансы выглядят наиболее предпочтительными, Eurofighter и шведский Saab JAS39 Gripen. Дания уже вложила в программу совместной разработки F-35 $69 млн., и министр обороны страны н
13.11.2006 В Дании создан бетонный дисплей

Международная инновационная лаборатория Innovation Lab в Дании объявила о создании первого в мире дисплея из бетона. Материал экрана представляет собой бетон с оптическими волокнами, выполняющими роль своеобразных пикселей. Источник света - к примеру
13.11.2006 В Дании создан бетонный дисплей

Международная инновационная лаборатория Innovation Lab в Дании объявила о создании первого в мире дисплея из бетона. Материал экрана представляет собой бетон с оптическими волокнами, выполняющими роль своеобразных пикселей. Источник света - к примеру
31.10.2006 Датчанам запретили скачивать из России mp3

азрушает последние сомнения относительности нелегальности данного сервиса, — заявил глава IFPI-Дания Дженс-Ото Палудан. — Нами сделан еще один шаг в направлении закрытия этого пиратск
29.03.2006 Дания "отвяжет" iTunes от iPod вслед за Францией?

Правительство Дании получило от местных компаний петицию с просьбой последовать примеру Франции и «отвязать» музыку, продаваемую в онлайновом магазине Apple — iTunes от защиты, ограничивающей ее работос

Публикаций - 1336, упоминаний - 1531

Дания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 129
МегаФон 10742 70
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 62
Apple Inc 13154 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
Google LLC 12688 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 32
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 32
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 32
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 31
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 29
Samsung Electronics 11064 29
Intel Corporation 12811 26
Siemens AG - Siemens Group 2673 26
Ростелеком 10948 26
Питерская группа связистов 441 25
Meta Platforms - Facebook 4621 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 23
SAP SE 5601 23
Lenovo Motorola 3566 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 22
Oracle Corporation 7074 21
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 20
Yahoo! 3726 19
LG Electronics 3735 18
Vodafone Group 1412 18
Deutsche Telekom 954 18
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 18
Tele Danmark - TDC 32 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 16
HP Inc. 5883 15
Sony 6739 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 14
Cisco Systems 5372 13
9594 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
Альфа-Групп 745 20
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 19
eBay Inc 1640 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 12
Россети Ленэнерго 1699 11
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
First National Holdings 40 9
Газпром ПАО 1493 8
Visa International 1993 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
LEGO 260 8
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 7
Comtel Eastern 19 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 6
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Альфа-Банк 1979 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
ПромСвязьКапитал 85 4
SoftBank Group 284 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Mobil - Мобил 52 4
Hansa - Ханса 114 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Судебная власть - Judicial power 2500 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 12
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 11
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 7
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 5
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 21
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Bryan Norris Associates 14 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Arctic Council - Арктический совет 4 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 181
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 130
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 125
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 117
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 80
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 64
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 46
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 45
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 44
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 44
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 42
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 42
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 41
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 36
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 36
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 35
Microsoft Windows 16882 61
Microsoft Windows 2000 8678 47
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 45
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
Google Android 15243 37
Microsoft Office 4170 28
Linux OS 11533 27
Apple iOS 8583 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Apple iPhone 6 4861 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Apple iPad 4011 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 14
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Mozilla Firefox - браузер 1951 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Microsoft Azure 1526 11
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Microsoft Office 365 1042 11
Microsoft Outlook 1506 11
Apple - App Store 3109 10
Apple iPod 1553 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Microsoft Dynamics 1197 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apple macOS 2419 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Rakuten Viber 665 7
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 32
Рейман Леонид 1065 19
Мартынов Владислав 115 12
Путин Владимир 3454 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Евтушенков Владимир 217 7
Демин Владимир 25 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Усманов Алишер 311 6
Прохоров Сергей 25 6
Рожецкин Леонид 48 6
Королев Игорь 65 6
Торгов Игорь 42 6
North Michael - Норт Майкл 12 6
Брюквин Юрий 300 5
Шалманов Сергей 202 5
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Фридман Михаил 146 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Яшин Валерий 80 4
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 4
Мельникова Анастасия 440 3
Белоусов Сергей 254 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Свердлов Денис 201 3
Чубайс Анатолий 222 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Вексельберг Виктор 155 3
Казак Максим 162 3
Фурсенко Андрей 128 3
Авен Петр 67 3
Свирский Павел 21 3
Боровиков Игорь 137 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Паленов Олег 21 3
Карпуничев Сергей 12 3
Горбачев Михаил 37 3
Петренко Федор 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 588
Швеция - Королевство 3781 498
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 486
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 471
Европа 24963 468
Германия - Федеративная Республика 13221 459
Франция - Французская Республика 8177 335
Норвегия - Королевство 1857 329
Финляндия - Финляндская Республика 3697 318
Нидерланды 3745 313
Италия - Итальянская Республика 4508 285
Испания - Королевство 3839 252
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 216
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 185
Австрия - Австрийская Республика 1357 180
Бельгия - Королевство 1192 178
Япония 13807 171
Польша - Республика 2030 161
Канада 5081 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 148
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 147
Португалия - Португальская Республика 956 141
Чехия - Чешская Республика 1349 135
Южная Корея - Республика 7051 130
Украина 7928 127
Ирландия - Республика 1051 120
Греция - Греческая Республика 1017 112
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 109
Сингапур - Республика 1953 108
Венгрия 855 105
Эстония - Эстонская Республика 764 105
Литва - Литовская Республика 673 104
Турция - Турецкая республика 2620 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 96
Латвия - Латвийская Республика 836 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 88
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 84
Люксембург Великое Герцогство 446 83
Израиль 2856 82
Казахстан - Республика 6047 80
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
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New Scientist 1448 21
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TorrentFreak (TF) 159 4
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 4
Phys.org 972 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Ведомости 1466 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
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Gartner - Гартнер 3658 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Gartner - Dataquest 353 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
Forrester Research 834 8
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 7
The Economist Intelligence Unit 41 7
Рустелеком ТК 305 5
Forbes Global 2000 50 5
ABI Research 236 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
comScore 379 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Berg Insight 19 4
Fortune Global 500 295 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Strategy Analytics 285 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
eMarketer 206 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Deloitte Technology Fast 16 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Strand Consult 9 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Discovery Research Group 22 1
РАН - Российская академия наук 2122 12
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 8
Aarhus University - Орхусский университет - Aarhus School of Business - Бизнес-школа Орхуса 10 8
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 8
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
SDU - University of Southern Denmark - Университет Южной Дании - Южно-Датский университет - Сидданский университет 5 4
Danish Institute of Agricultural Sciences - Датский институт сельскохозяйственных наук 4 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 3
BU - Boston University - Бостонский университет 63 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 40
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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