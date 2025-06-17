Дания - Королевство

Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice его код закрыт. Была Windows, станет Linux Пока северная часть Германии хочет избавиться от Teams, Дания видит необходимость в удалении с государственных компьютеров Windows, Office, а заодно

Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация ти своей финансовой поддержки. Уход PostNord с рынка доставки бумажных писем вовсе не означает, что Дания полностью отказалась от них. Просто теперь сферу деятельности, где раньше работала толь

«МегаФон»: иркутские предприниматели укрепляют бизнес-связи с Нидерландами, Эмиратами и Данией воров лидируют Нидерланды, с которыми местные бизнесмены проговорили почти 12 часов или 30% от общего трафика. Еще в топе по проговоренным минутам располагаются Объединенные Арабские Эмираты (10,7%), Дания (6,5%), Греция (5,4%). Продолжается сотрудничество с Австрией, Белорусией, Кубой, Казахстаном и Бельгией. Суммарно за первый месяц 2025 г. иркутские предприниматели позвонили в 83 страны.

Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером В тюрьму за торренты 28-летний житель Дании оказался на волосок от тюремного заключения за раздачу десятков терабайтов пиратского к

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле Археологи обнаружили на острове Лолланн (Дания) остатки «жевательной резинки» возрастом 5700 лет — кусок березовой смолы, который древ

Российскую аналитическую ИИ-платформу интегрировали с датской системой управления фермами ентры разработки в ряде российских городов и в Восточной Европе, действуют представительства в США, Дании, Германии. Среди ключевых компетенций Waveaccess: создание программных приложений и кро

Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился Джеффри Гальмонд банкрот Морской и коммерческий суд Дании признал банкротом местного юриста Джеффри Гальмонда (Jeffrey Galmond), который в середи

Alef Hi-Fi начинает российские продажи датской акустики Dali. Фото в, клемм и т. д. Продукция Dali имеет множество профессиональных наград.Первые поставки на склад из Дании ожидаются в январе 2017 г.

Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8% Глобальная консалтинговая компания Columbus опубликовала промежуточный отчет о результатах работы в первом полугодии 2016 г. Оборот компании по итогам отчетного периода составил 595 млн датских крон, что на 8% выше, чем оборот за аналогичный период прошлого года, сообщили CNews в Columbus. Показатель EBITDA вырос на 70% до 66,8 млн. датских крон. Главными факторами рост

Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании вых европейских направления. Так, отправить и получить перевод по системе теперь можно в Словакии и Дании, сообщили CNews в «Юнистрим». Услуги системы «Юнистрим» в Словакии и Дании стали

Acronis намерен купить ИТ-компании из Израиля и Дании иеся в сфере защиты, хранения и обработки данных. По словам главы Acronis Сергея Белоусова, соответствующие сделки находятся в стадии подготовки. «Рассматриваем две компании. Одна в Израиле, другая в Дании», — заявил Белоусов. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс», отмечая, что названия компаний и параметры сделок разглашены не были. Отметим, что в сентябре 2014 г. Acronis объявил о приобрете

Telenor и TeliaSonera объединяют операционные подразделения в Дании с целью создания сильного мобильного оператора Компании Telenor и TeliaSonera заключили соглашение о слиянии операционных подразделений в Дании и создании нового совместного предприятия. Каждая из компаний будет владеть 50% акций.

Россия и Дания подписали меморандум о снижении цен на международный роуминг морандум о снижении цен также подписали операторы «Ростелеком», МТС, Вымпелком, «МегаФон», Tele2, с датской — TeliaSonera, Telenor, Hi3G, TDC, Tele-Post, Foroya Tele. Как отмечается в документе

В Дании работает облачная платформа для борьбы с просрочкой платежей по контрактам на производство продукта и он благополучно продан клиенту, производители могут от 30 до 90 дней "сидеть без денег", потому что покупатель затягивает оплату по контракту. Эту проблему попытался решить датский предприниматель Кристиан Ланнг (Christian Lanng), владелец Tradeshift, облачной платформы e-invoicing. Платформа Tradeshift ориентируется на поставки облачных услуг e-invoicing частным

EET Europarts купила датского разработчика цифровых аудио- и видеопродуктов Компания EET Europarts объявила о приобретении датской компании Clint Digital, специализирующейся на разработке и проектировании цифровых аудио-/видеопродуктов. Ожидается, что данная сделка будет способствовать дальнейшему укреплению позици

Датский хостинг-провайдер Gigahost выходит на российский рынок возможность найти индивидуальный подход к каждому нашему пользователю позволила нам быстро расти в Дании и других станах Европы. Теперь мы рады представить наш хостинг и российскому пользовате

Дания обвинила Microsoft в неуплате налога $1 млрд Власти Дании обвинили Microsoft с неуплате налога в размере 5,8 млрд датских крон (около $1 млрд), с

«Прогноз» оптимизирует работу датских железных дорог Компания Banedanmark (Железные дороги Дании) заключила контракт с российским разработчиком систем бизнес-аналитики – компанией «Про

Датский оператор платного ТВ Stofa выбрал систему условного доступа Irdeto на базе программного решения Cloake Компания Irdeto объявила о том, что Stofa, оператор платного ТВ в Дании, выбрал систему Irdeto Cloaked Conditional Access для защиты услуг платного ТВ, которые он предоставляет под брендом Zaptor. Инсталляция этой системы стала очередным этапом сотрудничества

Технологии «зеленого» строительства пройдут апробацию в Сколково Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в Сколково и посол Королевства Дания в России Том Рисдаль Йенсен обсудили проект строительства «зеленого» здания на территор

Датский оператор TDC заключает контракт с Ericsson на внедрение коммерческой сети LTE Компания TDC, ведущий оператор Дании, планирует перейти на технологии 4G/LTE. Для поставки и управления общенациональной сетью TDC заключает контракт с Ericsson. Договор основывается на существующем стратегическом партнерств

«Прогноз» выиграл конкурс Banedanmark на разработку модели анализа ж/д-инфраструктуры Дании анными, мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования, объявила о победе в конкурсе Banedanmark (ранее Banestyrelsen) – государственной компании, управляющей железнодорожной инфраструктурой в Дании. Согласно подписанному по итогам конкурса между компаниями контракту, специалисты «Прогноза» разработают для Banedanmark модель анализа железнодорожной инфраструктуры Дании. Как ож

Самый чистый дом построили в Дании за 5 млн евро программой Дании. На разработку новых технологий правительство ежегодно выделяет огромные средства. Дания не зря считается страной самых высоких инженерных достижений в области ЖКХ. Новое здани

Датский парламент придерживается технологического нейтралитета В результате недавней дискуссии, проведенной парламентом Дании, было выработано, в частности, определение открытых стандартов и составлен их предварит

Крупнейший провайдер Дании заблокировал The Pirate Bay TDC, крупнейший интернет-провайдер Дании, заблокировал доступ к популярному торрент-порталу The Pirate Bay для своих пользователей. По словам представителей TDC, компания пошла на этот шаг из-за того, что ранее суд Дании

В Дании найден бункер времен Второй мировой войны ). – Я никогда не думал, что такое возможно". Настолько хорошо сохранившихся бункеров на территории Дании еще не находили. После четырехдневных работ бункер площадью около 20 кв. м, рассчитанны

«Мегафон» открыл роуминг в сетях операторов Дании и Швеции «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг GPRS в сетях операторов «Hi3G Access AB» (Швеция) и «Hi3G Denmark ApS» (Дания). Итого коммерческий роуминг GPRS действует с 188 сетями из 105 стран, предоставляющими услуги в 112 странах.

В Дании зафиксирована вспышка птичьего гриппа Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на датское информационное агентство "Ритзиус бюро", на одной из ферм на острове Фюн в центральной части Дании зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Около 2 тыс. домашних птиц на этой ферме будут сегодня уничтожены. Кроме того, предварительные результаты анализов показали, что вирус, которым зара

Стильный радиоприемник от датской компании Tangent Компания Tangent, Дания, представила настольный радиоприемник, выполненный в небольшом корпусе со стильным дизайном. Устройство позволяет принимать радиостанции AM- и FM-диапазонов, а также цифровое радио станда

Борьба за Арктику: новая холодная война глубоководный военно-морской и торговый порт. Принять участие в борьбе за Ледовитый океан решила и Дания, также организовавшая научную экспедицию в регион. Датские ученые намереваются показать

Датская экспедиция исследует хребет Ломоносова лагают, что хребет представляет собой продолжение территории Гренландии, которая является владением Дании. Экспедиция Lomrog (сокращение от английского Lomonosov Ridge off Greenland - Хребет Ло

Владелец «Мегафона» встретил Рождество в американской тюрьме й говорит, что полиция нанесла основателю «Мегафона» телесные повреждения, а когда по возвращении в Данию он обратился за медицинской помощью, врачи констатировали у него психическое расстройст

"Мегафон Северо-Запад" открыл GPRS-роуминг в Дании 21 декабря открылся двусторонний коммерческий роуминг GPRS между Северо-Западным филиалом ОАО «МегаФон» и компанией «Telia Mobile (DNKIA)» (Дания). Всего у «МегаФон Северо-Запад» коммерческий роуминг GPRS действует в 88 странах.

Дания: вертолеты могут победить новейшие истребители ются F-35, чьи шансы выглядят наиболее предпочтительными, Eurofighter и шведский Saab JAS39 Gripen. Дания уже вложила в программу совместной разработки F-35 $69 млн., и министр обороны страны н

Дания: вертолеты могут победить новейшие истребители ются F-35, чьи шансы выглядят наиболее предпочтительными, Eurofighter и шведский Saab JAS39 Gripen. Дания уже вложила в программу совместной разработки F-35 $69 млн., и министр обороны страны н

В Дании создан бетонный дисплей Международная инновационная лаборатория Innovation Lab в Дании объявила о создании первого в мире дисплея из бетона. Материал экрана представляет собой бетон с оптическими волокнами, выполняющими роль своеобразных пикселей. Источник света - к примеру

В Дании создан бетонный дисплей Международная инновационная лаборатория Innovation Lab в Дании объявила о создании первого в мире дисплея из бетона. Материал экрана представляет собой бетон с оптическими волокнами, выполняющими роль своеобразных пикселей. Источник света - к примеру

Датчанам запретили скачивать из России mp3 азрушает последние сомнения относительности нелегальности данного сервиса, — заявил глава IFPI-Дания Дженс-Ото Палудан. — Нами сделан еще один шаг в направлении закрытия этого пиратск