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ETV Emergent Telecom Ventures
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 54
ETV и организации, системы, технологии, персоны:
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 8
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 6
|Березовский Борис 24 5
|Королев Игорь 65 4
|Овчинников Борис 129 4
|Горохов Максим 17 4
|Окунь Александр 11 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Евтушенков Владимир 217 4
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 3
|Rediker Douglas - Редикер Дуглас 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Гусинский Владимир 19 3
|Ивантер Дмитрий 36 3
|Патаркацишвили Бадри 11 3
|Яшин Валерий 80 2
|Андросик Владимир 33 2
|Смит Вячеслав 18 2
|Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 2
|North Michael - Норт Майкл 12 2
|Ананьев Дмитрий 83 2
|Усманов Алишер 311 2
|Фридман Михаил 146 2
|Яковицкий Алексей 23 2
|Гончарук Александр 92 2
|Потанин Владимир 91 2
|Авен Петр 67 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Изосимов Александр 192 2
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Лужков Юрий 113 1
|Сидоров Василий 53 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Степашин Сергей 31 1
|Фетисов Глеб 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.