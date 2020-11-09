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ETV Emergent Telecom Ventures

СОБЫТИЯ

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09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 2
14.01.2014 Эстонцы создали самый компактный в мире считыватель ID-карт 1
05.08.2009 "Питерская" группа связистов: полный реестр 1
19.06.2008 Cisco анонсировала интегрированную платформу для рекламно-информационных панелей 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
12.07.2007 «Синтерра» купила «Петерстар» 2
07.12.2006 Партнер Березовского требует с Metromedia $1 млн 1
01.12.2006 Американский суд не пустил грузин на родину 1
17.11.2006 Synterra попала в надежные руки 1
10.11.2006 TeliaSonera спасает «Телекоминвест» от ликвидации 2
03.11.2006 «Вымпелком» стал монополистом в Армении 1
16.10.2006 Общая сумма сделок на российском рынке телекоммуникаций превысила $3,2 млрд. 1
06.10.2006 Американцы продали грузинскую связь 2
13.07.2006 В "Мегафоне" переизбран председатель совета директоров 1
22.05.2006 Чистая прибыль "ПетерСтара" выросла в 2005 г. на 34% 4
23.11.2005 “Ростелеком” купил “загадочного” оператора 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 2
21.10.2005 Совет директоров "МегаФон" утвердил 8 кандидатов в новый совет директоров 1
06.10.2005 В России создают нового федерального оператора связи 2
05.10.2005 "Система" встретится с "питерскими" на Ближнем Востоке 2
12.09.2005 Подрастающий альтернативный гигант определился с боссом и брендом 2
17.08.2005 Властелины связи России: подробности восхождения 3
02.08.2005 Pisces завершила покупку "ПетерСтара" 1
30.06.2005 "МегаФон" не признал "Альфу" своим акционером 2
21.06.2005 "МегаФон" породнился со "Скай Линком" 1
17.06.2005 Швейцарцы купили РТКомм.ру по заказу "питерских"? 2
17.02.2005 Альтернативную связь поделят на двоих? 2
16.02.2005 Metromedia согласилась продать "ПетерСтар" за $212 млн. 1
20.01.2005 Председателем совета директоров "МегаФон" избран вице-президент TeliaSonera 2
11.01.2005 Покупателей Metromedia стало меньше 2
14.12.2004 Топ-менеджеров «ВымпелКома» накажут в США 1
05.11.2004 Долги вынуждают американцев расстаться с "Петерстаром" 1
05.11.2004 Metromedia продает "ПетерСтар" 1
20.09.2000 Matrox представила графическую плату Matrox Marvel G450 eTV класса "всё в одном" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 54

ETV и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 20
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 19
Питерская группа связистов 441 16
МегаФон 10742 14
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Ростелеком 10948 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 7
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
Ростелеком - Глобус-телеком 235 6
Kometa - Комета 160 5
МТС - Система Телеком 239 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 3
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 3
Telecom Georgia 7 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
АСВТ 96 2
Mustcom 37 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - АДМ-Мурманск 5 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковинтерком 4 2
First National Holdings 40 16
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 11
Альфа-Групп 745 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
ПромСвязьКапитал 85 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 4
Istithmar 5 4
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 4
Альфа-Банк 1979 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 3
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 3
Comtel Eastern 19 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 3
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 3
Альфа-Эко 55 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Cukurova 97 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Cladina Investments - Кладина инвестментс лимитед 5 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Сиданко - Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 5 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
TimeTurns Holdings 10 1
Temasek Holdings 22 1
J. P. Galmond & Co. - Д.П.Гальмонд и Ко. 5 1
Почта России ПАО 2370 1
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 1
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1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
ТВ-тюнер - TV tuner 520 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
RAMDAC - random-access memory digital-to-analog converter - Цифроаналоговый преобразователь оперативной памяти 15 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
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Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows 98 452 1
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 1
Kometa 3Di PACS 2 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Cisco Videoscape - Cisco Media Processor - Cisco MXE - Cisco Media Experience Engine - Cisco DMS - Cisco Digital Media System - Cisco Digital Media Suite - Cisco MCS - Cisco Media Convergence Server - Cisco Media Solutions Group 15 1
Samsung Omnia - смартфон 44 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Cisco Digital Signage 4 1
Cisco WAAS - Cisco Wide-Area Application Services - услуги для приложений в глобальных сетях 12 1
KKR - Alludo - Ulead Photo Explorer 2 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 8
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 6
Березовский Борис 24 5
Королев Игорь 65 4
Овчинников Борис 129 4
Горохов Максим 17 4
Окунь Александр 11 4
Рейман Леонид 1065 4
Евтушенков Владимир 217 4
Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 3
Rediker Douglas - Редикер Дуглас 5 3
Путин Владимир 3454 3
Гусинский Владимир 19 3
Ивантер Дмитрий 36 3
Патаркацишвили Бадри 11 3
Яшин Валерий 80 2
Андросик Владимир 33 2
Смит Вячеслав 18 2
Rytkönen Juhani - Ритконен Юхани 8 2
North Michael - Норт Майкл 12 2
Ананьев Дмитрий 83 2
Усманов Алишер 311 2
Фридман Михаил 146 2
Яковицкий Алексей 23 2
Гончарук Александр 92 2
Потанин Владимир 91 2
Авен Петр 67 2
Рожецкин Леонид 48 2
Изосимов Александр 192 2
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Кирюшин Геннадий 91 1
Цейтлин Александр 13 1
Панкратова Оксана 42 1
Шалманов Сергей 202 1
Лужков Юрий 113 1
Сидоров Василий 53 1
Алявдин Кирилл 19 1
Зобнина Маргарита 54 1
Степашин Сергей 31 1
Фетисов Глеб 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Грузия 1332 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Турция - Турецкая республика 2620 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Европа 24964 5
Дания - Королевство 1337 5
Испания - Королевство 3840 5
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Индия - Bharat 5870 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Ирландия - Республика 1051 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Румыния 753 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Россия - СЗФО - Псковская область 697 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Швеция - Стокгольм 410 2
США - Делавэр 176 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Приватизация - форма преобразования собственности 543 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
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