Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар

Мохамед Амерси долгое время был консультантом TeliaSonera по России и странам СНГ

Британский бизнесмен Мохамед Амерси (Mohamed Amersi), известный участием в различных телекоммуникационных проектах в России, длительное время был консультантом шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название – Telia) по рынкам России и стран СНГ. Об этом говорится в вышедшей в Швеции книге журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) “Telia: Альянс правительства и коррупции” (Telia: Aliansregeringen och korruptionen).

К услугам Амерси прибегали президент TeliaSonera Ларс Нуберг (Lars Nuberg) и вице-президент по макрорегиону «Евразия» Теро Кивисаари (Tero Kivisaari), возглавлявшие компанию до 2013 г. TeliaSonera была крупным акционером российского «Мегафона» и турецкого сотового оператора Turkcell.

Совместно с Turkcell скандинавская компания создала холдинг FinTur (находился под контролем TeliaSonera), который контролировал сотовых операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Молдавии. Кроме того, в макрорегионе «Евразия» у TeliaSonera входили сотовые операторы из Узбекистана, Таджикистана и Непала.

Как отмечается в книге, при президенте Нуберге Амерси играл важную роль во многих сделках, заключаемых TeliaSonera. Кроме того, он участвовал в проведении первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, которые в 2012 г. осуществили «Мегафон» и казахстанский сотовый оператор Kcell (был подконтролен TeliaSonera).

Огромные представительские расходы Амерси

В конце 2012 г. TeliaSonera оказалась в центре крупного коррупционного скандала: оказалось, что компания выплатила взяток на общую сумму $331 млн Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. Взятки предназначались для предоставления преференций подконтрольному TeliaSonera сотовому оператору Ucell.

Мохамед Амерси, партнер «Альфа-групп», «питерской группой связистов», группы «Мост» и консультант TeliaSonera по российскому и постсоветскому рынкам

Проверкой происходящего в TeliaSonera занялась британская аудиторская компания NRF, которой руководство скандинавского оператора предоставило доступ к своим внутренним документам и переписки руководства. Оказалось, что Амерси имел огромные возможности для общения с клиентами и партнерами TeliaSonera.

Его ежегодные расходы на представительские функции составляли порядка $200 тыс, так продолжалось более семи лет подряд. В том числе на эти средства оплачивалось посещение гоночных и футбольных мероприятий. Счета оплачивались TeliaSonera, их утверждал Кивисаари. Оказалось, что даже Нуберг и финансовый директор компании Пер-Арне Блумквист (Per-Arne Blomquist) не был доволен такими высокими расходами.

Амерси в свое оправдание заявлял, что они никогда не приглашал политиков или чиновников на развлекательные мероприятия, речь шла исключительно о деловых отношениях в соответствие с политикой TeliaSonera.

TeliaSonera и коррупция

Из-за скандала с Узбекистаном руководство TeliaSonera, включая Нуберга и Кивисаари, вынуждено было уйти в отставку. Впоследствии в Швеции им было предъявлено обвинение в коррупции, но они были оправданы. TeliaSonera продала все свои активы в макрорегионе «Евразия», а также доли в «Мегафоне» и Turkcell. В 2017 г. американские власти оштрафовали TeliaSonera из-за коррупции в Узбекистане на $965 млн.

Новое руководство TeliaSonera, узнав о тратах Амерси, в сентябре 2013 г. все-таки продлило его контракт до декабря того же года: ему нужны были связи Амерси для урегулирования вопросов, связанных с принадлежавшим TeliaSonera непальским сотовым оператором Ncell.

Как Амерси участвовал в приватизации «Связьинвеста»

Амерси родился в 1960 г. в Великобритании. В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда Telefonica.

Первый опыт работы в России Амерси получил в 1997 г. Тогда Telefonica вместе с Альфа-банком (входит в «Альфа-групп») и «Мост-банком» (входил в группу «Мост» Владимира Гусинского, контролировавшего также телекомпанию НТВ и другие СМИ) создали консорциум Telefam.

Консорциум принял участие в приватизационном аукционе по продаже 25% плюс одной акции государственного холдинга «Связьинвест» (сейчас его активы объединены в «Ростелекоме»). Telefam предложил за данный актив $1,7 млрд. Но победителем стал консорциум Mustcom, созданный американским магнатом Джорджем Соросом (George Soros) и Онэксим-банком Владимира Потанина.

Mustcom купил блокпакет акций «Связьинвеста» за $1,875 млрд. Данная сделка поставила рекорд по приватизации в России, продержавшийся до 2004 г., а также вызвала политический скандал: продажа блокпакета акций «Связьинвесту» консорциума Mustcom подверглась критике со стороны СМИ, подконтрольных Гусинского и другому олигарху – Борису Березовскому. В итоге часть членов Правительства пришлось уйти в отставку.

Как Амерси создал «Синтерру»

Новый опыт работы в России появился у Амерси в середине 2000-х годов. Вместе с Виллалонгой они создали фонд Emergent Telecom Ventures (ETV), ставший скупать активы в области фиксированной связи: были приобретены московские операторы «Комет», «Глобус-Телеком» и «Телеком-центр», петербургский оператор «Петерстар», созданный «Ростелекомом» магистральный интернет-оператор «РТКомм.ру» и другие.

Продавцами активов были структуры, связанные с «питерской группой связистов». Так было принято называть компании, которые были связаны с петербургским холдингом «Телекоминвест» и его бывшим председателем совета директоров Леонидом Рейманом, занимавший в тот момент пост министра связи.

Главным из активов «питерской группы связистов» был сотовый оператор «Мегафон». Сам Рейман наличие у себя бизнес-интересов в период нахождения на госслужбе отрицал. В случае с «Петерстаром» партнером ETV по покупке данного актива был связанный с «питерскими» люксембургский оффшор First National Holdings.

В 2005 г. ETV объединил имевшиеся у него активы в России на базе компании «Синтерра», ставшей крупным альтернативным оператором фиксированной связи. Уже вскоре у «Синтерра» появился новый собственник: им стал кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings, принадлежащий Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантеру. Компанию также считали связанной с «питерской группой связистов». Затем «Синтерра» была продана «Промсвязькапиталу».

В 2008 г. Рейман ушел с поста министра связи, а «питерские связисты» продали оставшиеся у них доли в «Телекоминвесте» и «Мегафоне». В 2010 г. «Мегафон» приобрел «Синтерру». При этом ряд активов, в разное время входивших в «Синтерру», затем отошли «Ростелекому»: «РТКомм.ру», «Телеком-центр» (была переименована в «Синетрра-Медиа)» и «Глобус-телеком».

Амерси между «Альфа-групп» и «питерскими связистами»

В 2003-2007 гг. «Мегафон» раздирали противоречия акционеров: «Альфа-групп» приобрела у компании LV Finance Леонида Рожецкина 25% плюс одну акцию «Мегафона». Структуры «питерских связистов» попытались оспорить эту сделку в международных судах, заявляя свои права на данный пакет.

В ходе разбирательств Международный арбитраж в Стокгольме постановил, что «Альфа-групп» должна быть представлена в совете директоров «Мегафона» независимыми директорами. В числе таковых «Альфа-групп» выдвинула Мохамеда Амерси, чем вызвала немалое удивление, так как он считался партнером «питерской группы связистов».

Со своей стороны, «Телекоминвест» выдвинул в совет директором партнера Амерси по ETV – Хуана Виллалонгу, что вызвало еще большее удивление экспертов. Судебные разбирательства закончились в 2008 г. победой «Альфа-групп», которая смогла доказать в международных судах связь оффшоров «питерской» группы с Рейманом.

Другим проектом Амерси была британская компания Inquam, основный инвестором которой выступала американская корпорация Qualcomm (разработчик стандарта сотовой связи CDMA). Inquam запускала в Европе сети стандарта CDMA-450 (CDMA изначально был американским стандартом, но диапазон 450 МГц позволял запускать соответствующие сети в Европе).

Кроме того, Амерси входил в совет директоров компании Timeturns, с конца нулевых развивавшей сотовые сети в странах Африки и Юго-Восточной Азии (Непал, Камбоджа, Сьера-Леоне, Бурунди, Уганда, Демократическая республик Конго, Танзания). Основным инвестором компании был бизнесмен непальского происхождения Упендра Махатто (Upendra Mahato), главные активы которого находились на территории России и Белоруссии (например, торговый центр «Горбушкин двор»).

В настоящее время Мохамед Амерси возглавляет благотворительный Amersi Foundation и фонд Inclusive Ventures Group, инвестирующий в проекты с социальным капиталом в странах третьего мира. Также Амерси возглавляет совет директоров машиностроительной компании QML Group.