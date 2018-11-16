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Ростелеком Глобус-телеком
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 185 дел, на cумму 788 159 500 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.11.2018
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«Глобус-Телеком» и «Сфера» создали решение для мониторинга ЧС
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и компания «Сфера» завершили тестирование опытно-демонстрационного стенда информационной платформы «Безопасный город». Цель разработки – предос
|02.08.2018
|«Глобус-Телеком» создал решение для мониторинга сетей Wi-Fi
|13.04.2018
|«Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов
|08.02.2018
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«Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации
ликлиниках, работоспособности световых дорожных знаков, состояния городской среды (ремонт дорог, благоустройство территорий), wi-fi сетей. «"СКИТ" постоянно развивается, – отметил Сергей Рыбаков, ИТ-директор «Глобус-Телеком». – Например, программный комплекс был дополнен сервисом "Глазами пользователя", позволяющим контролировать уровень доступности ИТ-ресурсов системы межведомственного
|31.01.2018
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«Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО
«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Глобус-Телеком» завершили вторую очередь масштабного телекоммуникационного проекта для сети Многофункционального центра Ямало-Ненецкого автономного округа.В ходе проекта в МФЦ округа была внедр
|21.12.2017
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САТО «Глобус-Телекома» включена в Единый реестр отечественного ПО
«Глобус-Телеком» объявила о том, что ее система автоматического телефонного обслуживания (САТО
|28.11.2017
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«Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал функциональные возможности комплекса «СКИТ» на практической конференции в г. Салехарде «ИКТ в государственном управлении: про
|20.10.2017
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«Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») провела презентацию системы «СКИТ» собственной разработки на XXI международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполи
|03.10.2017
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«Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «МЦСТ» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратного комплекса «СКИТ» и платформы современного отечественного ми
|25.09.2017
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«Глобус-Телеком» вновь вышел на дистанцию в Московском марафоне
рафон – 2017 на длинную и короткую дистанции. В забеге на дистанцию 10 км приняла участие компания «Глобус-Телеком», для которой поддержка спортивных праздников стала хорошей традицией. Участн
|18.09.2017
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«Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о создании функциональности сопряжения системы «СКИТ» с контроллерами управления промышленным оборудованием.Новый модуль системы монит
|17.07.2017
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«Глобус-Телеком» завершила второй этап проекта автоматизации в Саратове
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о завершении второго этапа проекта автоматизации на Саратовском предприятии городских электрических сетей (СПГЭС).Компания увеличила м
|14.06.2017
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«Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») совместно с Новосибирским филиалом НТЦ «Атлас» завершила внедрение ИТ-системы мониторинга, учета и инвентаризации телекоммуникационной инфрастр
|01.06.2017
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«Глобус-Телеком» разработал новый облачный сервис для распространения электронного контента
Спецоператор «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелеком») запустил в эксплуатацию новый сервис облачно
|21.04.2017
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«Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ
Спецоператор «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелеком») на Межведомственной научно-практической конф
|07.03.2017
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«Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ
Компания «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала в Кабардино-Балкарии на
|13.12.2016
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«Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО
«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Глобус-Телеком» объявили о завершении масштабного телеком-проекта для сети многофункционального центра Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта внед
|02.12.2016
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«Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил работу над созданием смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» в развитие ИТ-системы «СКИТ». Как рассказали CNews в компании, новая раз
|10.10.2016
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«Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о реализации проекта автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Как рассказали CNews в компании, программный
|26.09.2016
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«Глобус-Телеком» поддержал Московский марафон
«Глобус-Телеком» объявил о поддержке Московского марафона, проходившего 25 сентября. Как рассказали CNews в компании, генеральный директор «Глобус-Телеком» С.В. Семенов и некоторые сотруд
|09.09.2016
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Программный продукт от «Глобус-Телекома» включен в Единый реестр отечественного ПО
ванная система контроля, инвентаризации и технического сопровождения СКИТ, разработанная компанией «Глобус-Телеком», прошла государственную регистрацию в Минкомсвязи России и включена в Единый
|25.08.2016
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«Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила испытания программных продуктов с
|25.07.2016
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«Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил лицензионное соглашение на использование собственной разработки «СКИТ.Трафик» с бюджетным учреждением Орловской области «Многофункцион
|14.06.2016
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«Глобус-Телеком» завершил проект автоматизации на муниципальном предприятии «Саратовводоканал»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») запустил сервис автоматизированного сбора и обработки голосовой информации с приборов учета воды на муниципальном унитарном производственном пр
|30.05.2016
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«Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») принял участие в Пятом ежегодном форуме «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2016», организованном при подде
|12.04.2016
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«Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал новые возможности программного комплекса управления ИТ-инфраструктурой на VIII Сибирском форуме индустрии информационных сист
|04.04.2016
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«Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию сервис автоматического сбора показаний индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ в Саратове
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») предоставил саратовскому расчетному центру «Кировский» автоматизированную услугу сбора и обработки информации приборов учета коммунальных услуг
|17.03.2016
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Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра
Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» провели первое обучение с представителями региональных администраций по специальной программе, нацеленной на теоретическую и практическую подготовку руководителей, сотрудников и
|09.03.2016
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«Глобус-Телеком» внедрил систему мониторинга инфраструктуры для администрации Нижневартовска
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект внедрения системы мониторинга инфраструктуры (ПАК «СКИТ») для администрации города Нижневартовска. Система мониторинга позволит
|28.01.2016
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«Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС). Компания внедрила собственный сертифицированный пр
|23.12.2015
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«Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») заключил первые лицензионные соглашения
|14.12.2015
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«Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил испытания на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с
|03.11.2015
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«Глобус-Телеком» стал сервисным партнером «Кода Безопасности»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») получил сертификат сервисного партнера от компании «Код Безопасности». Наличие этого статуса подтверждает право и возможности оператора самосто
|22.10.2015
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«Глобус-Телеком» предложил муниципалитетам автоматизировать учет ИТ-ресурсов
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») поделился опытом разработки и внедрения ИТ-
|22.09.2015
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«Глобус-Телеком» анонсировал новый подход к распространению ПО в органах государственной власти
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») принял участие в VIII Всероссийском форуме
|24.08.2015
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Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость
Компания «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «НИИ Масштаб» (входит в состав «Объединен
|08.07.2015
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«Глобус-Телеком» представил обновленную версию программно-аппаратного комплекса для мониторинга узлов связи и ИТ-инфраструктуры
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») представил ИТ-решение собственной разработк
|01.04.2015
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«Глобус-Телеком» и «Код Безопасности» прошли проверку на совместимость
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и компания «Код Безопасности» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратных комплексов собственной разработки «СКИТ
|12.03.2015
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«Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание информационного комплекса Федерального электронного реестра молодежных и детских общес
|13.02.2015
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«Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») представил ИТ-систему мониторинга телекоммуникационной инфраструктуры на Межведомственной научно-технической конференции «Перспективы инновацио
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыбаков Сергей 30 25
|Семенов Сергей 30 16
|Титова Наталья 6 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Гусинский Владимир 19 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
|Овчинников Борис 129 2
|Березовский Борис 24 2
|Путин Владимир 3454 2
|Фридман Михаил 146 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Оболтин Александр 12 1
|Минин Александр 13 1
|Климов Андрей 88 1
|Козлов Михаил 182 1
|Соколов Николай 1 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Потанин Владимир 91 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Столяр Валерий 9 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Авен Петр 67 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Тимофеев Сергей 11 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Власова Наталья 3 1
|Смоленский Павел 2 1
|Карасев Павел 19 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Долгов Василий 26 1
|Францев Викентий 8 1
|Сватков Леонид 9 1
|Рожецкин Леонид 48 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
|Албычев Кирилл 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
|РИА Новости 1033 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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