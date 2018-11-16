Индексная книга CNews*
Ростелеком Глобус-телеком
Публикаций - 200, упоминаний - 287
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыбаков Сергей 28 20
|Семенов Сергей 26 13
|Титова Наталья 6 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
|Долгов Василий 17 1
|Фролов Роман 5 1
|Березовский Борис 19 1
|Дрозман Илья 6 1
|Давыдов Олег 9 1
|Смоляров Дмитрий 8 1
|Минин Александр 6 1
|Клименко Антон 11 1
|Козлов Михаил 167 1
|Аншина Марина 76 1
|Смелянский Руслан 23 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Файнбойм Александр 10 1
|Иншаков Дмитрий 41 1
|Рудаков Денис 31 1
|Томашевич Сергей 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Емельянов Алексей 8 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Третьяк Константин 34 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Карасев Павел 18 1
|Захаров Сергей 9 1
|Албычев Кирилл 8 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Тимофеев Сергей 5 1
|Федоров Дмитрий 18 1
|Столяр Валерий 8 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Потанин Владимир 32 1
|Рубанов Владимир 68 1
|Макаров Валентин 173 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Juniper Research 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru