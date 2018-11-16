Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ростелеком Глобус-телеком

Ростелеком - Глобус-телеком

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 185 дел, на cумму 788 159 500 ₽*

Судебные дела (185) на сумму 788 159 500 ₽*
в качестве истца (166) на сумму 772 286 163 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 15 839 024 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2018 «Глобус-Телеком» и «Сфера» создали решение для мониторинга ЧС

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и компания «Сфера» завершили тестирование опытно-демонстрационного стенда информационной платформы «Безопасный город». Цель разработки – предос
02.08.2018 «Глобус-Телеком» создал решение для мониторинга сетей Wi-Fi
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов
08.02.2018 «Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации

ликлиниках, работоспособности световых дорожных знаков, состояния городской среды (ремонт дорог, благоустройство территорий), wi-fi сетей.     «"СКИТ" постоянно развивается, – отметил Сергей Рыбаков, ИТ-директор «Глобус-Телеком». – Например, программный комплекс был дополнен сервисом "Глазами пользователя", позволяющим контролировать уровень доступности ИТ-ресурсов системы межведомственного
31.01.2018 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Глобус-Телеком» завершили вторую очередь масштабного телекоммуникационного проекта для сети Многофункционального центра Ямало-Ненецкого автономного округа.В ходе проекта в МФЦ округа была внедр
21.12.2017 САТО «Глобус-Телекома» включена в Единый реестр отечественного ПО

«Глобус-Телеком» объявила о том, что ее система автоматического телефонного обслуживания (САТО
28.11.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал функциональные возможности комплекса «СКИТ» на практической конференции в г. Салехарде «ИКТ в государственном управлении: про
20.10.2017 «Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») провела презентацию системы «СКИТ» собственной разработки на XXI международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполи
03.10.2017 «Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «МЦСТ» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратного комплекса «СКИТ» и платформы современного отечественного ми
25.09.2017 «Глобус-Телеком» вновь вышел на дистанцию в Московском марафоне

рафон – 2017 на длинную и короткую дистанции. В забеге на дистанцию 10 км приняла участие компания «Глобус-Телеком», для которой поддержка спортивных праздников стала хорошей традицией.  Участн
18.09.2017 «Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о создании функциональности сопряжения системы «СКИТ» с контроллерами управления промышленным оборудованием.Новый модуль системы монит
17.07.2017 «Глобус-Телеком» завершила второй этап проекта автоматизации в Саратове

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о завершении второго этапа проекта автоматизации на Саратовском предприятии городских электрических сетей (СПГЭС).Компания увеличила м
14.06.2017 «Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») совместно с Новосибирским филиалом НТЦ «Атлас» завершила внедрение ИТ-системы мониторинга, учета и инвентаризации телекоммуникационной инфрастр
01.06.2017 «Глобус-Телеком» разработал новый облачный сервис для распространения электронного контента

Спецоператор «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелеком») запустил в эксплуатацию новый сервис облачно
21.04.2017 «Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ

Спецоператор «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелеком») на Межведомственной научно-практической конф
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ

Компания «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала в Кабардино-Балкарии на

13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Глобус-Телеком» объявили о завершении масштабного телеком-проекта для сети многофункционального центра Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта внед
02.12.2016 «Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил работу над созданием смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» в развитие ИТ-системы «СКИТ». Как рассказали CNews в компании, новая раз
10.10.2016 «Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о реализации проекта автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Как рассказали CNews в компании, программный
26.09.2016 «Глобус-Телеком» поддержал Московский марафон

«Глобус-Телеком» объявил о поддержке Московского марафона, проходившего 25 сентября. Как рассказали CNews в компании, генеральный директор «Глобус-Телеком» С.В. Семенов и некоторые сотруд
09.09.2016 Программный продукт от «Глобус-Телекома» включен в Единый реестр отечественного ПО

ванная система контроля, инвентаризации и технического сопровождения СКИТ, разработанная компанией «Глобус-Телеком», прошла государственную регистрацию в Минкомсвязи России и включена в Единый

25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила испытания программных продуктов с
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил лицензионное соглашение на использование собственной разработки «СКИТ.Трафик» с бюджетным учреждением Орловской области «Многофункцион
14.06.2016 «Глобус-Телеком» завершил проект автоматизации на муниципальном предприятии «Саратовводоканал»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») запустил сервис автоматизированного сбора и обработки голосовой информации с приборов учета воды на муниципальном унитарном производственном пр
30.05.2016 «Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») принял участие в Пятом ежегодном форуме «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2016», организованном при подде
12.04.2016 «Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал новые возможности программного комплекса управления ИТ-инфраструктурой на VIII Сибирском форуме индустрии информационных сист
04.04.2016 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию сервис автоматического сбора показаний индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ в Саратове

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») предоставил саратовскому расчетному центру «Кировский» автоматизированную услугу сбора и обработки информации приборов учета коммунальных услуг
17.03.2016 Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра

Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» провели первое обучение с представителями региональных администраций по специальной программе, нацеленной на теоретическую и практическую подготовку руководителей, сотрудников и
09.03.2016 «Глобус-Телеком» внедрил систему мониторинга инфраструктуры для администрации Нижневартовска

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект внедрения системы мониторинга инфраструктуры (ПАК «СКИТ») для администрации города Нижневартовска. Система мониторинга позволит
28.01.2016 «Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил проект автоматизации в ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (ЦСМС). Компания внедрила собственный сертифицированный пр
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») заключил первые лицензионные соглашения

14.12.2015 «Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил испытания на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с
03.11.2015 «Глобус-Телеком» стал сервисным партнером «Кода Безопасности»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») получил сертификат сервисного партнера от компании «Код Безопасности». Наличие этого статуса подтверждает право и возможности оператора самосто
22.10.2015 «Глобус-Телеком» предложил муниципалитетам автоматизировать учет ИТ-ресурсов

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») поделился опытом разработки и внедрения ИТ-
22.09.2015 «Глобус-Телеком» анонсировал новый подход к распространению ПО в органах государственной власти

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») принял участие в VIII Всероссийском форуме

24.08.2015 Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость

Компания «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «НИИ Масштаб» (входит в состав «Объединен
08.07.2015 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию программно-аппаратного комплекса для мониторинга узлов связи и ИТ-инфраструктуры

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») представил ИТ-решение собственной разработк
01.04.2015 «Глобус-Телеком» и «Код Безопасности» прошли проверку на совместимость

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и компания «Код Безопасности» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратных комплексов собственной разработки «СКИТ
12.03.2015 «Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание информационного комплекса Федерального электронного реестра молодежных и детских общес
13.02.2015 «Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») представил ИТ-систему мониторинга телекоммуникационной инфраструктуры на Межведомственной научно-технической конференции «Перспективы инновацио

Публикаций - 235, упоминаний - 335

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 146
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 6
Питерская группа связистов 441 6
МегаФон 10742 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 5
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 4
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Microsoft Corporation 25775 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Kometa - Комета 160 3
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
Крок - Croc 1964 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 3
Код Безопасности 812 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
МТС - Система Телеком 239 2
Аккорд-Тел 32 2
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 4
First National Holdings 40 4
Tashir Group - Ташир ГК 31 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 2
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 2
Альфа-Банк 1979 2
Альфа-Групп 745 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
Castorama - Касторама 32 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Gedore - Гедоре Веркцойге 1 1
АиФ АРИА 2 1
Ростелеком Гарантия НПФ 5 1
Альфа-Эко 55 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 3
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 3
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Администрация города Сургут 9 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ГосИнформСистемы 160 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 116
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 57
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 4
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 39
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 11 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Мониторинг 4 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Dynamics 1197 3
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 2
МТ-Интеграция - GMCS Telecom 8 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iPad 4012 2
Linux OS 11533 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple iPhone 6 4861 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Citrix XenServer 94 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Numa Technology - Numa Edge 6 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 1
Рыбаков Сергей 30 25
Семенов Сергей 30 16
Титова Наталья 6 3
Рейман Леонид 1065 3
Гусинский Владимир 19 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 2
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Овчинников Борис 129 2
Березовский Борис 24 2
Путин Владимир 3454 2
Фридман Михаил 146 1
Ким Дмитрий 73 1
Оболтин Александр 12 1
Минин Александр 13 1
Климов Андрей 88 1
Козлов Михаил 182 1
Соколов Николай 1 1
Смекалкин Алексей 1 1
Потанин Владимир 91 1
Сушкевич Антон 67 1
Столяр Валерий 9 1
Федоров Дмитрий 25 1
Ивантер Дмитрий 36 1
Авен Петр 67 1
Васильевых Евгений 1 1
Тимофеев Сергей 11 1
Пушкарев Сергей 2 1
Харламов Дмитрий 7 1
Власова Наталья 3 1
Смоленский Павел 2 1
Карасев Павел 19 1
Шустов Игорь 1 1
Гейх Марина 1 1
Долгов Василий 26 1
Францев Викентий 8 1
Сватков Леонид 9 1
Рожецкин Леонид 48 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Албычев Кирилл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 112
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Испания - Королевство 3840 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Грузия 1332 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 2
Европа 24964 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 2
Москва - Садовое кольцо 119 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Сербия - Республика 375 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
Танзания - Объединённая Республика 87 1
Камбоджа - Королевство 157 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Уганда - Республика 92 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 145
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 49
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 34
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Приватизация - форма преобразования собственности 543 4
Миграция населения - Миграционные службы 447 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Связь-Экспокомм 276 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще