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Ростелеком Глобус-телеком

Ростелеком - Глобус-телеком


16.11.2018 «Глобус-Телеком» и «Сфера» создали решение для мониторинга ЧС
02.08.2018 «Глобус-Телеком» создал решение для мониторинга сетей Wi-Fi
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов
08.02.2018 «Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации
31.01.2018 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО
03.10.2017 «Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус»
25.09.2017 «Глобус-Телеком» вновь вышел на дистанцию в Московском марафоне
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО
26.09.2016 «Глобус-Телеком» поддержал Московский марафон
09.09.2016 Программный продукт от «Глобус-Телекома» включен в Единый реестр отечественного ПО
25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс»
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии
14.06.2016 «Глобус-Телеком» завершил проект автоматизации на муниципальном предприятии «Саратовводоканал»
04.04.2016 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию сервис автоматического сбора показаний индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ в Саратове
17.03.2016 Союз «ГосИнформСистемы» и «Глобус-Телеком» реализуют программу обучения по разработке технического задания на проектирование ситуационного центра
28.01.2016 «Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии
03.11.2015 «Глобус-Телеком» стал сервисным партнером «Кода Безопасности»
22.10.2015 «Глобус-Телеком» предложил муниципалитетам автоматизировать учет ИТ-ресурсов
22.09.2015 «Глобус-Телеком» анонсировал новый подход к распространению ПО в органах государственной власти
24.08.2015 Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость
08.07.2015 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию программно-аппаратного комплекса для мониторинга узлов связи и ИТ-инфраструктуры
01.04.2015 «Глобус-Телеком» и «Код Безопасности» прошли проверку на совместимость
12.03.2015 «Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи
13.02.2015 «Глобус-Телеком» продемонстрировал ИТ-систему для космодрома «Восточный»
23.01.2015 «Глобус-Телеком» предоставит услуги связи институту системного анализа Счетной палаты РФ
12.01.2015 «Глобус-Телеком» внедрил комплекс контроля каналов связи в «Центре социальной поддержки населения» Калининградской области
23.12.2014 «Глобус-Телеком» модернизирует автоматизированный комплекс контроля технических средств и вычислительных сервисов Росалкогольрегулирования
03.12.2014 «Глобус-Телеком» запустил услугу «Виртуальная АТС»
18.08.2014 «Глобус-Телеком» обеспечит техническую поддержку Росалкогольрегулированию
14.05.2014 «Глобус-телеком» предоставит услуги телефонии отделению ПФР по Москве и Московской области
07.04.2014 «Глобус-Телеком» внедрил услугу автоматической записи в Десятом арбитражном апелляционном суде
17.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит дополнительные телефонные номера Генеральной прокуратуре РФ
05.03.2014 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонной связи поликлинике Управделами президента
26.02.2014 «Глобус-Телеком» организует телефонную связь и аудиоконференции для Росрыболовства
18.02.2014 «Глобус-Телеком» предоставит телеком-услуги Пенсионному фонду РФ
04.02.2014 «Глобус-Телеком» обеспечит телефонную связь в Суде по интеллектуальным правам
23.01.2014 «Глобус-Телеком» обеспечит телефонную связь в Девятом арбитражном апелляционном суде
15.01.2014 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонии внутренним войскам МВД России

Публикаций - 200, упоминаний - 287

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 137
Программный продукт ГК 3960 16
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 4
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 4
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 49 4
Ростелеком - Связьинвест 1698 4
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 19 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 3
GMCS 341 3
Microsoft Corporation 22497 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
МегаФон ПетерСтар 325 3
Питерская группа связистов 242 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 2
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 2
Telefonica - Telefónica España 501 2
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Код Безопасности 432 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 30 1
Восход ФГБУ НИИ 529 1
МФИ Софт 117 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 1
Luxoft - Люксофт 271 1
Numa Technology - НумаТех 2 1
Mustcom 28 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 1
Kometa - Комета 77 1
Globalstar - Глобалстар 164 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
МТС - Система Телеком 223 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 47 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 4
Aerostar Hotels - Аэростар 25 4
Восточный Банк 232 4
Tashir Group - Ташир ГК 20 3
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 69 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
IPOC 121 1
АиФ АРИА 2 1
MIG - Metromedia International Group 57 1
Связь-банк 132 1
АМКОДОР 0 1
Gedore - Гедоре Веркцойге 1 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 2 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
KIA Motors 91 1
Альфа-Групп 613 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
РусГидро ПАО 206 1
Газпром нефть 439 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 19 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 63 1
ПромСвязьКапитал 75 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
МТЗ Трансмаш 16 1
Альфа-Банк 1476 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 37
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 6
Счётная палата РФ 628 6
Московская областная дума 23 5
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 5
ПФР Региональные отделения 45 4
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 4
Правительство Москвы 1640 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
Правительство РФ 8292 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 50 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Администрация Президента РФ 904 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 91
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 46
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 351 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 2
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Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 2
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Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 290 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 29 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 272 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 120 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 43 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Netrika - N3 72 2
GMCS Telecom 8 2
Microsoft Dynamics 893 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Linux OS 7669 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 11 1
Сфера ЗАО - КоордКом (CoordCom) 7 1
Омникомм - Omnicomm LLS 27 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 38 1
Код Безопасности - Континент АПКШ 51 1
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 16 1
AltEll Neo 10 1
Mandriva Linux 37 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 1
Ситроникс Датериум МЦОД - Sitronics Daterium - мобильные центры обработки данных 4 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 52 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 30 1
Microsoft RemoteFX 25 1
Oracle СУБД 310 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Apple iPad 3663 1
Microsoft Office 3247 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 136 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа РТУ - Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 59 1
БОСС Кадровик HRMS 141 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 74 1
AltEll Trust 8 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 264 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
Google Android 11959 1
Рыбаков Сергей 28 20
Семенов Сергей 26 13
Титова Наталья 6 2
Рейман Леонид 1009 2
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
Долгов Василий 17 1
Фролов Роман 5 1
Березовский Борис 19 1
Дрозман Илья 6 1
Давыдов Олег 9 1
Смоляров Дмитрий 8 1
Минин Александр 6 1
Клименко Антон 11 1
Козлов Михаил 167 1
Аншина Марина 76 1
Смелянский Руслан 23 1
Гревцев Владимир 22 1
Файнбойм Александр 10 1
Иншаков Дмитрий 41 1
Рудаков Денис 31 1
Томашевич Сергей 1 1
Мякишева Марина 84 1
Цейтлин Александр 13 1
Мочальников Алексей 10 1
Емельянов Алексей 8 1
Адмиральский Сергей 39 1
Третьяк Константин 34 1
Сафронов Юрий 67 1
Карасев Павел 18 1
Захаров Сергей 9 1
Албычев Кирилл 8 1
Харламов Дмитрий 7 1
Тимофеев Сергей 5 1
Федоров Дмитрий 18 1
Столяр Валерий 8 1
Толкачева Екатерина 43 1
Потанин Владимир 32 1
Рубанов Владимир 68 1
Макаров Валентин 173 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 3
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 3
Москва-река - акватория 16 2
Россия - Крымский полуостров 26 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Москва - Садовое кольцо 112 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 2
Сербия - Республика 225 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 2
Грузия 1064 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Уганда - Республика 78 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 175 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 1
Европа Восточная 2927 1
Швеция - Королевство 2072 1
Куба - Республика 249 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
Европа 12319 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Азия - Азиатский регион 3803 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
Танзания - Объединённая Республика 71 1
Камбоджа - Королевство 116 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 64 1
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 24 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 32 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 240 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 15
Федеральное законодательство 1944 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Юриспруденция 1629 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Абонентская база 1383 1
Эргономика 840 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 100 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
ЕСН - Единый социальный налог 98 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
Образование в России 460 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Juniper Research 468 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 11 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 1 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 24 1
ИнфоКом 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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