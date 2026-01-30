Разделы

ЗИЛ АМО Завод имени И. А. Лихачёва


Пульт управления в АСК ЗиЛ, 1978 - 1980 г. Пульт управления в АСК ЗиЛ, 1978 - 1980 г.
"ЗИЛ. Главный конвейер", 1972 г. Соломин Николай Николаевич (род. 1940) "ЗИЛ. Главный конвейер", 1972 г. Соломин Николай Николаевич (род. 1940)
Сборка грузовиков на заводе имени Лихачёва. Москва, СССР, 1970-е годы Сборка грузовиков на заводе имени Лихачёва. Москва, СССР, 1970-е годы
Склад готовой продукции ЗиЛа и подвешенный в воздухе ЗиЛ-130, Москва, СССР, 1983 год Склад готовой продукции ЗиЛа и подвешенный в воздухе ЗиЛ-130, Москва, СССР, 1983 год
Конвейер сборки ЗиЛ-131, СССР, 1970-е. Конвейер сборки ЗиЛ-131, СССР, 1970-е.
Пульт управления в АСК ЗиЛ, 1978 - 1980 г.

СОБЫТИЯ

30.01.2026 Т2 за год установила 6,5 тыс. базовых станций в Москве 1
17.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре 2
17.09.2025 МТС включила мобильную связь на новых станциях Троицкой линии столичного метро 1
15.09.2025 Билайн обеспечил высокоскоростной интернет на новом участке Троицкой линии метро 1
15.09.2025 Аналитика МТС: среднемесячный интернет-трафик на Троицкой линии Московского метрополитена вырос за год вдвое 1
15.09.2025 Маршруты с учетом новых станций Троицкой линии метро можно строить в 2ГИС 1
12.09.2025 Т2 протестировала работу сети на новых станциях Троицкой линии 1
20.06.2025 Новый маршрут водного электротранспорта «Новоспасский» — «ЗИЛ» стал доступен пользователям 2ГИС 2
20.06.2025 В «Яндекс Картах» появился новый маршрут московского речного электротранспорта 1
30.04.2025 «МегаФон»: спрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть 1
03.12.2024 «Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил» 1
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность 1
26.04.2024 Система управления пассажиропотоком на транспорте Sitronics Group вошла в реестр ПО Минцифры РФ 1
01.02.2024 «РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес 1
15.11.2023 «Билайн» обеспечил надежную связь на всем пути следования речных трамваев по маршруту ЗИЛ - Печатники 1
31.10.2023 Sitronics Group разработала автоматические системы учета пассажиропотока и информирования для регулярных маршрутов электросудов Москвы 1
29.09.2023 В «Яндекс картах» появился новый маршрут водного транспорта Москвы 1
15.08.2023 МТС улучшила связь на новом мосту Москвы 1
14.06.2022 «Сберавтотех» проведёт открытое тестирование беспилотников в Санкт-Петербурге 1
05.04.2022 Объекты связи «Ростелекома» в Челябинской области готовы к пику половодья 1
17.12.2021 В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы 1
15.08.2019 Райффайзенбанк построит офисный центр для своего ИТ-подразделения 1
01.06.2018 «Яндекс» открывает магазин и музей 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
21.11.2016 Власти запрещают продавать в Рунете модельки автомобилей 1
29.07.2016 «АвтоТрекер» победил в конкурсе ЧМК на создание автоматизированной системы диспетчеризации транспортных средств 1
01.06.2015 «Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец» 1
28.04.2014 Новый факультет компьютерных наук ВШЭ начнет работу в сентябре 2014 г. 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 1
23.10.2012 ГЛОНАСС-решения внедрены в автопарке «Уралвагонзавода» 1
17.02.2012 Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM 1
05.07.2011 «АйТи» построила систему контроля и управления доступом для «БелЗАНа» 2
14.10.2009 Разработка ПО: выигрывает тот, кто предлагает гибкие решения 1
15.09.2009 «Силиконовая долина» Москвы продается со скрипом 2
11.03.2009 14 апреля в Москве откроется бизнес-форум TOP Marketing Management 1
07.11.2008 Google запустил экологическую карту Москвы 2
06.11.2008 Опубликована экологическая карта Москвы 2
25.06.2008 Группа ГАЗ: ERP для новой "Волги" 1
25.06.2008 АМО ЗИЛ реформирует систему управления с помощью Business Studio 2
21.04.2008 ТЭЦ-ЗИЛ ведет учет основных средств с помощью «1С:Бухгалтерии 8» 1

ЗИЛ АМО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8560 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14511 4
Ростелеком 10390 3
ИКС 405 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9230 3
Samsung Electronics 10685 2
LG Electronics 3683 2
9086 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 384 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 63 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 58 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
АвтоТрекер 101 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Ross Systems 24 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 25 1
Эскорт ГК 4 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 1
QAD 38 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
Бигфут телеком 2 1
ADT Web Solutions 7 1
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 1
Google Russia - Гугл Россия 221 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3149 1
МегаФон 10048 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Microsoft Corporation 25315 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Oracle Corporation 6896 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 7
Нагатино-ЗиЛ Технопарк 4 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 2
Nagatino i-Land - Нагатино-ЗИЛ ЖК 6 2
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
ВТБ Ледовый Дворец 3 1
Prada 56 1
ХТЗ - Харьковский тракторный завод имени С. Орджоникидзе 1 1
Smeg 19 1
Swarovski AG 74 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
АМКОДОР 8 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
НАК России им. Чкалова ФГУП - Национальный аэроклуб России имени В. П. Чкалова - Тушинский аэродром - Тушинское аэрополе - «Тушинка 2 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 55 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
ЗИЛ АМО - Московский Автоагрегатный завод 1 1
ГЭС-2 Дом культуры 8 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Хлебозавод №9 1 1
Лефко-Банк 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8280 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6326 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 109 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
Районные суды РФ 194 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5303 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1479 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 562 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Парк Зарядье 43 1
Greenpeace - Гринпис 129 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73664 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6184 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7325 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 324 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3319 2
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31934 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 4
Google Android 14780 2
Apple iOS 8305 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
Omni - криптовалюта 91 1
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Rapiskan - рентгенотелевизионная установка (интроскоп) 1 1
Groupe SEB - Moulinex ME 54 1
InterSystems Cache 138 1
InterSystems Ensemble 58 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 1
Groupe SEB - Moulinex MW 1 1
Groupe SEB - Moulinex COOK N`BREAD 2 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
ЗИЛ-Москва - холодильник 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
InterSystems DeepSee 7 1
InterSystems HealthShare 26 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
LG Multi Air Flow 16 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
СТУ - Business Studio 21 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 1
Redmond RBM - хлебопечка 26 1
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
LG Hygiene Fresh 6 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
InterSystems Zen 1 1
Whirlpool Jet Defrost 4 1
Тетрис 77 1
Stellantis - Fiat Nuova 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 1
Linux OS 10991 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16411 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
Толкачева Екатерина 43 1
Кречетов Николай 25 1
Сокольская Людмила 10 1
Кротов Дмитрий 6 1
Пучкова Татьяна 4 1
Лихачёв Иван 1 1
Агеев Евгений 2 1
Fischer Urs - Фишер Урс 2 1
Левченко Виктор 1 1
Канторович Григорий 1 1
Капустин Владимир 2 1
Пинаев Дмитрий 4 1
Чернихов Андрей 1 1
Вихарев Дмитрий 1 1
Оглоблина Марина 4 1
Бутко Кирилл 1 1
Бирюков Олег 38 1
Долгов Леонид 1 1
Савицкий Максим 2 1
Рашид Карим 8 1
Лаптев Константин 1 1
Сафран Михаил 1 1
Синицына Юлия 4 1
Сиволобов Александр 18 1
Емелин Виктор 6 1
Селин Александр 1 1
Кулаева Малика 2 1
Платонова Ирина 1 1
Дуванская Виктория 1 1
Филиппова Анна 2 1
Шваяков Сергей 1 1
Туршева Инна 1 1
Проскурина Наталья 1 1
Колодяжный Николай 1 1
Johnston Garrett - Джонстон Гарретт 6 1
Геппенер Максим 1 1
Путин Владимир 3378 1
Волож Аркадий 260 1
Никифоров Николай 1137 1
Черепенников Антон 86 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46029 28
Россия - РФ - Российская федерация 158036 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53549 6
Европа 24671 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 6
Москва - Печатники 143 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3056 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8203 4
Земля - планета Солнечной системы 10686 3
Германия - Федеративная Республика 12954 3
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 2
Москва - САО - Молжаниновский район 17 2
Москва - ЮАО - Нагатинская пойма - Нагатинский Затон - Парк имени 60-летия Октября 10 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13579 2
Южная Корея - Республика 6873 2
Беларусь - Белоруссия 6068 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18762 2
Америка - Американский регион 2190 2
Бельгия - Королевство 1172 2
Италия - Итальянская Республика 4434 2
Франция - Французская Республика 7994 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 2
Украина 7808 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 2
Украина - Киев 1141 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 912 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 66 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Ярцево 21 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 166 1
Москва - ЦАО - Болотная набережная 3 1
Япония 13562 1
Армения - Республика 2380 1
Швеция - Королевство 3718 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3601 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Канада 4993 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Аренда 2581 3
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 618 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Ведомости 1282 1
The Guardian - Британская газета 386 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2198 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
National Agriculture and Food Research Organization - Национальная организация сельскохозяйственных и пищевых исследований - Японский центр исследования пищевых продуктов 1 1
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 64 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 119 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
