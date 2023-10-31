Sitronics Group разработала автоматические системы учета пассажиропотока и информирования для регулярных маршрутов электросудов Москвы

Sitronics Group создала и внедрила решения для управления пассажиропотоком и автоинформированием регулярных маршрутов электросудов на Москве-реке.

Электросуда перевозят пассажиров по двум маршрутам «Киевский» – «Сердце столицы» и «ЗИЛ – Печатники». Sitronics Group не только выполнила проект по разработке и производству электросудов, но также обеспечила работу маршрута современными ИТ-системами и оборудованием для управления пассажиропотоком и автоинформирования.

Создание программно-аппаратного комплекса для плавучих причалов и судов было необходимо для контроля превышения количества пассажиров и автоматизации процессов пассажирских перевозок речным транспортом.

Система позволяет исключить превышение количества пассажиров на судах, проход через турникет и оплату проезда до причаливания судна. Электросуда регулярных маршрутов вмещают до 50 пассажиров, а причалы - от 40 до 80 человек в зависимости от диаметра. Система учитывает, сколько человек прошли на судно, а также на причал для ожидания прибытия транспорта. Все объекты оснащены датчиками автоматизированного подсчета пассажиров с распознаванием людей. В случае приближения числа пассажиров к максимальному, входные турникеты на причал и на судно блокируются. Если кто-то выходит, доступ снова открывается до заполнения или до того, как капитан судна отдаст команду о завершении посадки.

Также каждое судно оборудовано специально разработанной системой с интерфейсом для капитана, в которой он выбирает причал и обозначает начало высадки и посадки пассажиров. Комплексная система работает таким образом, что до момента начала посадки турникеты остаются заблокированными.

Решение для управления учетом пассажиропотока интегрировано с системами департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и позволяет в онлайн-формате передавать необходимую информацию о количестве пассажиров в ЦОДД и систему информирования пассажиров с данными о расписании движения судов.

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«Перед нами стояла задача разработать автоматическую систему, которая обеспечивает безопасность и комфорт на причалах и судах с соблюдением оптимальной загрузки. А для удобства жителей и гостей столицы мы внедрили функционал, подключенный к Единой системе информирования пассажиров Москвы. На информационных панелях отображается актуальное расписание, время прибытия и отправления, обеспечивается вывод контента из медиа-центра», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Узнать время отправления электросудов и проследить за их передвижением пассажиры могут в приложении «Московский транспорт». В нем доступна информация о расписании, остановках, времени нахождения в пути и возможных пересадках. Также расписание и прогноз прибытия электросудов учитывается при построении любых маршрутов с помощью сервиса «Яндекс карты».

Всего по контракту между Правительством Москвы и АО «Водоходъ.пассажирский порт» предусмотрено строительство 21 судна, 23 причалов. Договор на обслуживание речных перевозок в столице заключен сроком на 15 лет.