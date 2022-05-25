Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Украина Киев

Украина - Киев

СОБЫТИЯ


25.05.2022 Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн

б этом говорится в материалах компании, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). В том числе в ноябре 2021 г. EPAM приобрел находящееся в процессе строительства здание в Киеве стоимостью $50,4 млн. Общая стоимость корпоративных ноутбуков, находящихся в распоряжении сотрудников EPAM, составляет $15,3 млн. Стоимость различного офисного оборудования компании соста
27.12.2017 В Киеве похищен россиянин, владелец крупнейшей криптовалютной биржи

Похищение ЛернераВ Киеве был похищен гендиректор популярной криптовалютной биржи EXMO, российский гражданин Паве
15.06.2017 МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги

В 1948 г. в Киеве вопросами создания счетных машин начал заниматься С. А. Лебедев. Крупный специалист в о
03.02.2016 Киевский метрополитен ведет учет в «Облаке De Novo»

 год КП «Киевский метрополитен» перевозит более полумиллиарда пассажиров. Общая протяженность линий киевского метро — почти 70 километров. А три депо обслуживают 824 вагона. Недавно перед ИТ-по
28.05.2014 Создание "киевского Сколково" приостановлено. Нет денег

ые средства в размере 9 млн гривен (около $760 тыс.) в октябре 2013 г. были выделены администрацией Киева. Они пошли на строительство дорог и коммуникаций технопарка, включая четырехполосную по
18.04.2014 Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева

орпоративных вики-страниц или ведения личных записей. В Hackpad заявили, что сервис продолжит свою работу и после продажи. Отметим, что одним из основателей Hackpad является Игорь Кофман, он родом из Киева, но проживает в США. До создания Hackpad Кофман, согласно странице в Linkedin, работал инженером в Microsoft и Google. Второй основатель Hackpad имеет американское происхождение. Dropbox

02.04.2014 Mail.Ru сокращает офис в Киеве

Российская Mail.Ru Group сокращает штат своего офиса в Киеве. В компании прокомментировали, что это никак не связано с напряженностью в отношениях м
07.11.2013 В Киеве пройдет международная ИТ-конференция Seed Forum 2013

10 декабря 2013 г. в Киеве состоится Seed Forum 2013 — международная конференция в сфере ИТ, организованная Торгов
15.07.2013 AT Consulting открыла офис в Киеве

иса в Украине. Компания представлена на украинском рынке с 2006 г. В активе AT Consulting — проекты, реализованные для таких организаций, как «Киевстар», «ОТП Кредит», «ВТБ Украина». Открытие офиса в Киеве позволит компании оперативно реагировать на запросы заказчиков и осуществлять непосредственный контроль за выполнением проектов. Благодаря накопленным деловым и технологическим компетенци
30.05.2013 Новинки iconBIT показали в Киеве

В рамках прошедшей в Киеве конференции, организованной компанией «Дако» были показаны новые планшеты и смартфоны iconBIT. Большой интерес вызвали планшетные компьютеры NetTAB SKAT RX с экраном диагональю 7,85’’ и м
15.04.2013 Бретт Кинг в Киеве: выступление и мастер-класс

С 3 по 7 июня в Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, пройдут II Международная банковская конференция и выставка банковских технологий. Организатором мероприятий выступает CIS bankers. Во время конференции можн
02.04.2013 В Киеве состоятся Международная банковская конференция и выставка банковских технологий

С 3 по 7 июня в Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, пройдут II Международная банковская конференция и выставка банковских технологий. Организатором мероприятий выступает CIS bankers. В программе конференции з
04.03.2013 Лидеры ИТ-индустрии встретятся на IT-Summit’2013 в Киеве

С 3 по 5 апреля 2013 г. в Киеве пройдет «IT-Summit’2013. Встреча лидеров индустрии» — ежегодная конференция по ИТ, посвященная подведению итогов ИТ-года, обсуждению проблем и тенденций развития ИТ-бизнеса в России, созд
25.02.2013 Лидеры ИТ-индустрии встретятся на IT-Summit’2013 в Киеве

С 3 по 5 апреля 2013 г. в Киеве пройдет «IT-Summit’2013. Встреча лидеров индустрии» — ежегодная конференция по ИТ, посвященная подведению итогов ИТ-года, обсуждению проблем и тенденций развития ИТ-бизнеса в России, созд
12.03.2012 21 апреля в Киеве откроется конференция Software Quality Assurance Days

21-22 апреля 2012 г. в Киеве пройдет Одиннадцатая международная конференция в области обеспечения качества ПО Software Quality Assurance Days. В этот раз конференция благодаря объединению с конференцией ELT Ukraine (
27.02.2012 21 апреля в Киеве откроется конференция Software Quality Assurance Days

21-22 апреля 2012 г. в Киеве пройдет Одиннадцатая международная конференция в области обеспечения качества ПО Software Quality Assurance Days. В этот раз конференция благодаря объединению с конференцией ELT Ukraine (
06.02.2012 Cisco поможет Киевской администрации в создании электронного правительства и развитии ИТ-инфраструктуры

а – вычислительного центра обработки данных; взаимодействие в создании электронного правительства в Киеве в течение 2012-2014 гг. и реализации программы по технической защите информации в Ки
08.12.2011 Администрация Киева откроет в городе ИТ-инкубатор в 2012 г.

ду Киевская городская администрация планирует открыть собственный ИТ-инкубатор. «Бизнес-инкубатор в Киеве будет. Помещение определено и его сейчас готовят. Но условия работы в этом бизнес-инкуб
07.12.2011 Microsoft создаст «электронное правительство» для Киева

я председателя Киевгорадминистрации Руслана Крамаренко. «Нами достигнута договоренность и подписан меморандум с компанией Microsoft об участии и поддержке проекта «Электронное правительство» в городе Киеве», - сказал Крамаренко. По его словам, корпорация готова создавать инвестиционный портал, готова автоматизировать бюджетный процесс, создавать социальную сеть малого и среднего предпринима
11.11.2011 Гео-социальный сервис AlterGeo открыл представительства в Санкт-Петербурге и Киеве

ом, что начал активную региональную экспансию. Уже открыты представительства в Санкт-Петербурге и в Киеве, где к концу 2012 г. гео-социальный сервис планирует увеличить число пользователей в се
16.05.2011 LiveJournal откроет представительство в Киеве

Сервис LiveJournal планирует открыть представительство в столице Украины - Киеве. Об этом компания сообщила в письмах некоторым украинским блогерам, в которых пригласила их на встречу с руководством, сообщает AIN.UA со ссылкой на ЖЖ-блогера jesfor. На встрече представ
29.04.2011 Литва приютила главный порнотрекер СНГ. Сервис снова в работе

УМВД Украины 27 апреля установили местонахождение серверов Pornolab.net, которые были расположены в Киеве, изъяли их и направили на экспертизу. Об этом сообщается на сайте киевского отделения Г
20.04.2011 DataArt открыла центр разработок в Киеве

з данных и инструментов промышленной автоматизации, объявила об открытии нового центра разработки в Киеве, который стал третьим украинским офисом компании. DataArt планирует, что новый офис ста
15.04.2011 Соцсеть «В Контакте» откроет офис в Киеве

С открытием киевского офиса, которое запланировано на 1 августа текущего года, социальная сеть «В Контакт
25.01.2011 У киевского провайдера отсудили 2 млн руб. за пиратские фильмы

19 ноября 2010 г. Хозяйственный суд города Киева принял решение о возмещении ущерба за нарушение авторских прав на фильмы в интернете. Суд признал компанию «Киевские оптические линии» виновной в нарушении авторских прав и присудил взыск
16.06.2010 Barclays Capital строит ИТ-центр в Киеве с помощью EPAM Systems

, объявил о своем решении построить третий глобальный центр ИТ-разработки и технической поддержки в Киеве в дополнение к двум уже действующим в Сингапуре и Праге. Компания EPAM Systems — разраб
26.05.2010 SearchInform пришёл в Украину: открыт первый офис «Новых поисковых технологий» в Киеве

тИнформ»), сообщила об открытии первого офиса на территории Украины. Новый офис компании открылся в Киеве. Открытие «Новыми поисковыми технологиями» офиса в украинской столице связано с увеличе
26.03.2010 Оборот киевского интегратора PrioCom в 2009 г. увеличился на 17%

в 2009 г. увеличил объем реализации продукции по сравнению с 2008 г. на 17% до 420 млн гривен ($1 – 7,93 гривен). Об этом сообщила пресс-служба компании, передаёт «Прайм-ТАСС». Для сравнения, оборот киевской ИТ-компании PrioCom в 2008 г. сократился на 1,1% до 358 млн гривен.
19.03.2010 На «Яндекс.Картах» появились панорамы Киева

Компания «Яндекс» объявила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы Киева. С помощью панорам удобно ориентироваться в городе - например, посмотреть, как выглядит нужная улица. Знакомым из других городов можно отправить ссылку на свой дом или устроить им настоящ
18.01.2010 Украинский оператор Freshtel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX в Киеве

нские Новейшие Технологии" (оператор WiMAX) ввела в коммерческую эксплуатацию WiMAX-сеть FreshTel в Киеве, сообщает Прайм-Тасс. На сегодняшний день сеть покрывает все районы Киева и г. Бровары

23.12.2009 Форум "Инновации и высокие технологии" в Киеве: определены сроки проведения

Международный форум "Инновации и высокие технологии" пройдёт в Киеве в период 28 сентября - 1 октября 2010 года. На форуме будут представлены специализирова
06.10.2008 В Киеве состоится конференция о технологиях и бизнесе операторов инфокоммуникаций

ing состоится Шестая международная конференция «Тенденции развития технологий и бизнеса операторов инфокоммуникаций в Центральной и Восточной Европе». Конференция пройдет с 29 по 31 октября 2008 г. в Киеве, в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза». Особое внимание участников конференции будет сосредоточено на вопросах законодательства и регулирования рынка телекоммуникаций и телерадиовещани
11.09.2008 Первые бизнес-тренинги Института предпринимательства Cisco в Киеве: итоги

Компьютерная академия «ШАГ». Ведутся активные переговоры по открытию первого локального института в Киеве - при Национальном авиационном университете. Со следующего года планируется запустить и
05.06.2008 «Топ Нет» завершил приобретение киевского провайдера Mirolink.net

упа к сети интернет по технологии Wi-Fi и планирует строительство магистральной беспроводной сети в Киеве и городах-спутниках столицы (на сегодняшний день уже запущена беспроводная сеть в Брова
30.04.2008 Ubisoft приходит в Киев

Компания Ubisoft объявила о расширении своего присутствия в Восточной Европе и открытии студии в Киеве. Украинская студия, численность которой составит 50 человек, первоначально будет тесно

06.03.2008 «Яндекс» запустил сервис «Пробки в Киеве»

Компания «Яндекс» сегодня, 6 марта, объявила о запуске первого в украинском интернете сервиса, предоставляющего информацию о пробках — «Пробки в Киеве». Вскоре карта движения появится и в мобильной версии киевских «Яндекс.Карт», говорится в пресс-релизе. Таким образом, киевские водители смогут принять участие в программе «Пробки 2.0» —

13.02.2008 «Топ НЕТ» ввел в эксплуатацию участок магистральной сети Киев-Франкфурт

змещенном в датацентре Ancotel во Франкфурте, а также с главным SDH узлом на технической площадке в Киеве. Сеть построена с использованием современных решений от компании Alcatel-Lucent в непос
21.12.2007 Супермаркеты BannerStore в Киеве и Алматы автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8»

и с открытием представительств «Тяньши» в Украине и Казахстане и первых супермаркетов BannerStore в Киеве и Алматы появилась потребность в создании единой информационной системы для оперативног
17.12.2007 Aladdin защитила ИТ-систему Киевской администрации

бъединение ЮГ». Партнер Aladdin, компания «Объединение ЮГ», выполнила один из крупнейших проектов в Киеве по построению КСЗИ, центральным элементом которой стала eSafe, система фильтрации почто
14.12.2007 Киевский интегратор телеком-решений автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»

Публикаций - 1151, упоминаний - 1301

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 74
Киевстар - Kyivstar 569 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 66
Microsoft Corporation 25775 65
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 58
Intel Corporation 12811 54
Укртелеком - Ukrtelecom 244 54
9594 45
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 37
UMC - United Microelectronics Corporation 339 36
Oracle Corporation 7074 32
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 31
Ростелеком 10948 30
Xerox - The Haloid Company 1168 28
Google LLC 12688 27
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 27
SAP SE 5601 26
Cisco Systems 5372 26
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 25
Meta Platforms - Facebook 4621 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 24
VK - Mail.ru Group 3602 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 23
Квазар-Микро - КМ 166 22
МегаФон 10742 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Астелит 137 21
Сторм 57 21
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 21
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 18
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 17
4A Games 52 16
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 16
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 15
Softline - Софтлайн 3743 15
HP Inc. 5883 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 29
Альфа-Групп 745 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Альфа-Банк 1979 19
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ПриватБанк - PrivatBank 197 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 10
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 10
Газпром ПАО 1493 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 7
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 7
Boeing 1031 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 7
EPIC Telecom Invest 212 7
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
ВТБ - ВТБ24 671 5
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 5
Резонанс НПП 407 5
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 38
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 38
Президент Украины 128 36
СБУ - Служба безопасности Украины 98 31
Судебная власть - Judicial power 2500 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 15
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 15
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 9
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 9
Районный суд Киева 26 9
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 9
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 44
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Демократическая политическая партия США 122 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
СКТУ - Союз кабельного телевидения Украины 2 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Wireless Ukraine - Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 150
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 140
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 128
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 74
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 61
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 58
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 50
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 49
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 48
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 47
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 47
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 43
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 40
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 40
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 39
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 28
Microsoft Windows 2000 8678 41
Microsoft Windows 16882 29
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 24
Google Android 15243 22
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 18
Linux OS 11533 17
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 16
Apple iOS 8583 15
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 14
Abbyy Retrieval & Morphology Engine 13 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Apple iPhone 6 4861 12
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 11
4A Games - Metro: Last Light 39 11
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
Яндекс.Пробки 69 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Apple iPad 4011 8
Microsoft Office 4170 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
Microsoft Dynamics 1197 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 7
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 6
ПриватБанк - Приват24 116 6
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 6
Янукович Виктор 57 14
Порошенко Петр 27 10
Литовченко Игорь 23 9
Кучма Леонид 29 8
Фридман Михаил 146 7
Гончарук Александр 92 7
Химич Роман 44 7
Фролова Светлана 42 7
Бабаев Кирилл 56 7
Ющенко Виктор 39 7
Шилов Сергей 99 7
Добкин Аркадий 82 6
Азаров Николай 15 6
Зеленский Владимир 32 6
Авен Петр 67 6
Дзекон Георгий 16 6
Дуров Павел 329 6
Виноградов Александр 65 5
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 5
Андреев Сергей 67 5
Гребенюк Алексей 11 5
Косогов Андрей 33 5
Галицкий Александр 123 5
Гришин Дмитрий 210 4
Кузьмичев Алексей 54 4
Фирташ Дмитрий 9 4
Меняйло Сергей 22 4
Карпов Сергей 55 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Шаров Борис 73 4
Хан Герман 56 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Галковский Андрей 26 4
Чимиричкина Мария 30 4
Алексеев Юрий 21 4
Михайлов Владимир 40 4
Тимошенко Юлия 31 4
Семенюк Валентина 11 4
Шевченко Тарас 7 4
Туманов Юрий 7 4
Украина 7928 745
Россия - РФ - Российская федерация 166168 687
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 470
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 305
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 268
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 197
Европа 24964 148
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 132
Россия - СФО - Новосибирск 4876 129
Украина - Одесса 196 119
Украина - Харьковская область - Харьков 221 109
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 103
Беларусь - Белоруссия 6289 98
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 95
Казахстан - Республика 6048 89
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 87
Германия - Федеративная Республика 13221 86
Беларусь - Минск 706 83
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 70
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 68
Европа Восточная 3138 64
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 59
Украина - Львов 100 57
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 50
Польша - Республика 2031 50
Норвегия - Королевство 1858 46
Великобритания - Лондон 2432 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 46
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 45
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 42
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 41
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 39
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 38
Россия - ЮФО - Севастополь 613 38
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 33
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 240
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 205
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 112
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 99
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 90
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 74
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 64
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 63
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 58
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 49
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 41
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 39
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 38
Английский язык 7030 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 31
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Энергетика - Energy - Energetically 5855 27
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 26
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 24
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 23
Приватизация - форма преобразования собственности 543 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 82
AIN.UA 103 24
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Forbes - Форбс 1002 9
Bigmir)net 21 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Интерфакс Украина 12 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
The Economist 49 4
РИА Новости 1033 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 3
Известия ИД 770 3
Компьютерное обозрение 3 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
FT - Financial Times 1296 3
Bloomberg 1627 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Vc.ru - Виси.ру 42 2
Российская газета 290 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
CNews TV 747 2
Казахстан Сегодня 310 2
Flight Global 79 2
Times 661 2
Укринформ 3 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
IDC - International Data Corporation 4975 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
Gartner - Dataquest 353 4
Gartner - Гартнер 3658 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
The Economist Intelligence Unit 41 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Harvey Spencer Associates 16 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Fortune Global 500 295 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
SimilarWeb 62 2
Frost & Sullivan 207 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
GSMA Intelligence 11 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC Ukraine - IDC Украина 7 1
Рустеком 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
AVentures Group 6 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Рустелеком ТК 305 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 16
РАН - Российская академия наук 2122 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 3
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 9 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 2
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
Docflow 148 7
Intel Developer Forum - IDF 317 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Украина - Евромайдан 15 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CeBIT 614 4
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Неогеография XXI - форум 65 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Связь-Экспокомм 276 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Quality Awards 7 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Cisco Expo 23 1
Единый день голосования 143 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Effie Awards 11 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Oracle AppsForum 24 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
SAP World Tour 2 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Карнавал цифровых технологий 1 1
ИгроМир 125 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще