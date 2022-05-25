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Украина Киев
СОБЫТИЯ
|25.05.2022
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Перед самым началом спецоперации EPAM купил в Киеве офис за $50 млн
б этом говорится в материалах компании, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). В том числе в ноябре 2021 г. EPAM приобрел находящееся в процессе строительства здание в Киеве стоимостью $50,4 млн. Общая стоимость корпоративных ноутбуков, находящихся в распоряжении сотрудников EPAM, составляет $15,3 млн. Стоимость различного офисного оборудования компании соста
|27.12.2017
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В Киеве похищен россиянин, владелец крупнейшей криптовалютной биржи
Похищение ЛернераВ Киеве был похищен гендиректор популярной криптовалютной биржи EXMO, российский гражданин Паве
|15.06.2017
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МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги
В 1948 г. в Киеве вопросами создания счетных машин начал заниматься С. А. Лебедев. Крупный специалист в о
|03.02.2016
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Киевский метрополитен ведет учет в «Облаке De Novo»
год КП «Киевский метрополитен» перевозит более полумиллиарда пассажиров. Общая протяженность линий киевского метро — почти 70 километров. А три депо обслуживают 824 вагона. Недавно перед ИТ-по
|28.05.2014
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Создание "киевского Сколково" приостановлено. Нет денег
ые средства в размере 9 млн гривен (около $760 тыс.) в октябре 2013 г. были выделены администрацией Киева. Они пошли на строительство дорог и коммуникаций технопарка, включая четырехполосную по
|18.04.2014
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Dropbox купил стартап, созданный выходцем из Киева
орпоративных вики-страниц или ведения личных записей. В Hackpad заявили, что сервис продолжит свою работу и после продажи. Отметим, что одним из основателей Hackpad является Игорь Кофман, он родом из Киева, но проживает в США. До создания Hackpad Кофман, согласно странице в Linkedin, работал инженером в Microsoft и Google. Второй основатель Hackpad имеет американское происхождение. Dropbox
|02.04.2014
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Mail.Ru сокращает офис в Киеве
Российская Mail.Ru Group сокращает штат своего офиса в Киеве. В компании прокомментировали, что это никак не связано с напряженностью в отношениях м
|07.11.2013
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В Киеве пройдет международная ИТ-конференция Seed Forum 2013
10 декабря 2013 г. в Киеве состоится Seed Forum 2013 — международная конференция в сфере ИТ, организованная Торгов
|15.07.2013
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AT Consulting открыла офис в Киеве
иса в Украине. Компания представлена на украинском рынке с 2006 г. В активе AT Consulting — проекты, реализованные для таких организаций, как «Киевстар», «ОТП Кредит», «ВТБ Украина». Открытие офиса в Киеве позволит компании оперативно реагировать на запросы заказчиков и осуществлять непосредственный контроль за выполнением проектов. Благодаря накопленным деловым и технологическим компетенци
|30.05.2013
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Новинки iconBIT показали в Киеве
В рамках прошедшей в Киеве конференции, организованной компанией «Дако» были показаны новые планшеты и смартфоны iconBIT. Большой интерес вызвали планшетные компьютеры NetTAB SKAT RX с экраном диагональю 7,85’’ и м
|15.04.2013
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Бретт Кинг в Киеве: выступление и мастер-класс
С 3 по 7 июня в Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, пройдут II Международная банковская конференция и выставка банковских технологий. Организатором мероприятий выступает CIS bankers. Во время конференции можн
|02.04.2013
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В Киеве состоятся Международная банковская конференция и выставка банковских технологий
С 3 по 7 июня в Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, пройдут II Международная банковская конференция и выставка банковских технологий. Организатором мероприятий выступает CIS bankers. В программе конференции з
|04.03.2013
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Лидеры ИТ-индустрии встретятся на IT-Summit’2013 в Киеве
С 3 по 5 апреля 2013 г. в Киеве пройдет «IT-Summit’2013. Встреча лидеров индустрии» — ежегодная конференция по ИТ, посвященная подведению итогов ИТ-года, обсуждению проблем и тенденций развития ИТ-бизнеса в России, созд
|25.02.2013
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Лидеры ИТ-индустрии встретятся на IT-Summit’2013 в Киеве
С 3 по 5 апреля 2013 г. в Киеве пройдет «IT-Summit’2013. Встреча лидеров индустрии» — ежегодная конференция по ИТ, посвященная подведению итогов ИТ-года, обсуждению проблем и тенденций развития ИТ-бизнеса в России, созд
|12.03.2012
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21 апреля в Киеве откроется конференция Software Quality Assurance Days
21-22 апреля 2012 г. в Киеве пройдет Одиннадцатая международная конференция в области обеспечения качества ПО Software Quality Assurance Days. В этот раз конференция благодаря объединению с конференцией ELT Ukraine (
|27.02.2012
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21 апреля в Киеве откроется конференция Software Quality Assurance Days
21-22 апреля 2012 г. в Киеве пройдет Одиннадцатая международная конференция в области обеспечения качества ПО Software Quality Assurance Days. В этот раз конференция благодаря объединению с конференцией ELT Ukraine (
|06.02.2012
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Cisco поможет Киевской администрации в создании электронного правительства и развитии ИТ-инфраструктуры
а – вычислительного центра обработки данных; взаимодействие в создании электронного правительства в Киеве в течение 2012-2014 гг. и реализации программы по технической защите информации в Ки
|08.12.2011
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Администрация Киева откроет в городе ИТ-инкубатор в 2012 г.
ду Киевская городская администрация планирует открыть собственный ИТ-инкубатор. «Бизнес-инкубатор в Киеве будет. Помещение определено и его сейчас готовят. Но условия работы в этом бизнес-инкуб
|07.12.2011
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Microsoft создаст «электронное правительство» для Киева
я председателя Киевгорадминистрации Руслана Крамаренко. «Нами достигнута договоренность и подписан меморандум с компанией Microsoft об участии и поддержке проекта «Электронное правительство» в городе Киеве», - сказал Крамаренко. По его словам, корпорация готова создавать инвестиционный портал, готова автоматизировать бюджетный процесс, создавать социальную сеть малого и среднего предпринима
|11.11.2011
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Гео-социальный сервис AlterGeo открыл представительства в Санкт-Петербурге и Киеве
ом, что начал активную региональную экспансию. Уже открыты представительства в Санкт-Петербурге и в Киеве, где к концу 2012 г. гео-социальный сервис планирует увеличить число пользователей в се
|16.05.2011
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LiveJournal откроет представительство в Киеве
Сервис LiveJournal планирует открыть представительство в столице Украины - Киеве. Об этом компания сообщила в письмах некоторым украинским блогерам, в которых пригласила их на встречу с руководством, сообщает AIN.UA со ссылкой на ЖЖ-блогера jesfor. На встрече представ
|29.04.2011
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Литва приютила главный порнотрекер СНГ. Сервис снова в работе
УМВД Украины 27 апреля установили местонахождение серверов Pornolab.net, которые были расположены в Киеве, изъяли их и направили на экспертизу. Об этом сообщается на сайте киевского отделения Г
|20.04.2011
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DataArt открыла центр разработок в Киеве
з данных и инструментов промышленной автоматизации, объявила об открытии нового центра разработки в Киеве, который стал третьим украинским офисом компании. DataArt планирует, что новый офис ста
|15.04.2011
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Соцсеть «В Контакте» откроет офис в Киеве
С открытием киевского офиса, которое запланировано на 1 августа текущего года, социальная сеть «В Контакт
|25.01.2011
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У киевского провайдера отсудили 2 млн руб. за пиратские фильмы
19 ноября 2010 г. Хозяйственный суд города Киева принял решение о возмещении ущерба за нарушение авторских прав на фильмы в интернете. Суд признал компанию «Киевские оптические линии» виновной в нарушении авторских прав и присудил взыск
|16.06.2010
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Barclays Capital строит ИТ-центр в Киеве с помощью EPAM Systems
, объявил о своем решении построить третий глобальный центр ИТ-разработки и технической поддержки в Киеве в дополнение к двум уже действующим в Сингапуре и Праге. Компания EPAM Systems — разраб
|26.05.2010
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SearchInform пришёл в Украину: открыт первый офис «Новых поисковых технологий» в Киеве
тИнформ»), сообщила об открытии первого офиса на территории Украины. Новый офис компании открылся в Киеве. Открытие «Новыми поисковыми технологиями» офиса в украинской столице связано с увеличе
|26.03.2010
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Оборот киевского интегратора PrioCom в 2009 г. увеличился на 17%
в 2009 г. увеличил объем реализации продукции по сравнению с 2008 г. на 17% до 420 млн гривен ($1 – 7,93 гривен). Об этом сообщила пресс-служба компании, передаёт «Прайм-ТАСС». Для сравнения, оборот киевской ИТ-компании PrioCom в 2008 г. сократился на 1,1% до 358 млн гривен.
|19.03.2010
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На «Яндекс.Картах» появились панорамы Киева
Компания «Яндекс» объявила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы Киева. С помощью панорам удобно ориентироваться в городе - например, посмотреть, как выглядит нужная улица. Знакомым из других городов можно отправить ссылку на свой дом или устроить им настоящ
|18.01.2010
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Украинский оператор Freshtel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX в Киеве
нские Новейшие Технологии" (оператор WiMAX) ввела в коммерческую эксплуатацию WiMAX-сеть FreshTel в Киеве, сообщает Прайм-Тасс. На сегодняшний день сеть покрывает все районы Киева и г. Бровары
|23.12.2009
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Форум "Инновации и высокие технологии" в Киеве: определены сроки проведения
Международный форум "Инновации и высокие технологии" пройдёт в Киеве в период 28 сентября - 1 октября 2010 года. На форуме будут представлены специализирова
|06.10.2008
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В Киеве состоится конференция о технологиях и бизнесе операторов инфокоммуникаций
ing состоится Шестая международная конференция «Тенденции развития технологий и бизнеса операторов инфокоммуникаций в Центральной и Восточной Европе». Конференция пройдет с 29 по 31 октября 2008 г. в Киеве, в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза». Особое внимание участников конференции будет сосредоточено на вопросах законодательства и регулирования рынка телекоммуникаций и телерадиовещани
|11.09.2008
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Первые бизнес-тренинги Института предпринимательства Cisco в Киеве: итоги
Компьютерная академия «ШАГ». Ведутся активные переговоры по открытию первого локального института в Киеве - при Национальном авиационном университете. Со следующего года планируется запустить и
|05.06.2008
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«Топ Нет» завершил приобретение киевского провайдера Mirolink.net
упа к сети интернет по технологии Wi-Fi и планирует строительство магистральной беспроводной сети в Киеве и городах-спутниках столицы (на сегодняшний день уже запущена беспроводная сеть в Брова
|30.04.2008
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Ubisoft приходит в Киев
Компания Ubisoft объявила о расширении своего присутствия в Восточной Европе и открытии студии в Киеве. Украинская студия, численность которой составит 50 человек, первоначально будет тесно
|06.03.2008
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«Яндекс» запустил сервис «Пробки в Киеве»
Компания «Яндекс» сегодня, 6 марта, объявила о запуске первого в украинском интернете сервиса, предоставляющего информацию о пробках — «Пробки в Киеве». Вскоре карта движения появится и в мобильной версии киевских «Яндекс.Карт», говорится в пресс-релизе. Таким образом, киевские водители смогут принять участие в программе «Пробки 2.0» —
|13.02.2008
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«Топ НЕТ» ввел в эксплуатацию участок магистральной сети Киев-Франкфурт
змещенном в датацентре Ancotel во Франкфурте, а также с главным SDH узлом на технической площадке в Киеве. Сеть построена с использованием современных решений от компании Alcatel-Lucent в непос
|21.12.2007
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Супермаркеты BannerStore в Киеве и Алматы автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8»
и с открытием представительств «Тяньши» в Украине и Казахстане и первых супермаркетов BannerStore в Киеве и Алматы появилась потребность в создании единой информационной системы для оперативног
|17.12.2007
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Aladdin защитила ИТ-систему Киевской администрации
бъединение ЮГ». Партнер Aladdin, компания «Объединение ЮГ», выполнила один из крупнейших проектов в Киеве по построению КСЗИ, центральным элементом которой стала eSafe, система фильтрации почто
|14.12.2007
|Киевский интегратор телеком-решений автоматизирован на базе «1С:Предприятия 8»
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Янукович Виктор 57 14
|Порошенко Петр 27 10
|Литовченко Игорь 23 9
|Кучма Леонид 29 8
|Фридман Михаил 146 7
|Гончарук Александр 92 7
|Химич Роман 44 7
|Фролова Светлана 42 7
|Бабаев Кирилл 56 7
|Ющенко Виктор 39 7
|Шилов Сергей 99 7
|Добкин Аркадий 82 6
|Азаров Николай 15 6
|Зеленский Владимир 32 6
|Авен Петр 67 6
|Дзекон Георгий 16 6
|Дуров Павел 329 6
|Виноградов Александр 65 5
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 5
|Андреев Сергей 67 5
|Гребенюк Алексей 11 5
|Косогов Андрей 33 5
|Галицкий Александр 123 5
|Гришин Дмитрий 210 4
|Кузьмичев Алексей 54 4
|Фирташ Дмитрий 9 4
|Меняйло Сергей 22 4
|Карпов Сергей 55 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Шаров Борис 73 4
|Хан Герман 56 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Галковский Андрей 26 4
|Чимиричкина Мария 30 4
|Алексеев Юрий 21 4
|Михайлов Владимир 40 4
|Тимошенко Юлия 31 4
|Семенюк Валентина 11 4
|Шевченко Тарас 7 4
|Туманов Юрий 7 4
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