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S&P Global 451 Group Uptime Institute

S&P Global - 451 Group - Uptime Institute

Uptime Institute – эксперт в области создания производительной, эффективной и надежной вычислительной инфраструктуры. Организация проводит сертификацию дата-центров во всем мире на соответствие разработанным стандартам надежности и эффективности управления.  

СОБЫТИЯ


20.09.2024 Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется

Идея лежит на поверхности Международный сертификационный институт Uptime Institute придумал простой и в то же время эффективный способ резкого снижения объемов потребления энергии дата-центрами – в некоторых случаях на 50%, пишет The Register. По мнению его э
19.03.2024 Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД

ия ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о работе центров обработки данных и управлению ими. Книга получила высокие оценки от руководства Uptime Institute в России, АНО КС ЦОД, Минцифры России и игроков рынка ЦОД. Об этом CNews сообщили представители Linx. Авторы книги – директор по эксплуатации ЦОДов компании Тарас Чирков, а так
13.02.2024 Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute

Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы и наличие в дата-центре отказоустойчивой инфраструктуры. Sitronics Group cтал первым из российских производителей, имеющим международный

30.10.2023 ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз

Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым стандартам в области операционного управления вычислительной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Lin
19.01.2023 Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими

проблем Новые серверные процессоры Intel и AMD могут создать массу неприятностей владельцем центров обработки данных, если те захотят перейти к их использованию. Как пишет The Register со ссылкой на Uptime Institute, инфраструктура многих современных ЦОДов банально не рассчитана на такие процессоры, и дело вовсе не в том, что эти центры устарели, а в том, что AMD и Intel создали настоящих

11.01.2022 Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents

Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полностью проверили всю проектную документацию дата-центра, включая мониторинговые,
18.08.2020 Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute

анных, облачных сервисов и телекоммуникаций, успешно прошел переаттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval. Впервые эксперты главной сертифицирующей отраслевой организации Uptime Institute проводили аудит квалификации и уровня подготовки персонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Сан
09.07.2020 DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute

DataSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификаци
04.06.2020 ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute

Центр обработки данных (ЦОД) «Волочаевская-2» компании «Крок» прошел сертификацию Design Documents (проектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в соответствии с высокими требованиями к отказоустойчи
06.02.2020 Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute

IXcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в число 32 коммерческих и операторских ЦОДов в России, сертифицированных на соответствие Tier III в одной из трех ка
20.03.2019 В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III

Дата-центр Xelent стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent. На сегодняшний день сертификат Tier III на проектную документацию имеют менее 30 дата-центров в России, менее
04.12.2018 Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности

энергией и автоматизации, объявил о расширении своего портфеля модулей питания высокой заводской готовности (prefab) для ЦОДов пресертифицированными проектами базовых дизайнов ЦОДов, соответствующих Uptime Institute TIER-Ready. Расширенная линейка систем питания Schneider Electric совместима с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready) и предназначена упростить решение задачи быстрого и пр
12.09.2018 Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом

IXcellerate, оператор российского дата-центра, вновь подтвердил высокую надежность своей инфраструктуры. Эксперты Uptime Institute провели аудит проектной документации третьей фазы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн».
04.07.2017 «Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime

бработки данных информационно-технического центра (ИТЦ) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку провод
12.10.2016 Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute

Компания «Авантаж» и системный интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute на соответствие категории Tier III Design Documents для коммерческого ЦОД «Авантаж». Как рассказали CNews в «Техносерве», документ подтверждает, что ЦОД «Авантаж» спроектирован
19.01.2016 Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute

Дата-центр «М1» компании Stack Group прошел сертификацию на соответствие стандартам Uptime Institute Professional Services, получив сертификат Tier III Certification of Design Documents. Об этом CNews сообщили в Stack Group. Данный сертификат подтверждает, что по проектной док
09.11.2015 ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility

ЦОД компании DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Institute совместно с инженерами DataPro было
28.07.2015 «Ай-Теко» завершила сертификацию проектной документации ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» в Uptime Institute

джи Групп» — резидента особой экономической зоны «Зеленоград» (площадка «Алабушево») — по стандарту Uptime Institute Tier Standard: Topology. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Мы создали сис
20.08.2014 ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design

Флагманский ЦОД компании DataPro, расположенный в Москве, на Авиамоторной улице, сертифицирован Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Design. Объект рассчитан на размещение в общей сложности 3 тыс. серверных стоек с установленной мощностью более 20 МВт, с
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД

ные критерии – отраслевые стандарты, позволяющие легко сравнивать площадки между собой. Чаще всего в качестве такого эталона в России используют классификацию, разработанную американской организацией Uptime Institute, согласно которой дата-центры по уровню надежности и отказоустойчивости делятся на четыре уровня: TIER I, II, III и IV. Наибольшее распространение на отечественном рынке получи
25.01.2011 «Астерос» займется подготовкой ЦОДов к сертификации по уровням надежности Tier I-IV

с» займется подготовкой корпоративных ЦОД к сертификации по уровням надежности Tier I-IV. Право предоставлять эту услугу компании дает сертификат Accredited Tier Designer от международной организации Uptime Institute, занимающейся оценкой качества проектирования, создания и эксплуатации центров обработки данных, говорится в сообщении «Астерос». Как отмечается, Uptime Institute – это


Публикаций - 364, упоминаний - 369

S&P Global и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 36
Ростелеком 10948 28
Broadcom - VMware 2610 28
Microsoft Corporation 25775 23
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 92 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 21
Schneider Electric 614 21
DataPro - ДатаПро 99 20
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
IXcellerate - Икселерейт 153 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
Google LLC 12688 16
Linx - Связь ВСД 163 16
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 44 15
NetApp - Network Appliance 667 13
МегаФон 10742 13
Huawei 4676 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Авантаж 72 12
HP Inc. 5883 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 12
Dell EMC 5180 11
9594 11
Cisco Systems 5372 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Veeam Software 345 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 9
SAP SE 5601 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Oracle Corporation 7074 9
Selectel - Селектел 544 9
3data - 3дата 104 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Visa International 1993 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 5
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 5
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 4
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 4
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Альфа-Банк 1979 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
JCB International 146 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Castorama - Касторама 32 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
Russia Partners - Раша Партнерс 33 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 4 3
101Hotels.com 456 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
American Express - Amex 338 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
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Крок ЦОД Компрессор- 28 10
Linx Cloud 92 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Google Android 15243 9
Microsoft Windows 16882 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 8
Depositphotos - фотобанк 405 8
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Google Cloud Platform - GCP 383 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 8
Linux OS 11533 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
МТС ЦОД 38 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 5
Schneider Electric EcoStruxure 71 4
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 4
DataPro - Moscow I ЦОД 11 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Office 365 1042 4
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
Солодовников Алексей 20 15
Вирцер Евгений 43 12
Мартынюк Александр 16 9
Самойлов Юрий 75 9
Рассказов Сергей 41 8
Солдатов Алексей 104 7
Фокин Дмитрий 21 7
Чирков Тарас 13 7
Соколова Ольга 26 6
Корнеев Сергей 84 6
Орловский Виктор 408 6
Пегасов Сергей 55 5
Колмычек Павел 17 5
Дергилёв Никита 44 4
Морозов Алексей 62 4
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 4
Блинов Михаил 73 4
Березин Максим 144 3
Зинкевич Сергей 77 3
Солодовников Денис 108 3
Кулик Вадим 206 3
Клименко Федор 26 3
Гольцов Александр 84 3
Хала Илья 49 3
Willner Guy - Вилнер Гай 15 3
Горюнов Павел 6 3
Гаврилов Виктор 7 3
Кулаков Павел 29 3
Карпов Алексей 24 3
Moore Todd - Мур Тодд 10 3
Катрич Алексей 43 3
Мушаков Игорь 36 3
Махлин Сергей 12 3
Анисимов Игорь 15 3
Темченко Андрей 4 3
Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
Гуцериев Михаил 114 2
Нащекин Алексей 118 2
Ермаков Валерий 140 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 242
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 125
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Европа 24964 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Россия - СФО - Новосибирск 4876 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
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Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 9
Япония 13807 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Нидерланды 3746 9
Европа Восточная 3138 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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