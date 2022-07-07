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Индексная книга CNews*
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S&P Global 451 Group Uptime Institute

S&P Global - 451 Group - Uptime Institute


07.07.2022 Как построить эффективную команду разработчиков 1
18.02.2022 Хранилище Google ограничило в правах владельцев файлов, созданных на макбуках 1
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
13.04.2021 Всеобщая цифровизация: система хранения данных — основа инфраструктуры любого бизнеса 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 1
27.10.2020 Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake 1
15.10.2020 7 распространенных мифов об облаках 1
07.10.2020 Veeam купила компанию Kasten для улучшения защиты рабочих нагрузок в Kubernetes 1
21.09.2020 Бюджет «Цифровой экономики» может быть урезан на 92 млрд рублей 1
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 1
21.07.2020 Почему растет популярность контейнеризации 1
08.07.2020 Минкомсвязи предложило предоставлять дистанционные социальные услуги без справок и визитов в госорганы 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных 1
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 1
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 1
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 1
09.12.2019 HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
21.11.2019 Veeam представила технологический прогноз на 2020 год 1
12.11.2019 Российские партнеры Admitad привлекли для китайских интернет-магазинов 32 миллиона заказов на сумму свыше 20 миллиардов рублей 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
25.09.2019 Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM 1
02.09.2019 NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC 1
17.06.2019 Check Point CloudGuard Log.ic обеспечит защиту от облачных угроз 1
13.06.2019 Cisco представила технологии ИИ и машинного обучения для умных сетей 1
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
04.03.2019 Исследование Vertiv: более 90% операторов опасаются роста расходов на электроэнергию в связи с внедрением 5G 1
04.03.2019 Госорганы тратят на неэффективную информатизацию 100 миллиардов в год 1
11.02.2019 «Цифровой экономике» в два раза сократили финансирование 1
01.02.2019 Крупные компании не хотят переходить из частных облаков в публичные. Почему? 1
27.09.2018 Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания 1
21.09.2018 AMD: 23–й ежегодный отчет о корпоративной ответственности 1

Публикаций - 145, упоминаний - 145

S&P Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 11
IBM - International Business Machines Corp 9167 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 8
NetApp - Network Appliance 625 8
Veeam Software 290 7
VMware 2117 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 6
Hitachi - Хитачи 1452 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 6
Thales - Gemalto - SafeNet 130 5
Google LLC 10865 5
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
Крок - Croc 1683 5
Gemalto 176 5
Apple Inc 11103 5
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 3
Red Hat 1224 3
Intel Corporation 11624 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
SAP SE 4833 3
Dell EMC 4892 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 409 2
Барс груп 517 2
Samsung Electronics 9667 2
Cisco Systems 4858 2
Evaluator Group 5 2
Huawei 3459 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
IBM Rational Software 172 2
Lenovo Group 2151 2
Oracle Corporation 6271 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 2
Softline - Софтлайн 2032 2
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 1
Nutanix 86 1
Check Point Software Technologies 708 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Альфа-Банк 1579 2
Askona Life Group - Аскона 87 1
RuCom 4 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 4 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 147 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 43 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 29 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Совкомбанк ПАО 193 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 1
Ростех - Вертолеты России 156 1
HeadHunter Group - HH Group 281 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 7
Президент Российской Федерации 3492 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 3
Таможня - Таможенная служба 1022 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
Linux Foundation 173 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2119 6
Kubernetes 454 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 5
Масштабируемость - Scalability 2705 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8074 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 5
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 52 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4449 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
Microsoft Azure 1315 9
Google Android 12432 8
Linux OS 8153 7
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Google Cloud Platform - GCP 270 4
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 54 3
Microsoft Windows 10 13409 3
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 3
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Hitachi Ops Center 18 2
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 744 2
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