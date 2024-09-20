S&P Global - 451 Group - Uptime Institute

Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется Идея лежит на поверхности Международный сертификационный институт Uptime Institute придумал простой и в то же время эффективный способ резкого снижения объемов потребления энергии дата-центрами – в некоторых случаях на 50%, пишет The Register. По мнению его э

Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД ия ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о работе центров обработки данных и управлению ими. Книга получила высокие оценки от руководства Uptime Institute в России, АНО КС ЦОД, Минцифры России и игроков рынка ЦОД. Об этом CNews сообщили представители Linx. Авторы книги – директор по эксплуатации ЦОДов компании Тарас Чирков, а так

Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы и наличие в дата-центре отказоустойчивой инфраструктуры. Sitronics Group cтал первым из российских производителей, имеющим международный

ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым стандартам в области операционного управления вычислительной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Lin

Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими проблем Новые серверные процессоры Intel и AMD могут создать массу неприятностей владельцем центров обработки данных, если те захотят перейти к их использованию. Как пишет The Register со ссылкой на Uptime Institute, инфраструктура многих современных ЦОДов банально не рассчитана на такие процессоры, и дело вовсе не в том, что эти центры устарели, а в том, что AMD и Intel создали настоящих

Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полностью проверили всю проектную документацию дата-центра, включая мониторинговые,

Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute анных, облачных сервисов и телекоммуникаций, успешно прошел переаттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval. Впервые эксперты главной сертифицирующей отраслевой организации Uptime Institute проводили аудит квалификации и уровня подготовки персонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Сан

DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute DataSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификаци

ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute Центр обработки данных (ЦОД) «Волочаевская-2» компании «Крок» прошел сертификацию Design Documents (проектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в соответствии с высокими требованиями к отказоустойчи

Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute IXcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в число 32 коммерческих и операторских ЦОДов в России, сертифицированных на соответствие Tier III в одной из трех ка

В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III Дата-центр Xelent стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent. На сегодняшний день сертификат Tier III на проектную документацию имеют менее 30 дата-центров в России, менее

Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности энергией и автоматизации, объявил о расширении своего портфеля модулей питания высокой заводской готовности (prefab) для ЦОДов пресертифицированными проектами базовых дизайнов ЦОДов, соответствующих Uptime Institute TIER-Ready. Расширенная линейка систем питания Schneider Electric совместима с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready) и предназначена упростить решение задачи быстрого и пр

Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом IXcellerate, оператор российского дата-центра, вновь подтвердил высокую надежность своей инфраструктуры. Эксперты Uptime Institute провели аудит проектной документации третьей фазы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн».

«Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime бработки данных информационно-технического центра (ИТЦ) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку провод

Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute Компания «Авантаж» и системный интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute на соответствие категории Tier III Design Documents для коммерческого ЦОД «Авантаж». Как рассказали CNews в «Техносерве», документ подтверждает, что ЦОД «Авантаж» спроектирован

Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute Дата-центр «М1» компании Stack Group прошел сертификацию на соответствие стандартам Uptime Institute Professional Services, получив сертификат Tier III Certification of Design Documents. Об этом CNews сообщили в Stack Group. Данный сертификат подтверждает, что по проектной док

ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility ЦОД компании DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Institute совместно с инженерами DataPro было

«Ай-Теко» завершила сертификацию проектной документации ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» в Uptime Institute джи Групп» — резидента особой экономической зоны «Зеленоград» (площадка «Алабушево») — по стандарту Uptime Institute Tier Standard: Topology. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Мы создали сис

ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design Флагманский ЦОД компании DataPro, расположенный в Москве, на Авиамоторной улице, сертифицирован Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Design. Объект рассчитан на размещение в общей сложности 3 тыс. серверных стоек с установленной мощностью более 20 МВт, с

Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД ные критерии – отраслевые стандарты, позволяющие легко сравнивать площадки между собой. Чаще всего в качестве такого эталона в России используют классификацию, разработанную американской организацией Uptime Institute, согласно которой дата-центры по уровню надежности и отказоустойчивости делятся на четыре уровня: TIER I, II, III и IV. Наибольшее распространение на отечественном рынке получи