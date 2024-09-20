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S&P Global 451 Group Uptime Institute
Uptime Institute – эксперт в области создания производительной, эффективной и надежной вычислительной инфраструктуры. Организация проводит сертификацию дата-центров во всем мире на соответствие разработанным стандартам надежности и эффективности управления.
СОБЫТИЯ
|20.09.2024
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Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется
Идея лежит на поверхности Международный сертификационный институт Uptime Institute придумал простой и в то же время эффективный способ резкого снижения объемов потребления энергии дата-центрами – в некоторых случаях на 50%, пишет The Register. По мнению его э
|19.03.2024
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Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД
ия ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о работе центров обработки данных и управлению ими. Книга получила высокие оценки от руководства Uptime Institute в России, АНО КС ЦОД, Минцифры России и игроков рынка ЦОД. Об этом CNews сообщили представители Linx. Авторы книги – директор по эксплуатации ЦОДов компании Тарас Чирков, а так
|13.02.2024
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Sitronics Group получила сертификат надежности модульных ЦОДов уровня Tier III от Uptime Institute
Модульный ЦОД заводской готовности производства Sitronics Group прошел сертификацию в Uptime Institute, подтверждающую бесперебойность работы и наличие в дата-центре отказоустойчивой инфраструктуры. Sitronics Group cтал первым из российских производителей, имеющим международный
|30.10.2023
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ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз
Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым стандартам в области операционного управления вычислительной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Lin
|19.01.2023
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Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими
проблем Новые серверные процессоры Intel и AMD могут создать массу неприятностей владельцем центров обработки данных, если те захотят перейти к их использованию. Как пишет The Register со ссылкой на Uptime Institute, инфраструктура многих современных ЦОДов банально не рассчитана на такие процессоры, и дело вовсе не в том, что эти центры устарели, а в том, что AMD и Intel создали настоящих
|11.01.2022
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Дата-центр Nord-5 прошел сертификацию Uptime Institute Tier III: Design Documents
Dataline получила сертификат соответствия проектной документации стандарту Uptime Institute Tier III для дата-центра Nord-5. В процессе сертификации специалисты Uptime Institute полностью проверили всю проектную документацию дата-центра, включая мониторинговые,
|18.08.2020
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Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute
анных, облачных сервисов и телекоммуникаций, успешно прошел переаттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval. Впервые эксперты главной сертифицирующей отраслевой организации Uptime Institute проводили аудит квалификации и уровня подготовки персонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Сан
|09.07.2020
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DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute
DataSpace подтвердила высший уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра, пройдя сертификацию Tier III Uptime Institute - Operational Sustainability Gold в третий раз. По итогам многофакторного аудита и анализа деятельности DataSpace, Uptime Institute подтвердил высший уровень квалификаци
|04.06.2020
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ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute
Центр обработки данных (ЦОД) «Волочаевская-2» компании «Крок» прошел сертификацию Design Documents (проектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в соответствии с высокими требованиями к отказоустойчи
|06.02.2020
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Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute
IXcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в число 32 коммерческих и операторских ЦОДов в России, сертифицированных на соответствие Tier III в одной из трех ка
|20.03.2019
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В Петербурге появился первый дата-центр с сертификатом Tier III
Дата-центр Xelent стал первым в Санкт-Петербурге коммерческим ЦОД, сертифицированным Uptime Institute по стандарту Tier III. Об этом CNews сообщила пресс-служба Xelent. На сегодняшний день сертификат Tier III на проектную документацию имеют менее 30 дата-центров в России, менее
|04.12.2018
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Schneider Electric расширил портфель систем питания высокой заводской готовности
энергией и автоматизации, объявил о расширении своего портфеля модулей питания высокой заводской готовности (prefab) для ЦОДов пресертифицированными проектами базовых дизайнов ЦОДов, соответствующих Uptime Institute TIER-Ready. Расширенная линейка систем питания Schneider Electric совместима с платформой EcoStruxure (EcoStruxure Ready) и предназначена упростить решение задачи быстрого и пр
|12.09.2018
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Надежность дата-центра IXcellerate подтверждена независимым аудитом
IXcellerate, оператор российского дата-центра, вновь подтвердил высокую надежность своей инфраструктуры. Эксперты Uptime Institute провели аудит проектной документации третьей фазы строительства ЦОД IXcellerate Moscow One и выдали ему сертификат соответствия уровню надежности Tier III в категории «Дизайн».
|04.07.2017
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«Ланит» спроектировала первый в Санкт-Петербурге ЦОД уровня Tier III Uptime
бработки данных информационно-технического центра (ИТЦ) «Инфоресурс» получил сертификат Tier Design Uptime Institute и подтвердил соответствие стандарту Tier Standard: Topology. Проверку провод
|12.10.2016
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Коммерческий ЦОД «Авантаж» получил сертификат Tier III Uptime Institute
Компания «Авантаж» и системный интегратор «Техносерв» объявили о получении сертификата Uptime Institute на соответствие категории Tier III Design Documents для коммерческого ЦОД «Авантаж». Как рассказали CNews в «Техносерве», документ подтверждает, что ЦОД «Авантаж» спроектирован
|19.01.2016
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Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute
Дата-центр «М1» компании Stack Group прошел сертификацию на соответствие стандартам Uptime Institute Professional Services, получив сертификат Tier III Certification of Design Documents. Об этом CNews сообщили в Stack Group. Данный сертификат подтверждает, что по проектной док
|09.11.2015
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ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility
ЦОД компании DataPro Moscow 1, успешно прошёл сертификацию Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. В ходе процесса сертификации инженерами Uptime Institute совместно с инженерами DataPro было
|28.07.2015
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«Ай-Теко» завершила сертификацию проектной документации ЦОД «ГДЦ Энерджи Групп» в Uptime Institute
джи Групп» — резидента особой экономической зоны «Зеленоград» (площадка «Алабушево») — по стандарту Uptime Institute Tier Standard: Topology. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко». «Мы создали сис
|20.08.2014
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ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design
Флагманский ЦОД компании DataPro, расположенный в Москве, на Авиамоторной улице, сертифицирован Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Design. Объект рассчитан на размещение в общей сложности 3 тыс. серверных стоек с установленной мощностью более 20 МВт, с
|17.12.2013
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Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД
ные критерии – отраслевые стандарты, позволяющие легко сравнивать площадки между собой. Чаще всего в качестве такого эталона в России используют классификацию, разработанную американской организацией Uptime Institute, согласно которой дата-центры по уровню надежности и отказоустойчивости делятся на четыре уровня: TIER I, II, III и IV. Наибольшее распространение на отечественном рынке получи
|25.01.2011
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«Астерос» займется подготовкой ЦОДов к сертификации по уровням надежности Tier I-IV
с» займется подготовкой корпоративных ЦОД к сертификации по уровням надежности Tier I-IV. Право предоставлять эту услугу компании дает сертификат Accredited Tier Designer от международной организации Uptime Institute, занимающейся оценкой качества проектирования, создания и эксплуатации центров обработки данных, говорится в сообщении «Астерос». Как отмечается, Uptime Institute – это
S&P Global и организации, системы, технологии, персоны:
|Солодовников Алексей 20 15
|Вирцер Евгений 43 12
|Мартынюк Александр 16 9
|Самойлов Юрий 75 9
|Рассказов Сергей 41 8
|Солдатов Алексей 104 7
|Фокин Дмитрий 21 7
|Чирков Тарас 13 7
|Соколова Ольга 26 6
|Корнеев Сергей 84 6
|Орловский Виктор 408 6
|Пегасов Сергей 55 5
|Колмычек Павел 17 5
|Дергилёв Никита 44 4
|Морозов Алексей 62 4
|Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 4
|Блинов Михаил 73 4
|Березин Максим 144 3
|Зинкевич Сергей 77 3
|Солодовников Денис 108 3
|Кулик Вадим 206 3
|Клименко Федор 26 3
|Гольцов Александр 84 3
|Хала Илья 49 3
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 3
|Горюнов Павел 6 3
|Гаврилов Виктор 7 3
|Кулаков Павел 29 3
|Карпов Алексей 24 3
|Moore Todd - Мур Тодд 10 3
|Катрич Алексей 43 3
|Мушаков Игорь 36 3
|Махлин Сергей 12 3
|Анисимов Игорь 15 3
|Темченко Андрей 4 3
|Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 3
|Гуцериев Михаил 114 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Ермаков Валерий 140 2
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