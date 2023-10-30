ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз

Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым стандартам в области операционного управления вычислительной инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Uptime Institute – эксперт в области создания производительной, эффективной и надежной вычислительной инфраструктуры. Организация проводит сертификацию дата-центров во всем мире на соответствие разработанным стандартам надежности и эффективности управления.

В ходе аудита на соответствие требованиям Management & Operations Stamp of Approval специалисты Uptime Institute оценивают процессы управления и эксплуатации ЦОДов с точки зрения обеспечения отказоустойчивости инфраструктуры. Служба эксплуатации при этом должна продемонстрировать реализацию трех принципов операционной устойчивости: проактивность, практичность и информированность.

«В мире не так много дата-центров, прошедших аттестацию M&O несколько раз подряд. В России и CНГ Linx – единственный ЦОД, четыре раза подтвердивший соответствие требованиям M&O, а в мире насчитывается не более 15 таких объектов. Все потому, что сам процесс аттестации трудоемок и требует постоянного совершенствования процессов операционного управления дата-центров», – сказал Тарас Чирков, директор по эксплуатации ЦОДов компании Linx.

Первый аудит ЦОДа Linx в Санкт-Петербурге был проведен Uptime Institute в 2018 г. В компании отмечают, что с каждым новым сертификатом команда демонстрировала улучшение показателей, это говорит о непрерывном совершенствовании операционного управления дата-центром.

«Проведенный нами анализ свыше 10 тыс. эпизодов отказов ЦОДов за 27 лет отраслевых наблюдений показал, что более 75% всех сбоев обусловлено человеческим фактором, от прямых ошибок операторов до принятия неверных управленческих решений. Грамотное выстраивание процессов эксплуатации, обслуживание оборудования и обучение персонала способны сократить количество отказов в ЦОДе в три раза. Успешное прохождение аттестации Management & Operations подтверждает, что служба эксплуатации ЦОДа может справиться с инцидентом любого уровня и обеспечить доступность и надежную защиту критических для бизнеса данных», — отметил Алексей Солодовников, управляющий директор, Россия и СНГ, Uptime Institute.

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Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. и входит в топ-10 российских провайдеров IaaS для Enterprise 2023 и ТОП-3 среди IaaS-провайдеров по привлекательности ценового предложения 2023 (по версии CNews).

Облачная платформа Linx Cloud развернута на базе двух собственных ЦОД Linx Datacenter уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге.