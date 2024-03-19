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Linx Datacenter

Linx Datacenter

19.03.2024 Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД

атации ЦОДов компании Тарас Чирков, а также главный инженер Константин Нагорный и главный энергетик Linx Datacenter Андрей Чеснов. Авторы обладают многолетним опытом в деле эксплуатации дата-це
04.05.2023 Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter

Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019. Особенностью проекта по сертификации стал формат удале
18.08.2020 Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute

рсонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Санкт-Петербурге в 2018 г. В результате дата-центр прошел аттестацию M&
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS

должном уровне. Как ожидается, наличие аттестата соответствия позволит компании расширить пул заказчиков из числа компаний финансового сектора. В настоящий момент соответствие PCI DSS подтвердили оба ЦОД Linxdatacenter на территории России — так, в декабре 2015 г. такого же статуса был удостоен центр обработки данных в Санкт-Петербурге. Срок аттестации на соответствие требованиям PCI DSS со
04.08.2016 Allianz развернул резервную площадку в ЦОД Linxdatacenter

z рассматривает возможность стандартизировать уровень надежности ИТ-инфраструктуры и обязать партнеров размещать свои данные в дата-центрах с высокими показателями отказоустойчивости, в том числе и в ЦОД Linxdatacenter. «В ЦОД Linxdatacenter обеспечивается высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, в полной мере соответствующий всем требованиям наших заказчиков. Даже в тех сл

Публикаций - 50, упоминаний - 57

Linx Datacenter и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 36
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 71 13
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 7
Selectel - Селектел 395 6
IXcellerate - Икселерейт 126 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 5
DataPro - ДатаПро 93 5
Ростелеком 9785 4
3data - 3дата 84 4
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 3
Lenovo Group 2297 3
Microsoft Corporation 24703 3
8297 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 2
Schneider Electric 575 2
Ростех - Автоматика Концерн 1650 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 2
Legrand 78 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Ланит Конди 3 2
Compliance Control - Комплаенс Контрол 11 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Клауд Солюшенс - КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 6 2
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Softline - Софтлайн 2868 1
Крок - Croc 1778 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
Парус Корпорация 540 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 150 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
Авантаж 66 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 275 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 3
Visa International 1952 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 3
American Express - Amex 330 2
JCB International 144 2
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BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
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Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 360 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 2
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 12 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Talos Fund I LP 5 1
Монополия ГК 10 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Почта России ПАО 2123 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1972 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
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Мэрия города Иннополис 13 1
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