Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД атации ЦОДов компании Тарас Чирков, а также главный инженер Константин Нагорный и главный энергетик Linx Datacenter Андрей Чеснов. Авторы обладают многолетним опытом в деле эксплуатации дата-це

Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка

ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019. Особенностью проекта по сертификации стал формат удале

Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute рсонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Санкт-Петербурге в 2018 г. В результате дата-центр прошел аттестацию M&

Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS должном уровне. Как ожидается, наличие аттестата соответствия позволит компании расширить пул заказчиков из числа компаний финансового сектора. В настоящий момент соответствие PCI DSS подтвердили оба ЦОД Linxdatacenter на территории России — так, в декабре 2015 г. такого же статуса был удостоен центр обработки данных в Санкт-Петербурге. Срок аттестации на соответствие требованиям PCI DSS со