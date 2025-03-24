Разделы

БИАТЕХ BIA Technologies БиАйЭй Технолоджиз

БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз

БИАТЕХ (ранее BIA Technologies) — российский системный интегратор и разработчик программного обеспечени). С 2014 года специалисты BIA Technologies создают ИТ-продукты и оптимизируют процессы для повышения эффективности бизнеса крупных заказчиков на базе отечественного программного обеспечения. Цель компании — создание ИТ-решений, которые удовлетворяют потребности бизнеса и государства в цифровизации сфер производства, торговли и дистрибуции, транспорта и логистики, агропромышленности, мясопереработки, металлургии, топливной энергетики, добычи нефти и газа.

 

24.03.2025 BIA Technologies: будущее диагностики систем «1С» за искусственным интеллектом

Такое мнение высказали 74% участников опроса проведенного экспертами ИТ-компании BIA Technologies. Из них 48% считают, что ИИ будет применяться для анализа аномалий и предикт
18.02.2025 Оптимизация работы водителей на 14%, сокращение сроков доставки и простоев техники: BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК «Деловые Линии»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» программный моду
28.01.2025 Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM

укте стала возможность создать единую рабочую среду, которая объединяет различные конфигурации «1С» без необходимости использования сторонних сервисов интеграции. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Среди важных изменений ИТ-решения – возможность копирования схем с настройками и формами, что упрощает масштабирование и повторное использование бизнес-процессов. Кроме того,

20.01.2025 BIA Technologies повысила производительность высоконагруженных 1С-систем в Melon Fashion Group

тора провели аудит продуктивности работы 1С-систем fashion-ретейлера России Melon Fashion Group, управляющего брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Компания использует ИТ-систему на базе «1С», которую при необходимости дорабатывает собственная ИТ-служба. Эта платформа автоматизирует работу многих подразделений и соответст
10.12.2024 BIA Technologies внедрила новый алгоритм управления на терминалах ГК «Деловые Линии»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» гибкий механизм

05.12.2024 BIA Technologies усовершенствовала систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» для компании «Метран Проект»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies завершили доработку информационной системы управления проектной организацией
07.11.2024 BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30%

IBP-платформы повышают точность планирования до 30%. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Эксперты BIA Technologies отметили, что платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP) становятся все более востребованными в производственных отраслях благодаря

01.11.2024 BIA Technologies открыла новый офис в Екатеринбурге

Подразделение стало пятым для BIA Technologies, также представительства ИТ-компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове и Омске. Открытие офиса на Урале является ответом на участившиеся запросы из региона, где в
16.10.2024 BIA Technologies автоматизировала централизованное казначейство в компании «НефтеТрансСервис»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies внедрили конфигурацию «1С: Управление холдингом» и интегрировали ее в ИТ-инф
11.10.2024 BIA Technologies: использование ИИ-технологий в логистике помогает значительно сократить инциденты на складе

омогает значительно сократить инциденты на складе. Об этом CNews сообщили представители ИТ-компании BIA Technologies. Внедрение искусственного интеллекта в различные ИТ-системы и бизнес-процесс
08.10.2024 BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса
08.10.2024 BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали и внедрили в работу логистического оператора «Деловые Линии» алг
18.09.2024 BIA Technologies оптимизировала управление складскими запасами в компании Lazurit

ИТ-компания BIA Technologies реализовала для российского мебельного ритейлера Lazurit проект по внедрению и настройке системы управления товарными запасами. Решение анализирует ассортимент и определяет про
08.08.2024 Сокращение пробега складской техники до 30%: BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании «АЛИДИ»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies создали имитационную модель для оптимизации работы склада крупнейшего россий
26.07.2024 BIA Technologies вошла в число крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

В новом аналитическом отчете издания CNews ИТ-компания заняла 54 место, тем самым поднявшись в рейтинге более чем на 30 позиций за год. Всего в списке представлено 300 участников. Также BIA Technologies была отдельно отмечена в числе самых быстрорастущих ИТ-компаний 2023 г. «Для нас попадание в рейтинг – важное подтверждение выбранного курса развития компании и признания отрас
18.07.2024 BIA Technologies в партнерстве с Тимирязевской академией повышает импортонезависимость российского животноводства

ИТ-компания BIA Technologies совместно с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева провела производственное испытание платформы «БИА. Животноводство. Селекция». В результате сотрудничества удалось подтвердить эффекти
04.07.2024 BIA Technologies оптимизировала управление данными в Lazurit

ИТ-компания BIA Technologies реализовала для российского мебельного ритейлера Lazurit проект по созданию единой базы данных на основе «1С:Торг». Теперь Lazurit оперативно получает информацию как по предпри
13.06.2024 BIA Technologies повысила производительность сборки специй в компании Fosforel на 15%

ИТ-компания BIA Technologies успешно интегрировала комплексное программное решение «APM Сборка специй» на предприятиях российского производителя рыбных деликатесов Fosforel. Новая система, созданная на баз
27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

ИТ-компания BIA Technologies выпустила версию 2.0 системы Sunrise BPM для моделирования и автоматизации бизнес-процессов с улучшенным механизмом управления. Об этом CNews сообщили представители BIA Tech
16.05.2024 BIA Technologies впервые запустит «Школу разработчиков 1С»

С 15 мая 2024 г. системный интегратор BIA Technologies объявляет о наборе участников в новый бесплатный образовательный проект, который позволит новичкам в разработке «1С» и специалистам с опытом развить свои навыки. Об этом CNews

06.05.2024 700 заявок, увеличение рабочей группы и акцент на практику: BIA Technologies подвела итоги «Школы тестировщиков»

В 2024 г. по результатам обучения сертификаты о прохождении курса получили 35 выпускников, а 16 из них теперь работают в компании. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Отбор учащихся на третий поток «Школы тестировщиков» начался в декабре 2023 г. – заявку мог подать любой желающий, было почти 700 регистраций. Затем кураторы по результатам пр
29.03.2024 BIA Technologies: математические модели и интегрированное планирование позволяют повысить доходность бизнеса в ритейле

не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок. Об этом CNews сообщили представители Bia Technologies. Процесс планирования в рамках S&OP происходит поэтапно. К примеру, если речь идет о производственном предприятии, сначала консолидируются исходные фактические данные из учетны
22.03.2024 BIA Technologies помогает моделировать логистические операции с помощью цифровых двойников

сы. По сути, логистику пришлось выстраивать заново с учетом изменившихся объемов перевозок и географии, которая охватывает не только всю Россию, но и страны ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Управлять складом и логистическими цепочками без автоматизации процессов даже в небольшой компании с единственным складом крайне сложно. А при появлении нескольких складов, и

07.03.2024 BIA Technologies вошла в рейтинг крупнейших игроков рынка BPMS по версии CNews

Предприятие» и полностью отвечает функциональным требованиям бизнес-заказчиков. Благодаря ее внедрению на предприятие упрощаются бизнес-процессы и сокращаются издержки», – сказал генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев. Всплеск спроса на российские BPM-решения наблюдается с осени 2022 г.: по сравнению с 2021 г. он вырос примерно в полтора раза. Согласно прогнозам экспертов,

14.02.2024 BIA Technologies выпустила мобильное приложение для продукта «БИА. УдобнаяСмена»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies продолжают развивать и совершенствовать инструмент для внутреннего подбора и
09.02.2024 Внедрение модели планирования S&OP от BIA Technologies обеспечивает рост операционных показателей до 10%

Внедрение модели планирования S&OP от BIA Technologies обеспечивает рост операционных показателей до 10%. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. Одним из рассматриваемых решений стала целостная модель планиро
26.01.2024 Работа в системе «БИА. APS» от BIA Technologies повышает производительность промышленных предприятий на 15%

риборостроения и других важнейших отраслей. Внедрение системы позволяет сократить отходы производства на 15% и до 45% увеличить коэффициент загрузки оборудования. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies. В компании отметили, что производства сильно зависят от непредсказуемых изменений и человеческого фактора. «БИА. APS» отслеживает любые внештатные ситуации, которые могут повл
16.01.2024 BIA Technologies впервые вошла в топ-100 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России по версии CNews

Компания-интегратор и разработчик программного обеспечения BIA Technologies заняла 63 строчку в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2022». Специалисты исследовательского агентства отобрали участников на основе оценки финансовых по
28.12.2023 Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года

Российская компания-интегратор и разработчик ИТ-решений BIA Technologies в 2023 г. трансформировала стратегию развития и сделала упор на расширение п
14.12.2023 BIA Technologies запустит «Школу тестировщиков»

Отечественная компания-интегратор и разработчик инновационных программных решений BIA Technologies c 15 декабря 2023 г. объявляет о наборе учеников на третий поток бесплатной «Школы тестировщиков» на «1С». Онлайн-обучение начнется 22 января 2024 г. и продлится два месяца. По
07.11.2023 BIA Technologies и Академия им. К. А. Тимирязева договорились о совместной разработке цифровых инноваций для АПК

Компания-интегратор BIA Technologies и Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева подписали договор о научно-исследовательской деятельности. Стороны договорились проводить совмес
25.10.2023 BIA Technologies подготовила комплексное исследование ведущих российских BPM-систем

Компания-интегратор BIA Technologies представила результаты анализа 10 ключевых поставщиков импортонезависимых систем для управления бизнес-процессами класса BPM (Business Process Management). Продукты Comindware,
03.03.2023 BIA Technologies подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015

Компания-интегратор BIA Technologies успешно прошла ресертификацию о соответствии внутренней системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Полученный сертификат действите
27.01.2023 BIA Technologies расширяет ИТ-сотрудничество с ГК «Деловые линии»

Транспортная компания «Деловые линии» приобрела у российского интегратора BIA Technologies 11 тыс. клиентских лицензий «1С:КОРП» и 23 серверных — в дополнение к уже имеющимся 5500 клиентским лицензиям и 17 серверным. «Деловые линии» регулярно расширяют свою клиентску
23.01.2023 BIA Technologies обеспечила работоспособность информационной системы «Снежной королевы» в пиковый сезон продаж

Российская компания-интегратор BIA Technologies второй год сотрудничает с сетью магазинов верхней одежды из кожи и меха «Снежная королева» в рамках обеспечения работоспособности информационной системы продавца «1С:Розница
23.01.2023 Команда BIA Technologies прошла сертификацию российского вендора Optimacros

Разработчики компании-интегратора BIA Technologies прошли сертификацию российской платформы для бизнес-анализа и планирования Optimacros. Это подтверждает наличие у команды соответствующих компетенций для осуществления системны
24.05.2022 BIA Technologies открывает центр экспертизы по математической оптимизации

ухода с российского рынка иностранных вендоров сотрудники центра экспертизы собираются делиться опытом по внедрению отечественных альтернатив западных ИТ-инструментов для математической оптимизации. BIA Technologies будет помогать компаниям осуществлять бесшовный переход с американских и европейских солверов (IBM CPLEX, Gurobi, FICO), в том числе за счет российской платформы BPLEX, предназ
14.04.2022 BIA Technologies открывает выделенное направление по импортозамещению ПО у крупных заказчиков

Российский системный интегратор BIA Technologies объявил об открытии выделенного направления по импортозамещению для своих заказчиков. Инициатива – ответ на запрос рынка в связи с уходом ряда иностранных вендоров и необходимо
11.06.2021 Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10%

ставку день в день. Мы рады, что наши решения помогают заказчикам занимать лидирующие позиции на рынке и оказывать клиентам высокий уровень сервиса», — отметил Максим Андрианов, коммерческий директор BIA Technologies.
01.02.2021 BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий»

тематического моделирования и уникальной базы для хранения параметров, платформа интегрируется с сервисами прогноза пробок и строит маршруты, исходя из дорожной ситуации», — комментирует пресс-служба BIA Technologies. В рамках проекта оцифрован опыт работы логистов, реализованы инструменты для поиска и исправления ошибок геокодирования, настройки геозон с ограничениями по категории транспор

