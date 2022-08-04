Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Talos Fund I LP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.08.2022 Рост цен компенсирует замедление роста рынка 1
17.02.2022 РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Talos Fund I LP и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Linx - Связь ВСД 163 5
Ростелеком 10948 3
Selectel - Селектел 544 3
RuVDS - МТ Финанс 107 2
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 2
МегаФон 10742 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Alibaba Group 473 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
IXcellerate - Икселерейт 153 1
AT&T Inc 1726 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Cloud4Y 311 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 1
3data - 3дата 104 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 1
LanCloud - ЛанКлауд 58 1
DataPro - ДатаПро 99 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
iGooods 11 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 36 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 237 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 1
Linx Cloud 92 3
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 1
DataPro - Moscow II ЦОД 5 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 1
Microsoft Azure 1526 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 23 1
Selectel ЦОД 26 1
Linx Safe - Linx Protect 5 1
DataPro - Moscow III ЦОД 7 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
Кузяев Андрей 72 3
Соколова Ольга 26 3
Дмитриев Кирилл 120 2
Цаплин Никита 87 1
Самойлов Юрий 75 1
Мотовилов Олег 71 1
Солдатов Алексей 104 1
Соловьев Михаил 31 1
Захарченко Антон 11 1
Хала Илья 49 1
Анисимов Константин 45 1
Ансимов Константин 37 1
Шурыгин Михаил 8 1
Еременко Алексей 8 1
Зыряев Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Нидерланды 3746 3
Ближний Восток 3154 2
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Аренда 2687 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще