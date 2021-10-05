Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Самойлов Юрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 67
Самойлов Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мотовилов Олег 58 4
|Березин Максим 60 4
|Еременко Алексей 3 2
|Козловский Андрей 10 2
|Железнов Видия 4 2
|Семенихин Максим 9 2
|Хала Илья 21 2
|Новиков Александр 24 1
|Яшин Дмитрий 13 1
|Борман Константин 5 1
|Луковников Михаил 19 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Рогов Илья 5 1
|Аниканова Мария 3 1
|Костерева Катерина 10 1
|Ветров Михаил 4 1
|Медунов Алексей 3 1
|Новиков Юрий 6 1
|Колбин Евгений 43 1
|Обухов Александр 17 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Машурин Сергей 17 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Бойко Андрей 37 1
|Орлик Сергей 66 1
|Мегрелишвили Георгий 16 1
|Макаров Алексей 49 1
|Любимов Олег 16 1
|Осеевский Михаил 221 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766339, в очереди разбора - 670025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766339, в очереди разбора - 670025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru