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Самойлов Юрий


05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 1
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 3
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
11.05.2021 «Ростелеком-ЦОД» начал тестирование решений для энергоэффективного охлаждения 1
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
07.07.2020 Dataline получила статус VMware Cloud Verified Partner 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
13.01.2020 «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению «Даталайна» 1
21.11.2019 «Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов 1
04.10.2019 После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд 5
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
11.05.2018 DataLine запустила партнерский сервис WorksPad 1
27.12.2017 DataLine запустила модуль NORD-4 и представила планы на 2018 год 1
23.11.2017 DataLine запустила сервис по комплексной эксплуатации веб-проектов 1
10.10.2017 DataLine и Scorocode запускают облачный продукт Backend as a Service 1
05.06.2017 DataLine запустила третью очередь дата-центра Nord-4 1
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013 1
20.12.2016 DataLine прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
30.11.2016 На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 2
15.08.2016 DataLine запустила Cloud-O — сервис по работе с приложениями Microsoft Office в «облаке» 1
02.08.2016 DataLine запускает CloudBase – сервис по управлению базами данных в облаке 1
18.07.2016 DataLine запустила продажу Microsoft Office 365 в рамках программы Cloud Solution Provider 1
04.07.2016 Postgres Professional и DataLine совместно запустят облачный сервис на базе PostgreSQL 1
13.05.2016 «БОСС. Кадровые системы» и DataLine предложат решения на «Платформе БОСС» по модели SaaS 1
29.03.2016 «Борлас» и DataLine предложили услуги размещения и поддержки систем Oracle в «облаке» 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
04.02.2016 DataLine запустила новый сервис — виртуальные рабочие места для 3D-проектирования 1
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001 1
23.12.2015 DataLine пополнит портфель облачных услуг сервисами на базе разработок IQR 1
15.12.2015 DataLine запустила вторую очередь дата-центра Nord-4 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 3
22.09.2015 DataLine запустила «облако» для персональных данных 1

Публикаций - 55, упоминаний - 67

Самойлов Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 12
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 10
Microsoft Corporation 11127 8
Крок 1221 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 4
Softline - Софтлайн 1474 3
Selectel - Селектел 137 3
DataLine - ДатаЛайн 30 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
3data - 3дата 32 3
SafeData - Центр Хранения Данных 51 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
VMware 1829 2
Huawei 2732 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
SAP SE 3216 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Ланит ГК 1159 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Сервионика - Servionica 164 1
Ngenix 42 1
Tionix - Тионикс 48 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Авантаж 48 1
Cisco Systems 2049 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Nvidia Corp 2030 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
СКБ Контур 416 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 117 1
OpenStack 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
DataLine Nord ЦОД 15 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Microsoft Office 365 769 4
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft SQL Server 797 3
CloudМТS 19 3
Онланта OnCloud.ru 34 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 2
Microsoft Exchange 683 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
Аскон Компас-3D 63 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Caravan Aero 9 1
Microsoft Windows Azure Pack 12 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1946 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
MobilityLab WorksPad 36 1
Autodesk Revit 68 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Мотовилов Олег 58 4
Березин Максим 60 4
Еременко Алексей 3 2
Козловский Андрей 10 2
Железнов Видия 4 2
Семенихин Максим 9 2
Хала Илья 21 2
Новиков Александр 24 1
Яшин Дмитрий 13 1
Борман Константин 5 1
Луковников Михаил 19 1
Мотовилова Валерия 1 1
Вершков Сергей 5 1
Рогов Илья 5 1
Аниканова Мария 3 1
Костерева Катерина 10 1
Ветров Михаил 4 1
Медунов Алексей 3 1
Новиков Юрий 6 1
Колбин Евгений 43 1
Обухов Александр 17 1
Солдатов Алексей 77 1
Машурин Сергей 17 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Бойко Андрей 37 1
Орлик Сергей 66 1
Мегрелишвили Георгий 16 1
Макаров Алексей 49 1
Любимов Олег 16 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Россия - СФО - Новосибирск 1975 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Лыткарино 30 1
Европа 3774 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766339, в очереди разбора - 670025.
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