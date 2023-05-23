Игорь Зарубинский назначен на должность вице-президента по развитию инфраструктуры МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о назначении Игоря Зарубинского членом правления и вице-президентом по развитию инфраструктуры МТС, а также генеральным директором MWS (МТС Web Services). Под его руководством в MWS будет реализовываться текущая стратегия в контексте продуктового лидерства МТС в области цифровых инфраструктурных и облачных сервисов, а также внедрения инноваций и прибыльности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы приветствуем Игоря, который до перехода в МТС руководил процессом ИИ-трансформации и созданием клиентоцентричной платформы массовой персонализации в «Сбере». Поздравляем с назначением и желаем успешного старта. Планы развития и строительства сети МТС в 2022 г. выполнены на 120%, а инфраструктура облачного бизнеса усилена открытием нового ЦОДа в Новосибирске. В 2022 г. #CloudMTS вошел в топ-3 списка лучших российских работодателей среди поставщиков облачных услуг и дата-центров. Благодарим Юрия Самойлова, который сегодня покидает компанию, чтобы заняться собственным проектом, за вклад в развитие облачного бизнеса МТС», – сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

Игорь Зарубинский закончил магистратуру Московского физико-технического института по направлению «Прикладная математика и физика». Обладает глубокой технологической экспертизой в работе с данными и в области искусственного интеллекта.

С 2019 г. Игорь работал в должности директора дивизиона – лидера трайба «Массовая персонализация» «Сбера», до этого занимал позиции исполнительного и управляющего директора. В «Сбере» руководил процессом ИИ-трансформации B2C-блока, программой Data governance, созданием клиентоцентричной платформы массовой персонализации, рост дополнительной прибыли от внедрения которой составил 30% ежегодно и обеспечил около 10% всей прибыли компании.

В MWS Игорь сфокусируется на реализации текущей стратегии в контексте продуктового лидерства, внедрения инноваций и прибыльности бизнеса.

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Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. МТС развивает подразделение собственных разработок, в рамках которого набирает разработчиков по таким направлениям как service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим решениям. Облачный провайдер #CloudMTS развивает партнерскую программу, участники которой получают продуктовую, маркетинговую и техническую поддержку со стороны провайдера.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.