Data Governance - Руководство данными - data-культура

Продукт «Юниверс Data Governance» получил сертификат ФСТЭК России ания подтвердили, что предлагаемое DIS Group решение соответствует государственным требованиям по защите информации. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Согласно документу ФСТЭК, «Юниверс Data Governance» является решением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации и реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регист

Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации «Управление данными в промышленности» 7 ноября 2024 года на ежегодной церемо

ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, успешно внедрила инструмент документирования данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт помог упорядочить работу с данными, обеспечил контроль над производственными процессами и вдвое ускорил разработку производственных показателей, чт

Тренды и прогнозы развития Data Governance в 2023 году Рынок оживится в ближайшее время Компания Smartup Technology предлагает услуги технологического консалтинга и разрабатывает сложные ИТ-решения, охватывая большую часть разработок класса Data Governance, проекты в области управления данными и технологические аспекты: создание хранилищ данных, построение систем загрузки, трансформации данных и т.д. Исполнительный директор компан

Академия «Точка входа» запускает курсы Data governance и Data management спешно окончили более 1500 учеников. Новая стратегия предполагает не только развитие существующих направлений, но и фокусирование на востребованных компетенциях в области управления данными. Создание Data Governance образовательных продуктов стало возможно благодаря накопленному опыту разработчиков компании Smartup в решении задач для своих заказчиков. © Paha_L / Фотобанк Фотодженика «Мы вк

«Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными ИТ-компания «Инфосистемы джет» формирует новое направление услуг – построение систем управления данными (Data Governance). В связи с этим интегратор заключил партнерское соглашение с российским разработчиком ПО в области решений Data Governance – «Юнидата». Data Governance – это подх