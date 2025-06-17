Получите все материалы CNews по ключевому слову
Data Governance Руководство данными data-культура
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|
Продукт «Юниверс Data Governance» получил сертификат ФСТЭК России
ания подтвердили, что предлагаемое DIS Group решение соответствует государственным требованиям по защите информации. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Согласно документу ФСТЭК, «Юниверс Data Governance» является решением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации и реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регист
|07.11.2024
|
Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными
Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации «Управление данными в промышленности» 7 ноября 2024 года на ежегодной церемо
|15.10.2024
|
ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными
Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, успешно внедрила инструмент документирования данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт помог упорядочить работу с данными, обеспечил контроль над производственными процессами и вдвое ускорил разработку производственных показателей, чт
|02.02.2023
|
Тренды и прогнозы развития Data Governance в 2023 году
Рынок оживится в ближайшее время Компания Smartup Technology предлагает услуги технологического консалтинга и разрабатывает сложные ИТ-решения, охватывая большую часть разработок класса Data Governance, проекты в области управления данными и технологические аспекты: создание хранилищ данных, построение систем загрузки, трансформации данных и т.д. Исполнительный директор компан
|02.02.2023
|
Академия «Точка входа» запускает курсы Data governance и Data management
спешно окончили более 1500 учеников. Новая стратегия предполагает не только развитие существующих направлений, но и фокусирование на востребованных компетенциях в области управления данными. Создание Data Governance образовательных продуктов стало возможно благодаря накопленному опыту разработчиков компании Smartup в решении задач для своих заказчиков. © Paha_L / Фотобанк Фотодженика «Мы вк
|17.06.2020
|
«Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными
ИТ-компания «Инфосистемы джет» формирует новое направление услуг – построение систем управления данными (Data Governance). В связи с этим интегратор заключил партнерское соглашение с российским разработчиком ПО в области решений Data Governance – «Юнидата». Data Governance – это подх
|07.12.2017
|
«Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов
SAP СНГ и группа «Черкизово» объявили о завершении внедрения SAP Master Data Governance для создания справочников материалов и интеграции их с тремя информационными системами предприятия. Реализацию проекта осуществляла команда специалистов AT Consulting.Сегодня си
Data Governance и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Сергей 161 12
|Каменский Владислав 20 12
|Лихницкий Павел 58 10
|Новоселов Иван 35 8
|Голицын Сергей 37 5
|Кулагин Дмитрий 14 4
|Сирота Юрий 67 4
|Саркисов Тигран 37 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Натрусов Артем 299 3
|Глазков Александр 146 3
|Цырюльников Алексей 8 3
|Федечкин Сергей 20 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Комаров Михаил 22 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Окопный Иван 6 3
|Жучков Эдуард 12 3
|Мягких Павел 3 3
|Харитонов Дмитрий 60 3
|Лазуков Станислав 38 3
|Школьникова Алиса 4 3
|Свитнева Ольга 9 3
|Кулик Вадим 190 2
|Кириченко Игорь 50 2
|Сергиенко Дмитрий 26 2
|Халяпин Сергей 83 2
|Солопов Вячеслав 37 2
|Рагулин Лев 4 2
|Тарасов Александр 10 2
|Голов Николай 3 2
|Ведехин Игорь 33 2
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 2
|Петров Михаил 138 2
|Наумов Даниил 8 2
|Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 2
|Меденцев Константин 98 2
|Шадаев Максут 1093 2
|Сотин Денис 216 2
|Воронин Павел 157 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.