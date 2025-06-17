Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Data Governance Руководство данными data-культура

Data Governance - Руководство данными - data-культура

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Продукт «Юниверс Data Governance» получил сертификат ФСТЭК России

ания подтвердили, что предлагаемое DIS Group решение соответствует государственным требованиям по защите информации. Об этом CNews сообщили представители DIS Group. Согласно документу ФСТЭК, «Юниверс Data Governance» является решением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации и реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регист
07.11.2024 Компания TData получила признание CNews Awards за решение для управления данными

Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, стала лауреатом CNews Awards за успешное внедрение инструмента по документированию данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт был отмечен редакцией CNews и профессиональным сообществом в номинации «Управление данными в промышленности» 7 ноября 2024 года на ежегодной церемо
15.10.2024 ЕВРАЗ перешел на решения TData для управления данными

Компания TData, российский разработчик решений для хранения данных и аналитики, успешно внедрила инструмент документирования данных RT.DataGovernance (DG) в компании ЕВРАЗ. Продукт помог упорядочить работу с данными, обеспечил контроль над производственными процессами и вдвое ускорил разработку производственных показателей, чт
02.02.2023 Тренды и прогнозы развития Data Governance в 2023 году

Рынок оживится в ближайшее время Компания Smartup Technology предлагает услуги технологического консалтинга и разрабатывает сложные ИТ-решения, охватывая большую часть разработок класса Data Governance, проекты в области управления данными и технологические аспекты: создание хранилищ данных, построение систем загрузки, трансформации данных и т.д. Исполнительный директор компан
02.02.2023 Академия «Точка входа» запускает курсы Data governance и Data management

спешно окончили более 1500 учеников. Новая стратегия предполагает не только развитие существующих направлений, но и фокусирование на востребованных компетенциях в области управления данными. Создание Data Governance образовательных продуктов стало возможно благодаря накопленному опыту разработчиков компании Smartup в решении задач для своих заказчиков. © Paha_L / Фотобанк Фотодженика «Мы вк
17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными

ИТ-компания «Инфосистемы джет» формирует новое направление услуг – построение систем управления данными (Data Governance). В связи с этим интегратор заключил партнерское соглашение с российским разработчиком ПО в области решений Data Governance – «Юнидата». Data Governance – это подх
07.12.2017 «Черкизово» использует SAP Master DataGovernance для централизованного ведения справочных материалов

SAP СНГ и группа «Черкизово» объявили о завершении внедрения SAP Master Data Governance для создания справочников материалов и интеграции их с тремя информационными системами предприятия. Реализацию проекта осуществляла команда специалистов AT Consulting.Сегодня си

Публикаций - 148, упоминаний - 151

Data Governance и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 303 27
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 160 25
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 23
Oracle Corporation 6796 18
Salesforce - Informatica 127 18
SAP SE 5374 11
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 22 11
IBM - International Business Machines Corp 9502 9
Корус Консалтинг ГК 1281 9
Microsoft Corporation 25018 8
8678 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 833 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1167 7
Softline - Софтлайн 3094 6
Salesforce - Tableau Software 114 6
Qlik - QlikTech 161 6
Broadcom - VMware - Greenplum 116 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13623 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 5
Teradata - Терадата 215 5
Ростелеком 10082 5
Luxms 91 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 107 5
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 20 5
МегаФон 9530 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 4
Diasoft - Диасофт 975 4
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2205 4
SAS Institute 1012 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 355 4
Ростелеком - TData - ТДата 41 4
Commvault 176 3
ФОРС - Центр разработки 660 3
Neoflex - Неофлекс 240 3
Yandex - Яндекс 8030 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4315 3
Nginx - Энджайникс 181 3
SmartUp Technologу - Смартап Технолоджи 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2930 14
РЖД - Российские железные дороги 1961 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7843 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 6
Лента - Сеть розничной торговли 2202 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 5
Почта России ПАО 2205 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 254 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 3
Северсталь ПАО - Severstal 534 3
Лента - Утконос 178 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 3
Локотех - Локомотивные технологии 53 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2592 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 383 3
Верный - торговая сеть 302 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 3
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 2
Газпром ПАО 1382 2
ГПБ - Газпромбанк 1134 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1736 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1127 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 227 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 76 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1529 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 216 2
Татнефть 232 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 272 2
Русагро Группа Компаний 317 2
Комус 102 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1271 2
МКБ - Московский кредитный банк 601 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 286 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12391 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4616 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5079 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 245 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3186 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1252 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3050 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 3
Федеральное казначейство России 1836 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3401 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5140 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2784 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6174 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3233 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 154 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 746 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2082 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 890 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 138 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5656 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 807 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 14 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 120 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 20 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2306 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 72
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7096 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 62
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16169 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 52
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 581 52
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5055 51
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 389 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32784 41
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5570 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9860 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7912 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22284 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11008 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11998 29
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 699 28
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 562 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30156 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25393 23
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3397 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5773 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6014 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16549 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31177 19
Data monetization - Монетизация данных 1756 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11820 17
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7762 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6002 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7286 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5000 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5712 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12615 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14227 13
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1336 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6734 13
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 67 13
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1468 11
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 23 16
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 142 14
Apache Hadoop 443 11
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 32 11
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 192 8
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1412 7
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 48 7
Юниверс дата - Юниверс MDM 34 7
Microsoft Office 3874 5
Microsoft Azure 1438 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1054 5
Microsoft Windows 16087 5
Luxms BI 90 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 183 5
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 5
Юниверс дата - Юниверс ETL 8 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 47 5
Oracle Java - язык программирования 3274 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1442 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1701 4
Linux OS 10570 4
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 4
Apache Airflow 54 4
Юнидата DG - Юнидата Dаta Governance 4 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 29 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 33 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1468 3
Qlik Sense 42 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 796 3
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 3
Salesforce - Informatica Data Quality 7 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1288 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4924 3
Юнидата SmartETL 3 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata One OLTP Edition - Arenadata One OLAP Edition - AD.One 5 3
Microsoft Windows 10 1839 2
Apple iOS 8092 2
Кузнецов Сергей 161 12
Каменский Владислав 20 12
Лихницкий Павел 58 10
Новоселов Иван 35 8
Голицын Сергей 37 5
Кулагин Дмитрий 14 4
Сирота Юрий 67 4
Саркисов Тигран 37 4
Алешкин Сергей 65 4
Натрусов Артем 299 3
Глазков Александр 146 3
Цырюльников Алексей 8 3
Федечкин Сергей 20 3
Федечкин Эдуард 55 3
Комаров Михаил 22 3
Кравченко Сергей 13 3
Окопный Иван 6 3
Жучков Эдуард 12 3
Мягких Павел 3 3
Харитонов Дмитрий 60 3
Лазуков Станислав 38 3
Школьникова Алиса 4 3
Свитнева Ольга 9 3
Кулик Вадим 190 2
Кириченко Игорь 50 2
Сергиенко Дмитрий 26 2
Халяпин Сергей 83 2
Солопов Вячеслав 37 2
Рагулин Лев 4 2
Тарасов Александр 10 2
Голов Николай 3 2
Ведехин Игорь 33 2
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 3 2
Петров Михаил 138 2
Наумов Даниил 8 2
Sangeeta Anand - Сангита Ананд - Санджита Ананд 3 2
Меденцев Константин 98 2
Шадаев Максут 1093 2
Сотин Денис 216 2
Воронин Павел 157 2
Россия - РФ - Российская федерация 152314 105
Европа 24485 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52916 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14348 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44831 9
Германия - Федеративная Республика 12845 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18164 4
Азия - Азиатский регион 5670 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17758 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 435 3
Ближний Восток 3008 3
Земля - планета Солнечной системы 10532 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1588 2
Африка - Африканский регион 3539 2
Армения - Республика 2347 2
Беларусь - Белоруссия 5928 2
Европа Восточная 3112 1
Турция - Турецкая республика 2451 1
Палестина - Сектор Газа 20 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 785 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2579 1
Дания - Королевство 1312 1
Казахстан - Республика 5714 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2025 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1935 1
Испания - Королевство 3744 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1162 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 947 1
Финляндия - Финляндская Республика 3637 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3090 1
Америка Южная 863 1
Иран - Исламская Республика Иран 1107 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 1
Россия - СФО - Иркутская область 1191 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7886 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50093 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53657 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9622 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14548 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25270 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8085 18
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 436 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30907 16
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 534 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17000 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2861 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6060 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11474 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3733 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10394 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7712 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4634 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11259 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3131 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2244 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6494 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5836 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5140 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9322 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1156 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5692 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2464 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8119 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2750 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6651 5
Энергетика - Energy - Energetically 5368 5
Экономический эффект 1150 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5157 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8373 5
TAdviser - Центр выбора технологий 415 2
Forbes - Форбс 883 1
Gartner - Гартнер 3588 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 7
IDC - International Data Corporation 4929 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 4
Markets&Markets Research 113 4
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 4
Allied Market Research 21 3
Forrester Research 827 2
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 2
ARC Advisory Group 20 1
Gartner CEO and Senior Business Executive Survey 1 1
CNews Инновация года - награда 126 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 348 1
Grand View Research 20 1
Research and Markets 26 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 751 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1203 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 584 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 491 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1600 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 380 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
СПбГУ - Математико-механический факультет 8 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 73 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 95 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 643 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 260 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 251 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 404 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1170 8
CNews AWARDS - награда 533 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
CNews FORUM Кейсы 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: