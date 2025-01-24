Голицын Сергей
Голицын Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Саркисов Тигран 35 5
|Кирьянова Александра 135 4
|Сирота Юрий 67 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Жучков Эдуард 12 3
|Мягких Павел 3 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Безбогов Сергей 46 3
|Чернов Алексей 4 3
|Зеленков Юрий 37 3
|Фетисов Алексей 42 3
|Петров Михаил 138 2
|Наумов Даниил 8 2
|Трофимова Екатерина 6 2
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Гусев Александр 36 2
|Старостин Александр 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Новиков Павел 97 2
|Каем Кирилл 34 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Карпов Евгений 40 2
|Кулик Вадим 180 2
|Райгородский Андрей 37 2
|Бурнаев Евгений 19 2
|Драль Алексей 4 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Оселедец Иван 24 2
|Маас Эдуард 6 2
|Абаркин Александр 2 2
|Панов Александр 9 2
|Натарова Елена 3 2
|Мизюрин Роман 5 2
|Халитов Дарий 22 2
|Юдин Дмитрий 23 2
|Калинин Андрей 32 2
|Крушинский Александр 22 2
|Джамалов Евгений 17 1
|Писарев Андрей 18 1
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