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Индексная книга (каталог) CNews*
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Голицын Сергей



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
13.01.2025 «Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data 1
Искусственный интеллект 2024 2
25.12.2024 Сергей Голицын -

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
05.12.2024 ИТ-холдинг Т1 и АО «Национальные квалификации» анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда 1
11.11.2024 Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием 1
07.11.2024 «Т1 Искусственный интеллект» и ВГИК внедрят ИИ в кинопроизводство 1
04.10.2024 Т1 ИИ импортозамеcтит решения класса БДРВ в системах управления производством 1
06.06.2024 Холдинг «Т1» и «Ростелеком» объединят усилия для разработки и развития перспективных продуктов в области ИИ 1
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше 1
70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения 1
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1
10.11.2023 Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
14.07.2023 ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов 1
06.06.2023 ВТБ представил рынку новую систему работы с инновациями 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
17.03.2009 За кражу WebMoney грозит 3 года тюрьмы 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Голицын Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Т1 Иннотех 178 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
МегаФон 8803 2
Yandex - Яндекс 7339 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
ИИ-Технологии 104 2
Ростелеком 9699 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Webmoney 542 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Прогноз 1650 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Huawei 3932 1
Samsung Electronics 10254 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 11 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
Google DeepMind 46 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
КСОР 7 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
Альфа-Банк 1769 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 3
Почта России ПАО 2112 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Лента - Утконос 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Лудинг - Luding 10 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Coursera 50 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Газпром нефть 618 1
Венчурная студия 5 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 13
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
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Data Governance - Руководство данными 117 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 59 3
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 3
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Google TensorFlow 87 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Stafory - робот Вера 330 1
Python PyTorch 45 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Саркисов Тигран 35 5
Кирьянова Александра 135 4
Сирота Юрий 67 3
Кравченко Сергей 13 3
Жучков Эдуард 12 3
Мягких Павел 3 3
Алешкин Сергей 65 3
Безбогов Сергей 46 3
Чернов Алексей 4 3
Зеленков Юрий 37 3
Фетисов Алексей 42 3
Петров Михаил 138 2
Наумов Даниил 8 2
Трофимова Екатерина 6 2
Панков Александр 78 2
Мартынова Елена 87 2
Гусев Александр 36 2
Старостин Александр 6 2
Четыркин Алексей 3 2
Новиков Павел 97 2
Каем Кирилл 34 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
Карпов Евгений 40 2
Кулик Вадим 180 2
Райгородский Андрей 37 2
Бурнаев Евгений 19 2
Драль Алексей 4 2
Кушнарёв Иван 2 2
Оселедец Иван 24 2
Маас Эдуард 6 2
Абаркин Александр 2 2
Панов Александр 9 2
Натарова Елена 3 2
Мизюрин Роман 5 2
Халитов Дарий 22 2
Юдин Дмитрий 23 2
Калинин Андрей 32 2
Крушинский Александр 22 2
Джамалов Евгений 17 1
Писарев Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Америка Латинская 1811 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Экономический эффект 1067 4
Информатика - computer science - informatique 1053 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Ботаника - Растения - Plantae 1041 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 2
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