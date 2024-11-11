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Т1 Иннотех Оазис GRC-платформа

Т1 Иннотех - Оазис GRC-платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем 1
11.11.2024 Холдинг «Т1» расширил возможности платформы «Оазис» в области управления устойчивым развитием 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех 213 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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